DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 5

1- HALDE 3,5 PAZARDA 7 LİRA... NEDENİ STOKÇULAR MI?

* Pazarcının isyanı;

"35 yıllık pazarcıyım, ilk defa buzhaneden patates geldiğini gördüm"

Haber-Kamera: Gül KABA-Özgür KUMANOVALI/İSTANBUL, ()

KURU soğan ve patates fiyatı cep yakıyor. Halde patates ve kuru soğan 3 buçuk 4 liradan satılırken pazarda patates 5 liradan kuru soğan ise 7 liradan alıcı buluyor. Esnaf şiddetli sağanak, sel ve dolunun tarlalara zarar vermesinin yanı sıra stokçuların da fiyatların artmasında büyük etkisi olduğunu söyledi. Üretici de satıcı da tüketici de şikayetçi. Pazarda sadece patates soğan değil, tüm ürünlerin fiyat etiketleri yüksek.

Bağcılar Fatih Mahallesi'nde bulunan semt pazarında kuru soğan 7 liradan alıcı buluyor. Vatandaş fiyatlardan, esnaf ise stokçulardan şikayetçi. Kiracı olduğunu söyleyen bir kişi, "Fiyatlar çok pahalı ne yiyeceğiz, ne içeceğiz, kiracı olan insanlar ne yapacak? Yine bizim paramız var verebiliyoruz ama hiç olmayan insanlar ne yapacak? Allah parası olmayanlara yardım etsin" dedi. Evde 15 kişi yaşadıklarını söyleyen bir kişi ise "8 çocuğum var, gelinim, torunum annem babam var. Bugün patates soğan domates salatalık alacağım ama hepsi yüksek fiyatta olduğu için alamıyorum. 10 kilo alacağım, 65 lira soğana 50 lira patatese vereceğim. Nasıl alayım?" diye konuştu.

"35 YIL SONRA SOĞANI BUZHANEDEN ALDIM"

35 yıldır pazarcılık yaptığını söyleyen bir esnaf ise "Soğanın 7 lira olacağına rüyamda görsem inanmazdım. Halde 5.5-6 lira biz burada 7 liradan satıyoruz. Bu fiyatlar nedeniyle biz müşteriden de azar işitiyoruz. Bizim burada kazandığımız sadece bir lira. Mal buzhaneden geliyor, 35 yıllık pazarcıyım ilk defa buzhaneden patates geldiğini gördüm. Patates ilk çıktığında 1.5 liraydı. Şimdi nasıl böyle oldu. Buzhanelere doldurdular şimdi pahalı satıyorlar" ifadelerini kullandı.



"YARIM KİLO SOĞANLA İDARE EDİYOR"

Vatandaşın yarım kilo soğanı zor aldığını ifade eden bir diğer esnaf ise "Şu an 2 kilo alan 1 kilo alıyor, 1 kilo alan da yarım kiloyla idare ediyor. Günü kurtarsın yeter diyorlar. Fiyatlar gerçekten çok yüksek. 5 kilo alan 2 kilo almaya başladı. Soğanı da genelde yarım kiloyla idare ediyorlar" dedi. Bu sene verimin az olduğunu belirten pazarcı esnafı normalde 3 kilo soğan alanın en fazla bir kilo soğan alabildiğini anlattı. Hal esnafı da sorunun ekimin az olmasından kaynaklandığını söyledi. Çiftçilerin bu yıl çok zarar ettiğini anlatan esnaf, "Çiftçi zarar etti, istek çok olunca gün gün üstüne fiyat koyuluyor. Bu şekilde devam etmez. 10-15 güne durum normale döner" şeklinde konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Halden soğan detayları

