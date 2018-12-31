DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 5

1 - BAĞCILAR'DA ÇATI YANGINI (2)

Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR / İSTANBUL ()

Bağcılar'da 4 katlı bir binanın çatı katında yangın çıktı. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangında binada hasar meydana geldi.

Bağcılar Yüzyıl Mahallesi 1966 sokakta bulunan 4 katlı bir binanın çatı katında saat 16.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını gören çevredekiler, durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine kısa sürede itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yarım saatlik müdahalesinin ardından yangın kontrol altına alındı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken binada hasar meydana geldi.

Görüntü Dökümü:

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-İtfaiye ekiplerinden görüntü

-Sağlık ekipleri

-Çevredeki vatandaşlardan görüntü

-Genel ve Detaylar

31.12.2018 - 17.43 Haber Kodu : 181231171

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2- ÖLDÜRÜLEN KÜÇÜKKÖYSPOR TARAFTARI SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI (2)

Haber-Kamera: Murat SOLAK - İSTANBUL

Yıldırım Bosnaspor ve Küçükköyspor arasında oynanacak maç öncesi çıkan kavgada öldürülen Küçükköy taraftarı Muhammed Yücel (17) son yolculuğuna uğurlandı.

Bayrampaşa Stadı'nda dün oynanacak Yıldırım Bosnaspor ve Küçükköyspor karşılaşma öncesi, maça gelen taraftarlar arasında kavga çıkmış, kavgada Küçükköy taraftarı Muhammed Yücel bıçaklanmıştı. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan Yücel tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettii. Bıçakla öldürülen Muhammed Yücel için ikindi vakti Gaziosmanpaşa Küçükköy Merkez Camii'nde cenaze namazı kılındı. Cenazeye babası Fatih yücel, kardeşi Mehmet Yücel'in yanısıra Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, Gaziosmanpaşa Kaymakamı Numan Hatipoğlu ve ve sevenleri katıldı. Helallik alınması ve kılınan cenaze namazı sonrası genç taraftarın Muhammed Yücel'in cenazesi Şişli'deki Feriköy mezarlığına defnedildi.

Görüntü DÖkümü:

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-Cenazeden görüntü

-Cenazeye katılanlardan görüntü

-Cenaze namazının kılınması

-Cenazenin cenaze aracına götürülmesi

-Genel ve detaylar



31.12.2018 - 17.13 Haber Kodu : 181231160

31.12.2018 - 16.36 Haber Kodu : 181231143

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3 - İSTANBUL'DA SU FİYATLARINDA YÜZDE 15 İNDİRİM

İSTANBUL

İstanbul Büyükşehir Belediye(İBB)Meclisi'nin aldığı kararla yarından itibaren su tarifelerinde tüm abone gruplarında yüzde 15 indirim uygulanacak.

İBB Meclisi, 14 Kasım 2018'de yapılan İSKİ Genel Kurulunda, İstanbul'da su birim fiyatlarında tüm abone gruplarında yüzde 15 indirim kararı almıştı. Karar, İBB Başkanı Mevlüt Uysal tarafından açıklanmıştı. Alınan karar yarından itibaren uygulanmaya başlanacak.

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(ÖZEL) ÜMRANİYE'DE AKÜ YÜKLÜ KAMYON YANDI

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR / İSTANBUL-

Ümraniye'de kasasında akü yüklü kamyonda yangın çıktı. Vatandaşların uyarısıyla yangını fark eden sürücü, kasayı ayırarak kamyonu yanmaktan kurtarırken, kasadaki aküler yanarak kullanılamaz hale geldi.

Olay, saat 15.30 sıralarında Barajyolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Şaban Eroğlu'nun kullandığı 34 UU 0857 plakalı akü yüklü kamyonun kasasında seyir halindeyken yangın çıktı. Trafikteki diğer sürücüler, kamyonun kasasından çıkan dumanları görerek sürücüyü uyardı. Bunun üzerine sürücü Eroğlu, kamyonu durdurarak kamyondan kasayı ayırdı. Alevler kısa sürede büyüyerek kasanın tamamını sardı. Olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yangın nedeniyle cadde trafiğe kapatıldı. İtfaiye ekipleri su ve köpükle yangına müdahale ederek söndürdü.

Sürücü Eroğlu, "Aküler alev almış. Yangın söndürme tüpüm olmadığı için söndüremedim. İtfaiye gelene kadar hepsi yandı. Özel bir kurumdan almıştım, geri dönüşüm tesisine götürüyordum" diye konuştu.

Yangının tamamen söndürülmesinin ardından yol tekrar trafiğe açıldı.

Görüntü Dökümü:

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Akü yüklü kasanın görüntüsü

-İtfaiye ekiplerinin müdahalesi

-Sürücü ile röp

-Vatandaşlar ile röp

-Yola saçılan akülerden görüntü

-Trafikten görüntü

-Genel ve detay görüntüler

31.12.2018 - 17.08 Haber Kodu : 181231159

31.12.2018 - 16.31 Haber Kodu : 181231140

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4- YAPILACAK DEV GEMİNİN GÖVDESİ BOĞAZ'DAN BÖYLE GEÇTİ



Özgür EREN -Murat DELİKLİTAŞ/İSTANBUL,()

Bünyesinde birçok lüks yolcu gemisi bulunan Carnival Cruise Lines firmasının 2020 yılında yolcu taşıması planlanan yapım aşamasındaki 'Büyülü Prenses' isimli gemisinin gövdesi, römorkörler yardımı ile İstanbul Boğazı'ndan geçti.

Geminin gövdesi, monte edileceği İtalya'nın Monfalcone Limanına götürülmek üzere Karadeniz'den İstanbul Boğazı'na saat 14.00, Marmara Denizi'ne ise 16.30 sıralarında girdi. Mehmetçik adlı römorkör ve sahil güvenlik botunun da eşlik ettiği gövdeyi Boğaz'dan Paraggi adlı römorkör zincirle çekerek geçirdi. Gemi gövdesinin üzerinde çok sayıda işçinin olduğu görüldü.

Görüntü Dökümü

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-Gemi parçasında genel ve yakın detaylar

-Gemi parçasını çeken römorkörden detay görüntü

-Kıyı Emniyeti ve sahil güvenlik botundan detay görüntü

-Gemi parçasının üzerindeki işçilerden detay görüntü

-Genel ve yakın detaylar

31.12.2018 - 17.48 Haber Kodu : 181231173



