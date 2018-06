DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 4

1- AKOM'DAN 5 İLÇEYE UYARI

Sinan BİLGİLİ - İSTANBUL

AKOM'dan İstanbul için yağış uyarısı yapıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM)'nden yapılan açıklamada, "İstanbul, Marmara denizi üzerinden gelen yeni sağanak yağışın etkisi altına girecek. Meteorolojik tahminlere göre bir saat içerisinde Güney bölgelerinden başlayacak olan yağış, Kartal, Maltepe, Kadıköy, Fatih, Beşiktaş ilçelerinde etkili olacak. Saat 21.00'a kadar aralıklarla kuvvetli gök gürültülü sağanak yağmur şeklinde devam etmesi bekleniyor" denildi.

============================

- (aktüel görüntüler)

2- İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU: CHP İL BAŞKANLARIYLA İLGİLİ TALİMAT VERDİM

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu,

*"Valilere müsteşarım üzerinden böyle bir talimat gönderdim. 'CHP İl Başkanlarını bundan sonra protokole kabul etmeyin' dedim.

"Onların gideceği adres, PKK terör örgütü mensuplarının cenazeleri var. Biz onları çok kısıtlı kaldırttırıyoruz. Onlara bir kişilik kontenjan orada ayıracağız"

Haber-Kamera: Enver ALAS - Alper KORKMAZ - İSTANBUL,

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Valilere müsteşarım üzerinden talimat gönderdim; ' CHP İl başkanlarını bundan sonra şehit cenazelerinde protokole kabul etmeyin' diye. Bu kadar basit." dedi.

Soylu, seçim sonuçlarının ardından milletvekili seçildiği İstanbul 2. bölgedeki ilçelerde AK Parti İlçe Teşkilatlarına yönelik teşekkür ziyaretlerinde bulunuyor. Beyoğlu, Gaziosmanpaşa ve Bayrampaşa'nın ardından Esenler İlçe Başkanlığı'na gelen Bakan Soylu, buradaki konuşmasında partililere seçim döneminde gösterdikleri çalışmalardan dolayı teşekkür etti.

Seçimlerin Türkiye'ye bir demokrasi bereketi getirdiğini belirten Soylu, "Türkiye'yi sorgulayanlar, ülkemizin demokrasisini sorgulayanlar bir kez daha hayal kırıklığına uğradılar. Seçimlere katılım Avrupa ülkelerindeki katılımları katbekat geride bırakmıştır. Yüzde 86 ile Türkiye en yüksek katılımla Allah'a hamdolsun ki seçimlere en yüksek katılımla 24 Haziran'ı kucaklamıştır. Türkiye Büyük Millet Meclisi, güçlü bir meclis oluşturmuştur. Türkiye Büyük Millet Meclisi bugün oy kullananların yüzde 98'in üzerinde bir temsile kavuşmuştur" dedi.

"ASLEN HDP BARAJ ALTI KALMIŞTIR"

Süleyman Soylu, "Bu seçimde karşı karşıya kaldığımız bir tablo şudur; AK Parti'nin karşısındaki ittifaklar, ilkesiz ittifaklardır. Bu ittifaklar, AK Parti karşısında bir terör örgütüyle beraber işbirliği yapabilecek bir tabloyu ortaya koymuşlardır. Demirtaş'ın aldığı oy yüzde 8,5'tur. HDP'nin aldığı oy ise yüzde 11,5'tur. Aslen HDP baraj altı kalmıştır. Doğu ve Güneydoğu'da oyunu düşürmüştür, millet ona cezasını kesmiştir. Ancak, özellikle Batı'da İstanbul, İzmir, Ankara gibi şehirlerde HDP'ye oyu Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir kısım seçmeni desteklemiş ve baraj üstünde tutabilme iradesini ortaya koymuştur. Bu onların sorumluluğudur. Bu yüz karası bir sorumluluktur" dedi.

