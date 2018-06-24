DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 4

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1- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN OYUNU KULLANDI

* Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,

"Aldığım bilgilere göre ciddi sıkıntıların olmadığını öğrendik"

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Güven USTA / İstanbul

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçimlerle ilgili yaptığı konuşmada "Aldığım bilgilere göre ciddi sıkıntıların olmadığını öğrendik. Hayırlı olsun" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan saat 13.30 sıralarında oyunu kullanacağı Üsküdar Saffet Çebi Ortaokulu'na geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la eşi Emine Erdoğan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, kızı Esra Albayrak ve torunları da okula geldi. Erdoğan'ı karşılayanlar arasında İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak da yer aldı Erdoğan'ın okula girdiği sırada vatandaşlar yoğun ilgili gösterdi.

"KATILIM İYİ GÖRÜNÜYOR"

Erdoğan sandık görevlileriyle tek tek tokalaştıktan sonra mühür ve pusulayı aldı. Önce Emine Erdoğan daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan oy kullandı. Emine Erdoğan zarfını torunu Mahinur Albayrak ile birlikte sandığa attı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise 3275 numaralı sandığa torunları Ömer Tayyip Erdoğan ve Ahmet Akif Albayrak ile birlikte "Hayırlı olsun" diyerek zarfı attı. "Miletimiz için ülkemiz için hayırlı olsun" diyen Erdoğan, "Öncelikle sandık kurulumuzun üyelerine teşekkür ediyorum ve az önce de öğrendiğim kadarıyla şu an itibariyle 150'yi aşkın bir seçmenin oy kullandığını öğrendik. Demek ki katılım iyi görünüyor. Türkiye genelinde de bunu gösteriyor. Dünyada en gelişmiş ülkelerde bile yüzde 30'lara düşen bir katılımın olduğu seçimlerde Türkiye bunların hepsini aşmış vaziyette. Son seçimlerde yüzde 85'i aşan katılımın Türkiye'deki demokratik olgunlaşmanın ne denli ileride olduğunu gösteriyor. Fakat bu seçimin başka özelliği var. Bu seçimlerle beraber Türkiye adete demokratik devrimi gerçekleştiriyor. Başkanlık sistemine geçişimiz ilk defa bizlere nasip oluyor. Bu seçimlerle birlikte artık Türkiye muassır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkmada çıtayı ciddi manada yükseltiyor. Ülkemiz inşallah bundan sonraki süreci bürokratik oligarşiye takılmadan rahat şekilde sürdürecektir. Ben buna inanıyorum" dedi.

"CİDDİ SIKINTILARIN OLMADIĞINI ÖĞRENDİK"

Seçimlere katılım konusunda hassasiyet gösterilmesi gerektiğini belirten Erdoğan, "Tüm vatandaşlara en kalbi duygularımla sevgi ve saygılarımı gönderiyorum. Aldığım bilgilere göre ciddi sıkıntıların olmadığını öğrendik. Hayırlı olsun" şeklinde konuştu.

Erdoğan seçimlerin bir bölümünü İstanbul'da takip ettikten sonra Ankara'ya gideceğini belirtti.

BAHÇEDE SEVGİ GÖSTERİSİ

Okul bahçesinde toplananlara Erdoğan okula geldiği sırada ve çıkışta sevgi gösterisinde bulundu. Kalabalık Erdoğan'ı alkışladı ve tekbir getirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra okuldan ayrılarak Kısıklı'da bulunan konutuna geçti.

Görüntü Dökümü:

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-Konvoyun gelişi

-Erdoğan'ın inişi

-Karşılanması

-Sloganlar

-Vatandaşlarla konuşması

-Okula girmesi

-Zarf ve pusulayı alması

-Torunlarıyla zarfı atması

-Açıklaması

-Detaylar

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2- DOĞU PERİNÇEK OYUNU KULLANDI

Haber-Kamera: Gül KABA - Özgür KUMANOVALI /İSTANBUL, ()

Vatan Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Doğu Perinçek, Beşiktaş'ta oyunu kullandı.