-Semt pazarından soğan ve patates detayları

-Vatandaşın esnaf ile diyalogu

-Tartıdan detaylar

-Vatandaş röportajı

-Pazardan alışveriş detayları

-Vatandaş röportajı

-Halden soğan çuvalları detayı

-Anons

-Halden genel detaylar

-Pazarcı esnafının röportajı

-Patates çuvallarından detaylar

-Esnaftan röportaj

-Hal esnafından röportaj

-Pazardan genel detaylar

21.06.2018 - 16.47 Haber Kodu : 180621163

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2- (ÖZEL) - ADALAR'A GÖTÜRMEK İSTİYORDU... 14 AT 1 HAFTADIR BOŞ ARSADA BEKLİYOR

"Adada atlar pahalı alamadık. Gittik Erzincan'dan getirdik. Adaya sokamıyoruz"

Haber - Kamera: Cengiz ÇOBAN - Ramazan EĞRİ / İSTANBUL

Kartal'da kaçak olarak Adalar'a götürülmek istenen atlar günlerdir bekletildikleri arsada bulundu.

Kartal Yunus Mahallesi'ndeki boş bir arazideki atları görenler belediyeye şikayette bulundu. İhbar üzerine olay yerine ekipler atların sahibi olduğunu söyleyen Metin Işık'tan gerekli belgeleri göstermesini istedi. Işık'ın gösterdiği belgeleri inceleyen görevliler atların Adapazarı'na kadar getirilme izninin olduğunu tespit etti. Bunun üzerine ekipler, İstanbul'a belgesiz getirilen atlarla ilgili işlem yaptı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Paşaköy'de bulunan yediemine götürüleceği öğrenildi.

"ZABITA KOVALIYOR, POLİS KOVALIYOR..."

Metin Işık, atları Erzincan'dan getirdiğini belirterek, "Adada iki tane arabam var. 1 senedir Adalar'a at girişi yasak. Adada atlar da pahalı alamadık. Gittik Erzincan'dan 3-5 tane aldık getirdik buraya. Ada'ya sokamıyoruz. Bir yere de götüremiyoruz. Zabıta kovalıyor, polis kovalıyor, ilçe tarım kovalıyor ne yapacağımızı şaşırdık" dedi. Işık arazide bekletilen atlardan bir tanesinin de çalındığını söyleyerek, "1 tanesini de çaldılar. Adaya götürecektim. 2 aydır bakıyorum. Bu hayvanseverler ayaklandıysa alsınlar baksınlar. Bu atlara yem alacak param yok. Toprak yiyorlar" dedi. Bir süre sonra mahalle sakinleri çalındığı söylenen atın başka bir arazide olduğunu ekiplere bildirdi. Çalındığı söylenen at da kısa sürede bulundu. Atların İBB'ye ait Paşaköy'deki alana götürüleceği öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

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-Atlardan görüntü

-Ekiplerden görüntü

-Metin Işık ile röp

-Çevredeki vatandaşların görüntüsü

-Çalınan atın bulunması

-Belgelerin görüntüsü

-Genel ve detay görüntüler

21.06.2018 - 17.12 Haber Kodu : 180621183

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3- EŞİNE ŞİDDET UYGULAYAN İŞÇİNİN MAAŞININ YARISI EŞİNE VE ÇOCUĞUNA VERİLECEK

Haber: İSTANBUL

Şişli Belediyesi ile DİSK/GENEL-İŞ Sendikası arasında 2018-2020 dönemini kapsayan toplu iş sözleşmesi imzalandı. Sözleşmede kadın çalışanlara tanınan sosyal haklar ön plana çıktı. Buna göre, eşine ve çocuklarına şiddet uygulayan işçinin maaşının yüzde 50'si bir yıl süreyle eşine ve çocuğuna ödenecek.

Ekonomik iyileştirme ile sosyal hak sağlayan Toplu İş Sözleşmesi, Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü ve DİSK Genel İş Genel Başkanı Remzi Çalışkan'ın katılımıyla imzalandı. 2018-2020 tarihlerini kapsayan toplu iş sözleşmesi, birçok sosyal hak için iyileştirme içermesinin yanı sıra, cinsiyet eşitliği acısından da büyük önem taşıyor. İmzalanan sözleşmeye göre, ücretlere ilk altı ay yüzde 6, ikinci altı ay yüzde 6, ikinci yıl yüzde 11 oranında zam yapıldığı belirtildi.

