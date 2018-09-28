DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 5 



1- MECİDİYEKÖY'DEKİ KAZA ANI HALK OTOBÜSÜNÜN KAMERASINA BÖYLE YANSIDI

Haber: Hasan YILDIRIM / İSTANBUL

Ortaköy seferini yapan halk otobüsü, trafiğin en yoğun olduğu Mecidiyeköy'de önce bir otomobile, ardından da köprüyü ayağına çarptı. Can pazarının yaşandığı kazada 18 kişi yaralandı. Kaza anı otobüsün güvenlik kamerasına da saniye saniye yansıdı.

Görüntülerde otobüste çok sayıda yolcunun bulunduğu görülüyor. Bir otomobille çarpışan otobüsteki yolcular sarsılarak yere düşüyor. Direksiyon kıran sürücü köprü ayacağına çarpıyor. Yaralanan sürücü bir süre ayağa kalkıyor ancak tekrar koltuğuna oturarak fenalık geçiriyor.

Görüntü Dökümü:

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-Otobüsün kamerasından kaza anı

-Yolcuların düşmesi

-Fenalaşan sürücü

-Otobüsün köprü ayağına çarpma anı

28.09.2018 - 15.48 - Haber Kodu : 180928122

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2- HRANT DİNK DAVASI: YILMAZER VE AKYÜREK'E DİĞER SUÇLARDAN TAHLİYE

Haber: Özden ATİK / İstanbul, -

AGOS Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin 85 sanıklı davada, tutuklu 6 sanığın tutukluluk hallerinin devamına karar verildi. Ancak mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan eski emniyet müdürleri Ali Fuat Yılmazer'in "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçundan ve Ramazan Akyürek'in "Resmi belgede sahtecilik" ve "Örgüte bilerek isteyerek yardım etme" suçlarından tutuklulukta geçirdikleri süreyi dikkate alarak tahliyelerine karar verdi. Her iki sanığın, Dink'in öldürülmesine yönelik suçlardan ise tutuklulukları devam edecek.

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen, eski savcı Zekeriya Öz, gazeteciler, jandarma ve eski emniyet görevlileri ile ana dava hükümlülerinin de aralarında bulunduğu 6'sı tutuklu 14'ü firari olmak üzere 85 sanığın yargılandığı davaya devam edildi.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 83'üncü celseye duruşmaya, bazı tutuklu sanıklar tutuklu bulundukları cezaevinden katılırken, tutuksuz sanıklardan eski Trabzon İl Jandarma Komutanı Albay Ali Öz ve dönemin İstanbul Jandarma İstihbarat Şube Müdürlüğü görevlisi Niyazi Malkoç hazır bulundu. Mahkeme Başkanı Emre Efe Şimşek, yakalamalı sanık olan Niyazi Malkoç'un Almanya'dan Türkiye'ye giriş yapması üzerine yakalanarak mahkemeye sevk edildiğini, sanığın sorgusu yapıldıktan sonra adli kontrol kararıyla serbest bırakılmasına karar verildiğini tutanağa geçirdi. Söz alan sanık Niyazi Malkoç, "2012 yılında emekli olup Almanya'ya yerleştim. Orada ikamet etmekteyim. Ailem orada ve çalışıp onların geçimini sağlamak durumundayım. Adli kontrol yasağı devam ederse ikmaet ve çalışma iznimi kaybederim. Uygun görülürse yurtdışından gelerek duruşmalara katılmak isterim" dedi.

6 TUTUKLU SANIĞIN TUTUKLULUKLARINA DEVAM

Mahkeme heyeti ara kararında, sanık Ali Fuat Yılmazer "Tasarlayarak adam öldürme", sanık Ramazan Akyürek'in "İhmali davranışla adam öldürme", sanıklar Hamza Celepoğlu, Muharrem Demirkale ve Yavuz Karakaya'nın ise "Kasten öldürme" ve "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçlarından ve sanık Ercan Gün'ün "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan tutuklu bulunduklarını, olayın yıllar önce toplumda yarattığı infialin halen dahi etkilerini sürdürmesi, öngörülen cezanın ağırılığı, dosya içerisindeki istihbarat raporlar değerlendirilerek tahliyelerinin reddine ve tutukluluklarının devamına hükmetti.

