DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 4

İSTANBUL BÜLTENİ-4

1-İSTANBUL'DA "KURT KAPANI" DENETİMİ (2)

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL - Çağrı ÇALIŞKAN - İstanbul

İstanbul'da "Kurt Kapanı 2019-3" adıyla denetimler gerçekleştiriliyor.

Olası terör ve asayiş olaylarının önlenmesi ile trafik denetimlerinin gerçekleştirilmesi için şehrin birçok noktasında "Kurt Kapanı 2019-3" adıyla denetim yapılıyor. Çok sayıda şubeden polisin katıldığı denetimde şüpheli görülen kişiler ve araçlar aranıyor.

Denetimlere katılan polis köpekleri eşliğinde aranan araçların sürücülerinin ve şüpheli görülen kişilerin kimlikleri de kontrol ediyor.

KADIKÖY'DE 1 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Denetimler kapsamında kurulan arama noktalarından birisi de Kadıköy oldu. Polisler arama noktasında şüpheli gördükleri araçları durdurarak arama yaptı. Arama kapsamında polisler şüpheli gördükleri 34 RN 5019 plakalı aracı durdurdu. Araçta arama yapan ekipler sürücünün de GBT'sine baktı. Yapılan sorgulamada hakkında arama kararı bulunan Cengizhan A. kelepçelenerek gözaltına alındı.

Polis helikopterinin de destek verdiği denetimin saat 16.00'ya kadar süreceği öğrenildi

Görüntü Dökümü:

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Ek Görüntü//

(KADIKÖY)

-Arama noktası

-Polisin araçları durdurması

-GBT kontrolü

-Polis köpeğinin arama yapması

-Şüphelinin sorgulanması

-Kelepçe takılması

-Genel ve detaylar

Geçilen Görüntü//

(TAKSİM)

-Denetimlerden görüntüler

-Polisin araçları durdurması

-Genel ve detaylar

22.02.2019 - 15.02-Haber Kodu : 190222122

22.02.2019 -15.11- Haber Kodu : 190222126

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(Havadan görüntülerle)

2-KARTAL'DA ÜNAL APARTMANI'NIN YIKIMINA BAŞLANDI

Haber-Kamera: Çağrı ÇALIŞKAN-İSTANBUL

Kartal'da çöken binanın yakınında bulunan riskli binalardan Ünal apartmanının yıkımına başlandı.

Kartal'da çöken 8 katlı Yeşilyurt apartmanının yanında bulunan ve riskli olduğu gerekçesiyle yıkımına karar verilen apartmanlardan olan Ünal Apartmanı'nın da yıkımına başlandı. Aynı caddede bulunan ve kısa süre önce boşaltılan binalardan Ünal apartmanı iş makinasıyla yıkılıyor. Hakkında yıkım kararı verilen 8 binadan olan Ünal apartmanında yıkım çalışmaları havadan da görüntülendi.

Görüntü Dökümü:

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(HAVADAN)

-Yıkım çalışmalarının havadan görüntüsü

(AKTÜEL)

-İş makinasının çalışmaları

-Detaylar

22.02.2019 - 13.37-Haber Kodu : 190222106

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3-METEOROLOJİ UYARDI: SOĞUK VE KAR GELİYOR

Mehmet İlkay ÖZER - İstanbul - METEOROLOJİ'den yapılan uyarıda hafta sonu İstanbul'da soğuk ve karın etkili olacağı belirtildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Türkiye'nin kuzeybatı kesimlerinin bugün gece saatlerinden itibaren Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı sistemin etkisine gireceği belirtildi.

Açıklamada, "Bugün akşam saatlerinden sonra Trakya'da, gece yarısına doğru İstanbul'da yağmur şeklinde başlayacak yağışların gece saatlerinden sonra Trakya'da kar yağışına dönüşeceği tahmin ediliyor. İstanbul'daki yağışların Cumartesi sabah saatlerinde Avrupa Yakasının batısında, akşam saatlerine doğru il genelinde karla karışık yağmur, Avrupa yakasının batısı ve yüksekleri ile Anadolu Yakasının iç ve yüksek kesimlerinde yer yer kar yağışı şeklinde olması bekleniyor" denildi.