İmza törenine, Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü, Genel İş Genel Başkanı Remzi Çalışkan, Genel İş Toplu Sözleşme Daire Başkanı Mahmut Şengül, Türkiye Kadın Dernekleri Federasyon Başkanı Canan Güllü, birçok STK ve kurumun temsilcileri ile Şişli Belediyesi çalışanları katıldı.

"BELEDİYEMİZ GERÇEKTEN EKONOMİK KOŞULLARI ZORLUYOR"

Çalışma yaşamında kadın erkek eşitliğinin sağlanması amacıyla Türkiye'de bir ilki imza atan ve eşi doğum yapan işçiye 4857 sayılı İş Kanunu'ndan kaynaklanan izinler dahil olmak üzere 30 gün izin hakkı tanınan Şişli Belediyesi'nde, Başkan Hayri İnönü de imza töreninde açıklamalarda bulundu. İnönü, şunları söyledi:

"Bu sözleşmede yer alan kimi modellerin toplumsal cinsiyet eşitliği mücadelesine destek olacağına inanıyorum. Belediyemiz gerçekten ekonomik koşulları zorluyor. 2018-2020 dönemi için bu Toplu İş Sözleşmesi'ni imzaya hazır hale getirdik. Kent-Yol ve Belediye'de çalışan arkadaşlarımıza iyi ekonomik koşullar sağladık. Diğer yandan Kanun Hükmünde Kararname ile belediye şirketlerine atanan personele yasal sınırlamalardan dolayı bir katkı yapamamanın burukluğunu yaşıyorum. Bu konuda da arkadaşlarımız çalışma ve araştırmalarına devam ediyor. Yasal engelleri aşmaya çalışıyoruz, çalışacağız"

"BU YENİLİKLER UFKUMUZU AÇACAK"

Genel İş Genel Başkanı Remzi Çalışkan, imza töreninde yaptığı konuşmada, "Biz her şeyi birlikte yaşıyoruz. Biz acıları da sevinci de beraber yaşıyoruz. Mücadeleyi de beraber vereceğiz. Biz yaşamı birlikte yaşıyoruz. Omuzlarımızda ortak taşıdığımız bir yük var. O yüzden bizim geleneğimiz de var yenilikler. Bu yenilikler ufkumuzu açacak ve mücadelemizi büyütecek. Başta belediye başkanımıza ve herkese teşekkür ediyorum" açıklamasında bulundu.

"BÜTÜN BELEDİYELER İÇİN ÖRNEK TEŞKİL ETMESİ ADINA BEKLİYORUZ"

Türkiye Kadın Dernekleri Federasyon Başkanı Canan Güllü, imza töreni öncesi yaptığı açıklamada, kadın hareketi için önemli bir imza olduğuna dikkat çekerek, "Burada bulunan ve çalışanlarla ilgili yapılan, eklenen kadın maddeleri, bizim yıllardır kadın hareketi olarak peşinde koştuğumuz, hayata geçirilmesi adına, toplumsal cinsiyet eşitliği adına peşinde koştuğumuz maddelerdi. Onlardan bir tanesi de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde çalışan kadınlara tatil günü ilan edilmesi. Babalara 1 ay doğum izni. Doğum yapan arkadaşlarımıza doğum izni gibi ciddi anlamda kadın hareketinin eşitlik çerçevesi bakımından üzerinde ısrarla durduğu maddelerdi. Bunu Şişli Belediyesi'nin değerlendirerek hayata geçirmiş olması büyük bir adımdır. Bundan sonraki süreçte bütün belediyeler için bir örnek teşkil etmesini bekliyoruz" diye konuştu.

