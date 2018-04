DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 5 

1- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: TRİBÜNLERDEKİ BU TERÖRÜ BİRİLERİ ORGANİZE ETTİ (1)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olaylı derbiyle ilgili olarak , "Tribünlerdeki bu terörü birileri organize etti. Bu kendiliğinden olan bir şey değil" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını Eyüp Sultan Camisi'nde kıldı.

Erdoğan, öğle saatlerinde Üsküdar Kısıklı'daki konutundan Eyüp Sultan Camisi'ne geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazının ardından Eyüp Sultan türbesini ziyaret ederek dua etti.

"MANİFESTOMUZU İSTANBUL KONGRESİ'NE YETİŞTİRMEYE ÇALIŞACAĞIZ"

Erdoğan camiden ayrılırken gazetecilerin gündemle ilgili sorularına yanıt verdi.

Erken seçimle ilgili soru üzerine Erdoğan, "Kampanya başladı. Fakat biz tabii şimdi manifestomuzu açıklayacağız. Şu anda bununla ilgili olarak ekibim çalışıyor ve ekibimle beraber de değerlendirmelerimizi yapacağız. Bizim inşallah normalde seçim beyannamesi diye ifade edilen ama biz onu bir manifesto olarak kabul ediyoruz, büyük ihtimalle İstanbul Kongresi'ne yetiştirmeye çalışacağız" dedi.

"TEMAYÜL YOKLAMASINI YİNE YAPMAYI DÜŞÜNÜYORUZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yüksek Seçim Kurulu'nun takvimi açıklamasıyla birlikte de biz şu anda hazırladığımız takvimi şöyle bir masaya yatıracağız. Ondan sonra kendi yol haritamızı inşallah uygulamaya koyacağız. Temayül yoklamasını yine yapmayı düşünüyoruz. Temayül yoklamalarını da yapıp bu arada milletvekillerinin de tespitiyle ilgili çalışmayı da yürütmüş olacağız" diye konuştu.

"FUTBOL TERÖRÜRÜN ÖTESİNDE BİR KUMPAS DA VAR"

Derbideki olayların sorulması üzerine Erdoğan, "Bu futbol terörürün ötesinde bir kumpas da var" dedi. Erdoğan, "Bu konu gerçekten bizi ciddi manada üzdü. İstanbul'a indiğim anda buna şahit oldum. Bir defa bu futbol teröründen öte bir şey. Ayrıca biraz açık konuşmak lazım. Kumpas var. Olay hep korner köşelerinde oldu. 4 tane korner köşesinde maalesef tam yapacak bunlar oldu. Bu tribünlerdeki bu terörü birileri organize etti. Kendiliğinden olan bir şey değil. Sahada güzel gidiyor. Geliyor orada Quaresma korner atacak o esnada çakmak atıyorlar. Böyle bir şey olamaz ki. Ondan sonra Şenol hocanın başına gelen olay. Bunlar kabullenir şeyler değil. Keşke Tolga'da yanlışın içine girmemiş olsaydı. Şenol Hoca'ya yapılan affetmek mümkün değil. Ben aradım Fikret başkanı, Aziz Yıldırım'ı aradım. Bu konuları görüştüm. Hepsi bu konuda şikayetçiler. Birinci derecede TFF bakalım neler çıkaracak" dedi.

Erdoğan, "Gençlik ve Spor Bakanlığımızla üzerine gideceğiz. Alınacak tedbirlerle üzerinde TFF ne çalışmalar yapıyor bunları görelim.

Biz de bakanlık olarak hükümet olarak bu konunun üzerine üzerine gideceğiz" diye konuştu.



