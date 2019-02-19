DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 4

İSTANBUL BÜLTENİ-4

1-İMAMOĞLU: BAŞTA İSTİFA ETSEYDİ DAHA ANLAMLIYDI

Gökhan ÇELİK- Onur MERİÇ/İSTANBUL, () CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Esenler'deki esnaf ziyaretinde AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın, Meclis Başkanlığı görevinden istifa etmesiyle ilgili konuştu. İmamoğlu, "İstifası hayırlı olsun. Başta istifa etseydi daha anlamıydı. Bu saatten sonra çok anlamı yok" dedi.

Ekrem İmamoğlu seçim çalışmalarına Esenler'de devam etti. Esenler Kültür Merkezi'nde organize edilen kanaat önderleri ile yapılan toplantıya çok sayıda sivil toplum kuruluşu temsilcisi, mahalle muhtarları ile CHP ve İYİ Partililer katıldı. Toplantıda konuşan İmamoğlu, "Adalet duygusu ve adil olmak belki de son yıllarda en çok aradığımız şey. İstanbul'un adil bir şehir olması. Hepimizi çok mutlu edecek. Çünkü adil bir kent, adil bir yönetici kimseyi dışarıda bırakmayacak, herkesi kucaklayan ve hisseden bir belediye başkanı kim istemez ki; herkes ister. Herkes yöneten insanın adil bir insan olmasını ister. Gözlerine baktığında bu beni de görüyor, yanındakini de görüyor hissi herkesi mutlu eder. Dolayısı ile benim en net vaadim şudur ki; İstanbul'da yaşayan 16 milyon insana karşı İstanbul tarihinin gördüğü en adil belediye başkanı olacağım. Bu konuda size söz veriyorum" dedi.

"İSTANBUL İÇİN YENİ BİR BAŞLANGIÇ VAKTİDİR"

Seçimlere kısa bir süre kaldığını ifade eden İmamoğlu, "Değerli dostlar, yüzleşme vaktidir. Değerli dostlar değişme ve değiştirme vaktidir. İstanbul için yeni bir başlangıç vaktidir, İstanbul'un kötü gidişine dur deme ve iyi gidişatı merhaba diyerek karşılama vaktidir 1 Nisan" ifadelerini kullandı.

"BİZİM MEGA PROJEMİZ KENTİN İNSANINA HİZMET EDEN PROJELER OLACAK"

İstanbul'un trafik sorunun çözümü için yarın bir basın açıklaması yapacaklarını belirten İmamoğlu, "İstanbul'da haftanın bir gününü trafikte geçiren insanların trafik sorununu konuşalım. İstanbul'da bir kişinin saatlerini hesapladılar ve haftanın bir gününü trafikte geçiriyor İstanbullu. Dünyanın bu anlamda en gerisindeyiz. Bizden mega proje diye şeyleri beklemeyin. Bizim mega projemiz bu kentin insanına hizmet eden projeler olacak. 1 kişiye değil, 16 milyona hizmet eden projelerimiz olacak" dedi.

"ÇOK GÜZEL SONUÇ ALACAĞIZ"

Konuşmasının son bölümünde seçimlerden beklentilerini açıklayan İmamoğlu, "Bu seçimde insanları ayrıştıran, insanları oy verdiği partiye göre sınıflandırarak hangi dil varsa ona oy vermeyin, verdirtmeyin. Benim kalbimden geçeni söyleyeyim. 31 Mart ile ilgili, seçim sonucu ile ilgili Esenler ve İstanbul'da seçimi kazanacağımıza dair zerre kadar şüphem yok. Bu kadar inançlıyım. Çok güzel bir sonuç alacağız" şeklinde konuştu.

"BAŞTA İSTİFA ETSEYDİ DAHA ANLAMLIYDI"

Daha sonra Esenler Havaalanı Mahallesi'nde bulunan bir tekstil atölyesini ziyaret eden İmamoğlu, burada çalışanların sorunlarını ve taleplerini dinledi. Tek tek çalışanlarla tokalaşan İmamoğlu, 31 Mart'ta yapılacak olan seçimler için destek istedi. Tekstil atölyesinden çıkışında bir gazetecinin, "Sayın Binali Yıldırım dün Meclis Başkanlığı görevinden istifa etti ve şu an hızlı tren ile İstanbul'a geliyor. Bu konuda değerlendirmeniz nedir?" sorusuna, "Bazı insanlar hızlı koşar, bazı insanlar da hızlı hareket ettiğini başka araçlarla belli eder. Hızlı trenle hıza ihtiyacı var sanırım. Neyse yolu açık olsun. Kazasız belasız İstanbul'a gelsin. İstifası da hayırlı olsun. Başta istifa etseydi daha anlamıydı. Bu saatten sonra çok anlamı yok. İnşallah karşılaşırız. Ben 10-15 ilçe gezerken inşallah birinde denk geliriz" dedi.

