DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 5 

1- CEMİL CANDAŞ CİNAYETİ DAVASINDA KARAR (1)

Haber: Özden ATİK / İstanbul,

Şişli Belediyesi İmar ve Şehircilikten Sorumlu Başkan Yardımcısı Cemil Candaş'ın iki sene önce belediye binasında başından vurularak öldürülmesine ilişkin 10 sanığın yargılandığı davada, karar çıktı. Mahkeme, Cemil Candaş'ı "kasten öldürme" suçunda sanık Şenol Şahin'i ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Sanıklar Rıza Keten ve Mithat Yılmaz da "öldürmeye azmettirme" suçundan 16'şar yıl hapis cezasına çarptırılırken; Hacı Avcı ve Engin Gölve ise "öldürmeye yardım" suçundan 8'şer yıl hapis cezasına çarptırıldı. Selahattin Keten'in de bulunduğu 5 sanık hakkında ise beraat kararı verildi.

Görüntü Dökümü:

-Olayla ilgili arşiv

2 - HAYRİ İNÖNÜ: CANDAŞ DAVASI YÜZSÜZLÜĞE KARŞI ÇIKANLARIN DAVASIDIR



İSTANBUL, () -ŞİŞLİ Belediyesi'nde 2 yıl önce vurularak öldürülen İmar ve Şehircilikten Sorumlu Başkan Yardımcısı Cemil Candaş için davanın görüleceği Çağlayan Adliyesi'ne yürüyüş düzenlendi. Burada konuşan Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü, "Bu dava, toplumumuzu esir alan hırsızlık, namussuzluk, utanmazlık ve yüzsüzlüğe karşı çıkan herkesin müdahil olduğu bir davadır" dedi.

Şişli Belediyesi'ndeki makamında vurularak öldürülen İmar ve Şehircilikten Sorumlu Başkan Yardımcısı Cemil Candaş davasının karar duruşmasının görüleceği Çağlayan Adliyesi'ne yürüyüş düzenlendi. Şişli Belediyesi'nden başlayan yürüyüşe Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü, CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Cemil Candaş'ın çalışma arkadaşlarıyla birlikte çok sayıda vatandaş katıldı.

"DEMOKRASİYE OLAN İNANÇ ZAYIFLATILDI"

Yürüyüşün ardından Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü ve CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu basın açıklaması yaptı. 'Cemil'i katlederek bu işin ne kadar zor olacağını gözümüze sokmak istediler' diyen İnönü, "Cemil Candaş, Şişli'de tohumları 1994 yılında atılmaya başlanan ve onu izleyen 20 yıl boyunca bir model haline getirilen yozlaştırılmış belediyecilik anlayışına karşı başlattığımız mücadelenin kararlı ve anlamlı bir temsilcisiydi. Literatüre kimilerince 'Şişli modeli' diye geçirilen bu anlayışla toplumumuzun ahlak yapısı tahrip edildi. Demokrasiye olan inanç zayıflatıldı. Hukukun üstünlüğü ve hukuk devleti kavramları zedelendi. Ama en önemlisi Şişli halkının ekonomik ve sosyal hakları gasp edildi. Yaklaşık 20 yıl sürecince uygulanarak yerleştirilen modeli ortadan kaldırmanın çok kolay olmayacağını biliyorduk. Cemil'i katlederek bu işin ne kadar zor olacağını gözümüze sokmak istediler" açıklamasında bulundu.



"KARANLIK ÇIKARLAR ZİNCİRİNİ KIRACAK BİR KARARLILIK BEKLİYORUZ"

Cemil Candaş'ın öldürülmesinin üzerinden 2 yıl geçtiğini belirten İnönü, konuşmasına şu sözlerle devam etti:

"Cemil'i aramızdan alan o kurşunlar geçmişin kirli ilişkilerini sürdürmek isteyenler tarafından temiz toplum ve temiz belediyecilik için mücadele edenlere sıkıldı. Bugün onu öldürenler için karar verilmesini bekliyoruz. Bu davanın rant çeteleriyle mücadelemizde bize güç verecek ve toplumun adalet duygusunu onaracak şekilde sonuçlandırılmasını bekliyoruz. Bu dava yalnızca bir cinayet davası değildir. Bu dava toplumumuzu esir alan hırsızlık, namussuzluk, utanmazlık ve yüzsüzlüğe karşı çıkan herkesin müdahil olduğu bir davadır. Cemil'in acısını hala kalbimizde taşıyoruz. Karanlık çıkarlar zincirini kıracak bir kararlılık bekliyoruz"

"EN YÜKSEK CEZAYI ALMASINI BEKLİYORUZ"

Cemil Candaş'ın rantla mücadele ederken öldürüldüğünü ifade eden Canan Kaftancıoğlu ise, şunları söyledi:

