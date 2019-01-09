DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 5 

1- İMAMOĞLU'NDAN AK PARTİ STANDINA ZİYARET

* Ekrem İmamoğlu,

" (Beylikdüzü'ndeki Kıbrıs Anıtı) Sayın cumhurbaşkanına yanlış bilgi verilmiş. Ben İstanbul'un en güzel parkı olan yaşam vadisine kendilerini davet edeceğim. Eğer gelirlerse o anıtı da görmelerini isteyeceğim. Ben yarın ki ziyarette cumhurbaşkanını bilgilendireceğim"

Haber: Mehmet İlkay ÖZER Kamera: Harun UYANIK İSTANBUL

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye başkanı adayı Ekrem İmamoğlu, Bağcılar'da esnaf ziyaretinde bulundu. Esnafla sohbet eden İmamoğlu, Bağcılar Meydanı'na kurulan Ak Parti seçim standını da ziyaret etti.

AK PARTİ STANDINA ZİYARET

Ekrem İmamoğlu, Muharrem İnce ile görüştükten sonra Bağcılar'a geçti. İmamoğlu burada Bağcılar Şoförler Odası'nı ziyaret etti. Daha sonra sokağa çıkan İmamoğlu, esnaf ziyaretinde bulundu. Vatandaşlarla sohbet eden İmamoğlu, Bağcılar Meydanı'nda Ak Parti standını ziyaret etti. Burada bulunanlarla selamlaşan İmamoğlu, ikram edilen çayı içti.

"SAYIN CUMHURBAŞKANINA YANLIŞ BİLGİ VERİLMİŞ"

Ekrem İmamoğlu, geçtiğimiz gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Beylikdüzü'nde bulunan Kıbrıs Anıtı hakkında söylediklerine cevap verdi. İmamoğlu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanlış bilgilendirildiğini belirterek, "Çok net burada bir eser vardır. Belki de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti dahil olmak üzere Kıbrıs'ı ve Kıbrıs'taki mücadeleyi ve de rahmetli Rauf Denktaş'ı, 1974'teki harekatı, rahmetli Ecevit'in, Erbakan'ın katkılarını anlatan olağanüstü 700 metrekarelik bir anıttan bahsediyoruz. Bu anıtta Denktaş ailesinin Kıbrıs'taki gaziler derneğinin bir arada oturup, karar verdiği bir eser. Bir sanat eseri vücut bulmuştur. Burada da bahsedilen heykel değildir. 1960'ta Türkiye'nin Kıbrıs'a girme hakkını elde ettiği sözleşme anının resmedilmiştir. Rölyef biçiminde resmedilmiştir. O rölyefte Makaryos'un kaygılı bir duruşu, güçlü bir Rauf Denktaş duruşu resmedilmiştir. Rahmetli doktor Fazıl Küçük'ün imza anı resmedilmiştir. Bir rölyefi heykel diye tanımlarsanız gerçekten yanlış yaparsınız. Denktaş ailesini, Kıbrıs mücadelesini verenleri üzersiniz. Ben sanıyorum sayın cumhurbaşkanına yanlış bilgi verilmiş. Ben İstanbul'un en güzel parkı olan yaşam vadisine kendilerini davet edeceğim. Eğer gelirlerse o anıtı da görmelerini isteyeceğim. Ben yarın ki ziyarette cumhurbaşkanını bilgilendireceğim. Gördüğünde o da hiç bir şey olmadığını anlayacaktır. Yanlış bir bilgi kendisine ulaşmıştır. Ben Türkiye'deki ilk Kıbrıs anıtını yapmış belediye başkanıyım. Lütfen saygı duysunlar" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-İmamoğlu'nun vatandaşlarla konuşması

-İmamoğlu'nun açıklamaları

-Ak Parti standını ziyaret etmesi

-Esnafla konuşması

-Genel ve detaylar

09.01.2019 - 16.46 Haber Kodu : 190109208

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(ÖZEL)

2-DÜŞTÜĞÜNÜ GÖREN HERKES YARDIMA KOŞTU

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL/İSTANBUL,()

