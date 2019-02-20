DHA İSTANBUL BÜLTENİ -4

1- BÜYÜKÇEKMECE'DE PATLAMA : 1 ÖLÜ

Haber-Kamer: Alper KORKMAZ - İstanbul

Büyükçekmece'de bir binada meydana gelen patlamada 1 kişi öldü.

İstanbul Valiliği'nden olayla ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada, "Büyükçekmece Hürriyet mahallesi, Güvercin sokak, 7 numaralı binada bilinmeyen bir nedenle patlama meydana gelmiştir. Söz konusu patlamada bir vatandaşımızın hayatını kaybettiği anlaşılmıştır.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi devam etmektedir" denildi.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yerinden görüntüler

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2- TÜSİAD YENİ BAŞKANINI SEÇTİ

Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM - Hakan KAYA - İstanbul

TÜSİAD'ın yeni başkanı Simone Kaslowski oldu.

TÜSİAD 49. Genel Kurul toplantısı bugün İstanbul'da yapıldı. TÜSİAD Başkanlığı için Simone Kaslowski tek aday oldu. Konuşmaların ardından Simone Kaslowski yeni başkan seçildi.

Görüntü Dökümü:

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-Genel kuruldan görüntüler

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3- YILDIRIM TAKSİ DURAĞINI ZİYARET ETTİ, MÜŞTERİ TELEFONLARINA BAKTI

Haber: Gülseli KENARLI/İSTANBUL,()

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sayın Binali Yıldırım, bugün Maltepe ilçesinde Zümrüt Çiçek Taksi Durağı'nı ziyaret etti. Taksicilerle çay içip, sohbet eden Yıldırım durağa gelen telefonu açarak bir müşteri ile konuştu. Müşteriden aracı istediği adresi alan Yıldırım, müşteriye kendisini tanıttı.

Binali Yıldırım, müşteriye, "Ben Binali Yıldırım. Memnun oldum. Taksi durağındayım. Telefonu ben açtım. İyi günler diliyorum" dedi. Binali Yıldırım'ın vatandaşlarla bu sıcak sohbetine, taksi durağında bulunanlar gülümsemeler ve alkışlarla destek verdi.

Yıldırım daha sonra, taksi durağından anons geçerek, taksiyi müşterinin adresine yönlendirdi. Taksi durağının dışında bekleyen Murat Çelik isimli bir vatandaş ise taksi durağını arayarak, Binali Yıldırım ile görüşmek istediğini söyledi. Murat Çelik ile önce telefonda konuşan Binali Yıldırım, vatandaşı taksi durağına davet etti. Taksi durağına gelen Murat Çelik sohbet eden Yıldırım, "Bravo seni, tebrik ediyorum. Zeka bu işte" diyerek espri yaptı. Yıldırım, taksi durağında bulunanlarla hatıra fotoğrafı da çektirerek, taksi durağından ayrıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Ziyaretten görüntüler

-Detaylar

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4- İMAMOĞLU ULAŞIM PROJELERİNİ AÇIKLADI: TEM'E MEGABÜS PROJESİ

İstanbul

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, ulaşım projelerini açıkladığı toplantıda seçilmesi halinde, TEM Otoyolu'na Megabüs projesi olduğunu açıkladı.

"5 YIL İÇERİSİNDE İSTANBUL'UN TRAFİK SORUNUNDA BÜYÜK BİR RAHATLAMA SAĞLAYACAĞIZ"

Ekrem İmamoğlu, İstanbul'daki ulaşım sorununa ilişkin projelerini 'Ulaşım Çözümleri' adlı basın toplantısıyla açıkladı.

"Kaynakların doğru projelere harcanmasıyla, doğru bir planlama ile İstanbul'da konforlu, güvenli, ekonomik ve dakik yolculuk yapmak elbette mümkün" diyen İmamoğlu, "Göreceksiniz, 5 yıl içerisinde ulaşım sorununu İstanbullunun gündeminden çıkaracağım" dedi.

Metro çalışmalarına önem vereceklerine kaydeden Ekrem İmamoğlu, "Buradan İstanbullu hemşehrilerime bir söz veriyorum. Metro bizim birincil ve asli önceliğimiz olacak. Göreceksiniz 5 yıl içerisinde İstanbul'un trafik sorununda büyük bir rahatlama sağlayacağız. Göreve başladığımız ilk yıl, projesi başlamış olan ancak o veya bu nedenle hizmete açılmayan bütün raylı sistem hatlarını tamamlayacağız. İstanbul'un iki yakasında da bu büyük metro atılımını derhal biz başlatacağız" diye konuştu.

Ekrem İmamoğlu, Sancaktepe, Başakşehir, Arnavutköy gibi kent merkezinin uzağında kalan ilçeler de metro ağına entegre olacağını söyledi.

