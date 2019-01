DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 5 

1- EREN ERDEM'E TAHLİYE KARARININ ARDINDAN ADLİYE ÖNÜNDE AÇIKLAMA

Haber-Kamera: Şengüler YEŞİL/İstanbul

CHP'li milletvekili Muharrem Erkek, Eren Erdem'e tahliye kararı verilmesinin ardından İstanbul Adalet Sarayı önünde dava ve tahliye kararı ile ilgili açıklama yaptı. Tutuklamanın hukuksuz ve kurguya dayalı iddialara dayandığını söyleyen CHP'li vekil, "Bu tahliye kararı ile birlikte adalet geç de olsa tutuklulukla ilgili tecelli etmiştir. Umarım dosya içeriğine, hukuka, adalete uygun esasa ilişkin karar da verilir" dedi.

"ADALET ÇÖKERSE DEVLET ÇÖKER"

İstanbul Adalet Sarayı'nda görülen duruşmanın ardından CHP milletvekili Özgür Özel ve Eren Erdem'in babası Hasan Erdem'in de aralarında bulunduğu bir grup adliye önünde toplandı. CHP Milletvekili Muharrem Erkek grup adına açıklama yaparken, "Kurguya dayalı iddialar, siyasi davalar, kumpas davaları bir gün gelir mutlaka çöker. Türkiye'nin mücadelesi demokrasi mücadelesidir, hukukun üstünlüğü mücadelesidir; hak, hukuk, adalet mücadelesidir. Suçsuz bir insan Eren Erdem bugün verilen tahliye kararıyla Silivri Cezaevi'nden çıkacak, özgürlüğüyle buluşacak. Suçsuz bir insanın cezaevinde olması kadar ağır bir durum yoktur. Ben bugün savunma avukatları değerli meslektaşlarıma çok çok teşekkür ediyorum. Hukuka, adalete, vicdanlarına göre savunma yaptıkları için. Biz her zaman şunu söylüyoruz; Türkiye'nin bağımsız ve tarafsız bir yargıya, güçlü bir yargıya, hakimlere, savcılara, hukukçulara ihtiyacı var. Hukuk yoksa, özgürlük yoksa maalesef hiç bir şeyin olması mümkün değil. Adalet çökerse devlet çöker. Onun için bu adalet mücadelesini veriyoruz. Onun için hukukun üstünlüğü diyoruz, onun için bağımsız ve tarafsız yargı diyoruz. Bu tutuklama kararı hukuksuzdu, haksızdı, kurguya dayalı iddialara dayanmaktaydı. Ve bugün verilen karar dosya içeriğine, hakkaniyete, adalete uygun bir karardır. Ve bu tahliye kararı ile birlikte adalet geç de olsa tutuklulukla ilgili tecelli etmiştir. Umarım dosya içeriğine, hukuka, adalete uygun esasa ilişkin karar da verilir. Çünkü Eren Erdem yaşamı FETÖ'yle ve bu tür yapılanmalarla mücadeleyle geçmiş değerli bir arkadaşımızdır. Eren Erdem'i FETÖ Terör Örgütü ile ilişkilendirmek, hukuk dışıdır, akıl dışıdır, vicdan dışıdır." dedi.

"BAZI İTHAMLAR DOĞRU DEĞİLDİ, YARGI DA BU KARARI VERDİ ZATEN"

Açıklamanın ardından gazetecilerin soruları üzerine konuşan Eren Erdem'in babası Hasan Erdem, "Bizim yaşam biçimimizde asla ve asla bu tür devlete ve millete karşı işlenecek suçlarda asla yer olmaz. Bizim zaten her şeyimiz belli. Eren Erdem'e kendisini anlatma şansı verilmediğinden belirli suçlamalara maruz kaldı. Çıktı artık, bundan sonra açıklamalarını yapacak. Bazı ithamlar doğru değildi, yargı da bu kararı verdi zaten." dedi.

2- EREN ERDEM'İN 19 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

*EREN ERDEM'İN ADLİ KONTROLLE TAHLİYESİNE KARAR VERİLDİ...

