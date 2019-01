DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 5

(EK GÖRÜNTÜYLE GENİŞ HABER)

1- BİNALİ YILDIRIM: BU REZİLLİĞE BİR SON VERECEĞİZ

TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Binali Yıldırım,

"Esnafla faytoncularla konuşup bu rezilliğe bir son vereceğiz. Her şey para demek değil. Yakın zamanda hayvan haklarıyla ilgili kanun teklifi de gündeme gelecek"



TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Binali Yıldırım, Eyüpsultan Camii'nde cuma namazı kıldı. Yıldırım'a MHP milletvekili Celal Adan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal ve çok sayıda belediye başkanı ile belediye başkan adayları eşlik etti.

"HER ŞEY PARA DEMEK DEĞİL "

Cami çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yıldırım Büyükada'daki fayton tartışmasıyla ilgili olarak, "Esnafla faytoncularla konuşup bu rezilliğe bir son vereceğiz. Her şey para demek değil" dedi. Yıldırım, "Hayvanlarda canlıdır. Bütün canlıları yaşatmak onların hakkını hukukunu korumak insanlar olarak bizim görevimizdir. Hele hele yönetici sorumluluğunu taşıyorsanız bu daha önemli hale geliyor. Hayvanlara işkence edilerek onların kapasiteleri zorlanarak bu şekilde ticari amaçlı kullanılmasını tasvip etmiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın faytonlarda kullanılan atlarla ilgili o gün söylediklerinin arkasındayız. Büyükada ve diğer adalar son yıllarda çok ziyaretçi aldı. Buna rağmen at sayısı azaldı. Buradaki sorun neyse oradaki faytoncularla esnafla görüşülerek konuşup bu rezilliğe bir son vereceğiz. Her şey para demek değil. Yakın zamanda hayvan haklarıyla ilgili kanun teklifi de gündeme gelecek" dedi.



"İSTANBUL PROJELERİYLE İLGİLİ 7 OCAK PAZARTESİ GÜNÜ BASINLA BİR DEĞERLENDİRME TOPLANTISI YAPACAĞIZ"

Binali Yıldırım seçim çalışmaları ile ilgili olarak," İstanbul projeleriyle ilgili 7 Ocak Pazartesi günü basınla bir değerlendirme, tanışma toplantısı yapacağız. Orada projelerimizin ipuçlarını vereceğiz. 15 Ocak'tan itibaren de yoğun bir şekilde ilçe belediye başkan adaylarımız, biz İstanbul ile ilgili projelerimizi, önerilerimizi ve İstanbulluların bizden beklediklerini kapsamlı bir şekilde çeşitli vesilelerle duyuracağız. Önemli olan bu süreçte bizim prensibimiz çok fazla konuşmak değil çok daha fazla dinlemek olacak" dedi.

İMAMOĞLU'NA BAŞARILAR DİLEDİ

Binalı Yıldırım Deniz Baykal'a gerçekleştirdiği ziyaret ile ilgili olarak, "Sayın Baykal'ı ziyaret ettim. Doğrudur. Zihinsel fonksiyonları çok yerinde. Her şeyi çok iyi hatırlıyor. Çok moralli buldum. Eski günleri konuştuk. Yaşadığımız konuları. İzmir'le ilgili birlikte yaptığımız işlerden bahsettik. Çok güzel karşıladı. Kendisine acil şifalar diliyorum" diye konuştu. CHP adayı Ekrem İmamoğlu'na da başarılar dileyen Yıldırım, "Cumhur İttifakı olarak bu seçimlere giriyoruz. Cumhur İttifakı teröre bölücülüğe karşı bu mübarek yurdu her türlü fitneden kurtarmanın adıdır. Şimdi yerel seçimlerde de İstanbul'da ve diğer illerimizde halkımıza hizmet için bu yola çıkmış bulunuyoruz" dedi. Bir süre vatandaşlarla sohbet eden Yıldırım daha sonra camiden ayrıldı.

