DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 5

İSTANBUL BÜLTENİ - 5

(ÖZEL )

1- FATİH'TE REKLAM TABELASI YAŞLI ADAMIN ÜZERİNE DÜŞTÜ

- YAŞLI ADAMIN ÖLÜMDEN DÖNDÜĞÜ ANLAR KAMERAYA YANSIDI

Haber-Kamera : Alper KORKMAZ - Murat SOLAK - Melih OKUMUŞ / İSTANBUL,()

Fatih'te kaldırım üzerinde oturan 81 yaşındaki Mustafa Yılmaz'ın üzerine kilolarca ağırlıkta reklam panosu düştü. O anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Olay dün öğle saatlerinde Sururi Mahallesi Hoca Hanı Sokak üzerinde bulunan bir iş hanının önünde meydana geldi. Eşine ilaç almak için evden çıkan 81 yaşındaki Mustafa Yılmaz yolda yürürken yorulup dinlenmek için bir iş hanının önündeki kaldırıma oturdu. O sırada 2. katta bulunan kilolarca ağırlıktaki reklam panosu yaşlı adamın üstüne düştü. Düşmenin etkisiyle yere yığılan yaşlı adamın yardımına olayı gören çevre esnafı koştu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri çağrıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri omzundan yaralanan Mustafa Yılmaz'ı, Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Hastaneye kaldırılan Mustafa Yılmaz'ın omzunda kırık olduğu öğrenildi.

"OMZUNDAN BAYAĞI BİR DARBE ALMIŞTI"

Handa esnaflık yapan Hüseyin Alkan, "Oturdu dinlenmek için ve yukarıdan tabela düştü. Omzundan bayağı bir darbe almıştı. Ambulansı çağırdık, ambulansta tedavi yapıldı. Levhanın yeri zaten paslanmıştı. Eski bir levhaydı" dedi.

O ANLAR GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI

Yaşanan o anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Kamerada sokakta yürüyüp dinlenmek için kaldırıma oturan Mustafa Yılmaz üzerine ağırlığınca levha düştüğü görülüyor. Daha sonra yaşlı adamın üzerine levha düştüğünü gören esnaf Yılmaz'ın yardımına koşuyor. Olay yerine gelen ambulansla Yılmaz hastaneye kaldırılıyor.



2- İSTANBUL'DA TAKSİ DENETİMİ: BAGAJINDA KASATURA ÇIKTI

Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL,()

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler kent genelinde taksilere yönelik denetim yaptı. Taksiler durdurularak arandı. Sürücü ve yolcular üstü aramaları ve GBT kontrolünden geçirildi. Bir taksinin bagajında kasatura bulundu. Kendini savunan taksi sürücüsü "Bundan haberimiz yok. Biz bu aracı iki ay önce aldık. Demek ki arkada bir yerde kaldı, görmedik " dedi.

İstanbul'da 38 İlçede Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen denetimlere İlçe Emniyet Müdürlükleri ile Özel Harekat, Narkotik Suçlarla Mücadele, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Foto Film Şube Müdürlüğü ve Havacılık Şube Müdürlüğü ekipleri katıldı. Denetim yapılan yerlerden biri de Ortaköy Devriye Ekipler Amirliği önündeydi. Polis ekipleri, taksileri durdurarak arama yaptı. Sürücü ve yolculara GBT kontrolünün yanı sıra üst araması yapıldı.

Denetimlere narkotik köpeği Alex de katıldı. Aramalar sırasında Eren Kadir Şen'in kullandığı taksinin bagajında kasatura bulundu. Ayrıca aynı araçta belediye ruhsatının sürücü üzerine kayıtlı olmaması nedeniyle 108 lira idari para cezası uygulandı. Ele geçirilen palaya polis el koyarken, sürücü Arnavutköy Polis Merkezi'ne götürüldü.

TAKSİCİ: ARACI İKİ AY ÖNCE ALDIK, HABERİMİZ YOK

Eren Kadir Şen," Bizlik bir şey yok. Olsa ticari araçta bunun ne işi var? Olsa ticari araçta kendimizi korumak için ufak bir şey bulundururuz o bile yok. Bulunan paladan da haberimiz yok. Biz bu aracı iki ay önce aldık. Demek ki arkada bir yerde kaldı görmedik. Başka bir aracın üzerine kayıtlı olduğum için, bu araç üzerinde ismin olmadığı için işlem yapılacak. Ben şoför olarak çalışıyorum. Benlik bir şey yok içimiz rahatö dedi.