YILMAZER VE AKYÜREK'İN DİĞER SUÇLARINDAN TUTUKLULUKLARI KALDIRILDI

Heyet, sanıklardan Ali Fuat Yılmazer'in "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçundan ve Ramazan Akyürek'in "Resmi belgede sahtecilik" ve "Örgüte bilerek isteyerek yardım etme" suçlarından tutuklulukta geçirdikleri süre ve kanunda öngörülen ceza miktarları dikkate alınarak tahliyelerine karar verdi.

GELECEK CELSE TANIKLAR DİNLENECEK

Mahkeme heyeti, tanıklar Selim Kutkan, Şammaz Demirtaş ve Hakan Aydıntürk'ün 18 Aralık'ta, tanıklar Halit Sağlam, Gökhan Arslan, Galip Taşkın ve Ali Oğuz Çağlar'ın 19 Aralık, Tanıklar Hüseyin yavuzdemir, İbrahim Pala, Özcan Özkan ve Volkan Altunbulak'ın20 Aralık'ta dinlenmelerine hükmetti. Mahkeme, Ali Öz'ün ev hapsinin kaldırılması talebini reddederken, sanık Niyazi Malkoç'un adli kontrol kararının kaldırılmasına hükmetti. Duruşma, 18-19-20 Aralık'ta üç gün süreyle yapılmasına karar verildi.

Görüntü Dökümü:

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-Arşiv görüntüler

28.09.2018 - 16.30 - Haber Kodu : 180928140

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3- (HAVADAN GÖRÜNTÜYLE) MAHALLELİNİN "YEDİKULE BOSTANI OTOPARK OLMASIN" NÖBETİ

Haber-Kamera: Enver ALAS - Ali AKSOYER - İbrahim MAŞE / İSTANBUL, () FATİH'te Yedikule surlarının dibindeki eski bostan arazisine otopark yapılması kararına tepki gösteren mahalle sakinlerinin, otopark yapılması planlanan alanda dün başlattıkları nöbet bugün de sürüyor.

Eski bostan arazisi üzerine dün asfalt ve mıcır döken Fatih Belediyesi ekiplerine tepki gösteren mahalleli, 'otopark' yapılmasına kesinlikle müsade etmeyeceklerini ve bostanın yeşil alan olarak kalması veya çocuk parkı yapılması için gereken mücadelelerini sürdüreceklerini söyledi. Fatih Belediyesi yetkilileri ise alanda bundan sonra herhangi bir çalışma yapılmayacağını bildirdi.

Fatih Belediyesi tarafından Yedikule'de Hacı Evhaddin Caddesi yakınındaki eski bostan arazisine 'Yedikule Açık Otoparkı' yapmak istemesi mahallelinin tepkisini çekmişti. İstanbul surlarının iç kesiminde bulunan yeşil alana kurulması planlanan otopark için belediyeye bağlı ekipler, bostana çıkan Hacı Evhaddin Çıkmazı Sokağı'nı asfaltladı, yeşil alanın bir bölümüne ise mıcır döktü. Ekiplerin bostana iş makinalarıyla girerek yaptığı çalışmaya mahalleli de eylem yaparak engel olmaya istedi. Olayların büyümesi üzerine de olay yerine polis çağrılmıştı.

Eski bostan arazisi üzerinde bugün herhangi bir çalışmanın olmadığı, iş makinalarının da alanda bulunmadığı görüldü. Ancak yeşil alanın bir kısmının mıcır dökülmüş halde duruyor. Otoparka karşı çıkan mahallelinin bostandaki nöbeti bugün de devam ediyor. Alana "Yedikule Bostanları yeşil alan kalacak. Çocuklarımız oynayacak" yazılı pankart asan mahalleli, bostanlık alanın İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait olduğunu Fatih Belediyesi'nin ise alana hukuksuzca otopark yaptığını öne sürdü.