"BABALARA 1 AYLIK DOĞUM İZNİ SON DERECE ÖNEMLİ"

Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV), Aile Eğitimleri Birimi Direktörü Hasan Deniz ise yaptığı açıklamada, "Bu Toplu İş Sözleşmesini çok önemli görüyoruz. Türkiye için çok önemli bir emsal teşkil ettiğini düşünüyoruz. Çünkü çocukların bakımında ve gelişiminde sorumluluğun sadece annelerin değil, aynı zamanda babaların olduğuna dikkat çekmesi açısından çok anlamlı aynı zamanda da bir başlangıç açısından çok önemli. Babalar, çocukların bakımına ve gelişimine doğdukları andan itibaren katılırlarsa ve kendilerini sorumlu hissederlerse, bu hayat boyu devam ediyor. Zaten Türkiye'de babalar fazla sorumluluk üstlenmiyorlar. Bu sözleşmedeki babalara 1 aylık doğum izni de bu açıdan son derece anlamlı" şeklinde konuştu.

"5 GÜNDE KİMLİK Mİ ÇIKARACAĞIZ, HASTANEDE EŞİMİZLE Mİ İLGİLENECEĞİZ"

Şişli Belediyesi Basın Bürosu'nda çalışan Fatih Tulun da yaptığı açıklamada, "30 günlük babalık izni çok önemli. Ben sadece bundan bahsetmek istiyorum. Eskiden devletin verdiği 5 gün ile yetiniyorduk. 5 günde, kimlik mi çıkaracağız, hastanede eşimizle mi ilgileneceğiz veya evin işlerine mi koşacağız?" ifadelerini kullandı.

EŞİNE VE ÇOCUKLARINA ŞİDDET UYGULAYAN İŞÇİNİN MAAŞININ YÜZDE 50'Sİ EŞİNE VERİLECEK

İmzalanan Toplu İş Sözleşmesi'nde,"Yerel Yaşamda Kadın Erkek Eşitliği" maddesine göre eşine ve çocuklarına şiddet uygulayan işçinin maaşının yüzde 50'sinin bir yıl süreyle eşine ve çocuğuna ödenmesi sözleşmede yer aldı. Yasaya göre, 4 ay olarak düzenlenen doğum izni, yeni toplu iş sözleşmesinde 8 aya çıkarıldı. Sözleşmede yer alan "Sosyal Haklar" maddesiyle, Şişli Belediyesi çalışanlarının, belediyeye ait kreşlerden yüzde 50 indirimle yararlanmaları kararlaştırıldı. Daha önce doğum yapan kadına bir kereye mahsus olmak üzere ödenen 500 TL doğum parası yeni sözleşmeyle bin TL'ye çıkarıldı. Ayrıca Şişli Belediyesi'nde çalışan kadınlar 8 Mart Dünya Kadınlar gününde 1 gün izinli olacağı belirtildi. Kadınların bugüne özel aldıkları 600 TL ikramiye de 800 TL'ye çıkarıldı.

28 Şubat 2018 tarihinde işbaşında bulunan Kent-yol işçilerin gündelik ücretleri 1 Mart 2018 tarihinden itibaren ilk 6 ay geçerli olmak üzere yüzde 6 zam yapılarak, günlük ücret tabanı net 87 TL'ye yükseltildi. İmzalanan Toplu İş Sözleşmesine göre, 1 Eylül 2018 tarihinden geçerli olmak üzere yüzde 6, 1 Mart 2019 tarihinden geçerli olmak üzere de yüzde 11 oranında zam yapılacağı belirtildi. Bunun yanı sıra 1 Mayıs'ta tüm çalışanlara 750 TL ikramiye verilirken, fazla çalışan işçiye ücreti yüzde 100 zamlı ödeneceği, gece çalışmaları için ödenecek ücretin ise normal çalışma ücretlerinden yüzde 25 fazla olacağı dile getirildi. Ayrıca işçilere, fiilen çalıştıkları günlerde sözleşmenin birinci yılında günlük net 30 TL yemek yardımı yapılacağı, sözleşmenin ikinci yılında ise yemek bedeli ücret zammı oranında arttırılacağı belirtildi. Sendika üyesi işçilere Ramazan ve Kurban bayramlarında ayrı ayrı verilen 300 TL bayram yardımı parası 450 TL'ye çıkarılırken, senede bir kereye mahsus olmak üzere verilen yakacak parası da 400 TL iken 550 TL oldu. Öte yandan, çalışanlara giyim yardımı olarak verilen 500 TL, yeni sözleşmeyle 750 TL'ye çıkarıldı. Aynı zamanda, sözleşmenin ikinci yılında giyim yardımı ikinci yıl ücret zammı oranında arttırılacağı belirtildi.