DOĞUBEYAZIT'TAKİ OLAY

Süleyman Soylu, konuşmasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Ağrı'nın Doğubeyazıt ilçesine bağlı Yaygınyurt Köyü'nde bakkal Mevlüt Bengi'nin PKK'lı teröristler tarafından infaz edilmesiyle ilgili bir soru üzerine Bakan Soylu şunları söyledi:

"Ağrı Doğubeyazıt'ta katledilen kardeşimizin 10 çocuğu var. İnsanlıktan nasibini almamış ve canavarca katliamları takdir edenlere ve bunu özellikle altını çizerek söylüyorum, bir terör örgütünün siyasi partisini destekleyenlere bir kez daha kulaklarına küpe olsun diye söylüyorum. Kendi çocuğu kızamık olunca, öksürünce hastane hastane koşanlar, oradaki kardeşimizin katline nasıl bir süreçle katkı koydular o açıktır. Orada, yani Doğu ve Güneydoğu'da oyunu düşüren HDP, PKK üzerinden intikam almaktadır. Buna kimse müsade edeceğimizi düşünmesin."

"EKSİK YOKTUR FAZLA VARDIR"

Bakan Soylu, "Pervin Buldan'ı aradım mı? Evet, bu haberi alınca ilk önce Pervin Buldan'ı aradım. Kendisinin yaptığı açıklamada eksik yoktur, fazla vardır. Bu topraklarda kimse PKK'yı yeşertemez" dedi.

"CHP İL BAŞKANLARINI BUNDAN SONRA PROTOKOLE KABUL ETMEYİN DEDİM"

CHP İl Başkanları'nın şehit cenazelerine katılmamasına yönelik talimat gönderdiğini de aktaran Bakan Soylu, "Valilere müsteşarım üzerinden böyle bir talimat gönderdim. 'CHP İl Başkanlarını bundan sonra protokole kabul etmeyin' dedim. Onların gideceği bir adres var; o adresi onlara gösetereceğiz. Onların gideceği adres, PKK terör örgütü mensuplarının cenazeleri var. Biz onları çok kısıtlı kaldırttırıyoruz. Onlara bir kişilik kontenjan orada ayıracağız. Sandıkta beraberlerdi cenazede de beraber olacaklar" şeklinde konuştu.

"HİZAN'DA 10 KİŞİLİK BİR TERÖRİST GRUBU ETKİSİZ HALE GETİRDİLER"

"Terör örgütü şımartmaya gelmez" diyen Soylu, "Türkiye terör örgütüyle beraber çok büyük bir mücadele yapıyor. Bizi her türlü eleştirin buna hiçbirşey söylemeyiz. Çünkü bu sizin en demokratik hakkınızdır. Ekonomide, sağlıkta eleştirin ama terörle mücadelede eleştirmeyin. Terörle mücadelede bizi de eleştirin ama karşı tarafa güç, kuvvet vermeyin. Bugün karşı karşıya kaldığımız durum budur. O köyde Valimiz, arkadaşlarımız sokağa çıkma yasağı ilan ettiler. Bütün soruşturmalar sürüyor. Çok ciddi gözaltılar var. Gerek Doğubeyazıt'ta, gerek Ağrı'da gerek o köyde ve bu arkadaşımızın katilini bulacağız. Elimizden bir şey kaçmıyor. Geçen gün evladımızı şehit ettiler. Oradan hemen Siirt'e geçtiler ve Siirt'te hemen tepelerine bindik. 3 teröristi arkadaşlarımız etkisiz hale getirdi, bir tanesini de yaralı bir şekilde ele geçirdiler. Bu sabah itibariyle de Bitlis Hizan'da 10 kişilik bir terörist grubu etkisiz hale getirdiler. Terörle mücadelede kararlılığımız aynı şekilde devam etmeketir" ifadelerini kullandı.

Bakan Soylu, buradaki programının ardından Zeytinburnu'na geçti.

Görüntü Dökümü

--------------------

-Bakan Soylu'nun açıklamaları

-Basın mensuplarının soruları

-Soylu'nun yanıtları

-Genel ve detaylar



===============

(ek görüntülerle )

3- GAZETECİ DENİZ YÜCEL'İN İFADESİ YURTDIŞINDA ALINACAK

Haber: Özden ATİK / İstanbul,

Alman "Die Welt" gazetesinin Türkiye temsilcisi Deniz Yücel'in "Terör örgütü propagandası yapmak" ve "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlarından yargılanmasına başlandı. Deniz Yücel'in katılmadığı duruşmada, avukatının derhal beraat talebi reddedildi. Yücel'in ifadesi yurtdışından istinabe yoluyla alınacak.

İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmaya, Almanya'da yaşayan sanık Deniz Yücel katılmazken; avukatı Veysel Ok katıldı. Duruşmayı, Almanya Başkonsolosluğundan temsilciler ve Alman basın yayın kuruluşlarında çalışan gazeteciler de izledi.

