DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 5

1- İŞ ADAMINA LÜKS ARACINDA SİLAHLI SALDIRI KAMERADA

Haber Kamera: Ramazan EĞRİ - Hüseyin COŞKUN - Gamze ŞİMŞEK-Çağatay KENARLI- İstanbul

Beykoz'da lüks cipiyle seyir halindeyken iş adamı Mustafa Erkin Karaman silahlı saldırı sonucu yaralandı. Silahlı saldırı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Polis 2 zanlıyı gözaltına aldı. Operasyon anı da polis kamerası tarafından görüntülendi.

Olay saat 20.00 sıralarında Beykoz Soğuksu'da meydana geldi. İş adamı Mustafa Erkin Karaman, lüks aracıyla sokak üzerinde ilerlerken kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı. Saldırganlar iş adamının bulunduğu araca 5 el ateş etti. Saldırıda Karaman vücuduna isabet eden iki kurşunla yaralandı. Karaman, yaralı halde olay yerinden uzaklaştı. Saldırganlar saldırının ardından kayıplara karışırken iş adamı daha sonra ambulansla Beykoz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Karaman burada yapılan müdahalenin ardından özel bir hastaneye nakledildi.

SALDIRI ANI KAMERADA

Silahlı saldırı güvenlik kamerası tarafından da görüntülendi. Görüntülerde iş adamının aracına binmesi ve saldırganın olay yerine gelmesi yer alıyor. Saldırgan aracın kapısını açmaya çalışıyor. Ancak başarısız olunca camdan ateş açıyor. Saldırgan kaçarken sürücü de aracını çalıştırarak ilerliyor. Saldırı nedeniyle bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı. Olayı gerçekleştiren A.Ç ve gözcülük yapan M.A.M , 1 tabanca ve 2 av tüfeği ile saat 04.00 sıralarında yakalandı. Organize Suçlarlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor. Evde yapılan arama polis kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde polisin evde arama yapması, silah ve tüfekleri bulması yer alıyor.

İş adamı Mustafa Erkin Karaman, 2012 yılında Eski Azerbaycan Başbakan Müsteşarı Musa Memmedov'un kızı Günel Memmedov ile Çırağan Sarayı'nda dünya evine girmişti.

-Saldırı anı

Evde yapılan arama

-Mustafa Erkin Karaman'ın ambulansa bindirilmesi

-İş adamının kullandığı araç

-Olayın olduğu sokakta olay yeri inceleme polisinin çalışması

-Genel ve detay

-Karaman'ın fotoğrafları

18.10.2018 - 09.49 Haber Kodu : 181018023

18.10.2018 - 13.43 Haber Kodu : 181018108

2- BAHÇELİEVLER'DE DEHŞET EVİ

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ - İSTANBUL

İstanbul'da 4 çocuğun ve yüklü miktarda uyuşturucunun bulunduğu bir evde vurulduğu belirtilen kız çocuğu, sağlık ekiplerine haber verilmeyince ablasının gözünün önünde yaşamını yitirdi. Olayla ilgili polis, 7 kişiyi gözaltına aldı.

Olay önceki gün öğle saatlerinde Kocasinan Mahallesi Aydoğdu sokak üzerinden bulunan bir binada meydana geldi. İddiaya göre, 17 yaşındaki B.Ç. isimli genç kız 14 yaşındaki kız kardeşi Fatma Ç.'yi de yanına alarak arkadaşı Y.A.'nın evine gitti. Evde Y.A'nın kardeşi B.A. (16) ile birlikte arkadaşları E.T. (15) ve A.A. (16) da bulunuyordu. Bir süre sonra evde ateşlenen silahla Fatma Ç. karnından yaralandı. Paniğe kapılan abla B.Ç ve diğer çocuklar evde uyuşturucu madde ve silah bulunduğu için durumu sağlık ve polis ekiplerine haber vermedi. Evdeki pompalı tüfekleri ve uyuşturucu maddeleri başka eve taşıyan E.T. ve abla B.A. daha sonra sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaklaşık 1 saat yaralı halde can çekişen çocuğu tüm müdahalelere rağmen kurtaramadı. Bahçelievler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. Olaya karışan çocuklar gözaltına alındı. İfadelerinde abla B.Ç ve diğer çocuklar 14 yaşındaki Fatma Ç'nin intihar ettiğini söyledi. Polis yapılan incelemeler sonucu evde temizlik yapıldığını belirledi.