2- TBMM BAŞKANI YILDIRIM, 15 TEMMUZ ŞEHİTLER ANITI'NI ZİYARET ETTİ

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, 15 Temmuz Şehitler Anıtı'nı ziyaret etti. 15 Temmuz Şehitleri için dua eden Yıldırım daha sonra anıttan ayrıldı.

3- SEÇMEN LİSTELERİ ASKIYA ÇIKTI

Yüksek Seçim Kurulu'nca 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak olan mahalli idareler seçimi için seçmen listeleri bugün muhtarlıklarda askıya çıktı. Vatandaşlar isimlerinin yer aldığı listeleri kontrol etmek için muhtarlıklara gelmeye başladı. Ataşehir İçerenköy Muhtarı Ayhan Öztürk seçmen listelerinin askıya asılması ile ilgili şunları söyledi; "Bugün ayın 4'ü, cuma günü seçmen listeleri geldi. Ayın 17'sinde seçmen listeleri kaldırılacak. Seçmenlerimiz mutlak suretle seçmen listelerini kontrol etsinler. Aynı zamanda da internetten de YSK'dan bakabilirler. Bu önemli. Seçmen oy kağıtları gelmedikleri zaman mazeret uydurmasın kimse. Mutlak suretle 14 gün içinde gidip, nüfus müdürlüklerinde kayıtları yok ise kayıtlarını yaptırsınlar. Adres değişikliklerini yapacaklar ise gidecekleri mart ayındaki nerede oy kullanacaklarsa oraya mutlak suretle gidip kayıtlarını olsunlar. Bu en önemli nokta 14 gün içinde bittiği anda artık listeler hazırlanacak. Oy kağıtları basılacak. Seçime 1 ay kala da oylar dağıtılmaya başlanacak. 31 Mart mahallemiz için ve Türkiye için hayırlı olur inşallah. Özellikle tüm seçmenlere akıllarını, iradelerini kullanarak oy kullanmalarını talep ediyorum. Her şey vatanımız için hayırlı olsun.ö

İçerenköy Mahallesi sakinlerinden muhtarlığa seçmen listelerini kontrol etmeye gelen Cemil Baş, "Kontrol etmeye geldim. Değişiklik var mı diye, yok. Gayet güzel yani. Aşırı yoğunluk var. Bizde o yoğunluğa yakalanmamak için geldik. Baktık.ö dedi.

-Seçmen kağıtlarını kontrol eden vatandaşlar

-Muhtar ile röp

-Vatandaş ile röp

-Seçmen kağıtları

-Genel ve detay

4- SİLİVRİ'DE TAŞAN DERE SÜRÜCÜLERE ZOR ANLAR YAŞATTI

Silivri Mimarsinan Mahallesi'nde bulunan Tuzla Deresi aşırı yağış sebebiyle taştı. Özgürlük Caddesi'nin bir bölümü sular altında kalınca sürücüler zor anlar yaşadı.

İstanbul Silivri'de dün geceden itibaren etkisini gösteren şiddetli yağmur ilçenin bazı noktalarında hayatı olumsuz etkiledi. Mimarsinan Mahallesi'ndeki Tuzla Deresi aşırı yağış nedeniyle taştı. Özgürlük Caddesi'nin bir bölümü sular altında kalınca sürücüler zor anlar yaşadı. Alipaşa - Mimarsinan bağlantı yolunu kullanan sürücüler taşma bölgesinde duraklayarak kontrollü geçiş sağladı. Sürücülerin ihbarıyla olay yerine gelen İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) ekipleri bölgede çalışma yaptı.

Yağmur sularının oluşturduğu geniş arazideki su birikintisi kameralara yansıdı.