Şişli'de bir kişi yolda yürürken kalp krizi geçirdi. Yaşlı adamın yere düştüğünü görenler yardıma koştu. Yaklaşık 45 dakika ilk müdahale ve kalp masajı yapılan kişi, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 16.30 sıralarında Şişli'de bir sokak üzerinde meydana geldi. Kaldırımda yürüyen Ali Güneş (70) kalp krizi geçirip bir anda yere düştü. Yaşlı adamın düştüğünü görenler yardıma koştu. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ali Güneş'e ilk olarak vatandaşlar ve düştüğü yerin önündeki özel bir yaşlı bakımevinin doktorları müdahalede bulundu. Daha sonra gelen sağlık ekipleri de Güneş'e müdahale etti. Yaklaşık 45 dakika ilk müdahale ve kalp masajı yapılan Ali Güneş, ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı.

"KOŞARAK GİTTİM ARKADAŞ YERDE YATIYORDU"

Mahalle sakinlerinden Hidayet Şahin, "Adam yokuştan yukarı doğru yürüyerek çıkıyordu, birden yere düştü. Oradan birileri bağırdı, ben de koşarak gittim, baktım ki, arkadaş yerde yatıyor. Sonra hemen yaşlı bakımevine girdim, oradaki doktorları getirdim. Kalp krizi geçirmiş, dili boğazına kaçmıştı, onlar ilk müdahalede bulundu. Ambulans gelene kadar müdahale devam etti. Daha sonra ambulans geldi. Bir saate yakın müdahale edildi, sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı. Durumu kötüydü" diye konuştu.



OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Ali Güneş'in kaldırımda yürümesi, bir anda yere düşmesi ve vatandaşların yardıma koşması güvenlik kamerasına yansıdı. Hayati tehlikeyi atlatamayan Ali Güneş'in hastanedeki tedavisi devam ediyor.

Görüntü dökümü:

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GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ

-Ali Güneş'in kaldırımda yürümesi

-Ali Güneş'in bir anda yere düşmesi

-Ali Güneş'in düştüğünü gören bir kadının yardıma koşması

-Yoldan geçen araçtakilerin düşen kişiyi görüp durması ve yardım etmeleri

-Toplanan kalabalık

-Polis ekiplerinin gelişi

-Sağlık ekiplerinin gelişi

AKTÜEL KAMERA GÖRÜNTÜLERİ

-Ali Güneş'e yapılan ilk müdahale ve kalp masajı

-Olay yerinde toplanan kalabalık

-Haber alıp gelen bir yakınının ağlaması

-Ali Güneş'in sedye ile ambulansa alınması

- Mahalle sakini Hidayet Şahin ile röportaj

-Genel ve detay görüntüler

09.01.2019 - 16.25 Haber Kodu : 190109194

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3- SİLİVRİ'DE FIRTINA BALIKÇI TEKNELERİNE ZARAR VERDİ

Haber-Kamera: İstanbul

Silivri'de fırtına nedeniyle balıkçı tekneleri zarar gördü.

Marmara denizinde fırtına etkili oluyor. Denizde oluşan dev dalgalar kıyıyı dövdü. Fırtına nedeniyle balıkçı tekneleri zarar gördü. Bazı tekneler su alırken bazıları ise battı.

Görüntü Dökümü:

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-Dev dalgalar

-Batan tekneler

-Zarar gören tekneler

09.01.2019 - 15.48 Haber Kodu : 190109186

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(GENİŞ HABER)

4- ESENYURT'TA YANGIN PANİĞİ

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ/İSTANBUL, ()

Esenyurt'ta bir evde çıkan yangın paniğe neden oldu. Binada mahsur kalan bazı vatandaşlar itfaiye ekiplerince kurtarılırken, dumandan etkilenen bir kişi ambulansla hastaneye götürüldü.

Yangın Atatürk Mahallesi'nde bulunan 5 katlı bir binada meydana geldi. Binanın bodrum katında kullanılmayan eşyaların olduğu bölümde henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın nedeniyle apartmanı duman sardı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Bina ve mahalle sakinleri büyük panik yaşadı.

