DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 5

(Geniş Haber)

1- İSTANBUL'DAKİ FETÖ ANA DARBE DAVASINDA KARAR AÇIKLANDI

*DAVADA 156'ŞAR KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI ÇIKTI

Haber: Yüksel KOÇ - Serpil KIRKESER / İSTANBUL

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi gecesi İstanbul'daki eylemlerden sorumlu tutulan, aralarında 4 general, 7 albay, 2 yarbay ve 1 binbaşının bulunduğu 14 tutuklu sanığın yargılandığı ana darbe davası karara bağlandı. 12 sanık "Anayasayı ihlal" suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, darbe girişimi gecesi İstanbul'da meydana gelen ölümlerden dolayı 5 sanığı da 87'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Karar oy birliğiyle alındı.

SANIKLAR DURUŞMADA HAZIR BULUNDU

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nin Kartal'da bulunan İstinaf Mahkemesi'nde gördüğü davanın karar duruşmasına, tutuklu sanıklar ve taraf avukatları hazır bulundu. Çok sayıda müşteki de duruşmaya katıldı.

12 SANIK "ANAYASAYI İHLAL" SUÇUNDAN AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Mahkeme heyeti, sanıklara son sözlerini sorduktan sonra kararını açıkladı. Tutuklu sanıklar, eski Kurmay Albay Ahmet Gümüş, eski Tuğgeneral Eyyüp Gürler, eski Kurmay Albay Sadık Cebeci, eski Kurmay Albay Nabi Gazneli, eski Kurmay Albay Müslüm Kaya, eski Kurmay Yarbay Şakir Çınar, eski Tümgeneral Fethi Alpay, eski Kurmay Yarbay Fatih Karakaya, eski Tuğgeneral Özkan Aydoğdu, eski Kurmay Albay Mehmet Kapan, eski Kurmay Binbaşı Murat Yanık ve eski Kurmay Albay Ömer Faruk Özköse, "Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek" suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.



ÖRGÜT ADINA SUÇ İŞLEMEKTEN CEZA ALDI

Mahkeme heyeti, sanıklardan eski Tuğgeneral Yüksel Durak'ı, "Görevi kötüye kullanmak" ve "Silahlı terör örgütünün hiyerarşik yapısına uymamakla birlikte örgüt adına suç işlemek" suçlarından 6 yıl 15 gün hapis cezası ile cezalandırdı. Sanıklar Eyüp Gürler, Fethi Alpay, Özkan Aydoğdu, Murat Yanık ve Muzaffer Düzenli ayrıca, darbe girişimi gecesi İstanbul'da yaşanan ölüm olaylarından dolayı, "Kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürme" suçundan 87'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırıldılar.



EROL OLÇOK VE OĞLUNU ÖLDÜRMEKTEN SORUMLU TUTULANLARA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET

Sanıklar, Mehmet Kapan ve Fatih Karakaya, darbe girişimi gecesi Boğaziçi Köprüsü'nde öldürülen Erol Olçok ve oğlu Abdullah Tayyip Olçok'un da aralarında bulunduğu 43 kişinin ölümünden sorumlu tutuldu. Mahkeme heyeti, bu 2 sanığı, "Bir suçu kolaylaştırmak amacıyla kasten öldürme ve çocuğun kasten öldürülmesi" suçlarından toplam 43'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.



İLHAN VARANK'IN ÖLÜMÜNDEN SORUMLU TUTULAN SANIK DA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET ALDI

Darbe girişimi gecesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Başdanışmanı Mustafa Varank'ın kardeşi İlhan Varank ile birlikte 14 kişinin ölümünden sorumlu eski Kurmay Albay Sadık Cebeci, "Bir suçun işlenmesini kolaylaştırmak amacıyla kasten öldürme" suçundan 14 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırıldı.

Mahkeme, sanıklar Müslüm Kaya ve Nebi Gazneli'yi Fahretin Yavuz, Murat Demirci ve Jaouad Merroune'ye yönelik eylemlerinden doyalı, "Bir suçun işlenmesini kolaylaştırmak amacıyla kasten öldürme" suçundan 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırdı.