5 - ÜNLÜLERİN SOSYAL MEDYA HESAPLARININ ÇALINMASI DAVASINDA TAHLİYE

- 5 AYDA DAVADA TUTUKLU SANIK KALMADI

Ünlü sanatçılar Sezen Aksu, Tamer Karadağlı, Erdal Özyağcılar, Gamze Özçelik, Berk Oktay, Neslişah Düzyatan, Taruk Mengüç, Balçiçek İlter, Bahadır Tatlıöz, Bülent Şakrak, Pınar Altuğ Atacan gibi isimlerin de bulunduğu 57 kişinin başta Instagram ve twitter olmak üzere sosyal medya hesaplarını ele geçirerek para koparmak amacıyla şantaj yaptığı iddia edilen 18 sanığın yargılandığı davada, örgüt yöneticiliğiyle suçlanan tutuklu sanık Gökyar Şen'in tahliyesine karar verildi. Böylece 12 tutuklu sanık ile başlayan davada, 5 aylık süreçte hiç tutuklu sanık kalmamış oldu.

İstanbul 46. Asliye Ceza Mahkemesi'nde 5'inci celsesi görülen duruşmaya, tutuklu sanık Gökyar Şen getirilirken; tutuksuz 6 sanık da duruşmada hazır bulundu. Ayrıca bazı şikayetçilerin avukatları da duruşmaya katıldı.

TANIK DİNLENDİ

Duruşmada, tanık olarak dinlenen Mehmet Dişçioğlu, sanıklardan Sadık Duman ile tanıştıklarını belirterek, "Bilgi Teknolojileri Kurumu'nda yaklaşık 4 yıl öncesinde siber istihbarat eğitimi verdiğim dönemde sanık Sadık Duman ile tanıştım. Eğitim sonrasında da bilgi alışverişimiz devam etti. Sadık bana, Pınar Altuğ'un hesabının Duck Layne adında bir çetenin elinde olduğunu söylemişti. Hesabı kurtarıp Pınar Altuğ'a iade edelim dedi. Daha sonra da hesabı kurtardığını söyledi. Pınar Hanım ile iletişime geçmeye çalıştım. Ama mesajlarıma geri dönmedi. Sadık da ulaşamadı. Sadık, bu çetenin liderinin Gökyar olduğunu söyledi. Bu çeteye sızabilmek için benden yardım istedi. Sadık, Gökyar'ın numarasına ulaşıp ön görüşme yaptı. Bu grupta, Sadık ve benim nicklerimizi görünce kabul edildiğimizi anladık. Daha sonra zaten emniyet operasyon yaptı" dedi. Dişçioğlu, Neslişah Düzyatan'ın sosyal medya danışmanının kendisine ulaşarak hesabın kurtarılmasını talep ettiğini belirterek bu hesabı kurtarıp danışmana teslim ettiğini de anlattı.

"BEYANLARI İFTİRADIR"

Tanık beyanları üzerine söz verilen sanık Gökyar Şen, "Tanığı tanımıyorum. Kendisiyle hiçbir irtibatım olmadı. Beyanları iftiradır. Dışarıdan anlaşmışlar belli ki. Somut kanıtları sunmalarını talep ederim. Pınar Altuğ'un hesabı çalındığında, 2014 veya 2015 yılında ortada Ducky Layne diye bir grup yoktu. Bu grubun ne zaman kurulduğunu karakolda polisler söyledi" dedi. Sanık Şen'in avukatı da müvekkilinin tutukluluk süresinin dikkate alınarak tahliyesini talep etti. Bazı sanıklar haklarındaki adli kontrolün kaldırılmasını, bazıları da beraatini talep etti.

ŞİKAYETÇİLER SANIKLARIN CEZALANDIRILMASINI TALEP ETTİ

Daha sonra şikayetçiler Tamer Karadağlı, Tarık Mengüç ve Erdal Özyağcılar'ın avukatları, sanıklardan şikayetçi olduklarını ve cezalandırılmasını talep ettiklerini belirttiler.

