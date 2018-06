DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 4

(aktüel görüntülerle geniş haber)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Onun şöyle ücreti var. Bunun böyle ücreti var. Ya kardeşim öyle veya böyle. Sen işine gelen köprüden geç. O pahalı olandan geçme. Onu biz özel sektöre yaptırdık. Bu kaynakların çeşitlendirilmesidir" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kartal'da vatandaşlara seslendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kartal'da vatandaşlara seslendi. "Biz size efendi olmaya değil hizmetkar olmaya geldik ve hizmetlerle yanınızda bulunduk" diyen Erdoğan, "Hatırlayın o Kartal'ın halini. Suyumuz var mıydı? Her taraf delik deşik miydi? Yollarımız var mıydı? Buraları bir ilçe haline getiren biziz. İşte bizden sonra CHP zihniyeti burada. Nasıl memnun musunuz? Var mı hizmet? Bu sahili de ben yaptım derler. Bütün bu sahil düzenlemelerini kim yaptı. Biz yaptık. Niye. Benim Kartallı kardeşlerim şu sahillerde rahat gezinsin diye bu adımları biz attık. Bakınız sadece Kartal'a 16 yılda 3 katrilyon devlet olarak yatırım yaptık. Belediye biz de olduğu zaman yaptıklarımızı konuşmuyorum. Belediye hariç. Biz hizmet ehliyiz. Daha da güzeli olacak. Ama pazar inşallah farklı olacak. Bay Muharrem ve partisinin Kartal'a verebileceği bir şey var mı? Onun kendine faydası yok ki Kartal'a faydası olsun. Bir dershane işletiyor, dershanedeki öğretmenlerin SSK primini dahi ödemiyor. Ve devletin memuruyla bakıyorsunuz; aman yarabbi nasıl küfürlü konuşmalar. Dinlediniz mi? Bunlardan cumhurbaşkanı adayı olur mu? Bunlara pazar günü Osmanlı tokadını atmaya var mıyız? İnşallah ben inanıyorum ki benim kardeşlerim, benim vatandaşım bunlara pazar günü gereken dersi verecek. İşte genel başkanı ile kendisi arasında geçenleri de görüyorsunuz. 'Gel bakalım Muharrem' geliyor. 'Git bakalım Muharrem' gidiyor. Seçim beyannamesini kim açıklıyor? Genel başkan. Seçim beyannamesini genel başkan açıklar mı? Kimin açıklaması lazım. Belediye başkan adayının açıklaması lazım. Veyahut da Cumhurbaşkanı adayının açıklaması lazım. Herşeyi tek adam ya; kendi tasarrufuna alıyor. Şimdi martta belediye seçimleri var. Herhalde Bay Kemal belediye başkan adayı olacak değil. İnanın belediye başkanları ile ilgili beyannameleri de o açıklar. İstanbul'a geldi. Kağıthane'ye ne diyor? 'Kağıttepe'. Ne oldu? Aldı dersini, gitti. Sen adresi bilmiyorsun. İstanbul'un ilçelerini tanımıyorsun. İstanbullu sana dersi vermez mi? Verir." diye konuştu.

"BEN ZATEN TEKSİR KAĞIDIYLA OKUDUM"

Eğitimle ilgili yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi veren Erdoğan, "Eğitim de yaptıklarımızı biliyorsunuz. Eğitim de 280 bin derslik yaptık. Türkiye'de 580 bin öğretmen atadık. Dersanelerde sınıflarda sıraların üzerinde artık kitaplarımı ücretsiz buluyor muyuz . Geçmişte biz bu kitapları bulabiliyor muyduk? Az mı çile çektik kırtasiye önlerinde. Paramızla kitap bulamıyorduk. Ben zaten teksir kağıdıyla okudum. İçinizde bizim jenerasyonumuzda olanlar bilir. Ama biz bunu kaldırdık. Yavrularımızın hepsi kuşe kağıdıyla hazırlanmış bu kitaplarla geleceğe hazırlanıyor. Benim sınıfta 75 öğrenci vardı. 100'ün üzerinde olan da vardı. Şimdi ortalama ne oldu biliyor musunuz? 32 öğrenciye düştü. Biz bunu başardık" şeklinde konuştu.