DEMİR PARMAKLIKLARI KIRDILAR

İtfaiye ekipleri olay yerine ulaşana kadar vatandaşlar içeride kalanları kurtarmak için binanın arka tarafında bulunan demir parmaklıkları kırdı. İçeri giren vatandaşlar mahsur kalan bir kişiyi dışarı çıkardı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, üst katlarda mahsur kalan kalan yaşlı bir kadın ve iki çocuk, merdiven aracı yardımıyla aşağı indirdi. Büyük korku yaşayan çocuklar o sırada yangından habersiz şekilde eve babalarına sarılarak ağladı. Çocukların babası Sertaç Seyhan, durumlarının iyi olduğunu söyledi. Ambulansa alınan çocuklar sağlık ekiplerince kontrol edildi. Yangın kısa sürede söndürülürken, dumandan etkilenen bir bina sakini kadın ambulansla hastaneye götürüldü.

Görüntü dökümü:

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-Çocukların merdiven aracıyla indirilişi

-Ambulansa götürülüşleri

-Babanın kızlarına sarılışı

-Çocukların ağlaması

-İtfaiye ekiplerinden görüntü

-Mahalle sakinlerinden görüntü

-Binadan ve kırılan demirlerden görüntü

-Baba ve görgü tanığı ile röportaj

-Diğer detaylar

09.01.2019 - 16.28 Haber Kodu : 190109195

09.01.2019 - 15.41 Haber Kodu : 190109180

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5- İMAM NİKAHLI EŞİNİ ÖLDÜREN SANIĞA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTENDİ

Serpil KIRKESER /İSTANBUL, ()

Üsküdar'da 11 yıldır dini nikahla yaşadığı Güneş Karaçuban'ı (31) boğarak öldürdüğü iddia edilen Sabri Barçağ'ın (52) "Canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi.

Olay günü eşiyle tartıştığını ve eşinin sözleri üzerine çok öfkelendiğini belirten Sabri Barçağ'ın, "Kendimi kaybedip eşimin boğazını iki elimle tuttum. Çok öfkeli olduğum için ne yaptığımı bilmiyorum. Ne kadar süre bu şekilde eşimin boğazını sıktığımı hatırlamıyorum. Ben eşimi seviyordum, eşim de beni seviyordu. Pişmanım. Keşke bu durum yaşanmasaydı" şeklindeki savunması iddianamede yer aldı. İddianame kabul edildi, şüpheli önümüzdeki günlerde Anadolu 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.

CİNAYET POLİSE İHBAR EDİLDİ

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianameye göre 21 Temmuz 2018 tarihinde meydana gelen olay şöyle oldu: Polise, Güneş Karaçuban'ın imam nikahlı eşi Sabri Barçağ'ı öldürdüğü ihbarı yapıldı. Olay yerinde polis ve savcı incelemelerde bulundu. Olayın ardından Sabri Barçağ, Ümraniye'de Cengiz Topel Caddesi üzerinde yakalandı, polise de 'Sizin yaptığınız yanlış zaten ben sonradan gelip teslim olacaktım" diyen şüpheli Barçağ gözaltına alındı. Barçağ savcılık ifadesinde Güneş Karaçuban'ın 11 yıllık eşi olduğunu belirterek, "Aramızda resmi nikah yoktur. 9 ve 10 yaşlarında iki çocuğumuz vardır. Olay günü eşim sabaha karşı 05.00'da eve geldi. Eşim eve geç gelmeden önce birkaç sefer telefonla kendisini aradım. Eşim aramalarımın bir kısmına cevap vermedi" dedi.

