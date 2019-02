DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 4

1- ÇEKMEKÖY'DE KAZA KIRIM EKİBİNİN ÇALIŞMASI HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Haber-Kamera: Ali AKSOYER - İstanbul - ÇEKMEKÖY'de düşen helikopterde inceleme yapan kaza kırım ekibinin çalışmaları havadan görüntülendi.

Kirazlıdere Mahallesi Sultangazi Caddesi Parkverde Sitesi'nin oyun parkına dün akşam 18.51'de düşen UH-1 tipi helikopterin enkazında incelemeler sürerken, bölgeye kaza kırım ekipleri de ulaştı. Saat 11.20'de olay yerine gelen kaza kırım ekibi, helikopter enkazında incelemelere başladı. Ekibin incelemelerinin ardından helikopter enkazının kaldırılacağı öğrenildi. Ekibin çalışması havadan da görüntülendi.

Görüntü dökümü:

---------------------

-Ekibin çalışmasının havadan görüntüleri

============================

(Ek görüntüler)

2-HELİKOPTER KAZASINDA ŞEHİT OLAN ASKERLERİN CENAZELERİ MEMLEKETLERİNE UĞURLANDI

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ-Enver ALAS - İstanbul

Çekmeköy'de helikopter kazasında şehit olan 4 askerin cenazeleri memlemetlerine uğurlandı.

Şehit askerler için ilk tören İstanbul Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde düzenlendi. Törenin ardından cenazeler memleketlerine gönderilmek üzere Atatürk Havalimanı yanındaki askeri aprona getirildi. Şehitlerin cenazeleri askeri iki askeri uçakla gönderildi. Pilot Yüzbaşı Ümit Özer'in cenazesi İzmir'de, Yüzbaşı Semih Özcan'ın cenazesi Ankara'da, Astsubay Başçavuş İlyas Kaya'nın cenazesi Eskişehir'de ve Astsubay Üstçavuş Yakup Avşar'ın cenazesi ise Niğde'de toprağa verilecek

EK GÖRÜNTÜLER

////////////////////

-Şehit cenazelerini taşıyan uçağın pist başına gelmesi

-Uçağın hareket etmesi

-Askeri uçağın havalanması

-Genel ve detaylar

Görüntü dökümü:

--------------------

-Şehit cenazelerinin limana girişi

-Yakınlarından ve askeri personelden görüntü

-Uçaklardan görüntü

-Şehitlerin askeri uçaklara taşınışı

-Diğer detaylar



==========================

(geniş haber)

3- İSTANBUL'DAKİ BÜYÜK UYUŞTURUCU OPERASYONUNUN GÖRÜNTÜLERİ

Haber: Erhan TEKTEN - İstanbul

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uluslararası bir uyuşturucu kaçakçılığı şebekesinin sürat tekneleriyle Saros Körfezi'ne götürecekleri yüklü miktarda 'skunk'u Türkiye'ye sokarak piyasaya süreceği istihbaratı üzerine çalışma başlattı. Polis ekipleri, Saros Körfezi'nden itibaren takibe aldıkları şebekeye ait uyuşturucu yüklü okul taşıtı ibareli minibüs ile çakar lamba ve

siren takılı otomobili, Mahmutbey gişelerinde durdurdu. 2 kişi gözaltına alınırken, yapılan aramada 2 ton 'skunk' adı verilen uluşturucu ele geçirildi. Bu miktarın Türkiye'de tek seferde ele geçirilen en yüksek' skunk' olduğu bildirildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıkladığı büyük operasyonun görüntülerini İstanbul Valiliği paylaştı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya yaptığı açıklamada, "Saroz Körfezi'nden İstanbul'a kadar süren operasyonla tek seferde 2 Ton SKUNK uyuşturucu ele geçirildi. 2 şüpheli gözaltına alındı. Ülkemizde tek seferde rekor miktardaki SKUNK uyuşturucu yakalayan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube NARKOTİM ekiplerimizi yürekten kutluyorum" dedi.



Görüntü Dökümü:

--------------------

-operasyonun görüntüleri

====================

(havadan görüntüyle)

4- İSTANBUL- KARTAL'DA 10 KATLI BİNANIN YIKIM ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR (2)

Gülseli KENARLI - Güven USTA / İSTANBUL, ()

Kartal'da çöken Yeşilyurt Apartmanı'nın bitişiğindeki 10 katlı Yunus Apartmanı'nın, yıkımına bu sabah tekrar başlandı. Önceki gün çökme tehlikesi nedeniyle yıkımına dün başlanan apartmanda çalışmalara akşam saatlerinde ara verilmişti. Yıkım çalışmalarına bu sabah saat 08.50'de tekrar başlandı. Yıkım çalışmaları devam ediyor.

Görüntü Dökümü:

---------------------

- Çalışmalardan görüntüler

- Havadan yıkım görüntüleri

- Detaylar



======================

- (ÖZEL)

5- KAĞITHANE'DE KORKUTAN GÖRÜNTÜ; 4 KATLI BİNANIN SAKİNLERİ PANİK YAŞADI

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL/İSTANBUL,()

Kağıthane'de bir binanın temelindeki toprakta kayması meydana geldi.