YALANCININ MUMU YATSIYA KADAR YANAR

Erdoğan, seyirciler arasındaki bir çocuğa sınıfında kaç öğrenin olduğunu sordu. 13 cevabını alan Erdoğan, "Bay Kemal, Bay Muharrem bak. Nerelere geldik. Bu neyi getiriyor. Bu aynı zamanda kaliteyi getiriyor. Bay Kemal ne diyor? Diyor ki 'ne kadar öğretmenliğe geçmek isteyen varsa hepsini alacağım' diyor. İnanıyor musunuz? İhtiyacın kadar alırsın. İhtiyacın olmayanı 'alırım' dersen bu sadece palavradır. Bu sadece oy toplamanın yalanla istismarıdır. Yalancının mumu yatsıya kadar yanar. Bunların da pazara kadar yanacak. Ama biz sizlerle pazara kadar değil mezara kadar beraberiz" ifadelerini kullandı.

"O PAHALI OLANDAN GEÇME"

İnce'nin köprü ücretleriyle ilgili eleştirilerine değinen Erdoğan, "Onun şöyle ücreti var. Bunun böyle ücreti var. Ya kardeşim Öyle veya böyle. Sen işine gelen köprüden geç. O pahalı olandan geçme. Onu biz özel sektöre yaptırdık. Bu kaynakların çeşitlendirilmesidir. Parası olan özel sektör Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden geçer. Diğerleri diğerlerinden geçer. Bay Muharrem sen onlardan geç. Ama biz bunların adedini arttırdık. 15 sene sonra bu köprü aynen bir ve ikinci köprüler gibi olacak. Devlete teslim edilmiş olacak" dedi.

Muhalefet partilerini eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Teröre karşı bir lafını duydunuz mu? Terörle mücadele ile ilgili bir lafını duydunuz mu? Bay Muharrem ilk iş olarak terör örgütünün arkasında olduğu onların siyasi uzantısı olan Demirtaş'ı Edirne'de cezaevinde ziyaret etti. Öyle mi? Diğerleri ne dedi. Cumhurbaşkanı adayı ne diye cezaevinde duruyor. Ne kadar kolay yol. Yani o partinin çıkarabileceği başka aday yok muydu? Niye bunu çıkardı. Bunlar sıyrılmanın yolları. Milletim bunlara pazar günü gereken dersi verecek" şeklinde konuştu.

Erdoğan daha sonra seçim çalışmaları için miting yapacağı Maltepe'ye gitti. Kartal'deki mitingde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşlik etti.

2- BAKAN ZEYBEKCİ'DEN 'PATATES İTHALATI' AÇIKLAMASI

*Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci,

"Sınırlı olmak kaydıyla, toplam tüketimin yüzde 2'si bile olmamak kaydıyla..."

"Diğer bir şart ise yüzde yüz Türk parasıyla satın almak şartıyla... Dolayısıyla bu hangi ülkelerin olabileceğiyle ilgili bir fikir verebilir."

Haber-Kamera: Enver ALAS - İSTANBUL,

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, patates ithalatının hangi ülkelerden yapılacağının belli olduğunu, ithalat miktarının ise toplam tüketimin yüzde 2'sini geçmeyeceğini ve ithalatta Türk parasıyla satın alma şartının bulunduğunu söyledi. Patates ithalatıyla ilgili yapılan eleştirilere de yanıt veren Zeybekci, "Ne yaptığımızı çok iyi biliyoruz. Hayatı boyunca bir kere bile soğanın, patatesin toprakta mı yoksa ağaçta mı yetiştiğini bilmeyenlerin bu konuyu siyasi bir malzeme yapması bir genel başkana da bir Cumhurbaşkanı adayına da yakışmıyor" dedi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği(TOBB)'nin Şişli'deki merkezinde düzenlenen 'E-İhracat Seferberliği Basın Lansmanı'na katılan Ekonomi Bakanı Zeybekci, imza törenindeki konuşmasının ardından basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Patates ithalatının hangi ülkeden ve miktarının ne kadar olacağıyla ilgili bir soruya yanıt veren Bakan Zeybekci, şunları söyledi:

"Dün sabah bu açıklamayı (patates ithalatı) yaparken, şöyle bir şey vardı. 'Göreceksiniz bu akşama doğru muhalefet liderlerinden ve Cumhurbaşkanı adaylarından Türkiye'yi patates soğan ithal eder hale getirdiler' diyecekler demiştim. Biz siyasi kaygılarla, seçimlerdeki sloganik söylemlerle siyaset yapmadık. Türkiye'nin yaklaşık 2,5 milyon ton civarında soğan tüketimi, 4,5 - 5 milyon ton da patates tüketimi var. Üretim ile ilgili bir problemimiz yok. Üretim sezonu başlamamasına rağmen, henüz bu konuda çiftçinin düşük fiyat yüksek fiyattan dolayı oldu da çiftçi mi bundan yararlandı. Kesinlikle hayır. Mayıs ayında Türkiye'de hem patates hem soğan yüzde 35 oranında arttı. Dolayısıyla Mayıs ayı enflasyonu 1,62 ve bunun 0,38'i soğan ve patatesten geliyor. Bu bütün Türkiye'nin katlandığı bir maliyet ve bütün Türkiye'nin ödediği bedel haline dönüşüyor. Türkiye olarak biz, spekülatörün, stokçunun tefecinin patates ve soğan fiyatlarıyla oynamasının önüne geçmek ki burada çiftçimizin kesinlikle bir mağduriyeti yok; sınırlı olmak kaydıyla, toplam tüketimin yüzde 2'si bile olmamak kaydıyla bir alanda... Gerekirse tabi bununla ilgili o spekülatörlere, stokçulara ne kadar stok olduğunu, nerelerde kimler ne yapmaya çalıştığını da biliyoruz. İlgili bakanlıklarla bunları takip ediyoruz. Ülkesi belli miktarı da belli. Diğer bir şart ise yüzde yüz Türk parasıyla satın almak şartıyla... Dolayısıyla bu hangi ülkelerin olabileceğiyle ilgili bir fikir verebilir."

PATATES İTHALATI ELEŞTİRİLERİNE YANIT VERDİ

Patates ithalatına yönelik yapılan eleştirilere de yanıt veren Zeybekci, "Ne yaptığımızı çok iyi biliyoruz. Hayatı boyunca bir kere bile soğanın, patatesin toprakta mı yoksa ağaçta mı yetiştiğini bilmeyenlerin bu konuyu siyasi bir malzeme yapması bir genel başkana da bir Cumhurbaşkanı adayına da yakışmıyor" diye konuştu.

SEÇİM SONRASI DÖVİZ KURU NASIL OLACAK

Nihat Zeybekci, seçimin ardından çıkan sonuçların döviz kuruna nasıl yansıyacağıyla ilgili bir soruyu yanıtladı. Zeybekci, "Belirsizlikler ortadan kalkacağı için bu pazartesi Türkiye için 'yeni bir günaydın', 'yeni bir başlangıç' olacak. Türk Lirası'nın hak etmediği bu değer seviyeleri yavaşça toparlanacak. Bizim için istikrarlı bir dönem olması, aşırı hareketli TL değerleri değil öngörülebilir ve Türkiye'de maliyet oluşturan, Türk Lirası'nın fazla oynak olması ne ihracatçının avantajına zaten ithalat ve diğer maliyetlerimizin de istemediği bir şey. Onun için her şeyin iyi olacağını düşünüyoruz" diye konuştu.

3- THY YENİ HAVALİMANIYLA 1000 PİLOT ALMAYI HEDEFLİYOR

* THY Genel Müdür Yardımcısı Abdulkerim Çay,

"Yeni havalimanına geçtiğimizde büyüme oranı ve kapasitede artışlar olacak. Bu nedenle ihtiyacımızı karşılamak üzere 1000 pilot şu an ki hedefimiz"

Haber: İbrahim YILDIZ /İSTANBUL, ()

Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdür Yardımcısı Abdulkerim Çay, "İstanbul Yeni Havalimanı'na geçtiğimizde büyüme oranında ve kapasite artışları olacak. Bu nedenle ihtiyacımızı karşılamak için bin pilotu şu an bünyemize katmak istiyoruz" dedi.

Pilot istihdamı ile ilgili olarak THY'nin Yeşilköy'deki Uçuş Eğitim Merkezi'nde bir bilgilendirme toplantısı yapıldı. Toplantıya Türk Hava Yolları Genel Müdür Yardımcısı Abdulkerim Çay ve pilot adayları katıldı. THY'nin pilot istihdamı hakkında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Çay, pilot istihdamını artırmak amacıyla çalışma yaptıklarını, yurt içi ve dışına pilot adaylarına yönelik eğitimlere gönderdiklerini kaydetti. Bu arada Çay, pilot için başvuruların zaman zaman 80 bini bulduğunu söyledi.