"Ne yazık ki sevgili Cemil Candaş ranta karşı mücadele ederken, kent için mücadelesini sürdürürken canından oldu. O zaman bizlere ve sizlere düşen Cemil Candaş mücadelesinin izinden giderek her türlü ranta karşı kentin yanında, kent sevdasının yanında mücadelenin yanında olmaktır. Biz bugün mahkemeden Cemil Candaş'ı aramızdan alan zihniyetin hak ettiği en yüksek cezayı bekliyoruz. Bundan sonra da ranta karşı değil halka karşı olanlarla; halkın haklarını korumak için halka birlikte hareket ederek mücadelemizi sürdüreceğimizin altını çiziyorum"

Görüntü Dökümü:

-Yürüyüşten görüntü

-Açıklamalar

3- İMAMOĞLU SEÇİM ÇALIŞMALARINA KAĞITHANE'DE DEVAM ETTİ

Haber- Kamera: Gökhan ÇELİK - Onur MERİÇ, İSTANBUL() CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Cuma namazını Kağıthane'de bulunan Sanayi Mahallesi Merkez Camii'nde kıldı. Namazın ardından vatandaşlarla selamlaşan İmamoğlu, kedisine sorulan "Anketleri takip ediyor musunuz?" sorusuna, "Ben anketleri burada görüyorum. Sayfalarda görmekten ziyade bu anketi gördüğüm sürece inancım ve gücüm artacak" şeklinde yanıtını verdi.

Seçim çalışmaları kapsamında ilçeleri gezen Ekrem İmamoğlu, bugün Kağıthane'deydi. İmamoğlu, basına kapalı olarak gerçekleşen bir dizi ziyaretin ardından öğle saatlerinde Sanayi Mahallesi Merkez Camii'ne geldi. Burada kıldığı cuma namazının ardından vatandaşlarla tokalaşarak ayak üstü sohbet eden İmamoğlu, kendisini takip eden gazetecilere açıklama yaptı. Öncelikle karne alan öğrencilere iyi tatiller dileyen İmamoğlu, "Bugün çocuklarımızın karne günü. Onlara da iyi tatiller diliyoruz. Tatilin yanı sıra vakitlerini de iyi değerlendirsinler. Annelerini, babalarını üzmesinler, dinlensinler, spor yapsınlar, kütüphanelere gitsinler, İstanbul'u gezmeye çalışsınlar. Karne de her şey değildir. Anne ve babalar çok öfke duymasın çocuklara ve gençlere. İnşallah önlerinde fırsatlar daha büyük olacak. Yolları açık olsun. Bugün güzel bir gün, hava da güzel. İnşallah bizim için de verimli bir gün olacak" şeklinde konuştu.

"BİZ İDDİALIYIZ ÇÜNKÜ VATANDAŞLARLA BİR BİRİMİZİ HİSSEDİYORUZ"

Ekrem İmamoğlu, bir gazetecinin, "Bir gazeteye verdiğiniz röportajda, 'Benim için seçim süreci bitmiştir, kendimi kazandım sayıyorum' demişsiniz. Bu konuyu nasıl değerlendiriyorsunuz" sorusuna da, "Ben kendimi 'kazandım sayıyor' değil şöyle söyledim; 'Herkes kendi cephesinden bakınca iddialı olduğunu düşünüyor. Ama ben vatandaşın yanındayım. İstanbul'u geziyorum, dolaşıyorum, hissetmek istiyorum. Her anım, İstanbullularla. Problemleri biliyorum, sorunları çözmek için uğraşıyoruz. Biz İstanbul'u ve belediyeciliği seviyoruz. Bazıları başka görevleri seviyor olabilir. O yüzden herkes kendi sevdiği işi yapsın.' Bunları söyledim. Bir de şunu ifade ettim, 'Çok iddialı olduğumuzu ve ilginin yoğun olduğunu görüyorum. Ama vatandaşın arasına katılamayanlar ve giremeyenler de iddialı olduklarını düşünebilirler. Geldiklerinde onlar da göreceklerdir. Biz daha iddialıyız çünkü vatandaşla birbirimizi hissediyoruz. Bu seçim öncesi olan bir şey değil. Benim hizmet dönemim hep böyle geçti. Allah izin verirse ve görev nasip olursa,1 Nisan'dan sonra da aynı böyle Kağıthane Meydanı'ndaki hemşerilerim gibi her yerde beni görmeye devam edecekler. Artık beni görmekten sıkılacaklar. Benim işim gücüm vatandaşın arasında onların sorunlarını görmek, hissetmek ve çözüm üretmek olacak. Bu bizim güzel olan tavrımız' bunu paylaştım sadece" dedi.

"Anketleri takip ediyor musunuz?" sorusuna ise İmamoğlu, "Ben anketini burada görüyorum. Sayfalarda görmekten ziyade bu anketi gördüğüm sürece inancım ve gücüm artacak" yanıtını verdi.