Duruşmada, sanık Deniz Yücel'in avukatı Veysel Ok, iddianamenin kolluk tarafından düzenlenen hiçbir şekilde hukuki olmayan tutanak ve belgeler esas alınarak düzenlendiğini savundu. Dosyada bulunan emniyet raporunun yasal olmadığı gerekçesiyle çıkarılmasını talep eden avukat Ok, "Haklarında terör örgütü üyesi olduklarına dair hiçbir karar bulunmayan kişiler, terör örgütü üyesi gibi gösterilmiş ve müvekkil de bunlarla görüşmüş diye suçlanmıştır. Bu davada Deniz'in dünyaya bakışı ve mesleği yargılanıyor. Haber yaptığı için yargılanıyor. Bir gazetecinin kimlerle görüşeceğini savcılık belirleyemez" diyerek müvekkili hakkında derhal beraat kararı verilmesini talep etti.

MAHKEME BAŞKANINDAN TEPKİ

Avukat Veysel Ok'un, savcılığın soruşturma sürecinde işlediği suçlara mahkemenin ortak olmaması gerektiğini söylemesi üzerine Mahkeme Başkanı Ömer Günaydın, "Ne suç işlediğimizi açıklayın da biz de bilelim" diyerek tepki gösterdi. Dosyadan belge çıkarılması talebini usul ve yasa hükmü olmadığı gerekçesiyle reddeden mahkeme heyeti, suçun niteliği ve yargılama yapılmasındaki zorunluluk gerekçesiyle derhal beraat talebini de reddetti.

İFADESİ İKAMETİNDE ALINACAK

Bunun üzerine avukat veysel Ok, müvekkilinin yurtdışında yaşadığını belirterek ifadesinin Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi ile teknik olarak mümkün değilse de istinabe yoluyla yurtdışından alınmasını talep etti. Mahkeme heyeti de sanık Deniz Yücel'in ifadesinin yurtdışı istinabe kuralları çerçevesinde alınmasına hükmetti. Duruşma, 20 Aralık tarihine bırakıldı.

AVUKATI ADLİYE ÖNÜNDE AÇIKLAMADA BULUNDU

Duruşma sonrasında Deniz Yücel'in avukatı Veysel Ok, adliye önünde bekleyen çoğunluğu Alman basın mensuplarına açıklama yaptı. Dava hakkında bilgi veren avukat Ok, "Biz öncelikle beraat talep ettik. Çünkü iddianamenin hukuksuz delilerden ibaret bir iddianame. Bir yıllık bir tutuklamadan sonra ve bunun 10 ayı tecritte geçti ve karşımıza 3 sayfalık iddianame çıktı. Ve bir polis raporu çıktı. Bu polis raporunda Deniz Yücel'in görüştüğü milletvekilleri, gazeteciler ve avukatlar, terörist olarak ifade edildi. Bunun hukuksuz olduğunu ve hukuksuz delillerin çıkarılmasını talep ettik" dedi. Müvekkili hakkında derhal beraat talebinde bulunduklarını ve bunun reddedildiğini söyleyen Ok, ifadesinin yurtdışından alınacağını da belirtti.

18 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

Gazeteci Deniz Yücel, 14 Şubat 2017'de gözaltına alınmış ve 27 Şubat'ta çıkarıldığı mahkeme tarafından, "Terör örgütü propagandası yapmak" ve "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlarından tutuklanmıştı. Yaklaşık bir yıldır tutuklu kalan Yücel hakkında savcılık, "Terör örgütü propagandası yapmak" ve "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlarından 4 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası talebiyle iddianame düzenlenmişti. İddianameyi kabul eden İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi de 16 Şubat 2018'de Yücel'in tahliyesine karar vermişti. İddianamede, Yücel'in yazdığı yazılarda FETÖ ve PKK terör örgütlerinin propagandası yaparak halkın bir kesimini diğer bir kesimine yönelik olarak aleni şekilde kin ve düşmanlığa tahrik ettiği iddia ediliyor.



Görüntü Dökümü

----------------------

-Avukat Veysel Ok açıklama

-Yabancı basın mensuplarına konuşurken..

-Genel ve detaylar

======================

(ek görüntülerle)

4- İSTANBUL'DA KURT KAPANI-19 DENETİMİ

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL - İSTANBUL

İstanbul'da, 180 noktada 2 bin 400 polisin katılımıyla "Kurt Kapanı 19" denetimi yapılıyor.

