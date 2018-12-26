DHA İSTANBUL BÜLTENİ -5

1- İMAMOĞLU'NDAN 'ÇARŞI'YA ZİYARET

Haber-Kamera: Gökhan ÇELİK-Onur MERİÇ-İSTANBUL()

Cumhuriyet Halk Partisi'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Beşiktaş'ta ünlü taraftar grubu 'Çarşı' ile bir araya geldi. Gruptakiler İmamoğlu'na Beşiktaş forması hediye etti.

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye başkanı adayı Ekrem İmamoğlu Beşiktaş'ta ziyaretlerde bulundu. İmamoğlu ilk olarak Beşiktaş'ın ünlü taraftar grubu 'Çarşı' ile Kartal heykeli önünde buluştu. İmamoğlu Kartal heykeli önünde taraftarlarla fotoğraf çekildi. Gruptakiler İmamoğlu'na arkasında "E.İMAMOĞLU" yazan Beşiktaş forması hediye etti. İmamoğlu daha sonra Beşiktaş balık pazarı ve çevredeki diğer esnafları ziyaret ederek, sohbet etti.

Görüntü Dökümü:

----------------------

-İmamoğlu'nun çarşı grubu ile buluşması

-İmamoğlu'nun çarşı grubu ile Kartal heykeline yürümesi

-Çarşı grubu ile heykel önünde kartal pozu verilmesi

-İmamoğlu ile sohbet edenler

-Balık pazarı ve esnaf ziyaretleri

-İmamoğlu ile fotoğraf çektiren vatandaşlar

-İmamoğlu'nun Beşiktaş'tan ayrılması

=============================

2- SAVCI KİRAZ DAVASINDA 2 SANIĞIN İFADESİ ALINDI

Haber: Özden ATİK / İSTANBUL, ()

İstanbul Adalet Sarayı'ndaki makam odasında 31 Mart 2015 tarihinde Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın DHKP/C terör örgütü mensupları Şafak Yayla ve Bahtiyar Doğruyol tarafından makam odasında rehin alınarak şehit edilmesi olayına ilişkin 4'ü tutuklu 9'u firari 14 sanığın yargılandığı davaya devam edildi. İki sanığın ifadesinin alındığı duruşmada, 4 tutuklu sanığın tutukluluk hallerinin devamına karar verildi.

İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar Mithat Öztürk, Murat Canım, Cengiz Özel ve Mustafa Koçak ile tutuksuz sanık Deniz Özel ve avukatları katıldı. Duruşmada savunmasını yapan tutuklu sanık Cengiz Özel, inşaat işçisi olduğunu belirterek yakalanmadığını, kendisinin çağrılması üzerine ifade vermeye gittiğini söyledi. Sanık Özel, kimseyi evinde saklamadığını ve yardım etmediğini de söyleyerek tahliyesini ve beraatını talep etti. Tutuklu sanık Mustafa Koçak ise gözaltında kötü muameleye maruz kaldığını belirterek suçlamaları reddetti.

TANIK DİNLENDİ

Daha sonra tanık dinlenmesine geçildi. Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşma salonuna bağlanan tanık Cavit Yılmaz, yüzü ekrana yansıtılmadan ifade vermek istediğini söyledi. Ancak sanık avukatları buna itirazda bulundu. Bunun üzerine hakim, tanık koruma da bulunmadığı gerekçesiyle Yılmaz'ın yüzünün açılarak ifade vermesi gerektiğini belirtti. Bunun üzerine yüzü yansıtılarak ifadesi alınan Yılmaz, "Şehit savcıya yönelik eylemden yaklaşık 1-2 ay öncesinde sonradan ismini öğrendiğim sanık Cengiz Özel'in evinde Şafak Yayla, Berk Ercan, Mustafa Koçak ve ben bir gece kaldık. Gece eve girdik ve sabah evden ayrıldık. Evde esmer, bıyıklı birisi bizi karşıladı ve hizmet etti. İçeride iki kadın daha vardı. Bu evden ayrıldıktan sonra, Gençlik Federasyon Merkezi'ne gittik. Burada Şafak Yayla, bize 'Bu evin temiz ev olduğunu, başka bir amaçla kullanılacağını bu nedenle bir müddet bu eve gidilmeyeceğini' ağır şekilde uyardı" dedi.

Savcı Kiraz şehit edildikten yaklaşık 1 yıl sonra sanık Mustafa Koçak'ın kendisine, "Eylemde kullanılan silahı sanık Murat Canım'dan temin ettiğini ve silahı kaldıkları eve bıraktığını söylediğini" belirten tanık Yılmaz, "Ben kimseye haber vermeden peşime düşeceklerini bildiğim için örgütten ayrılmak için Kıbrıs'a gittim. Ama aramızdaki duygusal bağdan dolayı Şafak Yayla'nın cenazesine katılmak için geri geldim" dedi. Tanık Yılmaz, örgütün bir bildiri ile kendisini dışladığını ve örgütten ayrıldığını da ifade etti. İfadesinin ardından bahsettiği sanıkları teşhis etmesinin istenmesi üzerine tanık Cavit Yılmaz, sanıklar Murat Canım ve Mustafa Koçak'ı teşhis etti. Tanık Yılmaz, sanık Cengiz Özel hakkında ise "Bize evin kapısını açan ve ikramda bulunan şahıs bu değildi" dedi.

DURUŞMA 18 OCAK'A BIRAKILDI

Daha sonra avukatların beyanları ve sanıkların tahliye talepleri alındı. Mahkeme heyeti, sanıklar Mithat Öztürk, Murat Canım, Cengiz Özel ve Mustafa Koçak'ın tutukluluk halininin devamına hükmetti. Heyet, dinlenilmeyen tanıkların bir sonraki celse ifade vermesi için duruşmayı 18 Ocak'a erteledi.