2 YILLIK EĞİTİM

THY'de pilot olmaya hak kazanan adayların 2 yıllık bir eğitime gönderildiğini dile getiren Çay, "Eğitim sürecinde bu arkadaşlarımızın konaklaması, ihtiyaçlarının yanı sıra cüzi bir miktar da olsa maddi olarak destekliyoruz. İki yıllık eğitim sonucunda arkadaşlar bizim filomuzda pilot olarak uçabiliyorlar. Eğitimlerde yer dersleri var. Simülatör eğitimleri var. Ondan sonra tek motorlu uçaklarla bir eğitimleri var. En sonunda bizim jet motorları dediğimiz uçaklarla da eğitimleri devam ediyor" dedi.



LİSE MEZUNLARI DA PİLOT OLABİLİR

Pilot lisansı olan lise mezunu kişileri pilot olarak çalıştırabildiklerini dile getiren Abdulkerim Çay, "Kendimize yetiştirmek için başvuracak arkadaşların en az iki yıllık üniversite mezunu olmaları lazım. Pilot alımında hedefimiz belli. Aslında biz hedefimizi kendi planlamamıza göre yapıyoruz. Hem dar hem geniş gövdede yeni uçak siparişleri var. Malumunuz olduğu üzere yeni havalimanına da geçeceğiz. Yeni havalimanına geçtiğimizde büyüme oranı ve kapasitede artışlar olacak. Bu nedenle ihtiyacımızı karşılamak üzere bin pilot şu anda ki hedefimiz" diye konuştu.



SAYGIN BİR MESLEK

İki yıldır THY'de ikinci pilot olarak görev yaptığını söyleyen Serhat Furkan Menteş, "Bu meslek birçok çocuğun hayalindedir. Gerçekten de hayal edildiğinden de güzel meslek olduğunu görüyorsun. Öncelikle dünyanın en güzel ofisine sahip olduğunuzu söyleyebilirim. Gerçekten manzarası her şeyden öte. Ayrıca dünyanın birçok noktasını görme şansınız var. Saygın da bir meslek. Maaş olarak da yeterli olduğunu düşünüyorum. O yüzden pilotluğu tercih ettim" diye konuştu.



KADIN PİLOTLARIN HAVACILIK TUTKUSU

Türk Hava Yolları'nda iki yıllık eğitimin ardından Airbus A320 tipi uçaklar tip ve simülatör eğitimleri tamamlamak için İstanbul'a gelen İkinci Pilot adayı Hasibe Hasgül ise, "Türk Hava Yolları'nda Airbus A320 tip eğitimindeyim. Eğitimleri Aydın Çıldır'daki Türk Hava Yolları Uçuş Akademisi'nde aldım ve daha sonra İstanbul'a geldim. Lise eğitimim sırasında Havacılığa ve uçaklara her zaman ilgim vardı. Üniversiteyi bitirdikten sonra Türk Hava Yolları'nın ikinci pilot aday adayı ilanını gördüm. O zaman pilot olmak için bu fırsatı değerlendirdim. Süreci de tamamlayarak ikinci pilot eğitimlerine başladım. Hacettepe Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon mezunuyum. Kısa bir süre çalıştım" dedi. Diğer pilot adayı Asu Karadağ da, "Ben uçak ve havacılığa çok meraklıydım. Benim kuzenim biraz da pilot olmaya teşvik etti. Kendinizi orada hayal edince bir kere tutkunuz oluyor. Başvurduktan sonra iki yıl eğitim aldık şimdi de tip eğitimindeyiz" şeklinde konuştu.



(ÖZEL)

4- UYKUYA DALAN DÜKKAN SAHİBİNİN CEP TELEFONUNU ÇALDI

*Hırsızlık anı kamerada

Haber - Kamera: Gökhan ÇELİK / Harun UYANIK, İSTANBUL

Unkapanı'nda iş yeri sahibinin uyumasını fırsat bilen hırsız masada bulunan cep telefonunu çaldı. Hırsızlık anı ve uyandığı zaman telefonunu bulamayan dükkan sahibinin yaşadığı şaşkınlık güvenlik kamerasına yansıdı.