Denetimler saat 14.00'da başladı ve İstanbul emniyetine bağlı tüm şube ve ilçelerden polisler katılıyor.

Operasyon kapsamında, Atatürk ve Sabiha Gökçen havalimanları, vapur iskeleleri, halkın yoğun bulunduğu tüm ilçelerdeki caddeler ve meydanlar, suç oranının yüksek olduğu semtler, umuma açık mekanların da aralarında bulunduğu 180 noktada, 2 bin 400 personel denetim gerçekleştiriliyor.

Polis ekipleri, şüpheli görülen kişilerin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamasını yaparken, umuma açık bazı mekanlar ve iş yerlerinde de arama yapılıyor.

Görüntü Dökümü:

---------

EK GÖRÜNTÜ

SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI

-Yolculara GBT kontrolü

-Yolcuların valiz ve üst araması

-Köpekle araç araması

-Detaylar

GEÇİLEN GÖRÜNTÜ

-Taksim'deki denetimlerden görüntü

======================

5- İETT SÜRÜCÜSÜNÜN ÖRNEK DAVRANIŞI

Haber: Özgür Deniz KAYA-İSTANBUL

Sultangazi'de 4 çocuklu anneye yardım ederek yolun karşısına geçiren İETT sürücüsü Tekin Gürler'in örnek davranışı araç kamerası tarafından görüntüledi.

Dün öğlen saatlerinde 49-G Şişli-Yunus Emre otobüsünde seyahat eden anne ve 4 çocuğu Fizik tedavi hastanesi durağında indi. Anne ve çocuklarının yolun karşısına geçmeye çalışması üzerine İETT şoförü aracından indi. Sürücü 2 çocuğun elinden tutarak karşıya geçirdi. Çocuklar el sallayarak şoförü uğurladı. Görüntüler sosyal medyada yayınlanınca kullanıcılar sürücüyü duyarlılığından ötürü tebrik etti.

Görüntü Dökümü:

ARAÇ KAMERASI

-Aracın durması

-Sürücünün yardımcı olması

SOSYAL MEDYA GÖRÜNTÜSÜ

-Sürücünün yardım etmesi

-Detaylar

==============

6- 4 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ KAZADA OTOBÜS ŞOFÖRÜNE 15 YIL HAPİS CEZASI İSTENDİ

Haber: Yüksel KOÇ / İSTANBUL

Kartal Köprüsü'nda 4 kişinin ölümü bir kişinin yaralanması ile sonuçlanan kazaya karıştığı gerekçesi ile tutuklu bulunan tur otobüsü şoförü Alaettin Gündoğdu hakkında, "Taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve bir kişinin de yaralanmasına neden olmak" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Alaettin Gündoğdu'nun 15 Nisan 2018 tarihinde yolcu almak için kullandığı otobüsü Kartal Köprüsü'ne 30 metre kala duraklattığı, arkadan gelen Eren Kaya yönetimindeki otomobilin otobüse çarptığı, Eren Kaya ile birlikte annesi Esengül Kaya, Gülperi Polat ve Murat Polat'ın meydana gelen kazada yaşamını yitirdiği anlatıldı.

KAZA İKİ ŞOFÖRÜN DE KUSURUNUN SONUCU MEYDANA GELDİ İDDİASI

Yine otomobilde bulunan Elanur Kaya'nın da yaralandığı bilgisine yer verilen iddianamede, şüpheli sürücü Alaettin Gündoğdu'nun yerleşim birimleri dışındaki karayolunda duraklama kuralını ihlal ettiği, maktul sürücü Eren Kaya'nın da diğer bir aracı izlerken hızını trafik durumunun gerektirdiği şartlara uydurmadan ve güvenli mesafeyi korumadan araç kullandığı için kusurlu olduğu, kazanın her iki şoförün kusurunun sonucu meydana geldiği kaydedildi.

15 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

Şüpheli Alaettin Gündoğdu'nun trafik güvenliği ile ilgili dikkat ve özen yükümlülüğünü yerine getirmediği savunulan iddianamede, şüphelinin, "Taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve bir kişinin de yaralanmasına neden olmak" suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması talep edildi. İddianamenin gönderildiği İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi iddianameyi kabul ederek duruşma günü verdi.



Görüntü Dökümü:

-Kazayla ilgili arşiv görüntü