2- BAKAN ARSLAN'DAN ÇERKEZKÖY- KAPIKULE DEMİRYOLU HATTI AÇIKLAMASI

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Halkalı- Kapıkule Demiryolu Hattı Projesi Çerkezköy- Kapıkule Kesimi İnşası için, " Özellikle bu projenin müşavirliği ile ilgili ihale süreçleri başladı. Yakın zamanda inşallah yapım ihalesiyle ilgili süreçleri başlatmış olacağız. Asya ile Avrupa arasındaki yük hareketliliğinde taşımacılıkta Türkiye önemli bir koridor" dedi.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ile Avrupa Ulaştırmadan Sorumlu Komiseri Violeta Bulc, Halkalı- Çerkezköy hattından harekete geçen trende Türkiye- Avrupa ulaştırma gündemindeki son gelişmeleri değerlendirdi. Halkalı hattından 09:45 sıralarında kalkan trende Bakan Arslan ile Avrupa Ulaştırmadan Sorumlu Komiseri Violeta Bulc, Türkiye- Avrupa Birliği (AB) işbirliği ve 2018 TEN-T günlerinde yapılacak olan Türkiye- Batı Balkanlar Toplantısı, Türkiye- Bulgaristan sınır geçişleri ile Türkiye- AB kapsamlı havacılık anlaşması konularını basına kapalı toplantıda görüştü.

TENT-T PROJESİ KONUŞULDU

Toplantı sonrasında ortak basın açıklaması yapıldı. Avrupa Ulaştırmadan Sorumlu Komiseri Violeta Bulc, görüşmenin oldukça faydalı olduğunu söyledi. Bulc," Devam etmekte olan TENT-T ile alakalı yaptığımız çalışmaları yine Türkiye ile Bulgaristan arasındaki sınır aşan meseleleri ki Avrupa Birliği ile Türkiye sınırını da oluşturuyor bu. Bu yapmış olduğumuz demiryolu projesi, esasında bütün denizleri birbirine bağlayan bir proje. Kuzey Denizi'ni, Baltık Denizi'ni, Akdeniz'i ve Karadeniz'i birbirine bağlıyor. Dolayısıyla Türkiye'nin bu anlamda ulaştırma alanında Doğu ile Batı arasındaki tarihten gelen kavşak olma özelliğini günümüzde de devam ettirmesine katkı yapan bir proje" dedi.

Bakan Ahmet Arslan ise ulaştırma alt yapılarını geliştirmek, güvenli bir ulaşım sağlamak ve bu ulaşım koridorlarını da birbirlerine entegre etmek konusunda kararlılığın bir kez daha ortaya konulduğunu aktardı. Arslan, " Bu toplantıyı Halkalı'dan Çerkezköy'e seyahat esnasında yaptık. Burada bir mesaj vermek istedik. Toplu taşıma bizim için çok önemli. Hem hayatı kolaylaştırması adına önemli, hem karbondioksit salımını azaltma adına önemli" dedi.

" AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİNİ TAŞIMACILIK ANLAMINDA TÜRKİYE'YE KOMŞU YAPACAĞIZ"

Bakan Arslan, "Halkalı- Kapıkule arasında yapacağımız hızlı tren bu işbirliğinin en somut örneklerinden biri. Nitekim. özellikle bu projenin müşavirliği ile ilgili ihale süreçleri başladı. Yakın zamanda inşallah yapım ihalesiyle ilgili süreçleri başlatmış olacağız. Asya ile Avrupa arasındaki yük hareketliliğinde taşımacılıkta Türkiye önemli bir koridor. Demir İpek Yolu'nu canlandırmak adına geçmişte Marmaray Projesi'ni yaptık. Bakü- Tiflis- Kars Projesi'ni yeni hizmete sunduk. Bu proje ile birlikte biz, Avrupa Birliği ülkelerini Türkiye'ye taşımacılık anlamında komşu yapmış olacağız. Türkiye- Avrupa Birliği kapsamlı Havacılık Anlaşması ile ilgili çalışmalar çok güzel gidiyor. TENT-T Projemiz var. 'Trans Avrupa Ulaşım Ağı' dediğimiz. TEN-T Projesi'ni Avrupa Birliği çok önemsiyor. Bu projenin Türkiye'deki ulaştırma koridorlarıyla entegrasyonu ve burası üzerinden Asya'ya entegrasyonu önemli. Bu konuda da güzel işbirlikleri yaptık. Türkiye ile Avrupa Birliği'nin sınırını oluşturan Türkiye- Bulgaristan geçişinde de zaman zaman sıkıntılar vardı. O sıkıntıların aşılması ve çok daha hızlı taşımacılık yapılabilmesi adına çalışma ekiplerimiz, çalışıyor. Karayolu taşımalarında kotalar var. Bunlar Gümrük Birliği'ne aykırı olarak ticaretin önünde engellerdi. Bu anlamda da önemli mesafeler alıyoruz. Avrupa Birliği'nin çıkarları, ülkemizin çıkarları, toplam menfaatimiz küçük çıkarlara kurban edilmeyecek derecede önemli" şeklinde konuştu.