"BEN EŞİMİ SEVİYORDUM, EŞİM DE BENİ SEVİYORDU"

Barçağ, iddianeme yer alan ifadelerinde şunları söyledi: "Telefonu açtığı zamanda nerede olduğunu sordum, beni tersleyerek 'Beni arama, ben gelirim' şeklinde sözler söyledi. Eve geldiğimde eşimle aramda eve geç gelmesi sebebiyle tartışma yaşandı. Ben, eşime çocuklarla ilgilenmediğini, sabaha kadar dışarılarda olduğunu söyledim. Eşim bu sözlerin üzerine bana hitaben 'Sana ne, sen kimsin, bana karışamazsın, hayatıma karışamazsın.' şeklinde sözler söyledi. Çok öfkelendim. Kendimi kaybedip eşimin boğazını iki elimle tuttum. Çok öfkeli olduğum için ne yaptığımı bilmiyorum. Ne kadar süre bu şekilde eşimin boğazını sıktığımı hatırlamıyorum. Olay sırasında eşimin bana herhangi bir darpı olmadı, eşimin bayıldığını fark edince dışarı çıktım. Eşimin boğazını sıkarken amacım öldürmek değildi. Olay anında kendimi kaybettim. O gün evde iki çocuğumuz vardı, uyuyorlardı. Evden çıktıktan sonra kendi iş yerime gittim. İş yerimde oturdum, kendime gelmeyi bekledim. Daha sonra eşimin durumunu merak ettim, tekrar eve gittim. Eve vardığımda saat 07.00 civarıydı. Eşim evin yatak odasında kanepede sırt üstü yatıyordu. Ben elimi eşimin karın kısmına dokundurdum. Bir miktar soğukluk hissedince öldüğünü anladım. Tekrar evden ayrıldım. Ağabeyimi arayıp, olanları anlattım. Zaman zaman eşimle aramızda eve geç gelmesi sebebiyle tartışmalar yaşanırdı. Ancak son dönemlerde son birkaç aydır eşim daha fazla eve geç gelmeye başlamıştı. Ben sebebini öğrenmek istediğimde bana hakaret içerikli sözler söylüyordu. Ben eşimi seviyordum, eşim de beni seviyordu. Pişmanım. Keşke bu durum yaşanmasaydı".

"BOĞAZINI SIKARAK ÖLDÜRDÜ"

Gözaltına alınan Sabri Barçağ, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Savcılık hazırladığı iddianamede, şüpheli Barçağ'ın olay tarihinde elleriyle Güneş Karaçuban'ın boğazını sıkarak öldürdüğü, şüphelinin Güneş Karaçuban'ı nedensiz öldürmüş olmasının canavarca hisle öldürme suçuna vücut verdiğinin anlaşıldığı belirtildi. İddianamede şüpheli Sabri Barçağ'ın "Canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi. İddianame kabul edildi. Şüpheli Barçağ, önümüzdeki günlerde Anadolu 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.

Görüntü dökümü:

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-Arşiv görüntüler

09.01.2019 - 16.11 Haber Kodu : 190109190

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6 - EŞİNİ KAZAYLA ÖLDÜREN KOCANIN 12 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ...

Haber: Serpil KIRKESER / İSTANBUL

Pendik'te 4 ay önce evinde temizlediği sırada tabancasının ateş alması sonucu eşi Hamide Alhan(56)'ı vurarak ölümüne neden olduğu öne sürülen Kemal Alhan(68)'ın 12 yıla kadar hapsi istendi. İddianame kabul edildi, şüpheli Kemal Alhan önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.

İDDİANAMEDE OLAY ANLATILDI

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianameye göre 25 Eylül'de meydana gelen olay şöyle oldu: Kemal Alhan evde ruhsatsız olarak bulundurduğu tabancasını temizlemek istedi ve evin mutfağında silahını sökmeye çalıştı. Güvenlik önlemlerini almayan, tedbirsiz ve dikkatsiz davranan Kemal Alhan, şarjörünü çıkarsa da yarı otomatik tabancanın atım yatağında mermi bulunma ihtimalini gözardı ederek silahının mekanizmasıyla uğraştığı sırada parmağını tetiğe dokundu. Bu sırada hemen karşısında mutfak tezgahında kendisine sırtı dönük olarak mutfak işleriyle uğraşmakta olan eşi Hamide Alhan'ın sırt bölgesinden yaraladı. Hamide Alhan, ateşli silah yarasına bağlı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Sanık Kemal Alhan da çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Savcılık hazırladığı iddianamede, şüpheli Kemal Alhan ile eşi arasında öldürme sebep ve saikine neden olabilecek bir durumun tespit edilemediğini belirtti.