5 SANIK AYRICA 6 SUÇTAN 115'ER YIL 10'AR AY CEZA ALDI

Sanıklar Eyyüp Gürler, Fethi Alpay, Özkan Aydoğdu, Murat Yanık ve Muzaffer Düzenli, mağdur Mesut Özel, Tahir Bekiroğlu yönelik, "Terör suçu kapsamında kamu görevini kötüye kullanmak suretiyle kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 24'er yıl hapis cezası verilmesine hükmedildi. Bu sanıklar, Tayyar Ertem ve Emine Ertem yönelik "Gece vakti konut dokunulmazlığını ihlal" suçundan 9'ar yıl, dönemin 1. Ordu Komutanı Orgeneral Ümit Dündar'a yönelik "Gece vakti konut dokunulmazlığının ihlali" suçundan 6'şar yıl 18'er ay hapis cezasına çarptırıldı. Aynı sanıklar bazı firmalara yönelik eylemlerinden dolayı da, "Cebir kullanmak suretiyle gece vakti işyeri dokunulmazlığını ihlal suçundan 27'şer yıl hapis cezasına çarptırıldı. Aynı sanıklar Boğaziçi Köprüsü'nde ulaşım araçlarını engelledikleri gerekçesi ile de 35'er yıl hapis cezası verilen sanıklar, bazı şirketlere yönelik eylemleri nedeni ile de, "Haberleşmenin engellenmesi" suçundan 13'er yıl 4'er ay hapis cezasına çarptırıldı. Sanıklar Mehmet Kapan ve Fatih Karakaya, "Kara ulaşım araçlarının engellenmesi" suçundan 12'şer yıl hapis cezası verilmesine hükmeden mahkeme heyeti, sanıklardan Şakir Çınar'a, Sabiha Gökçen Havaalanı'nda gerçekleşen, "Hava ulaşım araçlarının kaçırılması veya alıkonulması" suçundan 9 yıl hapis cezası verdi. Kararı oy birliğiyle alan mahkeme heyeti, 14 sanığın tutukluluk hallerinin de devamına karar verdi.



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-Adliye önünde karara tepkiler



17.04.2018 - 15.53 Haber Kodu : 180417150

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2- GÖLDE BULUNAN KIZ ÇOCUĞUNA AİT CESETTE ÖN İNCELEME TAMAMLANDI

- Çocuğun 2 veya 3 gün önce hayatını kaybettiği tespit edildi.

- Çocuk cesedi üzerinde bazı morluklar bulunduğu belirlendi.

- Küçük çocuğun yabancı uyruklu olabileceği de değerlendiriliyor.

Ali AKSOYER/İSTANBUL()

Arnavutköy'de Sazlıbosna baraj gölünde beze sarılı halde bulunan 5-6 yaşlarındaki kız çocuğuna ait cesette yapılan ilk inceleme sonucu

küçük kızın 2 yada 3 gün önce hayatını kaybettiği belirlendi.

Sazlıbosna baraj gölünde geçtiğimiz pazar günü balıkçıların oltalarına takılan beze sarılı çocuk cesedi ile ilgili soruşturma çok yönlü sürüyor. Adli Tıp Kurumu'na kaldırılan ceset üzerinde yapılan ön incelemeye göre kız çocuğunun 2 veya 3 gün önce hayatını kaybettiği tespit edildi. Cesette bazı morluklar bulunduğu da belirlendi. Çocuğun neden hayatını kaybettiğinin tespiti için Adli Tıp Kurumu'nda incelemenin sürdüğü belirtildi. Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından ortaklaşa yürütülen soruşturmada polis kayıp müracaatlarını inceleyerek çocuğun kimliğini tespit etmeye çalışıyor. Çocuğun yabancı uyruklu olabileceği de değerlendiriliyor.

Görüntü Dökümü:

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-Olayla ilgili pazar günü çekilen görüntüler

17.04.2018 - 17.00 - Haber Kodu : 180417172

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3- EŞİNİ AV TÜFEĞİYLE ÖLDÜREN SANIĞA 20 YIL HAPİS CEZASI (2)

Ümit TÜRK / İSTANBUL

Kağıthane'de, 13 Mayıs 2016'da 36 yıllık eşi Halide Özpolat'ı evinde başına av tüfeğiyle ateş ederek öldüren Ali Rıza Özpolat yargılandığı davada, ağır tahrik ve iyi hal indirimleri uygulanarak 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Kağıthane'de, 13 Mayıs 2016'da eşi Halide Özpolat'ı av tüfeğiyle öldürdükten sonra polise teslim olan Ali Rıza Özpolat'ın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile yargılandığı davanın karar duruşması görüldü. Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda bulunan İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan duruşmada tutuklu sanık Ali Rıza Özpolat ve avukatı hazır bulundu. Öldürülen kadının kızı Zekiye Kaya ile ailenin avukatları da duruşmaya katıldı.

SANIK AVUKATI: PSİKOLOJİK BASKI ALTINDAYDI... AĞIR TAHRİK İNDİRİMİ UYGULANSIN

Savcı daha önce verdiği ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemini tekrarladı. Daha sonra söz alan sanık Ali Rıza Özpolat'ın avukatı Mustafa Özdemir, "Kadın cinayetlerini önlemek mahkemelerin görevi değildir. Mahkemelerin tek görevi ceza yargılamalarını yapmaktır. Bu kaygılardan azade olarak görülmesi gereken bir yargılamadır" dedi. Avukat Mustafa Özdemir, savunmasının devamında, sanığın aile fertleri tarafından 15 yıldır ağır psikolojik baskı altında olduğunu ileri sürerek, "Bu adam bu aşamaya nasıl geldi? Neden eşini öldürdü? Ailesi ölüm tehdidinde bulunuyor bu adama, gizli numaradan adamı arıyor tehdit ediyor. Bu hareketler bu sanığı harekete geçirdi" diyerek sanığın cinayeti ağır tahrik altında işlediğini iddia etti. Mahkemeden bu durumun dikkate alınarak karar vermesini isteyen Özdemir, müvekkili için beraat talebinin olmadığını belirterek, "Zaten, ömrünün sonuna kadar akıl hastanelerinde kalacaktır" diye konuştu.



AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET, TAHRİK VE İYİ HAL İNDİRİMLERİYLE 20 YILA İNDİ

Sanık Ali Rıza da, son olarak bir şey söylemek istemediğini belirtti. Aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti sanığın, "Eşe karşı kasten öldürme" suçundan dolayı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verdi. Sanığın cinayeti ağır tahrik altında işlediğine kanaat eden mahkeme, haksız tahrik indirimi uygulayarak cezayı 24 yıla indirdi. Mahkemedeki tavırlarını göz önünde bulundurarak mahkeme, sanığa sonuç olarak 20 yıl hapis cezası verilmesine karar verdi.

KIZI KARARA TEPKİ GÖSTERDİ

Öldürülen Halide Özpolat'ın kızı Zekiye Kaya ise verilen karara tepki gösterdi. Kaya, "Nasıl böyle bir indirim alıyor. Ölen ve öldüren belli. Her şey ortada. Onların bir sözüne mi müebbetten 20 yıl iniyor" diyerek göz yaşı döktü.

Görüntü Dökümü:

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-Kızının karara tepki göstermesi



17.04.2018 - 16.43 - Haber Kodu : 180417167

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4- ARACIN ALTINDA KALAN YAŞLI KADIN İÇİN SEFERBER OLDULAR

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ / İstanbul

Üsküdar'da yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı kadın servis aracının altında kaldı. Çevredekiler midibüsü kaldırıp kadını kurtardı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Hakimiyet-i Milliye Caddesi üzerinde meydana geldi. 69 yaşındaki Çiğdem Başbora karşıdan karşıya geçtiği sırada Salih Şimşek'in kullandığı servis midibüsünün altında kaldı. Kazayı gören çevredekiler kadının yardımına koştu. Seferber olan kalabalık aracı kaldırıp Başbora'yı kurtardı. Yaralı kadın ambulansla Haydarpaşa Numune Hastanesi'ne kaldırıldı.

Servis şoförü Şimşek ise polis tarafından gözaltına alındı. Polisin kazayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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-Kaza yapan servis aracı

-Olay yerinde toplanan meraklı kalabalık

-Görgü tanıkları ile röp

-Genel ve detay

17.04.2018 - 17.01 - Haber Kodu : 180417173

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5- BOYACININ ÜSTÜNE ASANSÖR KABİNİ DÜŞTÜ

Haber-Kamera: Ersan SAN / İstanbul

Başakşehir'de üstüne asansör kabini düşen boyacı olay yerinde hayatını kaybetti.

Olay saat 16.30 sıralarında Başakşehir Mutfakçılar Sanayi Sitesi'ndeki döner imalathanesinde meydana geldi. Azeri uyruklu boyacı, asansör boşluğunu boyadığı sırada asansörün halatı koptu. 3. katta bulunan kabin hızla yere çakıldı. Azeri uyruklu boyacı olay yerinde yaşamını yitirdi. Boyacının cesedi yapılan incelemenin ardından boşluktan çıkarılarak Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yeri

-Polis ve sağlık ekipleri

-Genel ve detaylar

17.04.2018 - 17.48 Haber Kodu : 180417186

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6- AKŞENER PARTİSİNİN BAKIRKÖY İLÇE BİNASINI AÇTI

Güven USTA / İstanbul

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Bakırköy İlçe Binası'nın açılışını yaptı.

Bakırköy İlçe Binası'nın açılışı öncesi saat 16.00'da otobüs üzerinden partililere seslenen Akşener, "İster 26 Ağustos'ta, isterse Kasım'da, isterse 2019'da, canları ne zaman istiyorsa yaptıkları seçimlerde milletimizin bize söylediklerini, dertlerini projelendirip bu milletin çaresi olmak üzere seçime gireceğiz. Ve inanıyorum ki; Allah'ın izni ve sizin teveccühünüzle Cumhurbaşkanlığını alacağız. Ve İYİ Parti iktidar olacak. İktidar olduktan itibaren de; kayırmacılığı, yolsuzluğu ve ortadan kopukluğu ortadan kaldıracak. İktidar olduğumuz gün Olağan Üstü Hal kalkacak. Biz milletimizde, gencimizden korkmuyoruz. Bize ittifak yapacak mısınız? Diye soruyorlar. Biz ittifakı ittifak uzmanlarına bıraktık. Türkiye'nin en önemli ittifak uzmanı Sayın Erdoğan'dır." ifadelerini kullandı.

Akşener daha sonra parti yöneticileriyle birlikte ilçe binasının açılışını yaptı.

Görüntü Dökümü

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-Akşener'in partililere hitap etmesi

-İlçe binasının açılışı

-İlçe teşkilatıyla fotoğraf çekimi

17.04.2018 - 18.04 Haber Kodu : 180417193