"ÖLÜMLÜ KAZALARI, CAN KAYIPLARINI SIFIRLAMAK GİBİ BİR HEDEFİMİZ VAR"

Ulaştırma,Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, denizlerin kirlilikten korunması, yeşil deniz taşımacılığının daha fazla artırılması konusunda işbirliği yapıldığını söyledi. Ahmet Arslan, karayolu taşımacılığına da değindi. Arslan, " Karayolu güvenliği çok önemli. Özellikle ölümlü kazaları, can kayıplarını sıfırlamak gibi bir hedefimiz var. 100 milyon taşıt kilometre başına düşen can kayıplı ölümlü kazalarda yüzde 60 oranında bir azalma sağladık ancak bu kesinlikle yeterli değil. Bunu sıfırlamak önemli. Bunu sıfırlamakla ilgili Avrupa Birliği Komisyonu ve değerli komisyoner ile bir iş birliğimiz var. Bunu bundan sonra akıllı ulaşım sistemleriyle de birleştirerek bu konuda hem sürücülerin ve yayaların daha iyi eğitilmesi hem de ola ki bir hata yaparlarsa, yolların ve araçların hatayı affetmesi anlamında akıllı hale gelmeleri önemliydi" dedi.

Bakan Arslan, taşımacılığa ilişkin gelişmelere dair, " Geçmişteki İpek Yolu'nu modern bir şekilde canlandırmak, bu bölgelerin taşımalarını kolaylaştırmak değerli komisyonerin ifadesiydi. Adeta Avrupa'yı, Asya'yı tek kıtaymış gibi değerlendirip; taşımacılığı kolaylaştırmak, ulaşımı pratik hale getirmek, ticarete, ekonomiye, insan taşımacılığına hizmet etmek, bu anlamda da güzel görüşmeler oldu" ifadelerini kullandı.

Basın açıklamasının ardından Çerkezköy hattından hareket eden tren, Halkalı hattına dönüş yaptı.

3- ERCAN VURALHAN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Sirkeci'de boğazından bıçaklanarak öldürülen eski Milli Savunma Eski Bakanı Ercan Vuralhan, Levent Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Sirkeci'de geçtiğimiz Çarşamba günü boğazından bıçaklanarak öldürülen Milli Savunma Eski Bakanı Ercan Vuralhan'ın cenazesi Zincirlikuyu Mezarlığı Gasilhanesi'nden öğle saatlerinde alınarak Levent Camii'ne getirildi. Cenazeye Vuralhan'ın eşi Bengü Vuralhan ve yakınları katıldı. Cenaze törenine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve TBMM Başkanı İsmail Kahraman da çelenk gönderdi.

"DAHA ÖNCEDE TEHDİT EDİLİYORMUŞ"

Cenaze töreni öncesi basın mensuplarına açıklama yapan Ercan Vuralhan'ın avukatı Hıdır Delipınar" Daha önce tehdit ediliyormuş anladığım kadarıyla. Evraklar yakalanmış, peçete üzerinde şu kadar para alırsam vereceğim yazılıymış. Alamayınca öldürdüler. Koruması olay yerindeymiş. Bakan özel görüşme yapacağı için 5 dakikalığına korumasını uzaklaştırmış. Zanlının ifadesi öyleymiş. 45 yaşlarında bir kızı var. Kızının olaydan haberinin olmadığını biliyorum" dedi.

Cenazesinin sahipsiz kalmadığını belirten Hıdır Delipınar "Cenazesi sahipsiz kalmadı. Eşi devamlı oradaydı. Eniştesi oradaydı. Ben eski bakanın uzun yıllardır avukatlığını yapıyorum. İnsani olarak çok iyi bir insandı. Maddi sıkıntıları yoktu. Zanlının ismini ilk defa duydum. Tanımıyorum. Ercan Vuralhan bakanlığı bıraktığında özel şirketlere bilgi danışmanlığı yapıyordu" dedi.