Unkapanı alt geçidindeki bir iş yerinde 14 Haziran'da meydana gelen olayda uykuya dalan iş yeri sahibini gören hırsız önce etrafını hızlıca kolaçan ediyor sonra da dükkana giriyor. Masaya yönelen hırsız, cep telefonunu alarak dükkandan çıkıyor. Kısa sürede alt geçitteki kalabalığa karışan hırsız, hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam ediyor.

İçeri bir müşterinin girmesi ile uyanan Ünal, bir süre onunla ilgilendi. Cep telefonunun olmadığını fark eden Ünal, bir süre telefonu aradı. Telefonu bulamayan Ünal, başka birinin telefonundan arama yapmak üzere işyerinden çıktı. Güvenlik kameralarını inceleyen Ünal, telefonunun çalındığını anladı. O anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

"ŞEKERLEME DEDİĞİMİZ UYKU DALGINLIĞI OLDU"

Duvar kağıdı ve halıfleks satışı yapan İşletme sahibi Yılmaz Ünal, "Arife günü dolayısı ile alt geçitte bulunan bazı işletmeler kapalıydı. Ben de bilgisayar önünde oturuyordum. Bilgisayar'da bir video vardı aslında ona bakıyordum. Cep telefonu da masamın üzerinde duruyordu. Derken, şekerleme dediğimiz uyku dalgınlığı oldu. Hırsız da onu görüyor ve dükkana giriyor. Olay 3 - 4 saniyede oldu. Gayet rahat bir şekilde alıyor masanın üzerinden telefonu çıkıyor gidiyor" dedi.

"ADAM GAYET RAHAT"

Olaydan 4 dakika sonra telefonun masanın üzerinde olmadığını fark eden Yılmaz, önce soluğu bir arkadaşının yanında aldığını söylüyor. Cep telefonun kapalı olması üzerine dükkana gelip kamera kayıtlarına bakan Yılmaz, "Adam gayet rahat yani. Nereden geliyor bu rahatlık onu da bilmiyorum. Görüntüleri emniyete de verdik. İnşallah onlar da ilgilenirlerse sevinirim. Mala gelsin diyoruz artık, yapacak bir şey yok" ifadelerini kullandı.

5- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN KARABEKİR AİLESİNE TAZİYE TELEFONU

Haber: Gülseli KENARLI / İstanbul

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazım Karabekir'in kızı Hayat Karabekir Feyzioğlu'nun vefatı nedeniyle taziyede bulundu. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre vefat haberinden derin üzüntü duyan Erdoğan, Feyzioğlu'nun kız kardeşi Timsal Karabekir Yıldıran'ı bugün telefonla aradı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 91 yaşında hayata veda eden Hayat hanıma Allah'tan rahmet, geride kalanlara, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dilediği kaydedildi. Kazım Karabekir Paşa'nın 77 yaşındaki kızı Timsal hanımın da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a duyarlılığından ve ilgisinden dolayı şükranlarını ifade ettiği öğrenildi.

============

6- İSTANBUL'DA 6 AYDA 1 MİLYON 266 BİN PAKET KAÇAK SİGARA ELE GEÇİRİLDİ.

Haber: Çağatay KENARLI-İSTANBUL

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube ekipleri 2018 yılının ilk 6 ayında 1 milyon 266 bin 813 paket kaçak sigara ele geçirdi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube ekipleri 2018 yılının ilk 6 aylık süresince 1 milyon 266 bin 813 paket kaçak sigara ele geçirdi. Ekipler aynı sürece boyunca bin 58 şüpheliyi yakalayarak tütün ve alkol kaçakçılığından işlem yaptı.

Polis ekiplerinin aralıksız olarak yaptığı kaçak sigara baskınları sebebiyle sigara kaçakçıları sürekli olarak kullandıkları karayolu dışında yeni metotlar belirleyerek kaçak sigaraları havayolu ve denizyoluyla sigara taşımaya başlamıştı. Polis ekipleri kaçakçıların yeni yöntemlerini de kısa sürede ortaya çıkartarak bu yolların kullanılmaması için aralıksız denetimlerini sürdürüyor.



