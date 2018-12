DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 5

(geniş haber)

1- ERDOĞAN: YERE YIKTIĞIN DÜŞMANINI TEKMELEME

Haber: Gülseli KENARLI -Kamera: Güven USTA/ İSTANBUL

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Yere yıktığın düşmanını tekmeleme, sen İsrail'deki Yahudi değilsin. Zira onlar yere devirdikleri bırak erkeği, kadını, çocuğu bile tekmelerler. Biz Müslümana ne yakışır? Alicenaplık yakışır. Biz mağdur, mazlum durumunda olana tekmeyi atmayız" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Gençlik Vakfı'nın (TÜGVA) 3. Olağan Genel Kurulu'na katıldı.

Haliç Kongre Merkezi'ndeki kongreye Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Sönmez, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Bilal Erdoğan, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak da katıldı.

Erdoğan kongrede yaptığı konuşmasında, salonda bulunanlara seslenerek, "Sizler, bu milletin ve Türkiye'nin geleceğisiniz, umudusunuz. Ecdadın mirasının sadece büyüklüğünün değil, getirdiği sorumluluğun da idrakinde bir gençlik olarak sizler bizim iftihar kaynağımızsınız. Her birinizin ahlakına, kabiliyetine, gayretine, birikimine, azmine, başarılı olacağına, Türkiye'nin aydınlık geleceğine inandığım gibi inanıyorum. Türkiye'nin 2053 ve 2071 vizyonlarını oluşturma ve hayata geçirme vazifesini huzuru kalple sizlere emanet ediyorum. Tarihimizin en önemli eserlerinden olan Kutadgu Bilig, bakınız gençlere nasıl sesleniyor; 'Ey yolunda sevinçle ilerleyen genç, bu sözümü gönülden ve içinden gelerek dinle. Doğruluk yolundan şaşma, gençliğini değerlendir, ondan yeteri kadar yararlan. Çünkü ne kadar sıkı tutarsan tut, o bir gün elinden kaçar. Sende gençlik gücü varken, boşa harcama. İbadetten hiçbir zaman geri durma, hep ibadet et'. Bize doğruluktan şaşmamayı ve ibadetten geri durmamayı tavsiye eden ecdadımıza kulak verin. Bu nasihate uyanlar, hep kazanmıştır. Şeyh Edebali'nin 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' nasihatiyle çıkılan yol, ecdadımızın dünyanın en büyük ve güçlü devletini kurmasıyla sonuçlanmıştır. Bugün de hamdolsun son devletimiz Cumhuriyetimizi nice badirelerden kurtararak, bugünkü seviyesine getirdik. Hamdullah Suphi gençlere şöyle sesleniyordu: 'Yokuşları tırmandıkça, ufkun genişledikçe, asırlardır unutulmuş bir alemi hayran gözlerinle tekrar buluyorsun'. Geçmiş dönemler için temenni olan bu sözler bugün artık her gün daha da yaklaşılan bir hakikate dönüşmüştür. İnşallah sizler de aynı mirası sonraki nesillere bırakacaksınız" dedi.

"BİZE GURUR, KİBİR YAKIŞMAZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bizler millet olarak daima tarihin öznesi olduk. Hedeflerimizi büyük kılan, sahiplendiğimiz misyonu sınırlandırmamış olmamızdır. Dünyanın neresinde olursa olsun hep haktan yana saf tuttuk. Her zaman mazlumların ve masumların hamisi olmak için çalıştık ama dikkat ediniz milletimizin hakimi değil, sadece ve sadece hizmetkarı olduk. Bu sayede gönüllere girdik, kalplere yerleştik. Bize gurur, kibir yakışmaz. Karşımdaki gençliği ehli tevazu, tevazu ehli olarak görüyorum" ifadelerini kullandı.