Haber: Serpil KIRKESER - Özden ATİK / İSTANBUL

FETÖ'nün 17-25 Aralık kumpas sürecinde yasadışı ses kayıtlarını servis ettiği iddia edilen dönemin Karşı Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve eski CHP Milletvekili Eren Erdem'in de aralarında bulunduğu 2'si tutuklu 11 sanıklı davada mütalaa verildi. Mütalaada Eren Erdem'in "Üye olmamakla birlikte örgüte yardım etmek" ve "Gizliliğin ihlali" suçlarından 8,5 yıldan 19 yıla kadar hapsi talep edildi. Duruşma sonunda Eren Erdem'in adli kontrolle tahliyesine karar veren mahkeme heyeti, mütalaaya karşı savunma hazırlamaları için sanıklara ve avukatlarına süre vererek duruşmayı 1 Mart'a erteledi.

CHP'Lİ MİLLETVEKİLLERİ DURUŞMAYA İZLEYİCİ OLARAK KATILDI

Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi, İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada Eren Erdem tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS ile duruşmaya bağlandı. Duruşmada ayrıca tutuklu Onur Kala ile 3 tutuksuz sanık daha hazır bulundu. Duruşmayı aralarında CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in de aralarında bulunduğu bazı CHP'li milletvekilleri de duruşmaya izleyici olarak katıldı.

TANIKLAR DİNLENDİ

Duruşmada aralarında Oyuncu Levent Üzümcü ile Yazar İhsan Eliaçık'ın da bulunduğu 6 kişi, "tanık" sıfatıyla dinlendi. Levent Üzümcü, Karşı Gazetesi'nin kurulma aşamasında davanın sanıklarından Eren Erdem'in kendisini aradığını ve görüşmek istediğini anlatarak, "Gazetede köşe yazarlığı yapıp yapamayacağımı sordu. 'Tamam' dedim. Gazetenin varlığından, bitimine kadar yazdım. Haftada 3 gün gazetede yazdım. Bu gazetede yazdıklarımı da 'Boyun Eğme' isimli kitabımda topladım. Ben tiyatro oyuncusuyum. Sanat, sanata uygulanan sansür, küresel ısınma, insan, doğayla barışık insan üzerine yazılar yazdım. Gazetede yazdığım süre boyunca yazılarıma müdahale edilmedi" dedi.

"FETÖ İLE FOTOĞRAFIN YOKTU"

Eren Erdem'in 'FETÖ'yü desteklediğime şahit oldun mu?" şeklindeki sorusu üzerine tanık Üzümcü, "Eren, internete girdim senin FETÖ ile fotoğrafın yoktu" diye cevap verdi. Gazetede her türlü siyasi görüşten insan olduğunu söyleyen Üzümcü, maddi yetersizlikler nedeniyle gazetenin kapandığını belirtti. Soru üzerine Üzümcü, Eren Erdem'in evine haram lokma sokmayan onurlu bir insan olduğunu da sözlerine ekledi.



"FETÖ İLE İLİŞKİSİ YOKTU"

"Tanık" olarak dinlenen Yazar İhsan Eliaçık, Eren Erdem ve Turan Ababey'in kendisine gazetede yazması için teklifte bulunduğunu, kendisinin de bu teklifi kabul ettiğini belirterek, "Eren Erdem 'Destek ol' dedi; ısrar etti. Ben de haftada bir gün yazdım. Benim gazetede 4 tane yazım çıktı. Yazılarıma müdahale edilmedi. İşadamı Ali Ağaoğlu'nun inşaat reklamını görünce ben de; 'Bu gazetede yazmam' dedim ve bıraktım. Kendileriyle de bir daha görüşmem olmadı" dedi. Eliaçık, Eren Erdem'in FETÖ ile ilişkisi de olmadığını sözlerine ekledi.

5 FİRARİ SANIĞIN DOSYASININ AYILMASI İSTENDİ

Tanıkların dinlenmesinin ardından duruşma savcısı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Mütalaada, sanıklar Değer Özergün, Ufuk Emin Köroğlu, Mehmet Aydoğmuş, Murat Kazancı ve Emrah Direk'in firari olmaları nedeniyle dosyalarının ayrılması talep edildi.

EREN ERDEM'İN 19 YILA KADAR HAPSİ TALEP EDİLDİ

Eren Erdem'in "FETÖ/PDY silahlı terör örgütü içindeki yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek" ve gizli tanığı deşifre etmek suretiyle "Gizliliğin ihlali" suçlarından 8,5 yıldan 19 yıla kadar hapsi talep edilen mütalaada, Eren Erdem'in 'soruşturmanın gizliliğini ihlal etmek" suçundan ise suçun yasal unsurları oluşmadığı gerekçesiyle beraati istendi. Mütalada sanıklar Emre Erciş ve Onur Kala'nın farklı suçlardan değişik oranlarda hapis cezalarına çarptırılmaları istendi.