Görüntü Dökümü:

-Salondan görüntü

-Konuşmalardan görüntü

-İmza töreni

-Detaylar

21.06.2018 - 16.00 Haber Kodu : 180621148

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4- PEKER'İN BERAATİNE KARAR VERİLDİ

Haber: Yüksel KOÇ / İstanbul

Üsküdar'da 15 Temmuz darbe girişiminin yıldönümünde yaptığı konuşmada, "Suç işlemeye alenen tahrik etmek" suçundan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan Sedat Peker'in beraatine karar verildi.

Peker savunmasında, iddianameye konu sözlerinin arkasında olduğunu belirterek, "Vatan hainlerini ikaz etmek istedim. Zaten konuşmamın ardından da herhangi bir şiddet olayı olmadı. Anlamadığım husus bütün vatanseverler böyle düşünüp söylerken neden bir tek bana dava açıldı" dedi.

İstanbul Anadolu 41. Asliye Ceza Mahkemesi'nde davanın bugün görülen karar duruşmasına tutuksuz yargılanan sanık Sedat Peker ile avukatı Ersan Barkın katıldı.

Kimlik tespiti yapılan Sedat Peker, aylık gelirinin 40 bin TL civarında olduğunu söyledi.

Kimlik tespitinin ardından savunmasını yapan Sedat Peker, iddianameye konu konuşmayı FETÖ/PDY terör örgütünün darbe girişiminin yıldönümünde yaptığını belirterek, "Şehitlikte kalabalık ile birlikte şehit ve gazileri andık, dualar ettik" dedi.

Konuşmayı yaptığı dönem FETÖ yargılamasının yapıldığı Muğla Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki dava sırasında adliyeye getirilen bir zanlının HERO tişörtü giydiğini hatırlatan Peker, savunmasını şöyle sürdürdü:

"VATAN HAİNLERİNİ İKAZ ETMEK İSTEDİM"

"Yine aynı dönem CHP isimli parti lideri İstanbul'a adalet yürüyüşü yapıyordu. FETÖ terör örgütü üye ve yandaşları bu yürüyüşü de istismar ederek kendi sempatizanlarına ve militanlarına hala güçlü oldukları hissiyatını vermeye çalışıyorlardı. Bu kapsamda yandaşlarının bulunduğu cezaevlerini basarak, onları kurtaracaklarını söyleyerek kamuoyunda algı oluşturup propaganda yapıyorlardı. Buna ilişkin sosyal medya paylaşımları herkesçe malumdur. Ben de bu teröristlerin yıkmaya çalıştıkları devlet geleneğine şükretmeleri gerektiğini, zira yıkmak istedikleri o devletin onları da koruduğunu, ola ki devleti ortadan kaldırırlarsa vatan evlatlarının onlara bile nefes alamayacaklarını vurguladım. Yıkmaya çalıştıkları devlet olmaz ise vatan evlatlarının onlara da gerekli cezayı vererek hayatlarını sona erdireceklerini vurguladım ki; darbe yapmaya kalkışmasınlar. Benim bu söylediğimi tüm Türk halkı, Tük milleti ve son dönemde İçişleri Bakanı ile MHP isimli siyasi parti lideri de söylemektedir. Kamuoyunca bu durumlar da bilinmektedir. Sanırım sayın savcıya amaç ve niyetimizi açıkça anlatamadım. Bu yüzden hakkımızda dava açıldı. Söylediğim sözlerin arkasındayım. Vatan hainlerini ikaz etmek istedim. Zaten konuşmamın ardından da herhangi bir şiddet olayı olmadı. Anlamadığım husus bütün vatanseverler böyle düşünüp söylerken neden bir tek bana dava açıldı."

