DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 5

KATILDIKLARI televizyon programında sarf ettikleri sözler nedeniyle haklarında soruşturma başlatılan sanatçılar Müjdat Gezen ve Metin Akpınar adli kontrol hükümleri uygulanarak mahkemeden serbest bırakıldı. Gezen, Kartal'da bulunan Anadolu Adalet Sarayı'ndan çıkarak Kadıköy'deki evine geldi. Gezen, aracından inerek kendisine eşlik edenlerle vedalaştı. Ardından kısa bir açıklama yapan Gezen, "Söyleyeceğimizi söyledik. Hakareti yapan Recep Tayyip Erdoğan, hakaret etmekten yargılanan ben. İşte Türkiye'de sistem buraya gelmiş" dedi. Müjdat Gezen daha sonra evine girdi.

Görüntü Dökümü:

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- Gezen'in aracından inmesi

- Gezen'in açıklaması

- Gezen'in evine girmesi

24.12.2018 - 15.50 - Haber Kodu : 181224139

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(ÖZEL)

2- İFADE VEREN METİN AKPINAR'DAN EVİNİN ÖNÜNDE AÇIKLAMA

Haber -Kamera: Ali Kerem BENGİ - Gamze ŞİMŞEK- Melih OKUMUŞ - İstanbul

Metin Akpınar, Savcılık görevini yaptı. Bizden savunmamızı aldı. Söylediğimiz sözlerle ilgili yorumlarımızı aldılar. Biz de dilimiz döndüğünce inandığımız doğruları tekrar anlatmaya çalıştık" dedi.

Katıldıkları televizyon programında sarf ettikleri sözler nedeniyle haklarında soruşturma başlatılan sanatçılar Müjdat Gezen ve Metin Akpınar adli kontrol hükümleri uygulanarak mahkemeden serbest bırakıldı. Metin Akpınar, Kartal'da bulunan Anadolu Adliye Sarayı'ndan çıkarak Kadıköy'deki evine geldi. Aracından inen Akpınar, kısa bir açıklama yaptı. Açıklamasında, "Savcılık görevini yaptı. Bizden savunmamızı aldı. Söylediğimiz sözlerle ilgili yorumlarımızı aldılar. Biz de dilimiz döndüğünce inandığımız doğruları tekrar anlatmaya çalıştık. Bize istinat edilen suçlardan hiç ilgimiz olmadığını anlatmaya çalıştık. Bizim Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef gösteren, onun ismini anan, ona karşı bir hareketimiz katiyen olmaz. Biz ülkemizin refahı, milletimizin refahı için tercih ettiğimiz temenni ettiğimiz demokrasiyi anlatmaya çalıştık. Bunları anlattık. Hâkim bey de adli kontrol serbestliğine karar bağladı. Bizi azat ettiler. Ben işimi yaptım, görevimi yaptım " diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Akpınar'ın açıklaması

-Akpınar'ın evine girmesi



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3- METİN AKPINAR: CUMHURBAŞKANINA KARŞI BİR HAKARET İÇEREN SÖZ KULLANMADIM

*Metin Akpınar,

"Benim Cumhurbaşkanına hakaret kastım yoktur. Yine Türkiye Cumhuriyeti hükümetine karşı silahlı bir isyanda da bulunmadım. Halkı kin ve düşmanlığa karşı tahrik etmedim. Suç ve suçluyu da övmedim. Üzerime atılı tüm bu suçları kesinlikle reddediyorum"

Haber: Serpil KIRKESER - Yüksel KOÇ / İSTANBUL, ()

Sanatçı Metin Akpınar'ın, savcılık ifadesinde programda söylediği sözlerin tarihte yaşanan yanlış yönetimlerin sonuçları olduğunu belirterek, "Bunların tekrar yaşanmaması için belirttiğim sözlerdir. Yoksa ben Cumhurbaşkanına karşı bir hakaret içeren söz kullanmadım" dediği öğrenildi.