"TEM OTOYOLUNA MEGABÜS"

TEM Otoyolu güzergahı içinde hazırladıkları projeyi de açıklayan Ekrem İmamoğlu, "Metro yapmak da İstanbul trafiğinin çözümü için yeterli değil. Farklı ihtiyaçlara, farklı sistemler geliştirerek ve bunları birbirine entegre ederek yeni çözüm yolları üreteceğiz. İstanbul'un ulaşım yoğunluğu tek bir aksa yüklenmeyecek. TEM Otoyolu artık bir kent içi yola dönüştü. Gişeleri mutlaka kentin dışına çıkaracak ve TEM otoyolunu toplu taşımayla, Megabüsle güçlendireceğiz. Başakşehir, Bağcılar, Esenler'den, Ümraniye, Sultanbeyli'ye kadar yaklaşık 3,5 milyona hizmet edecek bu hat. TEM kuzeyinde ve güneyinde İstanbul Kart ile binilebilecek paratransit, yani dikey - expres servis bağlantıları ile yolcuları Megabüs hattındaki transfer merkezlerine vatandaşlarımızı taşımış olacağız. Mahallelerden, direk besleme hatları kuracağız ve aynı zamanda yeni metro hatlarına da entegrasyon sağlayacağız. Böylelikle, mevcut metrobüs hattına olan talep azalacak ve bütünleşik iki ana aksla İstanbul halkı kentin bir ucundan diğerine konforlu bir şekilde hızla ulaşabilecek. Megabüs hattında yerli ve temiz enerjili, hibrid teknolojisine uyumlu, yüksek taşıma kapasiteli araçlar kullanacağız. Modern Transfer Merkezleri tasarladık. İnsanlar alt alta, üst üste değil konforlu bir şekilde seyahat edecekler. Otopark alanları, bisiklet ve servis istasyonları oluşturarak ulaşımdaki entegrasyon sorununu ortadan kaldıracağız" şeklinde konuştu.

"ÖĞRENCİYE ULAŞIM AYLIK 50 LİRA OLACAK"

"Öğrenci, aylık İstanbul Kartını 50 liraya düşüreceğiz" diyen İmamoğlu, "Öğrenciler hem okuyarak, hem gezerek daha çok bilecek. Bir yerden bir yere gitmeyi dert etmeyecekler. Okula devam etmeyen gençlerimizin de ulaşım masraflarını düşüreceğiz. 25 yaşın altındaki tüm gençlerimiz, 'Genç Kart'la yüzde 40 indirimden yararlanacak" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-İmamoğlu'nun açıklamaları

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5- "ŞAHİNLER", "SARALLAR"IN OFİSİNİ GİZLİ KAMERAYLA TAKİP ETMİŞ

Haber-Kamera: Çağatay KENARLI, İSTANBUL

"Şahinler" olarak bilinen suç örgütü lideri Sedat Şahin'in evine yaklaşık 2 yıl önce düzenlenen baskında ele geçirilen bir ofise ait kamera görüntülerini inceleyen polis, ofisin bu grup ile husumeti bulunan "Sarallar Grubu"na ait olduğunu belirleyince yeni bir operasyon yaptı. Operayonda gözaltına alınan 31 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 17 Mayıs 2017'de suç örgütü lideri Sedat Şahin'in Beykoz'da bulunan villasına yaptığı baskında ele geçirdiği dijital veriler arasında bir ofise ait gizli kamera görüntülerine ulaştı. Organize Şube polisleri, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleriyle yaptığı ortaklaşa çalışmada görüntülerin 'Sarallar' grubundan bir kişinin ofisinin görüntüleri olduğunu tespit etti. Polis ekipleri yaptığı çalışmalarda, görüntülerin Sedat Şahin'in adamlarından birisinin 'Saralların' ofisini izleyecek bir ofis tuttuğunu, buraya girişi gören kameralar yerleştirerek giriş ve çıkışları takip ettiklerini belirledi.

POLİS 21 MAĞDURA ULAŞTI

Gizlice çekilmiş kamera görüntüleriyle alakalı olarak şüphelilerin, 'Kasten öldürme', 'Tehdit', 'Yağma', 'Kasten yaralama', 'Hakaret', 'Ruhsatsız silah', 'Görevli memura mukavemet' ve 'Tutukevine yasak eşya sokmak' gibi suçların içinde bulunduğu 30 farklı suç işlediklerini tespit etti. Polis ekipleri ayrıca 21 mağdura ulaşarak ifadelerine başvurdu.