"SÖZLERİ KİŞİSEL HUSUMET NEDENİYLE SÖYLEMEDİM"

FETÖ terör örgütünün en büyük mağdurlarından biri olduğunu, 10 senesinin cezaevinde geçtiğini söyleyen Peker, "Akıncılar üssünde ele geçirilen 26 kişilik ölüm listesindeki tek sivil benim. Bunun davası Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmektedir ve o dosyada mağdur sıfatım vardır. Yine de bu sözleri kişisel husumet nedeniyle söylemedim. Bu sözleri güçlü oldukları yönündeki algı yönetimini tepki olarak söyledim" dedi.

Müvekkilinin vatanseverliği nedeni ile iddianameye konu konuşmayı yaptığını söyleyen Avukat Ersan Barkın, "Müvekkilim vatansever kesimi terörist kesime karşı uyarmıştır. Bu nedenle suç oluşmaz" diyerek müvekkilinin beraatine karar verilmesini istedi.

BERAATİNE KARAR VERİLDİ

Mahkeme, üzerine atılı eylemin suç oluşturmayacağını gerekçe göstererek Sedat Peker'in beraatine karar verdi.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Sedat Peker'in 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümünde Üsküdar'da düzenlenen şehitleri anma programında yaptığı konuşmada, "Suç işlemeye alenen tahrik etmek" suçunu işlediği belirtiliyor.

Peker'in söz konusu konuşmada, "Cezaevleri de bir gün basılacak. Ancak onların hayal ettiği gibi değil. Dışarıda yakaladıklarımızın hepsini ağaçlara, bayrak direklerine astıktan sonra cezaevlerine de gireceğiz. Onları cezaevlerinde de asacağız. Boyunlarından asacağız bayrak direklerine" dediği iddia edilerek, "Suç işlemeye alenen tahrik etmek" suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması talep ediliyor.



Görüntü Dökümü:

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-Sedat Peker ve Avukatı Ersan Barkın'ın adliye koridorundaki görüntüsü

21.06.2018 - 16.47 Haber Kodu : 180621165

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5 - İYİ PARTİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI TÜRKKAN'A BERAAT...



Özden ATİK / İSTANBUL, ()

Sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki bir paylaşımında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a alenen hakaret ettiği iddiasıyla yargılanan İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Lütfü Türkkan'ın beraatine karar verildi.

İstanbul 40. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada sanık Lütfü Türkkan'ı, avukatı temsil etti. Davanın müdahili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatlarının ise davadan feragat ettikleri belirtildi. Mahkeme, sanık Türkkan'ın Twitter adresinden, 25 Ocak 2015'te paylaştığı ifadelerin eleştiri sınırında ve ifade hürriyeti kapsamında olduğunu belirterek, yüklenen suçun kanunda suç olarak tanımlanmadığı gerekçesiyle Türkkan'ın beraatine hükmetti.

İDDİANAME

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Bürosu tarafından hazırlanan iddianamede, sosyal paylaşım sitesi Twitter'da, @LutfuTurkkan ismiyle yazı yazan eski Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın, 25 Ocak 2015'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret içeren bir paylaşımda bulunduğu anlatılıyordu. Sanık Lütfü Türkkan'ın Twitter paylaşımı yoluyla, "Cumhurbaşkanına alenen hakaret" suçundan 1 yıl 2 aydan 4 yıl 8 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.

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6- İSTANBUL'DA TERÖR OPERASYONU: 7 GÖZALTI

Çağatay KENARLI/İSTANBUL, ()

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, terör örgütü PKK adına 2015-2016 yıllarında 5 eylem gerçekleştiren 5 kişinin öldüğü 8 kişinin yaralandığı bazı eylemleri gerçekleştiren kişilerle irtibatlı 7 kişiye yönelik operasyon düzenleyerek gözaltına aldı.