Denetimlerde ayrıca bir taksi sürücüsüne de belediye ruhsatı bittiğinden dolayı 1002 lira cezai işlem uygulandı.

Asayiş ve terör olaylarını önleme amaçlı ticari yolcu taşımacılığı yapan sürücülerin ve yolcularının denetlenmesine yönelik yapılan uygulamayla kural ihlallerinin önlenmesi ve yolcuların bilinçlendirilmesi amaçlanıyor.

(Havadan görüntülerle)

3- SİLİVRİ'DE DENİZ KAHVERENGİYE BÜRÜNDÜ

Haber-Kamera: Eren ERMİŞ-İSTANBUL

Silivri'de dün akşamdan itibaren etkili olan sağanak yağış nedeniyle dereler taştı. Suyla taşınan çamur nedeniyle Marmara Denizi kahverengiye büründü. Rengi değişen Marmara denizi havadan görüntülendi.

Silivri'de dün akşam saatlerinden itibaren sağanak yağış etkili oldu. Yağış nedeniyle bazı dereler taştı. Boğluca Deresi üzerinden taşınan çamurlu su Marmara Denizi'ne karıştı. Denizin özellikle sahile yakın olan kısmı kahverengine büründü. Renk değiştiren deniz havadan görüntülendi.



4- KALP KRİZİ SONUCU ÖLEN POLİS İÇİN TÖREN

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ - Gamze ŞİMŞEK - İSTANBUL

Görev başındayken geçirdiği kalp krizinin ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden polis memuru Hasan Uzun için Kartal'daki Kavaklı Camii'nde tören düzenlendi.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Müdürlüğü'nde görev yapan Uzun'un Türk bayrağına sarılı naaşının Kavaklı Camii'ne getirilmesinin ardından taziyeleri babası Akif Uzun, kardeşi Gökmen Uzun ve oğlu Berat Uzun kabul etti.

Törene, İstanbul İl Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan da katıldı.

Çalışkan, "Diyecek bir şey yok. Allah rahmet eylesin. Arkadaşımız vefat etti. Yakınlarına baş sağlığı diliyorum. Meslektaşlarına baş sağlığı diliyorum" dedi. Öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından şehit polis Uzun'un cenazesi, meslektaşlarının omuzunda ve polis bandosu eşliğinde cenaze aracına taşındı. Cenaze, defnedilmek üzere Sancaktepe Yenidoğan Mezarlığı'na götürüldü. 17 Aralık Pazartesi günü görevi başındayken kalp krizi geçiren Hasan Uzun (48) dün hayatını kaybetti.

5- BEDENSEL ENGELLİ LİSELİLER, HAYATA BASKETBOLLA TUTUNDU

*İstanbul'da eğitim gören lise öğrencileri, Beşiktaş Tekerlekli Sandalye Basketbolu eğitmenleri eşliğinde basketbol öğreniyor

Haber-Kamera: Gökhan HEBEPCİ-İSTANBUL

İstanbul'da eğitim gören bedensel engelli lise öğrencileri, tekerlekli sandalye basketbolu oynayarak yaşama tutunuyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın Gençlik Projeleri tarafından desteklenen ve Beşiktaş Kulübü'nün de katkı sağladığı, "Engelin Farkındayım, Engellilerin Yanındayım" projesi ile İstanbul'da eğitim gören bedensel engelli lise öğrencilerine tekerlekli sandalye basketbolu öğretiliyor.

Süleyman Seba Spor Salonu'nda, Beşiktaş Tekerlekli Sandalye Basketbol eğitmenleri gözetiminde haftanın belli günlerinde yapılan eğitimlerde bedensel engelli öğrencilerin, sosyal hayata katılımlarının artırılması hedefleniyor.

Projenin Koordinatörlüğünü yapan felsefe öğretmeni Özgür Aydemir, bedensel engelli öğrencilere spor yaptırarak, biraz daha hayata tutunmalarına yardımcı olmaya çalıştıklarını belirterek, "Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın desteklediği bir projeyi hayata geçirdik. Bu proje ile İstanbul'da eğitim alan bedensel engelli bazı öğrencilerimize ulaştık. Gönüllülük esasına dayanarak, hep birlikte bir spor aktivitesi gerçekleştirmek istedik. Bu noktada Beşiktaş Kulübü bize çok büyük bir destek verdi ve tekerlekli sandalyede bedensel engelli öğrencilere bir antrenman yaptırmayı planladık. Şu an için de projemizin bu noktasında İstanbul'da eğitim gören bedensel engelli öğrencilerimizle antrenman yapıyoruz. Onların hayata katılmalarında en önemli olgulardan birinin de spor olduğunu düşünüyoruz. Çünkü spor, bizim için en güzel sosyalleşme ve hayata tutunma alanlarından bir tanesi. Bu noktada bedensel engeli olan öğrencilerimize spor yaptırarak, biraz daha hayata tutunmalarına yardımcı olmaya çalışıyoruz" dedi.