Çocuklar sorgularında suçlarını itiraf ederek olayın intihar olmadığını söyledi. Polis ekipleri B.A.'nın annesi Aysun K. ile erkek kardeşini gözaltına aldıktan sonra uyuşturucu ve silahların götürüldüğü eve baskın düzenledi. Baskında 1 buçuk kilogram skunk, 22 adet taş kokain, 3 adet tüfek ve mermi ile birlikte iki adet tabanca ele geçirilirken, Sevgi Ü. de gözaltına alındı.Emniyetteki işlemleri tamamlanan abla B.Ç. ile birlikte E.T., A.A. ve B.A. adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan dört kişi de tutuklandı. Gözaltına alınan Aysun K. ve kardeşi ile birlikte Sevgi Ü.'nün ise emniyetteki devam ediyor.

-Olay yerinden görüntü

-Gözaltına alınmalarına ait güvenlik kamera görüntüsü

-Vatandaş ile röportaj

18.10.2018 - 13.02 Haber Kodu : 181018096

3- KILIÇDAROĞLU LONDRA'YA GİTTİ

* CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz,

"Suudi Arabistanlı Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın olayı çok daha vahim. Çünkü önceden planlanmış bir cinayet sonucu öldürüldüğü anlaşılıyor"

Haber-Kamera: İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, ()

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu beraberindeki heyet ile birlikte Oxford Union'un özel daveti üzerine Londra'ya gitti. Türk Hava Yolları (THY)'na ait uçakla Londra'ya giden Kılıçdaroğlu'nun İngiltere temasları hakkında bilgi veren CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz, kayıp gazeteci Cemal Kaşıkçı soruşturmasıyla ilgili de açıklamada bulundu.

KAŞIKÇI'NIN OLAYI ÇOK VAHİM

Atatürk Havalimanı VIP Salonu'nda basın mensuplarının sorularını yanıtlayan CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz, Washington Post yazarı Suudi Arabistanlı Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın kaybolması ile ilgili başlatılan soruşturma ile ilgili olarak şunları söyledi: Suudi Arabistanlı Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın olayı çok daha vahim. Çünkü öldürüldüğü ve resmen bir cinayet; önceden planlanmış bir cinayet sonucu öldürüldüğü anlaşılıyor. Bunun örtpas edilmesi hiçbir şekilde düşünülemez. Türkiye'nin uluslararası topluma karşı çok ciddi bir yükümlülüğü vardır. Bu Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki ilişkileri daha da kötüye gitmesi sonucunu doğurur"

BAŞKONSOLOSUN TUTUKLANMASI BİLE MÜMKÜNDÜ

Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosu Muhammed Uteybi'nin ülkesine dönmesinin engellenmesi gerektiğinin altını çizen Ünal Çeviköz, " 1963 tarihli konsolosluk ilişkilerini düzenleyen Viyana sözleşmesinin 41. Maddesi Türkiye adli makamlarına bu yetkiyi vermektedir. O maddeye göre herhangi bir şekilde böyle bir adli suç olduğu şüphesi var ise o zaman başsavcılık derhal soruşturma başlatabilir. Bu soruşturma gereği ilgili başkonsolosu ifade vermeye davet edebilirdi" diye konuştu.

BAŞKONSOLOS KENDİNİ KURTARMIŞ GİBİ DÜŞÜNÜYOR

Bir basın mensubunun, "Bundan sonraki süreçte Suudi Başkonsolos Türkiye'ye çağırılabilir mi?" sorusu üzerine CHP Genel Başkan Yardımcısı Çeviköz, "Bundan sonraki süreçte çağırılabileceğini zannetmiyorum. Suudi Arabistanlı yetkililerin de iade edeceklerini zannetmiyorum. Artık Türkiye'den çıktıktan sonra bir şekilde kendini kurtarmış gibi düşünüyorlar herhalde. Bütün yapılacak olanlar onun buradan ayrılmasından önce yapılması gerekiyordu" ifadesini kullandı.

İNGİLİZ GAZETECİLERLE BİR ARAYA GELECEKLER

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Londra sehayati ile ilgili de bilgi veren Çeviköz, "Genel Başkanımız, bugün Londra'da hükümet yetkilileri ve işçi partisi yetkilileri ile bir teması olacak. Akşam, İngiliz basının önemli kalemleriyle Kemal Kılıçdaroğlu ile bir arada olacaklar. Aslında ziyaret Oxford Union topluluğu tarafından Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na iletilen bir davet üzerine gerçekleşmektedir. Kemal Bey burada bir konuşma yapacak" dedi.