"HERKES, DİNİ, DİLİ, MEZHEBİ NE OLURSA OLSUN KALBİNİ VE YÜZÜNÜ TÜRKİYE'YE ÇEVİRİYOR"

Erdoğan, "Aradan asırlar geçmiş olsa da hala bizleri gönüllerinde yaşatanların güven adresiyiz, umut kaynağıyız çünkü biz hep, her yere selamla, muhabbetle, sevgiyle gittik. Biz gittiğimiz yere 'Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu' diyerek gittik. Selamı karşımızdakilerin üzerine gönderdik. Rahmeti, merhameti karşımızdakilerin üzerine gönderdik. Bu, tevazunun ifadesidir, burada gurur olmaz, kibir olmaz. Biz bununla girdik yola. Bu yüzden coğrafyamızda ve ötesinde başı sıkışan, can ve mal güvenliği tehdit altına giren herkes, dini, dili, mezhebi ne olursa olsun kalbini ve yüzünü Türkiye'ye çeviriyor. Dünyanın en zengin ülkeleri sığınmacılara adeta vebalı muamelesi yaparken, biz soframızı milyonlarcasıyla paylaşıyoruz" şeklinde konuştu.

"YERE YIKTIĞIN DÜŞMANINI TEKMELEME, SEN İSRAİL'DEKİ YAHUDİ DEĞİLSİN"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, salonda bulunanlara tavsiyelerde bulunarak, "Gençler; güzel bulduğun edebi, felsefi güzel parçaları ezberle. Bu sayede hem kelime hazinen gelişir hem hafızan kuvvetlenir. Öğrendiklerini arkadaşlarınla müzakere ve hatta münakaşa et ki zekan işlesin. En yeni fikir, eski bir fikrin yeni elbise giymiş halidir. Bir konu hakkında yazacağın zaman evvela önceden yazılmış olan eserleri oku ki aynı şeyleri tekrarlayarak ömrünü israf etme. Ana dilini iyi konuşmayı ve iyi yazmayı mutlaka öğren. Dil bilgisi amaç değil fikir zenginliğinin vasıtasıdır. Bir işe sinirliyken veya asabi iken, sinirli olduğun zaman karar verme. Öfkeyle kalkan, unutma, zararla oturur. Arkadan konuşmak korkaklığın en iğrenç şeklidir. Kimsenin yüzüne söyleyemeyeceğini arkasından söyleme. Yalan söyleyen, yakalanma korkusu içinde yaşayan hırsız gibidir. Yalan söyleme. Kimseyi kıskanma fakat imren. Benzeri bir başarıya ve mutluluğa ulaşmak için çalış. Unutma; hasisin dostu yoktur. Cömert ol. Dostluğunu kötü günde göster ki sen de kötü gün dostu bulabilesin. Ahlakı güzel insan her yer yaşta güzeldir. Sözlerin tatlı, tavırların zarif olsun. Yere yıktığın düşmanını tekmeleme, sen İsrail'deki Yahudi değilsin. Zira onlar yere devirdikleri bırak erkeği, kadını, çocuğu bile tekmelerler. Biz Müslümana ne yakışır? Alicenaplık yakışır. Biz mağdur, mazlum durumunda olana tekmeyi atmayız. Karşımızda, 'Yiğitsen dik olarak gel haddini bildirelim' deriz" diye konuştu.

SLOGAN ATTILAR AYAKTA ALKIŞLADILAR

Erdoğan salonda bulunanlara söylediği "sizin gibi yol arkadaşlarım olduğu için rabbime ne kadar hamd etsem azdır" sözleri uzun süre ayakta alkışlandı. Salonda bulunanlar Erdoğan'ın konuşması sırasında tekbir getirdi ve "Cenk, cihat, şahadet", "İşte ordu, işte komutan", "Reis bizi Mümbiç'e götür" şeklinde sloganlar atıldı.

2- KURTULMUŞ: YPG/PYD'Yİ ÇÖP TENEKESİNE ATACAKLAR

Haber Kamera: Tansu Edip GÖKBUDAK / İlkay DİKİCİ - İSTANBUL ()

Türk Edebiyat Vakfı'nın "Büyüsü Bozulan Dünyada Yeni Düzen Arayışı" konulu konferansta konuşan AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Sahipleri, YPG/PYD'yi vakti dolduğu zaman bir paçavra gibi çöp tenekesine atacaklar. Bizim kararlılığımızla bu süreç hızlandı" dedi. Öte yandan Kurtulmuş'a konferans sonrasında Türk Edebiyatı Vakfı Şeref Üyeliği beratı verildi.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Türk Edebiyatı Vakfı'nda "Büyüsü Bozulan Dünyada Yeni Düzen Arayışı" konulu konferans verdi.