"SADECE BİR GÜN DEĞİL, HER GÜN ENGELİN FARKINDA OLMALIYIZ"

Öğrencilerin ailelerinden de çok olumlu sözler duyduklarını dile getiren Aydemir, "Veliler, çocuklarıyla ilgili, 'İlk etapta hiç gelmek istemedi. Artık her gün gelmek istiyor' ifadelerini kullanıyor. Bu da bizim için çok önemli ve güzel bir oluşum. Biz sadece şunu istiyoruz; 'sadece bir gün değil, her gün engelin farkında olmalıyız.' Bu nedenle projeyi başlattık. Amacına da ulaştığını düşünüyorum. Ancak daha yapacak çok işimiz var. İlerleyen dönemlerde Mili Eğitim Bakanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığı bu konuda çok güzel işler yapıyor. İlerleyen yıllarda çok daha olumlu bir hale geleceğine inanıyorum" şeklinde konuştu.

OKUL MÜDÜRÜ ÇAKIR: "BU PROJENİN BÜTÜN OKULLARA ÖRNEK OLMASINI DİLİYORUM"

Bingül Erdem Anadolu Lisesi'nin okul müdürü Sinan Çakır da, bu projenin diğer okullara da örnek olmasını dileyerek, "Özgür hocamız bir gün bana gelip, böyle bir projesi olduğunu söyledi. Okul müdürü olarak da destek vermemi istedi. Kendisi çok heyecanlıydı ve O'nun heyecanını ben de ortak oldum. Beşiktaş, Beyoğlu, Şişli ve Kağıthane bölgesindeki okulları tarayarak, bedensel engelli liselilere ulaştık. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın desteklediği bütçeden de faydalanarak bu projeyi birlikte yürüttük. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Okulumuzda farkındalık oluştu ve oluşturmaya da devam ediyoruz. Bütün okullara örnek olmasını diliyorum" diye konuştu.

Liseli öğrencilere tekerlekli sandalye basketbolun eğitimi konusunda yardımcı olan genç sporcu Ahmet Ürkmez de, "Bu proje, engelli öğrencilerin daha aktif olarak spor yapabilmelerini amaçlıyor. Bir kaç haftadır da sporumuzu yapmaya devam ediyoruz. Bu sporun tekniklerini yavaş yavaş öğreniyorlar. İnşallah gelecekte iyi bir tekerlekli basketbol oyuncusu olurlar" şeklinde konuştu.

ANNE AYŞE YURTBAŞI: "ÇOCUKLARIMIZIN POTAYLA BÜTÜNLEŞİP, BASKET ATABİLMELERİNE İNANDIKLARI İÇİN ÇOK MUTLU OLDUK"

Anlamlı projede yer alan öğrencilerden Nilay Yurtbaşı ise duygularını, "Çok mutlu ve heyecanlıyım. Böyle bir proje için Özgür hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Bu projede yer almak çok güzel bir duygu" diyerek ifade etti.

Anne Ayşe Yurtbaşı ise, çocuklarının basketbol oynama heyecanlarına ortak oldukları için çok mutlu olduklarını dile getirerek, "Nilay adına tabii ki çok mutluyuz. Belki de hayal edemediğimiz bir duyguydu basketbol sahasında olmak. Seyrederken bile heyecan veriyordu ki, bu potaya Nilay ile birlikte yakın olmak çok mutluluk verici bir duygu. 4 haftalık süreç içerisindeki heyecanı Nilay ile biz de yaşadık. Çocuklarımızın potayla bütünleşip, basket atabilmelerine inandıkları için çok mutlu olduk. Çok güzel bir proje. Keşke her zaman bunun gibi projelerde bir arada olsak ve çocuklarımız hep eğlense. Herkese çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı'nda yer alan diğer sporcular da, böyle bir projeyle karşılaşınca ilk başta karar veremediklerini vurgulayarak, "Ama iyi ki katılmışım böyle bir projeye. Beni hayata daha çok teşvik ediyor. Bu nedenle çok mutluyum. Burada çok eğlenerek vakit geçiriyoruz" ifadelerini kullandılar.