37 KİŞİYE GÖZALTI KARARI

Bunun üzerine 13 Şubat Çarşamba günü il genelinde hakkında gözaltı kararı bulunan 'Şahinler' grubundan 37 kişinin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda 31 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler Vatan Caddesi'nde bulunan Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirilerek sorguya alındı.

8 TABANCA, 5 AV TÜFEĞİ VE UYUŞTURUCU MADDE

Yapılan operasyonda 8 tabanca, 5 av tüfeği, 188 tabanca mermisi, 50 av tüfeği fişeği ile 827 gram uyuşturucu madde ile uyuşturucu madde imalatında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

31 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Polis ekipleri, 6 kişinin yakalanması için polis ekiplerinin çalışmalarını sürdürüyor. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 31 kişi Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayına sevk edildi.

Görüntü Dökümü

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(Polis Kamerası)

-Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi

-Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalar

-Ele geçirilen tabanca, tüfek ve uyuşturucu maddeler

-Genel ve detaylar

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6- KOCASINI AV TÜFEĞİYLE ÖLDÜREN KADININ 24 YIL HAPSİ İSTENDİ

Serpil KIRKESER / İSTANBUL, ()

Sultangazi'de 5 yıllık eşi Cihangir Işık'ı şiddet gördüğü iddiasıyla av tüfeğiyle başından vurup öldürdükten sonra polise teslim olan Aylin Işık'ın yargılandığı davada mütalaa verildi. Duruşma savcısı, eylemin haksız tahrik altında gerçekleştirildiğini belirterek, "Haksız tahrik altında eşi kasten öldürmek" suçundan sanık Aylin Işık'ın 18 yıldan 24 yıla kadar hapsini talep etti. Mahkeme, mütalaaya karşı savunma hazırlamaları için taraflara süre vererek duruşmayı erteledi.

DURUŞMAYA SANIK KATILDI

İstanbul 21. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki 5. duruşmada tutuklu sanık Aylin Işık hazır bulundu. Gazi Mahallesi'nde öldürülen Cihangir Işık'ın ailesi ile taraf avukatları da duruşmaya katıldı. Duruşma Savcısı Mustafa Eken, duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Mütalaaya göre 17 Aralık 2017'de meydana gelen olay şöyle oldu: Aylin Işık eşiyle arasındaki geçimsizlik nedeniyle evi terk ederek ailesinin yanına gitti. Bir süre sonra Aylin Işık eve geri döndü. Olay günü Cihangir Işık eve geç geldi ve eşi Aylin Işık ile tartıştı. Cihangir Işık, eşine sinkaflı küfür ve hakaret etti, tehdit etti. Ardından da Cihangir Işık uyumak için yatağa girdi. Bu sırada Aylin Işık, av tüfeğiyle eşi Cihangir Işık'ın başına bir el ateş etti. Cihangir Işık hayatını kaybetti. Aylin Işık'ın savunmasında atılı suçlamayı kabul etmediği belirtilen mütalaada, sanık Aylin Işık'ın eylemi haksız tahrik altında gerçekleştirdiğinin anlaşıldığı ifade edildi. Mütalaada, sanık Aylin Işık'ın "Haksız tahrik altında eşi kasten öldürmek" suçundan 18 yıldan 24 yıla kadar hapsi talep edildi.

DURUŞMA ERTELENDİ

Sanık Aylin Işık'ın avukatı, mütalaaya karşı beyanda bulunmak için süre talep ederek, müvekkilinin tahliyesini talep etti. Sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma için taraflara süre vererek duruşmayı erteledi. İddianamede, Aylin Işık'ın "Kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi isteniyor.

Görüntü dökümü:

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-Aylin Işık'a destek eyleminden arşiv görüntüler

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7- BEYOĞLU'NDA BİR OTELDEKİ HIRSIZLIK ANI KAMERADA

Haber-Kamera: Çağatay KENARLI/İSTANBUL,()

Beyoğlu'nda bir otelin lobisinden İtalyan turistin çantasının çalınması anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 14 Şubat'ta 16.00 sıralarında Beyoğlu'ndaki bir otel lobisinden İtalyan turist P.O'nun (53) çantasının çalınmasına yönelik çalışma başlattı.

Oteldeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, olayı otelde kalan Cezayir uyruklu A.M'nin (45) gerçekleştirdiğini belirledi.

Polis ertesi gün Cezayir uyruklu şüpheli A.M'yi Beyoğlu'nda yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

HIRSIZLIK ANI KAMERADA

Güvenlik kamera görüntülerinde, şüphelinin otel lobisinde telefonla konuşarak oyalandığı, üzerindeki çantalarını yerleştirmek bahanesiyle koltuktaki çantayı alıp uzaklaştığı görülüyor.

Görüntü dökümü:

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-Güvenlik kamerası görüntüleri