TERÖR ÖRGÜTLERİNİN ORTAYA ÇIKIŞI

Kurtulmuş terör örgütlerinin ortaya çıkışlarıyla ilgili olarak, "Eğer önce Rusya'nın sonra ABD'nin Afganistan'ı işgali olmasaydı, bugün El Kadide'den bahsediyor olmayacaktık. Eğer, ABD'nin 1990 sonrası Irak'ı işgali olmasaydı, DEAŞ, YPG ve PKK'dan bahsediyor olmayacaktık. Bunların mutlaka üzerine odaklanmak lazım. Bu sorunlara çözüm bulacak bir küresel çalışmanın içerisinde olmamız gerekiyor" diye konuştu.



"YPG/PYD BİR ARAÇTAN İBARET"

Numan Kurtulmuş, "YPG/PYD bir araçtan ibarettir. Sahipleri YPG/PYD'yi vakti dolduğu zaman bir paçavra gibi çöp tenekesine atacaktır. Bizi kararlılığımızla bu süreç hızlandı. ASALA diye bir örgüt vardı. Nerede şimdi? Kullandılar, çöp tenekesine attılar. Bu kadar insanın kanına giren DEAŞ Terör Örgütü'nü de bir müddet sonra çöp tenekesine atacaklar. Dolayısıyla bizim parçalar üzerinde durmak değil, resmin bütününü görmek ve Türkiye olarak bu bölgenin bu coğrafyanın amiral gemisi olarak bunun gereğini yerine getirmek mecburiyetimiz var" dedi.

"ŞİMDİ DEAŞ'IN NİYE KURULDUĞUNU ÇOK DAHA İYİ ANLIYORUZ"

"DEAŞ, YPG/PYD/PKK'nın nasıl oldu da ortaya çıktığını kimse anlatamazdı" diyen Kurtulmuş, "Bunlar güya internet üzerinde bir araya geldi. 90 bin genci bir yaz kampına götürmek için örgütlemeye kalksanız birkaç sene de başaramazsınız. Şimdi DEAŞ'ın niye kurulduğunu çok daha iyi anlıyoruz. Suriye'de kimlik kartı bile olmayan Kürt kardeşlerimiz üzerinden PYD/YPG diye bir örgüt çıkarıldı. Bu örgüt üzerinden hem etnik temizlik yaptırıldı. Hem de bölgenin etnik yapısı değiştirildi. Vekalet savaşları, yeni dünya dengesizliğinin maalesef kullandığı önümüzdeki 10 yıllarda da kullanmaya edeceği yeni emperyalizmin en kirli savaşıdır" diye konuştu.

"NEOLİBAERALİZM HAYAL OLDU"

Kurtulmuş, "Trump istediği ülkeye gümrük koyuyor, istediği ülkeye gümrük kaldırıyor. Neoliberalizmin bir şekilde hayal olduğunu görüyoruz. Vekalet, ticaret ve ekonomik savaşlar önümüzdeki süreçte dünya gündemini şekillendirecek önemli savaş türleridir. Ne yazık ki Türkiye içinde bulunduğu bölgenin lider ülkesi olarak istese de istemese de etkilenecektir" dedi.

"GELİR DAĞILIMI ADALETSİZLİĞİ GÖÇ MESELESİNİ ORTAYA ÇIKARIYOR"

Dünyada gelir dağılımı adaletsizliğinin baş gösterdiğini söyleyen Numan Kurtulmuş, "Dünyanın yüzde 0.7'si toplam varlıkların yüzde 44'üne sahiptir. Dünyadaki nüfusun yüzde 70'i toplam servetin sadece yüzde 3'üne sahiptir. Gelir dağılımındaki adaletsizlik dolayısıyla dünya dibine bombalar konulmuş fitili ateşlenmek üzere beklemektedir. Önümüzdeki 10 yılların en önemli meselesi zengin kuzey ile fakir güneyin arasındaki savaş olacaktır. Bununla birlikte zaten gelir dağılımı adaletsizliği göç meselesini ortaya çıkarıyor. Afrika'da Afganistan'da açlık kıtlık gelir dağılımı adaletsizliği olmasaydı terör örgütlerinin bugün dünyaya sıkıntı vermesi imkansızdı" dedi.