SANIK GÖKYAR ŞEN'E TAHLİYE

Mahkeme, soruşturmaları ayrı yürütülen yaşı küçük şüpheliler hakkında dava açılması halinde dosyanın bu davayla birleştirilmesi için yazı yazılmasına karar verdi. Mahkeme ayrıca yargılamanın bulunduğu aşama, yaşı küçük şüpheliler hakkında birleştirme durumu olması ve tutuklulukta kalan süreyi dikkate alarak sanık Gökyar Şen'in tahliyesine karar verdi. Şen hakkında yurtdışına çıkış yasağı koyan mahkeme, haftada bir kez en yakın karakola giderek imza atması yönünde adli kontrol şartı da koydu. Diğer sanıklar hakkındaki adli kontrol hükümlerinin de devamına karar veren mahkeme, duruşmayı erteledi.

İDDİANAME

İddianamede takipçi sayısı yüksek olan ve kamuoyunda bilinen kişilerin hesaplarının yine takipçi sayısı yüksek olan ticari hesapların hedef seçildiği belirtilirken, kurumsal hat algısı yaratan mağdurlara Instagram hesaplarına yönelik saldırı başlatıldığı mağdurları telaşa sürükleyerek, oltalama yönteminde kullanılarak hesaba ait kullanıcı adı, şifre, mail adresi, cep telefonu numaralarının değiştirildiği kaydedildi. Kendilerine "Ducky Layne" ismi veren grubun, hedefteki hesaplara erişiminin engelleyerek, hesaptaki fotoğrafların silinerek, müstehcen fotoğrafların paylaşıldığı kaydedilen iddianamede, 18 sanığın "Bilişim sistemine hukuka aykırı olarak girme ve orada kalma, suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma, bilişim sisteminin işleyişini engelleme veya bozma, bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık, şantaj, hakaret ve taciz" suçlarından 3 yıldan 1321 yıla kadar hapis cezası isteniyor. 12 tutuklu sanıkla başlayan davanın ilk duruşması, 15 Ağustos 2018'de görülmüştü.

6- AVANAK AVNİ YENİDEN KARİKATÜR EVİ'NDE

Kadıköy Belediyesi Karikatür Evi önünden çalınan Avanak Avni heykeli, eski yerine, ustası Oğuz Aral'ın yanına yerleştirildi.

Kadıköy Belediyesi tarafından Temmuz 2017'de yaptırılan usta karikatürist Oğuz Aral ve efsanevi karakteri Avanak Avni heykelleri Hasanpaşa'da hem Kadıköy'e gelenleri karşılıyor hem de Kadıköy Belediyesi Karikatür Evi'ni gösteriyordu. Heykeltıraş Yunus Tonkuş tarafından Karikatür Evi'nin karşısındaki alana yapılan 80 kilo ağırlığında ve 143 santim uzunluğundaki, bronz Avanak Avni heykeli iki hafta önce ayaklarından ayrılarak çalındı. Heykeltıraş Yunus Tonkuş, Şişli'de bulunarak belediye ekiplerine teslim edilen heykeli, koparıldığı noktadan yeniden birleştirdi. Ayaklarına kaynak yaparak sağlamlaştırılan heykel, yeniden Hasanpaşa'da bulunduğu noktaya dikildi.

'AVANAK AVNİ MAHALLENİN ÇOCUĞU OLDU'

Heykeli inceleyen Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu, "Türk karikatüristlerin heykellerini yapıyoruz. Avanak Avni, Abdulcambaz, Enkahraman Rıdvan ve Bezgin Bekir gibi tiplerle beraber daha da arttıracağız. Türkiye'nin en ünlü karikatüristlerinden Oğuz Aral'ın heykelini de yapacağız. Avanak Avni Oğuz Aral'ın 73'te yarattığı bir tip. Öğrenciliğimiz zamanında çok meşhurdu. Aslında Avanak Avni, tipik olarak bu ülkenin insanlarının sokakta ki bir örneği. Zekiliği ve espri anlayışı onlardan geliyor. Hasanpaşa'da benimsediler. Bu mahallenin çocuğu oldu. Bizde mutlu olduk" şeklinde konuştu.