Doğu Perinçek eşi Şule Perinçek saat 14.00 sıralarında Beşiktaş Gayrettepe Şair Nedim Ortaokulu'na geldi. Perinçek çifti oylarını

1154 numaralı sandıkta kullandı.

Oyunu kullandıktan sonra açıklama yapan Perinçek, "Büyük Türk milleti, yarın dünya güneşin etrafında dönmeye devam edecek. Türkiye'nin önünde göreceksiniz 1-2 yıl içinde büyük çözümler var. Türkiye Atatürk rotasına tekrar girecek. Seçim sonuçlarını partiden takip edeceğim" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-Perinçek'in okula gelişi

-Oy kullanmaları

-Açıklamaları

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3- İLKER BAŞBUĞ OYUNU KULLANDI

* Genelkurmay Eski Başkanı Emekli Orgeneral İlker Başbuğ,

"Seçimlerin ülkemize barış ve huzuru getireceğini düşünüyorum"

İlknur SARGUT-Hüseyin ÇAKMAK-Selin GÜRSEL/İSTANBUL, ()

Genelkurmay Eski Başkanı Emekli Orgeneral İlker Başbuğ, eşi Sevil Başbuğ ile birlikte Kadıköy'de bulunan Kalamış Şehit Murat Özyalçın İlkokulu'nda oyunu kullandı.

2096 numaralı sandığa yönelen Başbuğ, eşi ile birlikte kimliğini ibraz etti. Başbuğ, oy pusulasını ve mührü aldıktan sonra oyunu kullanmak için hazırlanan kabine girdi. Çıkışta vatandaşlar tarafından alkışla karşılanan İlker Başbuğ gazetecilerin sorularını yanıtladı. Cumhuriyet tarihinin en önemli seçimlerinden birisini yaşıyoruz diyen Başbuğ, "Ben bu seçim sonuçları hakkında ümitliyim. Seçimlerin ülkemize barış ve huzuru getireceğini düşünüyorum. Demokrasinin daha fazla güçlenmesine katkı sağlayacağını düşünüyorum. Bu açıdan seçimlerin ülkemize milletimize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı. Başbuğ, apolet tartışmalarıyla ilgili yöneltilen soruyu ise "Konumuz seçim" diyerek cevapladı.

Başbuğ vatandaşlarla el sıkışıp fotoğraf çekindikten sonra eşi Sevil Başbuğ ile birlikte okuldan ayrıldı.

Görüntü Dökümü:

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Başbuğ'un okula gelişi

Sandığın bulunduğu sınıfa gitmesi

Çıkışta vatandaşlar tarafından karşılanması

Röportaj

Vatandaşların sevgi gösterisi

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4- BARAJ KURBANI 3 ÇOCUK SON YOLCULUKLARINA UĞURLANDI



Haber-Kamera: Taner YENER-Murat SOLAK/İSTANBUL

Serinlemek amacıyla girdikleri Alibeyköy Barajında boğularak yaşamlarını yitiren 2'si kardeş 3 çocuk düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuklarına uğurlandı.

Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemleri tamamlanan Nurullah Yanak (11) kardeşi Şefik Yanak (8) ve Mustafa Altan (11) için Sultangazi Hediye Hanım Camii'nde cenaze namazı kılındı.Üç çocuğun tabutlarının avluya getirilişi sırasında çocukların yakınları gözyaşlarını tutamadı. Yanak kardeşler ve Altan öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Habibler Yayla Mezarlığı'nda gözyaşları içinde toprağa verildi.

BARAJDA BOĞULMUŞLARDI

Nurullah Yanak (11) kardeşi Şefik Yanak (8) ve Mustafa Altan (11) dün öğlen saatlerinde Alibeyköy Barajı'na geldi. Serinlemek amacıyla suya giren 3 çocuk bir anda gözden kaybolmuştu. Nurallah Yanak'ın cansız bedeni çevredeki vatandaşların yardımıyla sudan çıkartılmıştı. Barajda kaybolan Şefik Yanak ile Mustafa Altan'ın cansız bedenleri dalgıç polislerin arama çalışması sonucu sudan çıkarılmıştı.