BEN SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZI KASTEDEREK BU CÜMLELERİ KULLANMADIM

Savcılık ifadesinde Metin Akpınar'a programdaki sözleri hatırlatıldı. Akpınar, "Ben yapmış olduğum konuşmamda bana ait olan bir sözü söylemedim. Bu sözler tamamen demokrasinin tarifi, akademisyenler tarafından dile getirilmiş çeşitli demokrasi tanımıdır. Birbirinin aynı düşünmeyenlerin şiddet unsuru kullanmaksızın birlikte yaşayabildikleri rejimin adı demokrasidir. Bu açıklamaya ulaşmak da benim samimi temennimdir. Temennilerimi dile getirmek için bu şekilde bir açıklama yapmıştım. Aslında çağdaş demokrasinin de tanımını yapmış oldum. Allah korusun bu rejimin dışına çıkılırsa güzel ülkemize yazık olur. Tarihte gördüğümüz faşist liderlerin Mussolini'dir, Hitler'dir. Bunların uyguladıkları ve düştükleri duruma düşülmemesi için söylediğim sözlerdir. Burada tarihin kötü örneklerini vermek için böyle bir söz söyledim. Medyanın yorumladığı gibi Cumhurbaşkanımızı hedef göstermek gibi bir niyetim ne aklımdan ne de gönlümden geçer. Ben Sayın Cumhurbaşkanımızı kastederek bu cümleleri kullanmadım. 'Bizim ülkemizde faşist bir rejim var, bizim liderlerimizde faşist' tarzında bir konuşmam olmamıştır. Bu tür bir imada da bulunmadım" dediği belirtildi.

SUÇ VE SUÇLUYU DA ÖVMEDİM

Soru üzerine Akpınar'ın, "Benim Ak Parti'ye oy verenlerin karbonhidrat kafalı olduklarına ilişkin bir imalı konuşmam söz konusu değildir. Ben o konuşmamda da milletimizin bir bölümünün karbonhidratla beslenmeye mecbur bırakılmasına karşı çıktığım için 'Toplumumuzun büyük bir bölümü karbonhidratla beslenmek zorunda bırakılmıştır' diye söylemiştim. Hatta şu örneği de vermiştim. Türkiye'de buğdayın proteinini alan bir değirmen yoktur. Hatta soya fasulyesi bile '0' yağ ve protein yüklü olmasına rağmen Türkiye'de 1965 yılına kadar kullanılması da yasaklanmıştır. Sonradan serbest bırakıldığında hayvan yemi olarak kullanılmaya başlanılmıştır. Ben dediğim gibi bu sözlerimde AK Parti'ye oy verenlere karşı olarak kastım veya imalı konuşmam söz konusu değildir. Özlemim büyük Türk toplumunun protein ile beslenmesidir. Ben üzerime atılı tüm suçlamaları kabul etmiyorum. Benim Cumhurbaşkanına hakaret kastım yoktur. Yine Türkiye Cumhuriyeti hükümetine karşı silahlı bir isyanda da bulunmadım. Halkı kin ve düşmanlığa karşı tahrik etmedim. Suç ve suçluyu da övmedim. Üzerime atılı tüm bu suçları kesinlikle reddediyorum" dediği öğrenildi.

SÖYLEDİĞİM SÖZLER TARİHTE YAŞADIĞIMIZ YANLIŞ YÖNETİMLERİN SONUÇLARIDIR

Akpınar'ın hakimlik ifadesinde de şu ifadeleri kullanıldığı öğrenildi:

Söylediğim sözlerin arkasındayım. Silah zoruyla söylemedim. Medyanın yanlış yorumlamasına karşı bir iki açıklamada bulunmam gerekti. Söylediğim sözler tarihte yaşadığımız yanlış yönetimlerin sonuçlarıdır. Bunların tekrar yaşanmaması için belirttiğim sözlerdir. Yoksa ben Cumhurbaşkanına karşı bir hakaret içeren söz kullanmadım."

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4 - MÜJDAT GEZEN VE METİN AKPINAR'IN AVUKATLARINDAN ADLİYE ÖNÜNDE AÇIKLAMA



- Müjdat Gezen'in avukatı Celal Ülgen,

"Eğer siz Cumhurbaşkanını eleştiriyorsanız bizim savcılarımız tarafından bu Cumhurbaşkanına hakaret olarak algılanıyor ve hakkınızda soruşturma açılıyor"

- Metin Akpınar'ın Avukatı İrem Hekimoğlu,

" Söylenen sözler demokrasinin tanımı yapılarak söylenmiş sözlerdir. Ülkemizde faşizmin olduğuna dair bir beyanı da olmamıştır. Bütün bunları reddettik"

Haber-Kamera: Onur MERİÇ / İstanbul

Mahkemeden adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılan Sanatçılar Müjdat Gezen ve Avukatı Celal Ülgen ile Metin Akpınar'ın Avukatı İrem Hekimoğlu, adliyenin önünde basın açıklaması yaptılar. Avukatı Celal Ülgen ile birlikte basın açıklaması yapmak için adliyenin önüne gelen Müjdat Gezen, "Buyur Celalciğim, ben konuşacaksam yeni bir suç oluşturabilir. Onun için konuşmak istemiyorum" dedi.