3 SANIĞIN BERAATLERİ İSTENDİ

Mütalaada, sanıklar Turan Ababey, Mehmet Bozkurt ve Kutlu Esendemir'in ise 'Örgüte üye olmamakla birlikte bilerek isteyerek yardım etme' suçundan ayrı ayrı beraatlerine karar verilmesi talep edildi.

EREN ERDEM: ÖZGÜRLÜĞÜMÜ TALEP EDİYORUM

Mütalaanın ardından söz alan Eren Erdem, "İki celse yaptık. İki celsede de mahkeme dosyasına terör örgütüne yardım ettiğime dair söz kanıt olmadığı ortadadır. Deliller tamamlanmıştır. Eylem yoktur. İddia vardır. Kanıt, belge yoktur. Kimse, 'Şunu yaptı' diyememiştir. Özgürlüğümü talep ediyorum. 7 aydır tutukluyum. Tutuksuz olarak esas hakkındaki mütalaaya karşı beyanda bulunmak istiyorum. Tahliyemi talep ediyorum. Mütalaaya karşı beyanda bulunmak için süre talep ediyorum" diye konuştu.

EREN ERDEM'İN TAHLİYESİNE KARAR VERİLDİ

Mahkeme heyeti, delil durumu, yargılamanın geldiği aşama, tutuklulukta geçirdiği süre, sanık tarafından karartılacak delilin bulunmaması ve dosya kapsamını göz önüne alarak sanık Eren Erdem'in tahliyesine karar verdi. Eren Erdem'in yurtdışına çıkış yasağı ve haftada iki gün polis karakoluna imza atma şartı da getirildi. Onur Kala'nın tutukluluk halinin devamına hükmeden mahkeme heyeti, duruşmayı 1 Mart'a erteledi.



3 - OTOMOBİL KAYGAN YOLDA TAKLA ATTI

Ersan SAN/İSTANBUL

Sarıyer'de, seyir halindeki otomobil, kaygan yolda sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesiyle takla attı. Araç içinde bulunan 3 kişi kazadan yara almadan kurtuldu.

Kaza, Büyükdere Caddesi Seyrantepe Mevkii Beşiktaş istikametinde saat 16.30 meydana geldi. Seyir halinde olan 34 BH 8753 plakalı otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesiyle refüje çarpıp takla attı. Kazada araç içerisinde bulunan 3 kişi, yara almadan kurtularak kendi imkânlarıyla dışarı çıktı.

Kaza nedeniyle Beşiktaş istikametine yoğun trafik oluştu.

4 - MOTOSİKLET SÜRÜCÜNÜN AĞIR YARALANDIĞI KAZA KAMERADA

Haber-Kamera: Taylan ERGÜN - İSTANBUL

Arnavutköy'de hızla ilerleyen motosiklet, yola çıkan minibüs ile çarpıştı. Güvenlik kamerasına yansıyan feci kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralandı,

Kaza öğle saatlerinde Arnavutköy Fatih mahallesinde meydana geldi. Motosikletiyle ilerleyen Gültekin Karaahmet (35), yola aniden çıkan U.U. yönetimindeki minibüse çarptı. Motosiklet sürücüsü kaskı takılı olmasına rağmen çarpmanın etkisi ağır yaralandı. Olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı motosiklet sürücüsü, Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı motosiklet sürücüsünün sağlık durumu ciddiyetini korurken minibüs sürücüsü gözaltına alındı. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

5- NARKOTİK POLİSİNDEN YUNANİSTAN'DA OPERASYON

Haber: Çağatay KENARLI - İSTANBUL

Türk ve Yunan narkotik polislerince Yunanistan'ın Pire Limanı'nda operasyon düzenlendi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı Koordinesinde İstanbul ve Adana Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin takip ettiği bir gemiye Yunanistan'da uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Suriye Lazkiye Limanı'ndan yola çıkarak Yunanistan Atina'da bulunan Pire Limanı'na giden gemide yüklü miktarda uyuşturucu hap olduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı. İstanbul Narkotik Polisleri Yunanistan'a giderek ilgili makamlarla irtibata geçti. Türk ve Yunan polislerinin ortaklaşa düzenlediği operasyonda, bir konteynırda arama yapıldı. Polis ekipleri konteynırda yaptığı aramada toplam ağırlığı yaklaşık 23 ton olan kurşun levhalar arasına gizlenmiş çok sayıda captagon hap ele geçirdi.