-Çeviköz'ün açıklamaları

-Kemal Kılıçdaroğlu'nun VIP'e gelişi

-Detay görüntüler



18.10.2018 - 14.22 Haber Kodu : 181018124_

4- BURAK CAN KARAMANOGLU CİNAYETİNDE MÜTALAA

Özden ATİK / İSTANBUL, ()

Berkin Elvan'ın cenazesinin kaldırıldığı 12 Mart 2014 tarihinde Okmeydanı'nda çıkan olaylarda öldürülen Burak Can Karamanoğlu cinayeti ile ilgili olarak biri tutuklu, 5 sanıklı davada savcı mütalaasını açıkladı. Mütalaada, tutuklu sanık Gökhan Koca hakkında "Olası kasıtla adam öldürmek" ve "Ruhsatsız silah bulundurmak" suçlarından 21 yıldan 28 yıla kadar hapsi talep edildi. Diğer sanıklar hakkında ise "Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" ve "Ruhsatsız silah bulundurmak" suçlarından 6 aydan 6 yıla kadar değişen hapis cezasına çarptırılmaları talep edildi.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki 21'inci celsesi görülen duruşmaya, tutuklu Gökhan Koca getirildi. Tutuksuz sanık Volkan Gezer ile şikayetçi Halil Karamanoğlu da duruşmada hazır bulundu.

SAVCI MÜTALAASINI AÇIKLADI

Duruşma savcısı Ömürhan Dur, esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Savcı, tutuklu sanık Gökhan Koca'nın, maktül Burakcan Karamanoğlu'nun ölümüne sebep olan silahla olay yerinde birçok kez ateş ettiğini, bu silahı sanık Oğuz Kartal'dan aldığını ifade etti. Sanık Koca'nın olay yerinde bir şahsa isabet edebileceğini öngörmesine rağmen sonucu umursamayarak eylemine devam ettiği ve silahtan çıkan mermilerden birinin Karamanoğlu'na isabet ederek ölümüne sebep olduğu kaydedildi. Mütalaada, Gökhan Koca'nın "Olası kasıtla adam öldürmek" ve "Ruhsatsız silah bulundurmak" suçlarından 21 yıldan 28 yıla kadar hapsi talep edildi. Savcı, sanığın tutukluluk halinin devamını talep etti.

İKİ SANIĞA 6 YIL HAPİS İSTEMİ

Sanıklar Mustafa Samur ve Oğuz Kartal hakkında ise "Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" ve "Ruhsatsız silah bulundurmak" suçlarından 1 yıl 6'şar aydan 6'şar yıla kadar hapisleri istendi. Sanık Volkan Gezer'in "Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" suçundan 6 aydan 3 yıla kadar hapsi istenirken; sanık Zafer Karadağ'ın ise "Ruhsatsız silah bulundurmak" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapsi talep edildi.

"CEZAM OLDUĞU İÇİN BANA BU İFTİRA ATILDI"

Mütalaa sonrasında söz verilen sanık Gökhan Koca, "Benim 60 seneye yakın infaz bekleyen cezam vardır. Ancak bu olayla uzaktan yakından ilgim yoktur. Üzerimden ne silah çıktı, ne başka bir şey. Olaydan iki sene sonra yakalandım. Cezam olduğu için gelip teslim olmadım. Cezam olduğu için bana bu iftira atıldı. Olay yerinde değildim. Tutuksuz yargılanmayı talep ediyorum" dedi.

MÜTALAAYA KARŞI SAVUNMA İÇİN SÜRE VERİLDİ

Sanık avukatları ise mütalaaya karşı savunma hazırlamak için süre talebinde bulundu. Bu talebi kabul eden mahkeme heyeti, sanık Gökhan Koca'nın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma ertelendi.

-Olayla ilgili görüntü

18.10.2018 - 13.50 Haber Kodu : 181018111

5- SEVİMLİ KÖPEĞİN YOLCULUK KEYFİ KAMERADA

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL İSTANBUL

D-100 Karayolu'nda bir aracın içinde patilerini dışarı atarak seyahat eden köpek, vatandaşların ilgi odağı oldu.

Bakırköy D-100 Karayolunda bir aracın ön koltuğunda patilerini dışarı atarak seyahat eden köpek ilgi odağı oldu. Köpeği görenler,cep telefonlarına sarılarak o anları kaydetti. Sahibinin yanında seyahat eden sevimli köpek, uzun süre bu şekilde gitti.Otomobil bir süre sonra araç gözden kayboldu.

Aracın ön koltuğundaki köpek

Köpeğin patilerini dışarı atarak gidişi

Genel ve detaylar

18.10.2018 -14.21 Haber Kodu : 181018123