"TÜRKİYE'NİN KARANLIK ODASINDAN BİR TELGRAF GELİYOR"

Kurtulmuş, Türkiye'de sanayileşme çabalarının karanlık bir el tarafından engellendiğini söyleyerek, "Türkiye'nin sanayileşme tarihi aynı zamanda Türkiye'nin ihanet tarihidir. Vecihi Hürkuş ve başına gelenleri biliyoruz. Nuri Demirağ uçağını yapmış yurtdışına satma arifesine gelmiş bir karanlık el adamın fabrikasını kapatmış. 1978'de TUSAŞ İtalyan Tornado firmasıyla Türk savaş uçağı yapılması için Ankara'da masaya oturacaktır. İtalyanlar geliyor ama bizimkiler masaya oturmuyor. Türkiye'nin karanlık odasından bir telgraf geliyor. Deniliyor ki siz o anlaşmaya oturmayacaksınız. Bizimkiler o masaya oturmadığı için 1978'de Türkiye kendi savaş uçağını İtalyan imzası altında da olsa yapma fırsatını ıskalıyor" dedi.

3- ÖZTÜRK YILMAZ: FETÖ YÖNTEMİYLE İHRAÇ ETMEK ALÇAKLIKTIR

Haber-Kamera: Enver ALAS - İSTANBUL,

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)'nden ihraç edilen Ardahan Bağımsız Milletvekili Öztürk Yılmaz, ihraç kararının hukuka, vicdana ve ahlaka aykırı olduğunu söyledi.

Öztürk Yılmaz, eşi Özay Yılmaz ve çocuklarıyla birlikte uçakla Ankara'dan İstanbul'a saat 16.00 sıralarında geldi. VIP Salonu önünde kendisine destek veren, ellerinde Türk bayrakları ve Atatürk resimleri bulunan yaklaşık 100 kişilik grup tarafından karşılanan Yılmaz, burada bir konuşma yaptı.

CHP'den ihraç edilmesinin hukuksuzluk ve ahlaksızlık olduğunun söyleyen Öztürk Yılmaz, "Bana, 'susun, konuşmayın; parti zarar görür' diyorlar. Siz partiyi mi düşünüyorsunuz? Siz kendi koltuklarınızı düşünüyorsunuz. Sizin işiniz rant paylaşmak, belediyelerdeki rantı bölüşmek ve insanları kandırmak. Eğer siz partiyi düşünseydiniz, benim hukuksuz ve adaletsiz bir şekilde ihraç edilmemi bu zamana kadar düşünmezdiniz bile. Ama belli ki siz hukuktan, haktan adaletten nasibini almamış insanlarsınız. Bu millet size tokadı vuracak" diye konuştu.

"CHP KİMSENİN BABASININ MALI DEĞİLDİR"

Konuşması sık sık "dik dur eğilme, bu millet seninle", 'Öztürk Yılmaz yalnız değildir" sloganları ile kesilen Öztürk Yılmaz, şöyle devam etti: "Cumhuriyet Halk Partisi'nin başındaki zat, bir projedir. Cumhuriyet Halk Partisi'ni bitirmek için gelmiştir. Bugün ses çıkarmayanlar, bugün bu adaletsizliğin karşısında yer almayanlar dilsiz şeytandır; antidemokratiktir haindir. Çünkü bugün bunun karşısında yer almazsanız neyin karşısında yer alacaksınız? Hiç kimseden korkum yok. Alnım açık, yüzüm ak; kimseye karşı bir diyet borcum yok. Yanımda sizler varsınız. Biz imanlı, inançlı, Atatürkçü, milliyetçi ve bu vatana sahip çıkan insanlarız. Bu mücadele devam edecektir. Cumhuriyet Halk Partisi kimsenin babasının malı değildir, tarlası, bahçesi değlidir. Cumhuriyet Halk Partisi bu ülkeyi kuran partidir, hepimizin partisidir. Orası bir grubun; adeta Türkiye'ye düşman olmuş, vatanseverleri kesip doğrayan bir grubun partisi hiç olamaz. Biz milletin oyuyla geldik. Ardahan halkına yapılan saygısızlığın daniskasıdır. O milletin seçtiği bir insanı FETÖ yöntemiyle ihraç etmek alçaklıktır."