Gültepe, Yahya Kemal Caddesi üzerinde bulunan bina yeniden yapılmak için yıkıldı. Yıkılan binanın yan tarafında bulunan 4 katlı binanın zemin kısmında toprak kayması meydana geldi. Bina sakinlerinin haber vermesi üzerine gelen Kağıthane Belediyesine bağlı ekipler çalışma başlattı. Kayan kısmın daha da büyümemesi için hafriyat kamyonlarıyla getirilen toprak, bu alana döküldü. Toprak dolumunun ardından tehlike altındaki binanın bulunduğu yere beton kazık çakılacağı belirtildi.

4 KATLI BİNA TEMELİ YOK

4 katlı binanın temelinin olmadığı öğrenildi. 2'nci katta oturan bina sakini Kazım Yokuş, "Yaklaşık 40 yıllık bir bina. Ben 20 yıldır burada oturuyorum. Burada bir bina vardı, yıkımı yapıldı. İki gün önce bizim binanın altı kendiliğinden boşaldı. Biz tedirgin olduk belediye ye müracaat ettik. Komşular bu gece evde yatmayın dediler ama biz yine evimizde yattık. Dün mühendis geldi binanın çökme tehlikesi yok dediler, korkuyoruz" diye konuştu.

Görüntü dökümü

----------

-Altında çökme olan bina

-Çöken alan

-Belediye ekipleri

-Çöken alana hafriyat kamyonu ile getirilen toprağın dökülmesi

-Bina sakini Kazım Yokuş ile röportaj

-Genel ve detay görüntüler

-Havadan Drone ile çekilen görüntüler

====================

6- KÜÇÜKÇEKMECE'DE 5 KATLI BİR BİNA YIKILMA RİSKİ NEDENİYLE BOŞALTILDI

Haber-Kamera: Murat SOLAK- Melih OKUMUŞ/İSTANBUL,()

Küçükçekmece'de 5 katlı bir bina yıkılma riski bulunduğu gerekçesiyle boşaltıldı. Eşyaları evlerinde kalan bina sakinleri ekiplerin incelemelerinin ardından izin verilirse evlerine girip eşyalarını alabilecek.

Tevfikbey Mahallesi Şehit Mehmet Sevinç Sokak'ta bulunan 5 katlı bina dün akşam saatlerinde yıkılma riski bulunduğu gerekçesiyle boşaltıldı. Apartman sakinlerinden birinin polise haber vermesiyle binaya gelen belediye görevlileri binanın boşaltılması kararı aldı. Bina sakinleri gün içerisinde inceleme yapan ekiplerden gelecek haberle binada bulunan eşyalarını almayı bekliyor. 1997 yılında yapıldığı öğrenilen binanın çevresinde ekipler önlem alırken, binanın kapısı da belediye ekipleri tarafından mühürlendi. Binanın ne zaman yıkılacağı kararı belediye ekiplerinin yapacağı incelemeler sonucunda belli olacak.

"BİZ ZATEN ÇIKMAK İÇİN HAZIRLIK YAPMIŞTIK"

Bina sakini Mürvet Yıldırım, "Biz şu an eşyalarımızı alma derdindeyiz. Kiralık ev de bulamadık. Bekliyoruz. Bize gelip birisi bir şeyler söyleyecek diye. Eşyanızı alabilirsiniz, diyecek. Şu an bekliyoruz. Ne olacağı belli değil. Bina 97'den beri var. Herhangi bir ses duymadık. Zaten normalde binada bir şey yoktu ama diğer tarafa ev yapıldığı için, o taraf esneme yapıyor ve ev oturma yapıyor. O tarafa kaydığı için çıkmak zorunda kaldık. Biz zaten çıkmak için hazırlık yapmıştık" dedi.

"BİZDE KONTROLLÜ BİR ŞEKİLDE BİNAMIZI BOŞALTACAĞIZ"

Binada oturan Erdal Kalem ise, "Binamız akşam boşaltıldı. Yan tarafına bir bina yapıldı. O bina yapıldıktan sonra binamız riskli duruma geldi. Bina riskli duruma geldiği için bina sakinleri olarak karar verdik boşalttık. Arkadaşın birisi polisi aramış. Polis geldi ve mühürlediler. Bizde kontrollü bir şekilde binamızı boşaltacağız. Ev tutmaya çalışacağız. Yakınlarımız olduğu için onların yanına gittik" diye konuştu.

Görüntü dökümü:

----------------------

- Binadan görüntü

- Bina sakinlerinden görüntü

- Bina sakinleriyle röp

- Genel ve detaylar

==============================

7- TUZLA'DA İSTİNAT DUVARI OKULUN BAHÇESİNE YIKILDI

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR/İSTANBUL,()

Tuzla'da bir okulun istinat duvarı yarıyıl tatilinin olduğu günlerde okulun bahçesine yıkıldı. Yıkılan duvar günlerdir onarılmadan bekliyor.