MAHALLELİNİN OTOPARK TEPKİSİ

Otopark yapımına tepki gösteren Seyithan Ilık, eski bostan arazisinin Osmanlı'dan beri bir dünya hazinesi olduğunu ancak buna rağmen otopark yapılmak istenmesine anlam veremediğini dile getirdi. Ilık, yaşanan olaylara ilişkin ise "Pazartesiden bu yana mahalle halkı olarak burada durmaya çalıştık ancak zorbalıklarına devam ettiler. Dün mıcırı döktüler, gece 2'de gelip buraları yok ettiler. Buraya birileri için ama hiç de yasal hakları olmadığı için betonlaştırıyorlar. Buna hakları yok. Biz mahalleli olarak buna izin vermeyeceğiz. Mahalleli olarak yasalara da biz sahip çıkacağız" dedi.

"BELEDİYE HİÇBİR ŞEKİLDE HALKI TAKMIYOR"

Belediyenin konuyla ilgili kendilerine herhangi bir açıklama yapmadığını da aktaran Ilık, "Belediye hiçbir şekilde halkı takmıyor. Buranın yeşil alan olduğuna dair karar var. Burası çocuk parkı olmalı. İBB'nin alanı ama burada Fatih Belediyesi çalışma yapıyor. Elinde herhangi bir yasal belge yok" diye konuştu.

"SADECE PARK İSTİYORUZ"

80 yaşındaki Melek Geliç ise mahallenin yeşil alana ihtiyacı olduğunu belirterek "Biz yazları buraya gelip oturuyoruz. Sokağımızı kapattılar. Ben 80 yaşındayım, neden benim yolumu kesersiniz. Siz kimsiniz? Şehir eşkiyaları... Biz buraya sadece park istiyoruz. Nasıl gelip otopark yaparlar! İnsanların toprağa basacağı tek yer burasıydı. Şimdi asfalt döküp etrafını kapatacaklar" ifadelerini kullandı.

"NÖBETE DEVAM EDECEĞİZ"

Otopark yapımına karşı her türlü mücadeleye devam edeceklerini belirten mahalle sakinlerinden Bayram Genç ise "Biz bu otoparka karşıyız, mücadelemiz devam edecek. Ellerinde hiçbir belge olmadığı halde polisi ve zabıtayı çağırarak insanları sindirmeye çalışıyorlar. Biz eğer bu nöbetten çekilirsek onlar yine burayı ağır ağır dolduracaklar. Bu nedenle nöbete devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

DİKKAT ÇEKEN PANKART

Öte yandan cadde üzerinde bazı yerlere Fatih Belediye Başkanı Hasan Suver'in adının da yazılı olduğu 'Yedikule Açık Otoparkımız yakında hizmetinizde' yazılı pankart ise dikkat çekiyor. Fatih Belediyesi yetkililerinden alınan bilgiye göre ise bostanın İstanbul Belediyesi proje alanı olduğu, alana çevreden gelen talep üzerinde geçici bir otopark yapılacağı öğrenildi. Belediye yetkilileri, alanda bundan sonra herhangi bir çalışma olmayacağını da bildirdi.

Görüntü Dökümü

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EK GÖRÜNTÜ

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-Havadan alanın görüntüleri

/////////////GEÇİLEN GÖRÜNTÜ

-Eski bostan arazisi

-Alana asılan pankartlar

-Nöbet tutan Mahalleli

-Mahallelinin otopark tepkisi

-Açılan pankart

-80 yaşındaki Melek Geliç ile röp

-Bayram Genç ile röp

-Seyithan ılık'ın açıklamaları

-Röportajlar

-Mıcır dökülen alan

-Asfalt dökülen Hacı Evhaddin Çıkmazı sokağı

-Yedikule surları

-Fatih Belediyesi tarafından asılan pankartlar

-Dün yaşanan olaylara ilişkin cep telefon görüntüleri

-Çocukların kepçenin önüne geçerek tepkisi

-Genel ve detaylar

28.09.2018 - 14.39 - Haber Kodu : 180928092

28.09.2018 - 14.40 - Haber Kodu : 180928091

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4- BAKAN ERSOY: 'SİNEMAYA GİTMEYEN ÇOCUK KALMASIN PROJESİ'Nİ BAŞLATTI