"BAŞKALARI TÜYDÜ, KAÇTI"

Öztürk Yılmaz, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi Atatürk Havalimanı'nda yaşananlara ilişkin konuştu. Yılmaz, "Ayrıca bu havaalanının benim için çok ayrı bir yeri var. O gece birileri beni burada bırakıp tüydüler. Ben ise ilk defa televizyondan 15 Temmuz'u kınayan kişiyim. Ama başkaları tüydü, kaçtı. Şimdi çıkmışlar meydana haktan, hukuktan adaletten bahsediyorlar" dedi.

Konuşmasının ardından Öztürk Yılmaz, kendisini karşılamaya gelenlerle tek tek tokalaşarak, selamlaştı.

4 - SULTANGAZİ'DE İŞ MAKİNESİ METRELERCE YUVARLANDI : SÜRÜCÜ YARALANDI

Haber-Kamera : Alper KORKMAZ- Emin YEŞİL - İSTANBUL

Sultangazi'de şantiye alanında çalışma yapan iş makinesi yuvarlanarak yola devrildi. Araç içinde sıkışan sürücü yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Olay saat 16.30 sıralarında Cebeci Köyü yolunda meydana geldi. Yol kenarındaki şantiye alanı içinde çalışma yapan iş makinesi metrelerce aşağı yuvarlandı. Yolda ters dönen iş makinesinin sürücüsü yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, iş makinesi altında sıkışan yaralı sürücüyü kurtardı. Yaralı sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

5- BAKIRKÖY'DE MİTİNG

Haber-Kamera: Çağatay KENARLI - Yüksel KOÇ - İstanbul

DİSK, KESK, TMMOB ve TTB, Bakırköy'de "Yoksullaşmaya, İşsizliğe, Güvencesizliğe Karşı Birlikte Mücadeleye" başlıklı bir miting düzenledi. Mitingde konuşan KESK Eş Genel Başkanı Aysun Gezen, asgari ücreti net 2 bin 800 lira olması gerektiğini ve bu tutarın tümünün vergiden muaf tutulması gerektiğini söyledi.

Bazı siyasi partiler ve sivil toplum örgütlerinin desteklediği, CHP'li ve HDP'li milletvekillerinin de katıldığı mitingde, bir dakikalık saygı duruşu ile başladı.

Mitingde DİSK, TMMOB, KESK ve TTB adına ortak açıklamayı KESK Eş Genel Başkanı Aysun Gezen okudu.

Asgari ücretin 2 bin 800 lira olması gerektiğini söyleyen Aysun Gezen bu tutarın tümünün vergi dışarı bırakılması gerektiğini söyledi.

Aysun Gezen'in konuşmasından sonra KHK ile işten atılan kamu çalışanları, "KHK'lar gidecek biz kalacağız" pankartı ile topluca sahneye çıktılar.

6- KARTAL'DA OKUL YAKININDAKİ İŞ YERİNE UYUŞTURUCU BASKINI



Haber: Gamze ŞİMŞEK - İSTANBUL

Kartal'da okul yakınındaki bir iş yerine yapılan operasyonda çikolata kutularına saklanmış uyuşturucu ele geçirildi.

Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Büro Amirliği ve Mobil Okul Timleri (MOT), Kartal Karlıktepe Mahallesi'nde bulunan bir ilköğretim okulu çevresindeki iş yerinde uyuşturucu madde satışı yapıldığı ihbarı aldı. İhbarı değerlendiren polis ekipleri, işyerinde yapmış olduğu aramada fıstık ve çikolata kutuları içerisinde 32 adet alüminyum folyoya sarılı 'Skunk' olarak tabir edilen uyuşturucu madde, uyuşturucu madde tartılmasında kullanılan hassas terazi ve uyuşturucu madde öğütülmesinde kullanılan el değirmeni ele geçirdi. Operasyonun ardından iş yeri sahibi U.D. gözaltına alındı. U.D.'nin çok sayıda suçtan kaydı olduğu tespit edildi. U.D., Kartal Asayiş Büro Amirliği'ndeki işlemlerinin ardından Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi. U.D. çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine yollandı