Müjdat Gezen, adli kontrol tedbiri uygulandıktan sonra avukatı ile birlikte Anadolu Adalet Sarayı'nın önüne geldi. Gezen kısa bir açıklama yaptı. Ardından Avukatı Celal Ülgen konuştu. Celal Ülgen'den sora açıklama yapmak için adliyenin önüne gelen Metin Akpınar'ın Avukatı İrem Hekimoğlu ise müvekkilinin çok yorgun olduğunu ve adliyeden ayrıldığını söyledi.



'KONUŞURSAM YENİ BİR SUÇ OLUŞTURABİLİR'

Anadolu Adalet Sarayı'nın bahçesinde kamera karşısına avukatı Celal Ülgen ile birlikte geçen Müjdat Gezen, "Buyur Celalciğim, ben konuşacaksam yeni bir suç oluşturabilir, Onun için konuşmak istemiyorum. Hakareti yapan Cumhurbaşkanı, hakaretten yargılanan Müjdat Gezen. Adil sistem değişmiş hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.

Gezen'in ardından Avukatı Celal Ülgen konuştu. Ülgen, "Evet değerli arkadaşlar çok önemli. Artık Türkiye'de sorun haline gelmiş bir yaraya parmak basmanın zamanı geldi ve geçiyor. Türkiye'de Cumhurbaşkanı'na hakaret suçundan suçlanan sayısız bilim adamı, sanatçı, gazeteci, yazar var. Eğer siz Cumhurbaşkanını eleştiriyorsanız bizim savcılarımız tarafından bu Cumhurbaşkanına hakaret olarak algılanıyor ve hakkınızda soruşturma açılıyor. Bunu sorgulamamız gerekir. Yanlı yansız, bağımlı bağımsız medyanın sorgulaması gerekiyor. Çünkü bu durum en çok siyasi iktidara zarar verecek" dedi.

'CUMHURBAŞKANI'NA HAKARET YOK'

Ülgen, "Yani siz önünüze her gelen kişinin konuşmasını Cumhurbaşkanı'na hakaret diye sayarsanız Türkiye'de iklim değişir kış olur. Bakın rejimin adı değişir bunu açıklıkla söylüyoruz bunu tartışmamız lazım. Bir defa Cumhurbaşkanına hakaret diye bir sözcük yok. Hakaret içerecek bir kavram yok. Doğrudan doğruya Cumhurbaşkanın hedeflendiği söz yok. Buna rağmen bir muhbir alel acele olayı döşeniyor ve Cumhurbaşkanı'na iletiyor. Ben buna şaşırmıyorum şaşkın olduğum konu bu değil. Bu muhbir ne kadar çabuk Cumhurbaşkanına ulaştı ve bu etkisini doğurdu. Söyleyecek şey bundan ibaret" diye konuştu.

'ADLİ KONTROLLE SERBEST KALMALARINA KARAR VERİLDİ'

Celal Ülgen, "Son durum adli kontrol tedbiriyle haftada bir gün imza atmak suretiyle serbest kalmalarına karar verildi. Ancak bizim bu durumu bile kanıksamamız doğru değil bu ülkenin aydınlarının tiyatrocularının, yazarlarının böyle artık karakollara imza vermeye çağırılması da sizlerin basın mensuplarının takdirinde olan bir durumdur. Biz itirazımızı yapacağız" dedi.

Ülgen, "Yurtdışına çıkış yasağı oldu mu" şeklindeki soru üzerine, "Kesin olarak böyle bir şey yok ama onun da içinde olduğunu düşünüyoruz" dedi.

METİN AKPINAR'IN AVUKATI DA AÇIKLAMA YAPTI

Ardından Metin Akpınar'ın Avukatı İrem Hekimoğlu da kameraların karşısına geçti. Hekimoğlu, "Sabah saatlerinde Metin bey ifadeye çağrıldı. Geldik ifademizi verdik. Akabinde Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Cumhurbaşkanı'na yapılan hakaret suçlamasıyla kendisinin ifadesini aldılar. Biz tabii ki bütün suçlamaları reddettik. Kendisinin böyle bir niyeti yoktur. Söylenen sözler demokrasinin tanımı yapılarak söylenmiş sözlerdir. Ülkemizde faşizmin olduğuna dair bir beyanı da olmamıştır. Bütün bunları reddettik. Kendisi denetimli kontrolle serbest bırakıldı. Şu anda sağlığı da iyi. Şu anda bir sıkıntımız yok. Sabah 9'dan beri buradayız" dedi.