"BİZİM GÖSTERDİĞİMİZ VADİLERE PARK YAPACAĞIZ DEMELERİ BENİ ÇOK ŞAŞIRTTI"

"Sizce Binali Yıldırım sizi takip ediyor mu?" sorusuna da İmamoğlu, "Vadi hatırlattık. 15 vadiye 20 milyon metrekare park yapacağımızı söyledim. 25 yıldır bu kenti yönetiyor olmalarına rağmen, sanki buraları yeni görmüşler gibi haritada gösterip bizim gösterdiğimiz vadilere park yapacağız, demeleri çok şaşırttı. Bizim gösterdiğimiz yerlerin aynılarını 15 gün sonra açıkladılar. O vadiler vardı ve 25 yıldır bu kenti yönetiyorsunuz. O vadileri yönetenler de kendi iradelerinde, onları yeni görmüş gibi buraya park yapacağız demeleri bana şaşırtıcı geldi. Onların 25 yıldır göremedikleri ve seçim öncesi hatırlayıp görmeleri benim sayemde. Bu da beni mutlu etti" şeklinde yanıt verdi.

Görüntü dökümü:

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-İmamoğlu'nun salona gelmesi

-İmamoğlu'nun konuşması

-Salondan genel ve detaylar

-İmamoğlu'nun tekstil atölyesi ziyareti

-İmamoğlu'nun konuşması

19.02.2019 - 12.37-Haber Kodu : 190219093

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2- FATİH'TE DÖVİZ BÜROSUNDA SOYGUN GİRİŞİMİ KAMERADA

İstanbul

Fatih'te döviz bürosuna girerek kasayı açmaya çalışan 4 kişi güvenlik kameralarına yansıdı.

Mimar Kemalettin Mahallesi'nde bulunan döviz bürosundaki soygun girişimi 10 Şubat'ta saat 05.00 sıralarında meydana geldi. 4 kişi, seyyar merdiven ile kapalı olan döviz bürosunun önüne geldi. Çevrede bir süre keşif yapan maskeli hırsızlar levye ile kapının kilidini kırarak içeri girdi. Döviz bürosundaki kasaya ulaşmak için uğraşan soyguncular amaçlarına ulaşamadı. Paniğe kapılan soyguncular kaçmaya başladı. Hırsızlar bu sırada güvenlik kameraları levye ile kırmaya çalıştılar. Güvenlik kamerasına yansıyan hırsızlardan Moldova uyruklu A.U.(25)' yakalandı.

Görüntü Dökümü:

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-Hırsızlık girişimi

19.02.2019 -12.03- Haber Kodu : 190219083

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3-BEYOĞLU'NDA SOKAKTA SIKIŞAN AMBULANSI İTFAİYE KURTARDI

Haber-Kamera: Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL

Beyoğlu'nda hasta almaya giden ambulans, dar ve yokuş aşağı olan sokağa girmek için manevra yaparken kaldırıma çarparak mahsur kaldı. Ambulans, itfaiye aracı ile çekilerek kurtarıldı.

Sururi Mehmet Efendi Mahallesi, Keramet Sokakta saat 12.00 sıralarında hasta almaya giden bir ambulans, yokuş aşağı ve dar olan sokağa girmek için manevra yaparken kaldırıma çarptı. Manevra yapamayan araç burada mahsur kaldı. Ambulans şoförü aracı kaldığı yerden kurtaramayınca itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri ambulansı kurtarmak için çalışma başlattı. Ambulans, itfaiye aracındaki çelik halatla çekilerek kurtarıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Askıda kalan ambulans

-Sağlık ekiplerinden görüntü

-İtfaiye aracının ambulansı halat yardımıyla kurtarması

-Genel ve detaylar

19.02.2019 -12.58- Haber Kodu : 190219099

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4-BAHÇELİEVLER'DE KADIN CİNAYETİNE AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTENDİ

Haber: Serpil KIRKESER / Kamera: İSTANBUL

Bahçelievler'de Kurban Bayramı'nın ikinci günü tartıştığı eşi Alime Demirdağ'ı (32) bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen Kenan Demirdağ'ın (34) yargılandığı davada verilen mütalaada sanık Kenan Demirdağ'ın "Eşi kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi.

SANIK DURUŞMAYA KATILDI

Bakırköy 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanık Kenan Demirdağ ve taraf avukatları hazır bulundu. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı vekili Büşra Öztürk de duruşmaya katıldı. Avukat Öztürk, sanığın cezalandırılmasını talep ederek, "Olayda haksız tahrik bulunmamaktadır. Bu nedenle indirim yapılmasını istemiyoruz" dedi. Şikayetçi avukatı ise, toplanan delillere göre sanığın suçu kasten işlediğinin anlaşıldığını ifade ederek, "Maktüle zarar vermeyi kafasına koyan sanığın haksız tahrik indiriminden yararlandırılmamasını talep ediyoruz" ifadelerini kullandı.