6- BİNALİ YILDIRIM GAZETECİLERİN SORULARINI YANITLADI

Gökhan ÇELİK-Güven USTA/İSTANBUL

TBMM Başkanı ve AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, Cemile Sultan Korusu'nda medya temsilcileriyle bir araya geldi.

"MECLİSİN ÖNEMLİ KONUSU İMAR PLAN TADİLATI OLMAYACAK"

Kameralara kapalı bölümde medya temsilcilerin sorularını yanıtlayan Yıldırım, "Ben eğer belediye başkanı olursam, İstanbul'da İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nin gündeminin en önemli konusu imar plan tadilatı olmayacak. Bugün meclislerin gündeminin yüzde 75'i bunlar. Burada açıklıyorum imar fonksiyon değişikleri olmayacak. Bütün yanlışlar burada" dedi.

"BEN GERÇEKÇİ BİR İNSANIM"

Yıldırım İstanbul'un trafik sorunu ile ilgili olarak," İstanbul'da birisi dese ki; 'ben İstanbul trafiğini ulaşım sorununu yüzde yüz çözeceğim' İnanmayın. Böyle bir şey yok. Ben gerçekçi bir insanım. Ben neyi vaad ediyorum. İstanbul'daki trafik sorununu sürdürülebilir çekilebilir veya katlanılabilir düzeye getireceğim. Bir başka değişle trafik akışı devam edecek. Sürekli 80 km olmayacak ama 25 km de olsa sürekli akacak. Durmayacak. Durma zamanını azaltacağız. Şu anda durma zamanı gün boyunca 45 dakika. Bunu 30'un altına ite kalka indireceğiz" ifadelerini kullandı.

"İSTANBUL AİDİYETİNİ GÜÇLENDİRECEĞİM"

'İstanbul için ilk ne yapacaksınız?" sorusuna da Yıldırım, "Bir kere belediye başkanı olursam yapacağım en önemli iş; İstanbul aidiyetini güçlendireceğim. Yani İstanbul'da yaşayanların İstanbul aidiyetini taşıması lazım. Mesela bunu İzmir yapıyor. Türkiye'nin her tarafından geliyor. Ama bir buçuk sene sonra 'ben İzmirliyim' diyor. İstanbul'dakiler Zonguldaklıyım diyor, Kastamonuluyum, Suriyeliyim diyor. Tabii ki farlklı farklı yerlerden olacağız. Ona bir itirazım yok. İstanbul bizim evimiz, bizim geleceğimiz. İki; İstanbul ekonomisine kafa yoracağız. İstanbul'da istihdam imkanlarının arttırılması. İstanbul'da turizm faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi. Sezonun uzatılması. İstanbul imar meselelerinin karmaşadan kaostan kurtarılması. İstanbul'un dünya şehirleri arasındaki yerinin daha yukarılara taşınması" şeklinde cevap verdi.

"UBER, TEKNOLOJİNİN BİZE GETİRDİĞİ BİR KONFOR"

Yıldırım, Uber ile ilgili soruyu da cevap verdi. "80'li yıllarda iki taksim vardı" diyen Yıldırım, "Taksiler şehrimizin aynasıdır. Taksicilerin gözden geçirilmesi lazım. Eğitim, standartlar, güvenlik yönleriyle yapılması gereken çok işler var. UBER , teknolojinin bize getirdiği bir konfor. Bunu da yok sayamayız. Buralarda düzenleme lazım. Bunları yapacağız, sıkıntı çıkacağını zannetmiyorum" diye konuştu

"KAYBETMEK İÇİN KİMSE YOLA ÇIKMAZ. KAZANACAĞIM"

Yıldırım, bir soru üzerine "Kaybetmek için kimse yola çıkmaz. Kazanacağım" dedi. Binali Yıldırım , "Kamuoyu araştırmaları mutlaka yapılıyor. 15'inci seçimime giriyorum hiçbir zaman kamuoyu araştırmalarına göre kampanya yapmadım. Bu dönemde de yapmayı düşünmüyorum. 31 Mart akşamı sandıktan çıkan, en doğru anket olacaktır. Onu bekleyip göreceğiz. 'Yüzde şu kadar alacağım' demeyi oy verecek insanların iradesine saygısızlık olarak görürüm" dedi.