İstanbul TEM ekipleri, terör örgütü PKK'ya yönelik yaptığı çalışmalar kapsamında 11 Aralık 2015 yılında Eyüpsultan'da 1 askerin yaralandığı askeri araç saldırısı, 27 Ocak 2016'da Hakim ve Savcıları taşıyan servis aracına eskortluk yapan araca saldırı, 1 Şubat 2016'da Küçükçekmece'de bir kahvehaneye düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişinin ölmesi 4 kişinin yaralanması, 2 Şubat 2016'da Eyüp'te bulunan Büyük Osmanlı Sosyal Yardımlaşma Derneğine silahlı saldırıda 1 kişinin ölmesi 3 kişinin yaralanması ve 17 Mayıs 2016'da Sultangazi'de yol kapatarak bir taksi şoförünün öldürülmesi olaylarına karışan kişilerle irtibatlı olduğu tespit edilen şüphelilere operasyon düzenlendi.

7 İLÇEDE 10 ADRESE OPERASYON

İstanbul'da 7 ilçe 10 ayrı adreste şüphelileri yakalamak için yapılan operasyon kapsamında 7 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 2 tabanca, 59 mermi, kelepçe, elektro şok cihazı, 2 cop, 4 kama ve kılıç, hint keneviri ile çok sayıda dijital veri ele geçirildi. Gözaltına alınan 7 şüphelinin vatan Caddesi'nde bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri devam ediliyor.

TEM ekipleri farklı tarihlerde olayları gerçekleştiren toplam 18 şüpheliyi yakalayarak gözaltına almıştı.

Görüntü Dökümü

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(POLİS KAMERASI)

-Operasyondan görüntüler

-Özel Harekat ekiplerinin baskın anı

-TEM ekiplerinin evlerde arama yapması

-Ele geçirilen malzemeler

-Genel ve detaylar

21.06.2018 - 17.15 Haber Kodu : 180621185

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7- HAKAN ATİLLA DAVASININ ÇEVİRMENİNE ÖRGÜT PROPAGANDASI DAVASI...

Özden ATİK / İSTANBUL, ()

Sosyal medya üzerinden ABD'de görülen Hakan Atilla davasındaki konuşmaları çevirmesiyle tanınan Sebla Küçük hakkında "Terör örgütü propagandasını yapmak" suçundan 7,5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu'nca hazırlanan iddianamede, Twitter hesabından ABD'de görülen Hakan Atilla davasını çevrileriyle tanınan çevirmen şüpheli Sebla Küçük'ün sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı bazı paylaşımlar nedeniyle "Silahlı terör örgütü propagandası yapmak" suçundan soruşturma başlatıldığı belirtildi. İddianamede, şüpheli Küçük'ün suça konu yaptığı paylaşımlara yer verilerek silahlı terör örgütünün cebir şiddet veya tehdit içeren yöntemlerini överek örgüt propagandası yaptığı ileri sürüldü. Şüphelinin ifadesinde, söz konusu sosyal medya hesabının kendisine ait olduğunu, ancak paylaşımlarının Reuters Top News isimli haber ajansından ve yurtdışından haber yapan bir sitesinden alıntı yapıp Türkçe'ye çevirerek paylaştığını söylediği belirtildi.

AĞIR CEZA MAHKEMESİNDE YARGILANACAK

İddianamede, şüphelinin paylaşımlarının ifade özgürlüğü kapsamını aşacak nitelik ve boyuta ulaştığı ve terör örgütünün söylem ve amaçları doğrultusunda propaganda yaptığı kanaatine varıldığı kaydedildi. Şüphelinin PKK/KCK terör örgütü ve bu örgütün Suriye uzantısı olan YPG/PYD terör örgütünün cebir, şiddet veya tehdit içeren yöntemlerini meşru gösterecek veya övecek ya da bu yöntemlere başvurmayı teşvik edecek şekilde propaganda yaptığı belirtilerek "Silahlı terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 1,5 yıldan 7,5 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Şüpheli Küçük, önümüzdeki günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.



