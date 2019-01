DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 5

(ZANLININ GÖRÜNTÜSÜYLE)

1 - UKRAYNA'DA ÖLDÜRÜLEN TÜRK KIZLARININ ZANLISI PENDİK'TE MEZARLIKTA YAKALANDI

Haber: Çağatay KENARLI, Cengiz ÇOBAN- İstanbul

Ukrayna'nın Harkov kentinde 22 yaşındaki Buket Yıldız ve 22 yaşındaki Zeynep Hüsünbeyi kaldıkları evde öldürdüğü gerekçesiyle aranan Hüsnü Can Ç.(21) Pendik'te mezarlıkta yakalandı.

Hüsnü Can Ç'nin 2 Ocak'ta Ukrayna'dan Türkiye'ye geldiği İnterpol Daire Başkanlığı'na bildirilmişti. Bunun üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, Hüsnü Can Ç.'yi Pendik Kurtköy mezarlığında yakaladı. Buket Yıldız'ın eski erkek arkadaşı olduğu iddia edilen şüpheli Hüsnü Can Ç.'nin üzerinde kurusıkı tabanca ve bıçak bulundu. Gözaltına alınan Hüsnü Can Ç., Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'ne götürüldü.

2- KUZEY IRAK ŞEHİDİ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Haber-Kamera: İlkay DİKİCİ-Doğanay YAVUZ-İSTANBUL

Irak'ın kuzeyinde devam eden operasyonda şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Mahmut Mücahit Ülgen için Pendik 15 Temmuz Şehitler Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene şehidin annesi Kamer Ülgen, babası Hüseyin Ülgen, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Birinci Ordu Komutanı Musa Avsever, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal ile yakınları ve askeri erkan katıldı.

Törende şehidin babası Kamer Ülgen taziyeleri kabul etti. Uzman Onbaşı Mücahit Ülgen için ikindi namazının ardından cenaze namazı kılındı. Şehit için helallik istendi. Namazın ardından şehidin naaşı top arabasına konuldu. Şehit er Kurfalı Şehitliği'ne defnedildi.

3 - AVCILAR'DA OKULDAKİ BIÇAKLAMAYA 2 TUTUKLAMA

Haber: Müslim SARIYAR - İstanbul

Avcılar'da okulda çıkan kavgada Muhammed D. (14)'yi bıçaklayan Mücahit İ. ile babası Ahmet İ. tutuklandı.

Yeşilkent Mahallesi, Okul Caddesi üzerinden bulunan orta okulda dün saat 11.45'te 7. sınıf öğrencileri arasındaki tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında 7. sınıf öğrencisi Muhammed D. (14) göğsünden bıçaklandı. Muhammed D., öğretmenleri tarafından hemen okulun yakındaki sağlık ocağına götürüldü. İlk müdahalesi sağlık ocağında yapılan Muhammed D., ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olaydan sonra Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan Muhammed D., ve babası Ahmet İ. emniyetteki sorgularının ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Babanın "Okulda seni döveni bıçaklayabilirsin" diyerek oğlunu azmettirdiği öne sürüldü.



4- OYUNCU DENİZ ÇAKIR HAKKINDA SORUŞTURMA

Haber: Yüksel KOÇ / İstanbul

İstanbul'da bir alışveriş merkezinin kafesinde başörtülü kadınlara hakaret ettiği öne sürülen oyuncu Deniz Çakır hakkında soruşturma başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, başörtülü kadınlara hakaret ettiği öne sürülen oyuncu Deniz Çakır hakkında, "Hakaret" suçundan soruşturma başlattı. Soruşturmanın, Deniz Çakır'ın hakaret ettiği öne sürülen kadınların şikayeti üzerine başlatıldığı öğrenildi. Soruşturma kapsamında kafenin görüntülerinin incelendiği öğrenildi.

5- İSTANBUL ANADOLU YAKASINDA KAR ETKİLİ OLUYOR

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - İsa ALMAÇAYIR-Murat KORKMAZ-İSTANBUL-

İstanbul, Anadolu Yakası'nda yer alan bazı ilçelerde kar yağışı etkili oluyor. Kartal, Maltepe ve Üsküdar'da yağış nedeniyle evlerin çatıları beyaza büründü. Çamlıca tepesine gelenler ise kar altında fotoğraf çekildi.



(ek görüntü ve bilgiyle)

6- ESENLER'DE KADINLAR POŞETE KARŞI EL EMEĞİ FİLE DAĞITTI



İSTANBUL, () - ESENLER Belediyesi'nin 'Şehir Benim Projesi'yle başlattığı file kullanma kampanyası Esenlerli kadınların el emeğiyle hayat buldu. Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu'nun katılımıyla dağıtılan fileler vatandaştan büyük ilgi gördü.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın 2019 yılından itibaren plastik poşetleri ücretlendirmesinin ardından Esenler Belediyesi de harekete geçti. İnsan ve doğa sağlığını tehdit eden plastik poşet kullanımını azaltmak konusunda projeye destek verme hedefiyle, belediye tarafından file kullanma kampanyası başlatıldı. Kampanya kapsamında kadınlar tarafından örülen fileler, Esenler Metro İstasyonu'nda halka ücretsiz olarak dağıtıldı.

"BUNUN BİR PARA MESELESİ OLMADIĞINI BİLİYORUZ"

Kadınların, Esenler Tekstil Atölyeleri İyileştirme Projesi'ndeki (ESTEKS) tekstil atölyelerinde, atık kumaş bezlerinden yaptıkları ekolojik bez çantalarla projeye katkı sağladığını belirten Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, "Bu kampanyanın çocuklarımızın geleceği için önemli olduğunu çok iyi biliyoruz. Meselenin bir para meselesi olmadığını da çok iyi biliyoruz. Bir tarafta işin ekonomisi diğer tarafta çevre tahribatının önlenmesi var" diye konuştu.

Proje ile Esenlerli vatandaşların evlerinde geri dönüşüm malzemelerini fileye dönüştürdüklerini kaydeden Göksu, daha önce kullanılan poşetlerin geri dönüştürülebilen bir ham maddeden yapılmadığına da dikkat çekti.

ÜÇ AYLIK EMEĞİN ÜRÜNLERİ

'Şehir Benim Projesi'ne el emeğiyle destek veren 52 yaşındaki Fatime Kurucu, projeye 20 kişilik ekipleriyle dahil olduklarını ifade ederek "Hocalarımız ve belediye başkanımızın da desteğiyle 3 aydır bu proje için çalışıyoruz. Evimizde fazlalık olan kumaş ve ip parçalarını değerlendirerek çevreye ve ekonomiye katkımız oldu. Belediye başkanımıza ve ekibine teşekkür ediyorumö dedi.

Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu'nun hediye ettiği fileyi alan 55 yaşındaki Yurdakul Kuner ise "Bu fileler küçüklüğümüzde de vardı. Çok fazla anılarımız oldu, içine balık, elma gibi manav ve bakkal eşyası koyardık. Cumhurbaşkanımıza ve belediye başkanımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"PLASTİK KULLANIMINI DA AZALTMALIYIZ"

"File edineceğiz, poşetten vazgeçeceğiz" diyen Onkolog Doktor Yavuz Dizdar, "Biz sadece poşet kullanımını değil plastik kullanımını azaltmalıyız. Çünkü çevrede bunu geri dönüşümü yok. Çevreye gittiğinde mutlaka bizim vücudumuza girer" dedi.