Kamera: Enver ALAS - İbrahim MAŞE / İSTANBUL,

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, geçen yıl başlatılan 'Sinemaya Gitmeyen Çocuk Kalmasın' projesiyle 750 bin öğrencinin sinemayla buluşturulduğunu, bu sene ise hedeflerinin 1 milyon öğrenciyi sinemayla buluşturmak olduğunu söyledi. Ersoy, "Amacımız, sanat ve kültür ile genç yaşta öğrencilerimizi tanıştırmak ve bundan sonra onların devam ettirmelerini sağlamaktır" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye Belediyeler Birliği ve Sinema Salonu Yatırımcıları Derneği işbirliğiyle geçen yıl hayata geçirilen 'Sinemaya Gitmeyen Çocuk Kalmasın' projesinin ikincisi, Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy ile yüzlerce öğrencinin katılımıyla düzenlenen törenle bugün başladı.

Beyoğlu'ndaki Grand Pera Emek Salonu'nda gerçekleşen törene Bakan Ersoy, eşi Pervin Ersoy ile çocukları Mehmet Reşat ve Aslan Can katıldı. Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan da eşlik ettiği etkinliğe, çok sayıda öğrenci yer aldı.

Projeye destek veren ünlü isimler de etkinlikle hazır bulundu.

HEDEF 1 MİLYON ÖĞRENCİ

Törende konuşan Bakan Ersoy, proje kapsamında geçen yıl 750 bin öğrenciyi sinema ile buluşturduklarını bu sene ise hedeflerinin 1 milyon öğrenciyi sinemayla buluşturmak olduğunu açıkladı. Ersoy, "Bunu gerçekleştirip ana hedefimiz olan 'Sinemaya Gitmeyen Çocuk Kalmasın' kampanyamızı hep devam ettirmek istiyoruz. Bu organizasyonu sadece biz düzenlemiyoruz. Başta Milli Eğitim Bakanlığı olmak üzere Türkiye Belediyeler Birliği, Sinema Salon işletmecileri ve bütün organizasyonlarda bize destek veren sanatçı arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

ÜNLÜ İSİMLERDEN PROJEYE BÜYÜK DESTEK

Necati Şaşmaz, Wilma Elles, Serkan Çağrı gibi isimlerin bulunduğu açılışta, öğrenciler ünlü isimlere yoğun ilgi gösterdi. Basın mensuplarına projeye ilişkin açıklamalarda bulunan Necati Şaşmaz, "Umuyorum ki bu proje ile sinemaya giden çocuklar, ileride sinema sektörüne hizmet eder. Kültürümüze sinemayla güzel şeyler verirler. Onlar için bu projenin de önemli bir adım olduğunu düşünüyorum. İnşallah sinemaya gitmeyen çocuk kalmasın" diye konuştu.

Sinema bir ülke için her zaman çok önemli olduğunu kaydeden Wilma Elles ise çocukların küçük yaşta sinema ile tanışmasının birçok faydası olduğunu anlattı. Elles, "Birçok çocuk bu sinemaya giderek belki oyuncu, yönetmen olmaya karar verecek ve onlar da ülkeye bir şekilde katkı sunacak" dedi.

Projenin toplumu sanatla kuşatmak açısından doğru olduğunu aktaran Serkan Çağrı da "Çocukların hayal etmelerini sağlayan sinemanın katkıları çok fazla. Dolayısıyla çocukların gelecek açısından çok başarılı işler yapmasına yardımcı olacağını düşünüyorum. Gençlerin kültür ve sanat akışına da daha çabuk kapılacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Açılış bölümünün ardından Bakan Ersoy öğrencilerle günün anısına toplu fotoğraf çektirdi. Ersoy, daha sonra salondan ayrılırken, öğrenciler de 'Bizim Köyün Şarkısı' filmini izledi.

Görüntü Dökümü

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-Bakan Ersoy ailesi, sanatçılar ve öğrenciler bir arada

-Etkinliğe katılan öğrenciler

-ünlü isimler

-Projenin tanıtım filminin izlenmesi

-Bakan Ersoy'un konuşması

-Öğrencilerle hatıra fotoğrafı

-Necati Şaşmaz ile röp

-Wilma Elles ile röp

-Serkan Çağrı ile röp

-Genel ve detaylar