Görüntü dökümü

-İmamoğlu'nun namaz kıldığı cami

-İmamoğlu'nun camiden çıkışı

-İmamoğlu'nun vatandaşlarla tokalaşması

-İmamoğlu'nun açıklamaları

4- BAKAN PEKCAN: DİJİTAL OYUN SEKTÖRÜNÜN İHRACATI 1 MİLYAR 50 MİLYON DOLAR OLDU

Haber-Kamera: İdris TİFTİKCİ/İSTANBUL,()

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türk oyun geliştirme sektörünün 2018 yılında ihracat rekoru kırdığını belirterek, "Dijital oyun

sektörünün ihracatı 2016'da 500 milyon dolar iken bugün 1 milyar 50 milyon dolar oldu ama hedefimiz daha büyük." dedi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye Oyun Geliştiricileri Derneği (TOGED) ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) paydaşlarının katılımıyla düzenlenen "2018 Yılı Oyun Yazılımı İhracat Rakamı Açıklaması" törenine katıldı.

Toplantıya Pekcan'ın yanı sıra, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle ve TOGED Başkanı Ali Erkin de katıldı.

Programda bir konuşma yapan Bakan Pekcan "2018 yılında yaklaşık 138 milyar dolar civarında olan küresel oyun pazarı büyüklüğünün, 2021 yılında 180 milyar dolar olması beklenmektedir. Bu çarpıcı istatistiklerse sektörün mevcut durumunu ve potansiyeli göstermektedir ne kadar yüksek olduğunu göstermektedir. Ülkemiz hızla dijitalleşen dünyaya ayak uydurmakta ve oyun yazılım sektörümüz hızla artan büyüme göstermektedir. Ülkemizdeki oyun pazarı 750 milyon dolara ulaşmış bulunmakta. Yerli oyun pazarımızın hızla büyümesi, bu alanda ekosistemin oluşmasına ve gelişmesine büyük katkı sağlamaktadır."

SEKTÖRÜN İHRACATI 2 YILDA YÜZDE 100 ARTTI

Pekcan, yerli oyun programı yazan firmalarının 180 milyar dolarlık dünya oyun programı sektöründen daha fazla pay alabilmelerini hedeflediklerini dile getirerek, tüm destekleri bu doğrultuda planladıklarını kaydetti. Dijital oyunların yenilikçi fikirlerin kolayca uygulanabildiği, lojistik maliyetinin neredeyse hiç olmadığı ve yüksek katma değere sahip bir ihracat kalemleri olduğuna dikkati çeken Pekcan, bu alanda yapılan çalışmaları desteklemekten gurur duyduklarını söyledi. Dijital oyun sektörü ihracatında büyük bir sıçrama yaşandığını söyleyen Pekcan, sektörün ihracat rakamlarını son 2 senede yüzde 100 artırdığını belirterek, "Dijital oyun sektörünün ihracatı 2016'da 500 milyon dolar iken bugün 1 milyar 50 milyon dolar oldu, ama hedefimiz daha büyük." açıklamasında bulundu.

Görüntü dökümü:

- Bakanın konuşması

- Genel ve Detaylar

5 - ABD'DE 22 DOLAR İÇİN ÖLDÜRÜLEN CEMAL DAĞDEVİREN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Haber: Çağrı ÇALIŞKTA

New York'ta bir akaryakıt istasyonunda idarecilik yapan ve 22 dolarlık benzin parasını ödemeden kaçmaya çalışan sürücü tarafından öldürülen Türk vatandaşı Cemal Dağdeviren bugün İstanbul 'da son yolculuğuna uğurlandı.

Cemal Dağdeviren (59) için Kartal Cemevi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Dağdeviren'in ailesi ve sevenleri katıldı. Dağdeviren için yakınları gözyaşı döktü. Kılınan cenaze namazının ardından Cemal Dağdeviren'in cenazesi Kurfalı Mezarlığı'na defnedildi.

Türkiye'den çalışmak için ABD'nin New York kentine gelen 59 yaşındaki Dağdeviren, Long Island bölgesindeki bir akaryakıt stasyonunda yöneticilik yapıyordu. Dağdeviren, pazartesi günü istasyona gelen ve 22 dolarlık benzin parasını ödemeden kaçmaya çalışan bir sürücüyü arabasının önüne geçerek durdurmaya çalıştı. Sürücünün arabasıyla kendisini ezmesi sonucu ağır yaralanan Dağdeviren, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti. Dağdeviren evli ve 2 çocuk babasıydı. TBMM Başkanı Binali Yıldırım de Dağdeviren'in oğlu Ali Can Dağdeviren'i arayarak taziyelerini iletmişti.

Görüntü Dökümü:

-Cenazenin getirilmesi

-Ağlayanlar

-Cenaze töreni

-Detaylar