DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 5

1 - OYUNCU YILDIRIM ÖCEK SON YOLCULUĞUNA UĞURLANIYOR (1)

Yılmaz BEZGİN / İstanbul

Oyuncu Yıldırım Öcek, son yolculuğuna uğurlanıyor.

Tiyatro oyuncusu Yıldırım Öcek, önceki gün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Öcek için, ikindi namazından sonra Kadıköy'deki Söğütlüçeşme Camisi'nde cenaze töreni düzenleniyor. Törene Öcek'in yakınları ve oyuncu arkadaşları katılıyor.

Görüntü Dökümü:

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-Cenaze töreninden görüntüler

05.10.2018 - 17.06 Haber Kodu : 181005198

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2- MERAL AKŞENER: ŞİKAYETÇİ OLMADIM. ÇÜNKÜ ONLAR GARİBAN ÇOCUKLAR

Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR-Ozan URAL/İSTANBUL ()

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener gece saatlerinde evinin önünde toplanan partililere bir konuşma yaptı. Akşener konuşmasında "Ben buraya gelen elli kişiden şikayetçi olmadım. Çünkü onlar gariban çocuklar" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in evinin önünde akşam saatlerinde toplanan bir grup ile Akşener arasında gerginlik yaşandı. Akşener'in Beylerbeyi'ndeki evinin önünde toplanan bir grup, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli lehine slogan atmaya başladı. Evinin penceresine çıkan Akşener ise gruba tepki gösterdi. Akşener, Twitter hesabından yaşanan olaya ilişkin görüntüyü paylaştı. Gece saatlerinde ise Meral Akşener'in evinin önünde protesto olduğunu öğrenen İYİ Partililer Akşener'in Beylerbeyi'nde ki evinin önüne geldi.

"GELENLERDEN ŞİKAYETÇİ OLMADIM"

Burada sloganlar atan partililere Akşener bir açıklama yaptı. Akşener, "Türkiye'nin daha iyiye gitmesi, gençlerimizin umudunun yeniden yeşermesi için bu yola çıktık. Biz bir aileyiz, Vakur olacaksınız, sakin olacaksınız, sağduyulu olacaksınız. Bizi özellikle bir kavganın içine çekmeye çalışıyorlar. Ben buraya gelen elli kişiden şikayetçi olmadım. Çünkü onlar gariban çocuklar, Talimat verildiler, geldiler" dedi.

Akşener'in açıklamasının ardından toplanan partililer dağıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Akşener'in açıklaması

-Evin önünde toplanan kalabalık

-Protestodan görüntü

05.10.2018 - 16.41 Haber Kodu : 181005180

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3 - (ÖZEL) - 'KARA PARA AKLAMA' OPERASYONUNDA 49 KİŞİ ADLİYEYE SEVKEDİLDİ

Haber-Kamera: Murat SOLAK- İSTANBUL

İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ekonomik ve finansal güvenliği hedef alanlara yönelik başlatılan soruşturmada gözaltına alınanlardan 49 kişi emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevkedildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 417 kişi hakkında verilen gözaltı kararının ardından bir çok ilde düzenlenen operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alınmıştı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan şüphelilerden 49'u İstanbul Adalet Sarayı'na sevkedildi.

"ABD'YE PARA YOLLUYORLARDI"

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan operasyonla ilgili yapılan açıklamada, Türkiye Cumhuriyeti devletinin ekonomik/finansal güvenliğini hedef alan eylem ve kişilere yönelik, "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma", " 5549 sayılı suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi hakkında kanuna muhalefet", " 6415 sayılı terörizm finansmanının önlenmesi kanuna muhalefet" suçlarından MASAK ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Şube Müdürlüğü tarafından operasyon başlatıldığı belirtilmişti. Açıklamada, 1 Ocak 2017 tarihinden itibaren farklı zamanlarda değişik banka şubelerinden ve ATM'lerinden 5 bin TL ve üzeri meblağlarda olmak üzere toplam 28 bin 88 adet yurt dışındaki hesaplara nakit gönderme işlemleri gerçekleştirildiğinin, gerçekleştirilen bu işlemlerin tarihi itibariyle döviz kurları üzerinde toplam Türk lirası karşılığının 2 milyar 455 milyon 322 bin 141 lira olduğunun belirlendiği kaydedilmişti. Açıklamada, "Bu işlemleri gerçekleştiren kişilerin komisyon adı altında menfaa temin ettiklerinin, tranfer alıcılarının büyük çoğunluğunun ABD 'de yerleşik İran uyruklu kişiler olduğunun tespit edildiği anlaşılmıştır. Bu kapsamda İstanbul Sulh Ceza Hakimliği'nden alınan karar uyarınca Cumhuriyet Başsavcılığımızca 417 şüpheli hakkında gözaltı yakalama ve arama karar çıkartılmıştır" ifadeleri yer almıştı.