Vuralhan'ın cenazesi öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından resmi tören ile defnedilmek üzere Üsküdar'da bulunan Nakkaştepe Mezarlığına götürüldü.

4- FETÖ'NÜN 'ÇALIŞMA EVLERİ'NDEN SORUMLU OLDUĞU ÖNE SÜRÜLEN 8 KİŞİ TUTUKLANDI

FETÖ'nün hakim ve savcı adayları için "çalışma evleri"nden sorumlu olduğu ileri sürülen, "abi-imam" konumundaki 8 kişi "Silahlı terör örgütü üyeliği" suçlamasıyla tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu Savcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 8 şüphelinin hakimlik sorgusu tamamlandı. İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği şüphelilerin, "Silahlı terör örgütü üyeliği" suçlamasıyla tutuklanmasına karar verdi.

Savcılığın sevk yazısında, söz konusu evlerin, örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in "Devletin tüm kılcallarına sızın" talimatı doğrultusunda açıldığı ifade edilerek "Bu evlerde örgüt mensuplarına hem eğitim verilmiş hem de önceden çalınan sorular getirilerek örgüt mensuplarının kamu kurumlarına girmeleri ve sızmaları sağlamıştır" denildi.

Sevk yazısında şüphelilerden Ş.E.S., ile Ü.K.'nin örgütün gizli yazışma programı Bylock kulanıcısı oldukları ve Ankara'da örgütün hakim ve savcı adaylarına yönelik açılan evlerden birkaçından sorumlu kişiler oldukları belirtiliyor.

Şüpheli H.K'nın ise FETÖ'nün İstanbul yapılanması kapsamında "Fakülteci" diye tabir edilen ve üniversite mezunu örgüt mensuplarının kamu kurumlarına sızmalarını sağlayan kişi olduğu belirtilen yazıda, bu şüphelinin de Bylock kullandığı tespitine yer verildi. Diğer şüphelilerin de örgüt evlerinde kalan kişiler oldukları ifade ediliyor.



5- SABİHA GÖKÇEN'DE 23 NİSAN YOĞUNLUĞU:450 BİN YOLCU BEKLENİYOR



23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın hafta sonuyla birleşmesiyle oluşan 3 günlük tatil dolayısıyla İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda (İSG) yoğunluk yaşandı. İSG Operasyon Direktörü Göksu Güney, "3 günlük tatil boyunca, bugünkü gidişleri de eklersek 450 bine yakın bir yolcu bekliyoruz. Geçen seneye göre yolcu sayımızda yüzde 17'lik bir artışımız var" dedi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın hafta sonuyla birleşmesiyle oluşan 3 günlük tatili İstanbul dışında geçirmek isteyen binlerce vatandaş İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na akın etti. Havalimanında normal günlerin üzerinde bir yoğunluk yaşandı. Yolcular bilet işlemlerinin gerçekleştirildiği konturlarda ve pasaport kontrol noktalarında zaman zaman uzun kuyruklar oluşturdu. İSG yönetimi, yolculara 3-3.5 saat öncesinden havalimanında olmaları tavsiyesinde bulundu. İSG yönetimi olarak 3 gün boyunca yaşanacak yoğunluğa karşı önlem aldıklarını belirten Operasyon Direktörü Göksu Güney, "Terminal işletmesi olarak yolcuya direkt dokunduğumuz noktalar, otoparkımız, güvenliğimiz, temizliğimiz terminal için diğer hizmetlerimizle ilgili değerlendirme toplantılarımızı yaptık, ilgili koordinasyonumuzu sağladık. Otoparkta ekstra park alanları yarattık. 3 günlük tatil dönemi için ciddi anlamda bir çalışma içerisindeyiz. Hem kendi ekibimiz hem havalimanı paydaşlarımızla beraber yoğun bir mesai ve koordinasyon sağlıyoruz. Aslında yoğunluğumuz dün (perşembe) itibariyle başladı" dedi.