İDDİANAME KABUL EDİLDİ

İddianamede, şüpheli Kemal Alhan'ın "Bilinçli taksirle ölüme neden olma" suçundan 2 yıl 6 aydan 9 yıla kadar, 6136 sayılı yasaya muhalefet suçundan da 1 yıldan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. İddianame kabul edildi, şüpheli Kemal Alhan Anadolu 66. Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.

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7- EYÜPSULTAN DEVLET HASTANESİ'NİN ÇÖKEN DUVARI, EVLERİ BOŞALTILANLAR KONUŞTU

Haber: Doğanay YAVUZ - Kamera: Faruk KAHRAMAN/İSTANBUL, ()

Eyüpsultan Devlet Hastanesi'nde dün istinat duvarının yıkılmasının ardından çevresindeki 25 daire boşatılarak mühürlendi. Evleri boşaltılanlar çökme anı ve ardından yaşananları anlattı.

Mahalle sakinlerinden Hasan Dil, "Duvarın yıkılış anını gördük. Komşularımız panik halindeydi. Ses geldi, dışarıya çıktık. İstinat duvarının çok sert bir şekilde yıkıldığını gördük. Bu istinat duvarı çok eski bir duvar. 80 yılı aşkın bir duvar. Aşağıda kilovatı yüksek jeneratörler var ve zemin sallaması yapıyor. Biz oradaki yoldan çıkarken bu sallantıyı hissediyoruz. Yağmur, kar, zamanın aşımıyla birlikte duvar çökmüştür. Ayrıca duvara destekleme yapılmadan yama yapıldı. Yani sabit desteklemeler yok. Duvarın üzerine sadece göstermelik beton atarak kapattılar. Duvarın önündeki asfaltlar da yeni atıldı. Asfaltın olduğu yerdeki duvarın da yıkılacağı aşikar. Bugün yıkılmazsa yarın yıkılacak. Geldiler asfalt attılar yarıkları kapattılar. Görünen bu. Siz de görüyorsunuz güya asfalt yeni" dedi.

Çevre sakinlerinden Ayşe Karaduman da, "Bina çökebilirdi, çökseydi o zaman biz ne olacaktık? 25 daire var binada. Hastanede yatan hastaların üstüne devrilebilirdi bu duvar. Yani anında oldu bu olay, çok korktuk. Biz 10 senedir oturuyoruz daha önce böyle bir duruma rastlamadık" diye konuştu.

"KAYINVALİDEM, ÇOCUKLARIM DUVARIN ALTINDA KALDI, KORKUSUYLA HAYATINI KAYBETTİ"

İstinat duvarının yıkılmasının ardından evi mühürlenen Saniye Sınırtaş, "Şimdi 80 kişinin yaşadığı, 3 binadaki, 24 daire mühürlendi. Dün gelip bizi evden çıkardılar. Evleri mühürlediler. Kayınvalidem evinden çıktığı için öldü. Kadın hastaydı çünkü ama ölümcül hasta değildi. Şokun, gürültünün paniğiyle evden çıkarıp taksiye bindirdikten sonra yolda hayatını kaybetti. Kayınvalidem, 'çocuklarım evsiz kaldı, çocuklarım duvarın altında kaldı' korkusuyla hayatını kaybetti. Birçok yatalak komşumuz da başkalarının kapısında duruyorlar. Kimse ne zaman taşınacağımız ile ilgili bilgi vermiyor. Evlerimize giremiyoruz. Elbiseler, paralar, cüzdanlar her şey evde kaldı. Ne yapacağımızı bilmiyoruz" ifadelerini kullandı.

Bu arada, evinden çıkarıldıktan sonra hayatını kaybettiği ileri sürülen Esma Sınırtaş'ın cenazesi helallik için evinin önüne getirildi. Burada helallik alındıktan sonra Esma Sınrıtaş son yolculuğuna uğurlandı.

Görüntü Dökümü:

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-Yıkılan duvardan detaylar

-Çevre sakinlerinden röp.

-Cenazeden görüntüler