Görüntü Dökümü:

- Cenazeden görüntüler

- 3 tabutun taşınması

- Nurullah ve Şefik Yanak'ın fotoğrafları

- Mustafa Altan'ın fotoğrafı(en son)

- Olayla ilgili dün çekilen görüntüler

- Detaylar



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5- FETÖ'DEN ARANAN BABA İLE OĞLU SANDIK BAŞINDA GÖZALTINA ALINDI

Çağatay KENARLI, İstanbul

Pendik'te sandık başında yaşanan tartışma sırasında kimlikleri kontrol edilen baba ile oğlunun FETÖ soruşturması kapsamında arandığı tespit edildi.

Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekilliği Seçimlerinde oy kullanmak için Pendik Mahir İz İlkokulu'ndaki bulunan 3253 numaralı sandığa Hatice K., eşi İshak K. ve oğlu Ahmet K. ile geldi. Hatice K. okur yazar olmadığını belirterek yanında bulunan eşi ve çocuğuyla birlikte oy kullanmak istemesi üzerine sandık başkanı, durumun mevzuata aykırı olduğunu belirterek izin vermedi. Bunun üzerine salonda tartışma çıktı. Sandık başkanı durumu okulda bulunan Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Bu sırada polis ekipleri, İshak K. ve oğlu Ahmet K.'ya kimlik kontrolü yaptı. FETÖ soruşturması kapmasında arandığı belirlenen baba ile oğlu gözaltına alındı. İshak K.'nın başka bir oğlunun ise Kırgızistan'da FETÖ okullarında öğretmenlik yaptığı öne sürüldü. Yaşanan tartışma sırasında fenalaşan Hatice K.'nin ise sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.



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6- ATATÜRK HAVALİMANI'NDA SEÇİM YOĞUNLUĞU



*Oy kullanmaya gelenlerin yanı sıra oyunu kullandıktan sonra yurt içi ve yurt dışı tatil noktalarına gitmek isteyenler havalimanında yoğunluğa neden oldu.

Haber-Kamera: İbrahim YILDIZ-İSTANBUL

Bugün gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri nedeniyle Atatürk Havalimanı'nda yoğunluk yaşanırken, tatilini yarıda kesip oy kullanmak için İstanbul'a gelen yolcular arasında ünlü isimler de yer aldı.

Atatürk Havalimanı'nda seçim yoğunluğu yaşanıyor. Oy kullanmaya gelenlerin yanı sıra oyunu kullandıktan sonra yurt içi ve yurt dışı tatil noktalarına gitmek isteyenler havalimanına geldi. Kontuar ve pasaport noktalarında yolcu yoğunluğu gözlemlenirken, geliş terminallerinde ise oy kullanmak için tatillerini yarıda kesen yolcuların yoğunlukları yaşandı.



OY KULLANMAK İÇİN PAZAR GÜNÜ DÖNDÜM

Tatil için Bodrum'da bulunan ve oy kullanmak için tatilini yarıda kesip İstanbul'a geldiğini belirten ünlü şarkıcı Şevval Sam, "Yoğun bir sene geçirdik. Tatili hak ettiğimi düşünüyorum. Dalaman'dan 1,5 saatlik uzaklıkta bir yerde tatil yaptım. Bugün İstanbul'a oy vermek için geldim. Kesinlikte oy kullanmak için bugün dönüş tarihini seçtim" dedi.



VALİZİNİ ALDI OY KULLANAMA GİTTİ

İstanbul'a dönen yolcular arasında bulunan Selami Şahin ise , "Öncelikle ben müzik adamıyım. Ben daima Tanrı'dan dilediğim şu; Ülkemize kim hayırlı olacak ise o başa gelsin, o olsun. Ben ailemle, çocuklarımla bir takım düşüncelerimizi hesap etmeden yola çıkmıyoruz. Kime oy vereceğimizi ailece karar veriyoruz. İlk önce bagajımızı alıp okula gidip oyumuzu kullanacağız sonra eve geçeceğiz" dedi. Oyuncu ve sunucu Onur Büyüktopçu ise oy kullanmak için İstanbul'a geldiğini ve Çarşamba günü Dalaman'a gideceğini söyledi.