İDDİANAME

İddianamede, DHKP-C silahlı terör örgütünün üst düzeydeki karar organı olan merkez komitesindeki firari sanıklar Faruk Ereren, Zerrin Sarı, Nuri Eryüksel, yine örgütün genel komitesinde Mesut Demirel, Hüseyin Fevzi Tekin, Şadi Naci Özpolat, Şerafettin Gül, Seher Demir ile Musa Aşoğlu ve tutuklu sanıklar Mustafa Koçak, Cengiz Özel, Mithat Öztürk ve Murat Canım ile tutuksuz sanık Deniz Özel yer alıyor. İddianamede sanıklar Faruk Ereren, Zerrin Sarı, Nuri Eryüksel, Mesut Demirel, Hüseyin Fevzi Tekin, Şadi Naci Özpolat, Şerafettin Gül, Seher Demir ve Musa Aşoğlu'nun "Anayasal düzeni zorla değiştirmeye teşebbüs" ve "Kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak kasten öldürme" suçlarından 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması talep ediliyor. Sanıklar Mustafa Koçak ve Murat Canım'ın, "Anayasal düzeni zorla değiştirmeye teşebbüs" suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması istenen iddianamede, Koçak ve Canım'ın "Kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak kasten öldürme yardım", "Ateşli silahlar kanununa muhalefete yardım" ve "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılmaya yardım" suçlarından 28 yıl ile 48.5 yıl arasında değişen oranlarda hapis cezasına çarptırılması da talep ediliyor. İddianamede, sanıklar Deniz Özel, Cengiz Özel ve Mithat Öztürk'ün için de "Örgüt içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte, örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçundan 7,5 yıldan 15'er yıla kadar hapsi cezası isteniyor.

Görüntü Dökümü:

------------------

-ARŞİV

=================================

3- MÜJDAT GEZEN VE METİN AKPINAR'IN İFADESİNİN ALINMASI (toplu görüntü)

Görüntü Dökümü:

---------------

-Metin Akpınar'ın polis eşliğinde adliyeye götürülmesi

-Adliyeye grişi

-Müjdat Gezen'in polis eşliğinde adliyeye götürülmesi

-Adliyedeki görüntüleri

-Adliye koridorlarındaki görüntüleri

-Akpınar'ın evinin önündeki açıklaması

-Gezen'in evinin önündeki açıklaması

============================

4- HASTANEDEKİ KAVGAYA İNCELEME

Haber: Alper KORKMAZ /İSTANBUL,()

Yedikule Göğüs Hastalıkları Ve Göğüs Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'nde güvenlik görevlileri ile hastaneye gelen bir kişi arasındaki kavgayla ilgili inceleme başlatıldı.

"SORUMLU KİŞİLER İLE İLGİLİ GEREKLİ İŞLEMLER YAPILACAKTIR"

İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde güvenlik görevlilerinin karıştığı olay ile ilgili hastane başhekimliğince inceleme başlatılmış olup, sorumlu kişiler ile ilgili gerekli işlemler yapılacaktır" denildi

KAVGA GÖRÜNTÜLENDİ

Hastane bahçesinde dün çıkan kavga cep telefonu kamerasına yansımıştı. İddiaya göre aracıyla hastaneye gelen bir kişi ile özel güvenlik görevlileri arasında park etme tartışması çıktı. Tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. iki güvenlik görevlisiyle bu kişi arasında kavga çıktı. Karşılıklı yumruklaşan ve küfürleşen tarafların kavgasını çevredekiler ayırdı. Çevredekiler güvenlik görevlilerine tepki gösterdi.

Görüntü Dökümü:

----------

-Kavga görüntüleri

==========================

5-KOLOMBİYALI DANSÇILAR ÜLKELERİNE DÖNDÜ

Haber: Enver ALAS-İSTANBUL

Ülkelerine dönüş bileti alamayan ve kalacak yerleri olmadığı için Atatürk Havalimanı'nda 13 gün mahsur kalan Kolombiyalı dansçılar, ülkelerine döndü. Uçağa binişlerini cep telefonlarına kaydeden dansçılar, ülkelerine dönüşlerine ait görüntüleri de sosyal medya hesaplarından paylaştılar.

Ünlü sanatçı Haluk Levent'in girişimlerinin ardından bazı işadamlarının yardımları ve THY'nin de bilet fiyatlarında indirim yapmasının ardından 7 dansçı, THY'nin 02.05'de kalkan tarifeli seferiyle Kolombiya'ya uçtu. Uçak biletlerinin temin edilmesinin ardından geçen Cumartesi günü Atatürk Havalimanı Mülki İdare Amirliği'nin talimatıyla bir otele yerleştirilen dansçılar, dün gece Bogota'ya gitmek üzere yeniden Atatürk Havalimanı'na geldiler. Bilet ve bagaj işlemlerinin ardından grup üyeleri, uçaklarına binişlerini görüntüleyerek sosyal medya hesaplarından paylaştılar.

HAVALİMANINDA 13 GÜN

Otellerde dans gösterileri yaparak para kazanmak üzere Temmuz ayında Antalya'ya gelen Kolombiyalı dans grubunun üyeleri, uçak bileti alacak paraları olmadığı için Atatürk Havalimanı'nda 13 gün mahsur kalmışlardı.

Görüntü Dökümü:

(CEP TELEFONU)

-Dansçıların uçağa binişleri

-Poz vermeleri

-Detaylar

==============================