"3 GÜNDE 450 BİN YOLCU BEKLİYORUZ"

Geçen yıla oranla yolcu sayısında yüzde 17'lik bir artış bekledikleri söyleyen Göksu Güney, "Bu 3 günlük tatilimiz boyunca, bugünkü gidişleri de eklersek 450 bine yakın bir yolcu bekliyoruz. Geçen seneye göre yüzde 17'lik bir artışımız var. Bu artışa paralel olarak bir tatil dönemi yaşayacağız. Geçen sene 23 Nisan pazar gününe denk gelmişti, fakat bu sene pazartesiye denk geldiğinden bugünden itibaren 4 günlük bir tatil süremiz var. O yüzden yoğunluğumuz çok daha fazla olacak" diye konuştu.

"2019 İTİBARİYLE İSG ŞEHİR HAVALİMANI OLACAK"

İSG'nin konumu nedeniyle İstanbul'un yanı sıra Kocaeli, Adapazarı, Yalova, Bursa bölgelerinden de yolcu aldığını anlatan Göksu Güney, "Özellikle Osmangazi Köprüsü'nün açılmasıyla beraber bu bölgede yaşayan vatandaşlarımızın havalimanına ulaşımı çok daha kolay oldu. Bir de Kuzey Marmara Otoyolu'nun bağlantı yollarının yapılması İstanbul Avrupa yakasının yanı sıra buranın Trakya Bölgesi için tercih edilebilir bir havalimanı olmasını sağladı. Bunun yanında 2019'un ikinci yarısında metro inşaatının bitmesi ve İstanbul'un raylı sistemlere entegrasyonunun ardından ulaşım modlarında tamamlamaya gitmiş olacağız. Bu bizi 2019'un ikinci yarısından itibaren gerçek bir şehir havalimanı haline getirecek" ifadelerini kullandı.

33 MİLYONLUK KAPASİTE TEMMUZDA 41 MİLYONA ÇIKACAK

İSG'nin 33 milyonluk yolcu kapasitesini bu yılın temmuz ayı itibariyle 41 milyona çıkarmayı hedeflediklerini söyleyen Güney, yeni bina hakkında şu bilgileri paylaştı:

"Biz bu kapasiteyi yükseltmek için çabalıyoruz. Yaklaşık 80 bin metrekarelik yeni bir iskele binası inşaatımız devam ediyor. Bu yılın temmuz ayında bunu açmayı planlıyoruz ve bununla beraber 41 milyon kapasitesine çıkacağız. Hali hazırda tesislerimizin kapasite sınırına yakın faaliyet gösteriyoruz. İç hatlarda yapacağımız böyle bir büyütme ile aslında çok daha fazla yolcu beklediğimiz kanıtlanıyor."

ZAMANINDA KALKIŞTA İLK 10'DA

1 Ocak ve 31 Aralık 2017 tarihleri arasındaki uçuşlar üzerinden gerçekleştirilen araştırmaya göre, İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'ndan 2017 yılında kalkış yapan 109.840 uçaktan yüzde 88,49'u zamanında kalktı. Yapılan araştırmada, Haziran ayı yüzde 94,17 ile en yüksek zamanında kalkış oranına sahip ay olurken, ekim ayı yüzde 93,87'lik oranıyla ikinci sırada yer aldı. Bu sıralamada yer alan Türkiye'deki tek havalimanı olduklarına dikkat çeken Göksu, "Bunlar, havayolu şirketlerimiz, yer hizmetlerinin ortak faaliyetinin sonunda gerçekleşen performansın sonuçlarıdır. Biz 2018 yılında da bu oranımızı yükselterek devam ettireceğiz" dedi.

ŞANLIURFA'DAN PARİS'E

3 günlük tatili fırsat bilen vatandaşlar, uzun kuyruklara neden oldu. Yolculardan Gizem Aslan, ailecek Kıbrıs'a gittiklerini belirtirken, Vildan Bakaroğlu ise torunlarıyla birlikte Şanlıurfa'da yaşayan torununu görmeye gittiğini söyledi. Salih Güleç de eşiyle birlikte Şanlıurfa'da öğretmenlik yapan baldızını görmeye gittiklerini söyledi. Binali Karaçeper de çocukları ve eşiyle birlikte 23 Nisan tatilini Paris'te değerlendireceklerini söyledi.