BU SEÇİMİ HEYECANLA BEKLEDİK

Dalaman'da tatilde olan İrfan Fındıkçı, "Tatil gayet güzeldi bugünü heyecanla bekledik. Şimdi Tekirdağ'a oy kullanmak için gidiyorum. Üç ay önce bu tatil planını ve dönüş tarihini belirlemiştik" derken, bir diğer yolcu Büşra Soycan ise seçim haftası olduğu için dönüşü Pazar gününe aldığını söyledi.

Görüntü Dökümü:

-Yoğunluktan görüntüler

-Yolculardan görüntüler

-Pasaport noktalarından görüntüler

-Şevval Sam röp

-Selami Şahin röp

-Onur Büyüktopçu ile röp

-Yolcular ile röp

-Detaylar



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7- OYUNU SEDYEYLE GETİRİLDİĞİ OKULDA KULLANDI

Haber-Kamera: İlknur SARGUT-Hüseyin ÇAKMAK/İSTANBUL

Kadıköy'de 81 yaşındaki Heidi Kurtoğlu, ambulansla sedyede getirildiği okulda oyunu kullandı. Yaşlı kadın çevredekiler tarafından alkışlarla karşılandı. Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimi'nde oy kullanmak için Kadıköy Kalamış Şehit Murat Özyalçın İlkokulu'na ambulansla getirilen Heidi Kurtoğlu, oy kullanacağı sandığa sedye yardımıyla çıkarıldı. Okuldaki vatandaşlar tarafından alkışlarla karşılanan yaşlı kadına kızı ve torunu yardımcı oldu. Oyunu kullanan Kurtoğlu, görevlilere ve çevredeki vatandaşlara teşekkür ettikten sonra ambulansla okuldan ayrıldı.



Görüntü Dökümü:

-Ambulansın gelişi

-Sedye ile inmesi

-Alkışlar

-Salona girmesi

-Oy kullanması

-Detaylar

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8- BEYOĞLU BELEDİYE BAŞKANI DEMİRCAN OYUNU KULLANDI

İSTANBUL ,() - BEYOĞLU Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan oyunu Haliç İlkokulu'nda kullandı. Demircan oyunu kullandıktan sonra yaptığı açıklamada, "İnşallah yarın sabahtan itibaren Türkiye yeni hedeflerine, yeni rüzgarlarına hep birlikte açılır" dedi.

Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, Haliç İlkokulu'na eşi Ferda Demircan ve kızı Zeynep Demircan ile birlikte geldi. Demircan, oyunu kullandıktan sonra açıklama yaptı. Demircan, "Seçimin vatana ve millete hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah yarın sabahtan itibaren Türkiye yeni hedeflerine, yeni rüzgarlarına hep birlikte açılır ve geleceğe çok daha iyi hazırlanacağımız bir Türkiye'ye uyanırız. Bu seçim memleketimiz, bölgemiz ve coğrafyamız için hayır getirsin inşallah" diye konuştu.

Görüntü DÖKÜMÜ:

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-Okuldan detay

-Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan'ın okula gelişi ve oy kullanması

-Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan'ın açıklamaları

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9- SARP LEVENDOĞLU OYUNU KULLANDI

Haber-Kamera: Olgucan KALKAN - İSTANBUL

İstanbul'da ünlü isimler oy kullanmaya devam ediyor. Oyuncu Sarp Levendoğlu da oyunu kullandı. Bebek'te bulunan Tevfik Fikret İlkokulu'nda oyunu kullanan Levendoğlu, "Vatana, millete hayırlı olsun" dedi

Görüntü Dökümü:

- Sarp Levendoğlu'nun oy kullanması

- Açıklamaları

- Detaylar

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