SAVCI MÜTALAASINI AÇIKLADI

Duruşmada Cumhuriyet Savcısı Selim Berna Altay esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Mütalaada, sanık Kenan Demirdağ ile Alime Demirdağ arasında 29 Temmuz 2017 tarihinde çıkan tartışmada sanık Kenan Demirdağ'ın yaralandığı kaydedilerek, Kenan ve Alime Demirdağ'ın ortak çocuklarının bu olay nedeniyle memlekette bulunduğu anlatıldı. Kurban Bayramı'nın ikinci günü Alime Demirdağ'ın ailesinin yanına Balıkesir'e gittiği, sanık Kenan Demirdağ'ın ise İstanbul'da tek başına kaldığı belirtilen mütalaada, olay sabahı İstanbul'a dönen Alime Demirdağ'ı Kenan Demirdağ'ın otogarda karşıladığı ve birlikte eve geldikleri anlatıldı. Evde Alime ile Kenan Demirdağ arasında aile içi meselelerden dolayı tartışma çıktığı ve tartışma sonucunda sanık Kenan Demirdağ'ın ekmek bıçağıyla Alime Demirdağ'ın boyun ve bel arasında kalan bölgede birden fazla olacak şekilde yaraladığı ifade edildi. Kenan Demirdağ'ın eşi Alime Demirdağ'ı o şekilde bırakarak adliyeye gidip teslim olduğu anlatılan mütalaada, olayda kullanılan bıçağın biçimi, özellikleri ve hedef alınan bölgenin hayati bölge olması ve birden fazla yara oluşturduğu, eylemin öldürmeye yönelik olduğunun kabulü gerekeceği belirtildi. Sanığın önce bıçak ile Alime Demirdağ'ın saldırdığı savunmasını doğrulayan bir delilin bulunmadığı ve bu haliyle isabet yeri, şekli ve sayısıyla uyuşmadığı da mütalaada vurgulandı. Mütalaada sanık Kenan Demirdağ'ın "Eşi kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi talep edildi. Sanık Kenan Demirdağ'ın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, sanık ve avukatının esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmalarını hazırlaması için süre vererek duruşmayı erteledi.

Görüntü Dökümü:

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Arşiv görüntüler

19.02.2019 -12.30- Haber Kodu : 190219089

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5-BERNA LAÇİN BERAAT ETTİ

Haber: Yüksel KOÇ / İstanbul

Sosyal medya hesabında yaptığı paylaşım nedeni ile hakkında, "Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçundan 1 yıla kadar hapis cezası istenen Berna Laçin Eşiz hakkında beraat kararı verildi.

İstanbul Anadolu 59. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına Berna Laçin Eşiz katılmadı. Laçin'i avukatı temsil etti.

Laçin'in Avukatı Bekir Sinan Akboğa, yazılı savunma sunarak müvekkilinin beraatine karar verilmesini talep etti.

Mahkeme, sanığın üzerine atılı suçun unsurları bulunmadığı gerekçesi ile beraatine karar verdi.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Berna Laçin Eşiz'in çocuklara yönelik cinsel istismar ve öldürme eylemlerinin tartışıldığı dönemde sosyal medya hesabında 3 Temmuz 2018'de idam cezasına ilişkin paylaşımda bulunduğu, bu paylaşımın muhtelif sosyal medya hesaplarında yoğun tepkilere neden olduğu, bunun üzerine şüpheli hakkında soruşturma başlatıldığı kaydedildi. İddianamede Laçin'in "Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçundan 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması istenmişti.

Görüntü Dökümü:

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-Arşiv

19.02.2019 - 12.07-Haber Kodu : 190219087

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(Yeniden)

6-ÜMRANİYE'DE SOKAK ORTASINDA POMPALI DEHŞETİ KAMERADA

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ/İSTANBUL,()

Ümraniye'de aralarında husumet olduğu iddia edilen iki grup arasında yaşanan pompalı tüfekli kavga cep telefonu kamerasına yansıdı. Kavga sırasında elinde bıçak olan bir kişinin pompalı tüfekle vurulma anı, saniye saniye görüntülendi.

Esenevler Mahallesi'nde geçtiğimiz pazar günü iddialara göre aralarında husumet olan iki grup arasındaki kavgada bıçak ve pompalı tüfek kullanıldı. Gruptakilerden biri karşı tarafa bıçakla saldırınca, gruplar arasında kavga çıktı. Bir kişi apartmandan pompalı tüfekle çıkarak diğer grubun üzerine yürüdü. Yaşanan arbedede pompalı tüfekli kişi yere düştü. Silahlı kişi pompalı tüfeği yerden ateşleyerek elinde bıçak olan kişiyi vurdu. Bacağından yaralanan kişi sekerek olay yerinden kaçarken, aynı gruptan 2 kişi ise gelen bir beyaz arabaya binip hızla uzaklaştı. Pompalı tüfekli kişi kaçan aracın arkasından ateş etmeye çalıştı. Ancak tüfek ateş almadı. Yaşanan olaylar bir cep telefonu kamerasına yansıdı.

Görüntü dökümü:

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-Cep telefonu görüntüleri

-Yaşanan kavga

-Bıçaklı kişi

-Pompalı tüfekli kişinin görüntüsü

-Vurulan kişinin araca binmesi

-Tüfekle ateş etmeye çalışması

19.02.2019 - 10.37-Haber Kodu : 190219046