"İSTANBULLULAR ŞUNU BİLMELİ: SURİYELİLER KALICI DEĞİLDİR"

Yıldırım, İstanbul'da yaşayan Suriyeliler hakkında sorulan soru üzerine ise, "Ülkemizde 3.5 milyon Suriyeli var. Amacımız orayı işgal değil. Huzur getirmek. Suriye'nin toprak bütünlüğünü önemsiyoruz. 295 bin Suriyeli döndü. İstanbullular şunu bilmeli: Suriyeliler kalıcı değildir. Buradayken de yasa dışı faaliyetler içinde bulunmalarına müsaade etmeyiz. Sıfır tolerans. Tutar kulağından atarız." yanıtını verdi.

"RAYLI SİSTEMDE GEÇ KALMIŞIZ"

İstanbul'da devam eden 13 raylı sistem projesi olduğunu söyleyen Yıldırım, "Bunlar önümüzdeki 5 yıl içinde bitecek ve İstanbul'un raylı sistem uzunluğu 450 km olacak. 450 km'nin üstüne çıkması demek, Paris'ten de, Londra'dan da, daha fazla raylı sisteme sahip olması demek. Bugün yüzde 19 olan raylı sistemin toplu ulaşımındaki payı yüzde 49'a çıkacak. Önümüzdeki yıllarda gerçek anlamda toplu ulaşımın hayata geçirildiği İstanbul'u göreceğiz. Raylı sistemde geç kalmışız. İngilizlerle birlikte başlamışız 1870'de başlamışız. Biz Beyoğlu Tünel hattını yapmışız ve durmuşuz. Onlar yıl 2000'e gelince 400 km raylı sistem yapmışlar. Biz ne zaman başladık 1980'li yıllarda." şeklinde konuştu.

"İSTANBUL ANKARA'DAN YÖNETİLEMEZ, ANKARASIZ DA YÖNETİLEMEZ"

Yıldırım, "İmamloğlu'nun İstanbul, Ankara'dan yönetilmez sözlerini nasıl değerlendiriyorsunuzö sorusuna, "Sayın İmamoğlu o gün o sözünün yanında bir şey daha dedi. 'Liderimiz Kılıçdaroğlu talimat verdi. Asgari ücreti 2 bin 200 yapın dedi' Şimdi bu ne perhiz bu ne lahana turşusu. İstanbul Ankara'dan yönetilmez, İstanbul Ankara'sız da yönetilemez. dedi.

"TBMM BAŞKANLIĞI'NDAN İSTİFA ETME KONUSUNDAKİ KARARLIĞIMDA DEĞİŞİKLİK YOK"

Yıldırım, 'istifa edecek misiniz sorusuna' ise, "Hukukun olduğu yerde etik konuşulmaz. Hukuk devletinde hukuk konuşulur. TBMM Başkanlığı'ndan istifa etmeme konusundaki kararlılığımda değişiklik yok. Şayet milletvekili seçimlerinde tekrar istifa etmeye gerek yoksa bu sırada kampanyalarını yapabiliyorsa belediye seçimlerine giderken de aynısını yapmayı yadırgamak ne hukuki ne de adil bir değerlendirmedir." ifadelerini kullandı

Yıldırım, Atatürk Havalimanı'nın taşınması ile ilgili bir soruya, "Bu konuyla doğrudan ilgilenmiyoruz. Yalnız bildiğim kadarıyla biraz ertelediler. Mart sonu diye. Tam kapasite tabii Mart sonunda taşınma olacak. Seneye yayılacakmış." diye cevap verdi.

7- MALTEPE'DEKİ MÜTEAHHİT CİNAYETİNİN ZANLILARI TUTUKLANDI

Ali AKSOYER/İSTANBUL

Maltepe'de ormanlık alanda cesedi bulunan Zeki Çakal'ı öldürdükleri iddiasıyla iki şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin 100 bin liralık borç yüzünden cinayeti işledikleri, cesedi otomobilin bagajında Kocaeli'ne kadar götürdükleri, gömecek bir yer bulamayınca da Maltepe'de boş bir alana attıkları öğrenildi. İki şüpheli tutuklandı.