Trakya ile Çanakkale çevrelerinde de yer yer kuvvetli kar beklendiği ifade edilirken , kar yağışının pazar günü etkisinin azalacağı, Pazar günü öğleden sonra etkisini kaybedeceği belirtildi.

Hava sıcaklığının hafta sonu kuzeybatı kesimlerde 5-10 derece azalacağı vurgulanırken "İstanbul ve Marmara Bölgesinde rüzgarın da Cumartesi günü kuvvetini arttırarak kuzeydoğu yönlerden fırtına şeklinde eseceği bekleniyor. Fırtınanın Pazar günü öğleden sonra etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor" açıklamasında bulunuldu.

Görüntü Dökümü:

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-Arşiv

22.02.2019 - 13.35-Haber Kodu : 190222105

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4-ATAŞEHİR'DE HAREKETLİLİK (1)

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - İstanbul

Ataşehir'de Ak Parti seçim irtibat bürosu önünde bir araçtan havaya 4 el ateş açıldı.

Esatpaşa Mahallesi'nde bulunan Ak Parti seçim irtibat bürosu önüne saat 12.00 sıralarında gelen ve plakası alınamayan otomobilden havaya 4 el ateş açıldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis, büro önüne şerit çekerek incelemelerde bulundu. Ekipler havaya ateş açan kişilerin bulunması için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü:

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-Zırhlı araçlardan görüntü

-Özel Harekat polisleri

-Yerdeki boş kovanlar

-Bürodan görüntüler

-Röp.

-Genel ve detaylar

22.02.2019 -13.05- Haber Kodu : 190222095

22.02.2019 -13.08- Haber Kodu : 190222096

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5-BİNALİ YILDIRIM'A, SULTANBEYLİ'DE ÖĞRENCİLERDEN SEVGİ GÖSTERİSİ

Haber-Kamera: Gülseli KENARLI - Güven USTA / İSTANBUL

Ak Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, seçim çalışmalarını Sultanbeyli'de sürdürüyor. Yıldırım, Sultanbeyli AK Parti İlçe Başkanlığı'nı ziyaret etti. İlçe başkanlığı karşısında bulunan Sultanbeyli Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri Yıldırım'a sevgi gösterisinde bulundu. Okulun üst katlarında pencerelerde toplanarak kendisini görmek isteyen, cep telefonlarıyla fotoğraflarını çeken öğrencileri Yıldırım, eliyle selamladı.



Görüntü Dökümü:

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- Yıldırım'ın çıkışı

- Yıldırım'ın öğrencilere el sallaması

- Öğrencilerin Yıldırım'a el sallaması

- Detaylar

22.02.2019 -14.21 Haber Kodu : 190222117

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6-AHMET KURAL'A "İFTİRA" SORUŞTURMASINDAN TAKİPSİZLİK

Haber: Özden ATİK / İstanbul,

Oyuncu Ahmet Kural hakkında yürütülen "iftira" soruşturmasına takipsizlik kararı verildi. Ahmet Kural ve Sıla tartışmasında yandaki villada o geceye tanık olduğunu ifade eden, komşusu H.Z.T (17), "Ben yalancı tanıklık yapmadım" diyerek Ahmet Kural hakkında "iftira" suçlamasıyla şikayetçi olmuştu. H.Z.T'nin şikayeti üzerine Kural hakkında başlatılan soruşturmada savcılık takipsizlik kararı verdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın takipsizlik kararında, müşteki H.Z.T'nin Ahmet Kural ve Sıla arasında yaşanan darp olayında tanık olarak yer alması üzerine Kural tarafından "yalancı tanıklık" yapmakla suçlandığı belirtildi. Kararda, H.Z.T hakkında yürütülen soruşturma sonunda "dosyanın henüz yargılama aşamasında olması sebebiyle değerlendirme yapılmasının mümkün olmadığı" belirtilerek H.Z.T hakkında takipsizlik kararı verildiği hatırlatıldı. Şüpheli Ahmet Kural hakkında iftira suçunun oluşmadığı belirtilen kararda, Kural hakkında takipsizlik kararı verildiği belirtildi.

Görüntü Dökümü:

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-ARŞİV

22.02.2019 -15.15- Haber Kodu : 190222127