"KUŞTEPE'DE BİR HIRSIZIN EVİNDE YAKALANDI"

Başkan Nuhoğlu Avanak Avni'nin bulunmasına ilişkin ise, "Çalındığı andan itibaren emniyet sıkı bir takip yaparak, Kuştepe'de bir hırsızın evinde yakalandı. Sanat eserleri bir toplumun en önemli göstergesi. Aslında şiddetin, sevgisizliğin ve her türlü terörün karşıtı düşünceyi sağlayan bir alan. Sanatı toplumla bir araya getirmek, bunu heykellerle yapmak toplumu sakinleştiriyor ve gülümsetiyor" edi.

"BACAK KISMINDAN ZORLAYARAK VE SALLAYARAK KOPARTMIŞLAR"

Avanak Avni heykelini yerine yerleştiren heykeltıraş Yunus Tonkuş ise "Heykel çalındığı zaman üzüldüm. Sanat eserine sahip çıkılması gerekirken çalındı, olmaması gerekiyor. Bir kişinin yapabileceği bir olay değil, dört beş kişinin bacak kısmından zorlayarak ve sallayarak kopartmışlar. Bir kişinin taşıyabileceği bir heykelde değil gördüğünüz gibi biz dört kişi buraya zorlanarak taşıdık" sözlerini kullandı.

KARİKATÜR EVİ'NDE HEYKELLER SİZİ BEKLİYOR

Oğuz Aral'ın 1973 yılında çizmeye başladığı çizdiği Avanak Avni'nin maceraları Türkiye sınırlarını aşıp Güney Afrika'daki ırkçı olaylara karşı, Meksika'da ise ABD karşıtı grupların sembolü olmuştu. Oğuz Aral Gırgır Dergisi'nin el değiştirmesinden sonra 1990 yılında çıkarmaya başladığı dergiye Avni adını vermişti. Avni dergisi 1996'ya kadar yayınınısürdürmüştü. Oğuz Aral'ın 2004'te hayata veda edişinin ardından, Penguen dergisi çizerleri Oğuz Aral'ın anısına Avni'nin karikatürlerini kendi kalemlerinden çizmişlerdi.

Karikatür Evi'nde Yunus Tonkuş'un Oğuz Aral ve Avanak Avni heykellerinin yanı sıra Turhan Selçuk'un Abdülcanbaz, Tuncay Akgün'ün Bezgin Bekir, Bülent Arabacıoğlu'nun En Kahraman Rıdvan ve Uğur Gürsoy'un Fırat karakterlerinin heykelleri bulunuyor.

-Heykelin tamir görünütleri

-Heykelin yerine konulması

-Başkan röp

-Heykeltraş röp

7- BAKIRKÖY ADALET SARAYI'NDA KEDİ KURTARMA OPERASYONU

Bakırköy Adalet Sarayı'nda yağmur suyu mazgalının içinde mahsur kalan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı. Bakırköy Adalet Sarayı'nda görevli çevik kuvvet polisi, mazgalda mahsur kalan kediyi görünce itfaiyeye haber verdi. İtfaiye ekipleri, kediyi kurtarmak için harekete geçerken, adliyede görevli polisler de bir yandan kediye yiyecek verdi. Gelen itfaiye ekipleri, mazgalın kilidini açamayınca belediyeden yardım istendi. Belediye ekiplerinin mazgalın kilidini açmasının ardından itfaiye ekipleri de mazgalı kaldırdı. Kedi bulunduğu yerden çıkmayınca bir polis memuru mazgala uzanarak kediyi aldı ve polis otosuna götürdü.

-Kediden görüntü

-Kurtarma operasyonundan görüntü

-Kediye yiyecek verilmesi

-Kedinin mazgaldan alınması

Genel ve detaylar