Gülsuyu Mahallesi, Büyükbakkalköy Yolu üzerinde 2 Ocak 2019 tarihinde tabancayla vurularak öldürülmüş bir erkeğin cesedi bulunmuştu. Başında ve vücudunda kurşun yaraları bulunan cesedin eskiden müteahhitlik yapan 61 yaşındaki Zeki Çakal'a ait olduğu tespit edilmişti.

ŞÜPHELİLER KAMERALARA YAKALANDI

Polis tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada Zeki Çakal'ın son olarak Önder K.(49) ve Ercüment A.(42) ile buluştuğu tespit edildi. Bu gelişme üzerine güvenlik kameralarını kontrol eden dedektifler üçlünün bir otomobille birlikte görüldüğünü, gecenin ilerliyen saatlerinde ise iki şüphelinin bir yolda yürürken görüldüğünü tespit etti. Bu gelişme üzerine ikili gözaltına alındı.

CESEDİ OTOMOBİLİN BAGAJINDA DOLAŞTIRMIŞLAR

Polis soruşturması sonucunda 100 bin lira alacaklı oldukları Zeki Çakal'la buluşan iki şüphelinin araçta çıkan tartışma sonucu Zeki Çakal'ı öldürdükleri tespit edildi. Cinayeti işleyenin arka koltukta oturan Ercüment A. olduğu öğrenildi. Şüphelilerin cinayetin ardından cesedi otomobilin bagajına koyarak gömecek bir yer aramak için yola çıktıkları ve Kocaeli'ne kadar gittikleri öğrenildi. Ancak müsait bir yer bulamayan iki şüphelinin aynı araçla İstanbul'a geri döndükleri cesedi Maltepe'de boş bir alana attıktan sonra otomobili park ederek yaya olarak kaçtıkları belirlendi.

TUTUKLANDILAR

Poliste işlemleri tamamlanan Ercüment A. ile Önder K. çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

9- TARAFTARIN ÖLÜMÜNÜN ARDINDAN SPORDA ŞİDDETİ ÖNLEMEK İÇİN ARAYA GELDİLER

Haber-Kamera: Doğanay YAVUZ, Onur MERİÇ / İSTANBUL

Küçükköyspor ve Yıldırım Bosnaspor arasında geçen hafta oynanan amatör lig maçı öncesi çıkan olaylarda hayatını Küçükköyspor taraftarı Muhammet Yücel'in hayatını kaybetmesinin ardından iki ilçenin kaymakam ve belediye başkanları ile kulüplerin yöneticileri biraya geldi.

Gaziosmanpaşa'da bulunan bir et lokantasında yapılan "Sporda şiddete hayır" etkinliğine; iki kulübün yöneticileri, Gaziosmanpaşa Kaymakamı Numan Hatipoğlu, Bayrampaşa Kaymakamı Osman Aslan Canbaba, Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta bir araya geldi. Katılımcılar toplantıda hazır bulunan Muahmmet Yücel'in babası Fatih Yücel'e başsağlığı diledi.

Etkinlik sırasında konuşan Gaziosmanpaşa Kaymakamı Hatipoğlu, "Tribünde ve sokakta her türlü kötü tezahüratın önüne geçmek için, her türlü çabayı gösterecek ve hem de kardeşliğimizi birlik ve beraberliğimizi herkese göstereceğiz." dedi.

Yıldırım Bosnaspor Kulübü Başkanı Saffet Eryüz, "Büyük başsağlığı diliyoruz. Acıları acımızdır. Bunu bilmenizi istiyoruz. Bu olayda en büyük yarayı alanlardan birisi biziz. Hiçbir sportif başarının bir candan daha değerli olmadığını bilmemiz lazım. Yakınlarının ve Küçükköyspor camiasının başı sağ olsun" diye konuştu.

Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, öncelikle spordaki şiddetin tamamen ortadan kaldırılması ve sporun evrensel bir dil, bir spor dalı olduğunu bildirdi.

Bayrampaşa Kaymakamı Osman Aslan Canbaba ise, "Muhammet kardeşimizin yaşadıklarını hiçbir kardeşimizin yaşamaması için babanın bu tür acılar çekmemesi için ortak çalışmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