Müvekkili hakkında bir gözaltı kararı olmadığını söyleyen Avukat Hekimoğlu, "Polis nezaretinde getirilmesi de çok doğru bir karar değil bence. Ama polis arkadaşlar da baya naziklermiş. Sıkıntısız bir şekilde geldik ifademizi verdik" dedi.

Görüntü Dökümü:

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Müjdat Gezen'in konuşması

Avukat Celal Ülgen'in konuşması

Avukat İrem Hekimoğlu'nun konuşması

Müjdat Gezen'in adliyeden ayrılması

Adliyeden detay görüntü

24.12.2018 - 15.30 - Haber Kodu : 181224130

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5- ŞİLE'DE HAYVAN HIRSIZLARINA ADLİYE ÖNÜNDE TEPKİ

Nurcan KIRCALI/iSTANBUL, ()

ŞİLE'de büyükbaş hayvanları çaldıkları iddia edilen 7 kişi Şile Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alındı. Hayvan sahiplerinin, bugün adliyeye sevkedilen şüphelilere saldırısını Jandarma ve polis ekipleri önledi. Şüphelilerin hayvanları vurarak öldürdükleri, etlerini de parçalara ayırarak sattıkları ortaya çıktı.

Bazı hayvan sahipleri "Ormanları sürekli geziyoruz, sürekli nöbetleşe silah ile dolaşıyoruz, korkuyoruz" dediler.

Edinilen bilgiye göre, Esenceli köyü ormanlarında 4 şüpheli, jandarma ekiplerinin yoğun ve hummalı çalışmaları sonucu gözaltına alındı. Sorgulamaların ardından gözaltına alınan şüpheli sayısı 7'ye yükseldi. Şüpheliler yoğun güvenlik önlemleri altında Şile Adliyesine getirildiler. Adliye önünde mağdur hayvan sahipleri ve vatandaşlar, şüphelilere saldırı girişiminde bulundu. Olaya müdahale eden Şile İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma ekipler, saldırıyı önledi. Şile İlçe Emniyet Müdürü Murat Öztaş "Gereken ceza devletimiz tarafından verilecektir. Bundan kimsenin şüphesi olmasın lütfen bizlere yakışanı yapalım" dedi.

Mehmet Yağcı "Benim çok sayıda hayvanım gitti, neredeyse 100-150 arası. Ormanları sürekli geziyoruz, sürekli nöbetleşe silah ile dolaşıyoruz, korkuyoruz tekrar bir hayvanımız çalınacak diye" şeklinde konuştu.

Mağdurların adliye bahçesinde bekleyişi sürüyor.



Görüntü dökümü:

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-CEP TELEFONU GÖRÜNTÜLERİ

-olay yerinden görüntüler

-Kesilen hayvanların görüntüsü

-AKTÜEL GÖRÜNTÜLER

-Hayvan sahipleri ile röp

-Adliye önünden görüntüler

-Adliyeye getirilen şüpheliler

-Hayvan sahiplerinini saldırması

-Şüphelilerin adliyeye sokulması

-Genel ve detaylar

24.12.2018 - 16.17 - Haber Kodu : 181224147_

24.12.2018 - 16.18 - Haber Kodu : 181224148

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6- AHMET KURAL HAKKINDAKİ İDDİANAME KABUL EDİLDİ

Haber: Özden ATİK-İSTANBUL, ()

Şarkıcı Sıla Gençoğlu'na yönelik "Hakaret", "Tehdit" ve "Basit yaralama" suçlarından 5 yıla kadar hapsi istenen oyuncu Ahmet Kural hakkında düzenlenen iddianame, mahkemece kabul edildi. İlk duruşma, 7 Mart'ta yapılacak. Taraflara çağrı kağıdı gönderilmesine karar verildi.



Şarkıcı Sıla'nın 29 Ekim'de oyuncu Ahmet Kural'ın Zekariyaköy'deki evinde darp, tehdit ve hakarete uğradığını belirterek şikâyetçi olması üzerine başlatılan soruşturma, geçtiğimiz hafta tamamlandı. İstanbul Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Bürosu'nca şüpheli Ahmet Kural hakkında "Hakaret", "Tehdit", "Basit yaralama" suçlarından toplam 1 yıl 1 aydan 5 yıla kadar hapsi istemiyle iddianame düzenlenerek mahkemeye gönderildi.

İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesi ise bugün iddianamenin kabulüne karar verdi. Mahkeme, Ahmet Kural ve Sıla Gençoğlu ile avukatlarına duruşma gün ve saatini bildirir ihtarlı çağrı kâğıdı gönderilmesine karar verdi. Soruşturma aşamasında dinlenen tanıklar doktor Cem Mumcu, Sıla'nın asistanları Togay Han Numanoğlu ve Rüçhan Hande Kızıl ile şoförü Mahmut Kapçak ve Ahmet Kural'ın komşusunun misafiri Hatice Zeynep Tunç'a da ihtarlı çağrı gönderilmesini kararlaştıran mahkeme, ilk duruşmayı 7 Mart 2019 tarihine bıraktı.



İDDİANAMEDEN

İddianamede şüpheli Ahmet Kural ile 5 tanığın ifadesine yer verilmişti. Sıla'nın doktor raporunun İstanbul Adli Tıp Şube Müdürlüğünce incelendiği ve yaralamanın basit tıbbi müdahale ile giderilebilir mahiyette yaralanma olduğu anlaşıldığı iddianamede yer almıştı. İddianamede şüpheli Ahmet Kural'ın, Sıla ile aralarında bir tartışmanın yaşandığını kabul ettiğini belirterek, "Sıla'nın evden gitmesini istemem üzerine seslerimizi yükselttik. Fakat tehdit etmedim. Alkollüydük. Birbirimizi kollarından tutarak sarstık. Tartışma 15 dakika sürdü. Birkaç kere yere düştük. Sakinleştikten sonra Sıla'evden ayrılırken 'Seni bitireceğim Ahmet' dedi" dediği şeklindeki ifadesine de yer verilmişti.

Görüntü Dökümü:

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-Arşiv

24.12.2018 - 15.47 - Haber Kodu : 181224136

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7- AHMET KURAL'IN AVUKATINDAN RAPOR AÇIKLAMASI



İSTANBUL-()-ŞARKICI Sıla Gençoğlu'na yönelik "Hakaret", "Tehdit" ve "Basit yaralama" suçlarından 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan oyuncu Ahmet Kural'ın avukatı Sibel Aydın, "sahte rapor" iddialarına yönelik basın açıklaması yaptı.



Ahmet Kural ile Sıla Gençoğlu arasında görülmekte olan dava dosyasında bulunan delillerle ilgili kamuoyunda "bilgi kirliliği meydana geldiği" vurgusunun yapıldığı açıklamada, "Dava dosyasına sunduğumuz raporların sahte olduğuna ilişkin iddialar ve Adli Tıp Kurumu Başkanlığı tarafından herhangi bir rapor verilmediğine ilişkin açıklamalar kavram karışıklığına neden olmuştur. Bu nedenle öncelikle şunu belirtmem gerekir ki, kanunlar çerçevesinde müvekkilime yöneltilen suçlamalara ilişkin delilleri toplayarak dava dosyasına sunduk" denildi.



İki devlet üniversitesinden bilimsel mütalaa aldıklarını belirten avukat Sibel Aydın açıklamasında, ilk raporun İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı'ndan Sıla Gençoğlu'nun iddia edilen olaydan iki gün sonra özel hastaneden aldığı darp raporunun tıbbi değerlendirme açısından uygun bulunup bulunmadığına ilişkin olduğu kaydedildi. İkinci raporun ise Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Fakültesi-Makine Mühendisliği Bölümünden Sıla Gençoğlu'nun iddia ettiği olaya ilişkin seslerin müvekkilimin evinin yakınında bulunan yan evden duyulup duyulmayacağına ilişkin bilimsel rapor olduğu belirtildi.



Bu iki rapor dışında dava dosyasında üçüncü bir rapor olduğu da belirtilen açıklamada, savcılığın talep ettiği bu raporda ise Sıla Gençoğlu'nun görüntülerinin bulunduğu, olaydan 18 saat sonra çekildiği belirtilen cep telefonu görüntü kaydının, karşı tarafın avukatının orijinal olmadığına ilişkin iddialarının karşılanmasına yönelik olduğu ifade edildi. Açıklamada, "Dolayısıyla günlerdir sahte rapor veya alınan bilimsel mütalaaların sahte ve kabul edilemez ve tarafımızca algı oluşturmak için kullanıldığı iddiaları doğru değildir. Olsa olsa bunu söyleyenler tersine bir algı yaratma çabası içindedirler. Ayrıca şunu önemle belirtmek isteriz ki, savcılık soruşturması devam ederken gerek müvekkilimin gerekse Sıla Gençoğlu'nun ifadelerinin basına yansıması sonrasında ve 7 Kasım 2018 tarihinde soruşturmaya gizlilik kararı ve yayın yasağı konulması için tarafımca mahkemeye başvurulmuş ancak bu talebimiz mahkeme tarafından reddedilmiştir" denildi.