Görüntü Dökümü:

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-Şüphelilerin sağlık kontrolünden geçirilmesi

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4- ADNAN OKTAR'IN VİLLASININ YIKIMI...

- AĞAÇLARA ZARAR VERMEMEK İÇİN İŞ MAKİNESİ KULLANILMIYOR

Haber-Kamera: İSTANBUL

Adnan Oktar'ın Kandilli'deki villasında kaçak yapıların yıkımı devam ediyor.

Villada dün başlayan yıkım bugün de sürüyor. Çalışmalarda ağaçlara zarar vermemek için iş makinesinin kullanılmadığı belirtildi. Bu yüzden 3 gün sürmesi beklenen yıkımın 1 hafta sürebileceği kaydedildi.

Görüntü Dökümü:

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-Villanın içinden yıkım görüntüler

05.10.2018 - 16.00 Haber Kodu : 181005159

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5- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İSTANBUL'DA

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Güven USTA / İstanbul

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan cuma namazını Ataşehir Mimar Sinan Cami'nde kıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan öğlen saatlerinde Kısıklı'da bulunan konutundan çıkarak cuma namazı için Ataşehir Mimar Sinan Cami'ne gitti. Erdoğan Cuma namazının ardından bir süre daha camide kaldı. Yaklaşık 2.5 saat camide kalan, Erdoğan buradan Beylerbeyi'ndeki çalışma ofisine geçti.

Görüntü Dökümü:

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- Erdoğan'ın konvoyundan görüntüler

- Erdoğan'ın konvoyunun camiden çıkışı

- Detaylar

05.10.2018 - 16.44 Haber Kodu : 181005179

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6- BİR ÇALINTI OTOMOBİL ARARKEN ONLARCASININ PARÇALARINI BULDULAR

Ali AKSOYER/İSTANBUL()İSTANBUL'da polis yaptığı operasyonda parçalara ayrılmış çalıntı otomobiller ele geçirdi. Parçaların seri numaralarından çalınan araçların plakaları tespit edilmeye çalışılıyor. Parçaların şu ana kadar 10 farklı otomobile ait olduğu, soruşturmanın çok yönlü sürdüğü belirtilirken olayla illgili 2 kişi gözaltında.alındı.

Esenyurt'tan çalınan bir otomobilin peşine düşen polis ekipleri, çalındıktan sonra parçalanan onlarca otomobile ulaştı. Oto hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından Başakşehir, Ziya Gökalp Mahallesi, Atatürk Oto Sanayi'sinde bir tamirhanede bulunduğunu tespit ettiği otomobili ele geçirmek için operasyon yaptı. Baskın sırasında mağdur Şenol Ş.'ye ait çalıntı otomobilin yanı sırada yarı yarıya parçalanmış 3 araç daha bulundu.

YÜZLERCE OTOMOBİL PARÇASI BULUNDU

Tamirhanede ayrıca depo kısmında yüzlerce otomobil parçası ele geçirildi. Çalıntı olduğu tespit edilen araçlara ait bu parçaların üzerindeki seri numaralarından, çalınan araçların plakaları belirlenmeye çalışılıyor. Depoda bulunan parçaların şu ana kadar 10 farklı otomobile ait olduğu tespit edildi.

İKİ KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Oto Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekipler, tamirhane de buunan İhsan Y.(46) ile Uğur Y.(41) adlı iki kardeşi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüphelilerin İhsan Y.'nin daha önceden 10, kardeşi Uğur Y.'nin ise 4 kez gözaltına alındığı tespit edildi. Şüpheliler, işlemlerinin bitmesinin ardından adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü:

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-Şüphelilerin emniyetten çıkışı

-Otomobil parçalarının olduğu depo

-Parçalanmış otomobiller

-Detaylar

05.10.2018 - 15.56 Haber Kodu : 181005156