Tuzla Aydıntepe Mahallesi'nde Asım Kibar Mesleki Teknik ve Endüstri Lisesi'nin arkasında bulunan istinat duvarı yarıyıl tatilinde yıkıldı. Olayın tatile denk gelmesi ve okulda öğrenci olmaması nedeniyle herhangi bir yaralanma yaşanmadı. Olay yerinde itfaiye ve belediye ekiplerinin incelemelerinin ardından güvenlik nedeniyle öğrencilerin yıkılan alana girmesini engellemek için okul yönetimi tedbir aldı. Ancak duvar henüz onarılmadı.

Görüntü dökümü:

---------------------

-Okuldan görüntü

-Yıkılan istinat duvarından görüntü

-Toprak alandan görüntü

-Öğrencilerle röp

-Polis ekiplerinden görüntü

===========================

8- ŞİLE'DE 4 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ BOT DAVASINDA KARAR ÇIKTI

Yüksel KOÇ / İSTANBUL, ()

ŞİLE'de 4 kişinin öldüğü bot kazası davasında 7 yıl sonra karar çıktı. Mahkeme, hakkında soruşturma izni verilmediği gerekçesi ile olay tarihinde Kıyı Emniyeti Genel Müdür yardımcıları olan sanıklar Bedri Olcay Özgürce ve Ülker Acarer hakkında açılan davanın düşürülmesine, Kıyı Emniyeti eski Genel Müdürü Salih Orakçı'nın da aralarında bulunduğu 9 sanığa atfedilecek kusur bulunmadığından beraatlarına karar verdi.

İstanbul Anadolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuksuz yargılanan 7 sanık ile bazı müştekiler ve tarafların avukatları katıldı. Müşteki avukatı Umut Seven, kazada yaralı olarak kurtulan gemici Ahmet Kasarcı'nın beyanında kazada ölen kaptan Cemil Özben'in sanıklar tarafından tehdit edilerek denize çıkmaya zorlandığını söyledi. Dava dosyasına konulan son bilirkişi raporunda Ahmet Kasarcı'nın beyanlarının nazara alınmadığını hatırlatan avukat Seven, soruşturma aşamasında alınan bilirkişi raporunda sanıkların sorumlu tutulduklarını hatırlattı. Cemil Özben'in izinde olduğu halde, vardiya değişikliğine rızası olmadığı halde memuriyet yetkisi kötüye kullanılarak baskı ve tehditlerle denize çıkarıldığını öne süren avukat Seven, "Şikayetçiyiz, sanıkların cezalandırılmasını talep ediyoruz" dedi. Avukat Seven, yeni bilirkişi raporu alınmasını talep etti.

YENİ BİLİRKİŞİ RAPORU TALEBİ KABUL EDİLMEDİ

Mahkeme, Avukat Seven'in yeni bilirkişi raporu alınması yönündeki talebini kabul etmedi.

SAVCI SANIKLARDA KUSUR BULMADI

Duruşma Savcısı Metin Aslan, esas hakkındaki mütalaasında, haklarında soruşturma izni verilmeyen Kıyı Emniyeti eski Genel Müdür Yardımcıları Bedri Olcay Özgürce ve Ülker Acarer hakkındaki davanın düşürülmesini istedi. Savcı Aslan, Kıyı Emniyeti eski Genel Müdürü Salih Orakçı'nın da aralarında bulunduğu 9 sanığın da, haklarında kusur tespit edilemediğinden beraatlarına karar verilmesini istedi.Savcının mütalaasına karşı son sözleri sorulan sanıklar, beraatlerine karar verilmesini istediler.

İKİ SANIK HAKKINDA AÇILAN DAVA DÜŞÜRÜLDÜ

Kısa bir aradan sonra kararını açıklayan mahkeme, olay tarihinde Kıyı Emniyeti Genel Müdür Yardımcıları olarak görev yapan sanıklar Bedri Olcay Özgürce ve Ülker Acarer hakkında soruşturma izni verilmediğini gerekçe göstererek, bu sanıklar hakkında açılan davanın düşürülmesine karar verdi.

KUSUR ATFEDİLMEYEN 9 SANIĞIN BERAATINA KARAR VERİLDİ

Mahkeme, meydana gelen olayda kusurları bulunmadığı gerekçesi ile dönemin Kıyı Emniyeti Genel Müdürü Salih Orakçı, yardımcısı Caner Arseven, İşletme Müdürü Mehmet Çolak, Şube Müdürü Suat Hüdaverdi Barlas, Daire Başkanı Levent Kalfa, Daire Başkanı Arslan Dede, kaptan Burak Bilgin, Tahlisiye Baş Ekspektörü Nuri Kadayıf ve Kurtarma Şube Müdürü Faruk Özkan Öktem'in beraatlarına karar verdi.

ESMA GENÇ OĞLUNUN BATAN BOTA ZORLA GÖTÜRÜLDÜĞÜNÜ SÖYLEDİ

Batan botta hayatını kaybeden makinist Mehmet Genç'in annesi Esma Genç, karara tepki gösterdi. Duruşma çıkışı kısa bir açıklama yapan Esma Genç, oğlunun o gece zorla göreve götürüldüğünü belirterek, "Onları oraya yolladılar. Bot zaten patlakmış. Gitti. Şimdi de beraat veriyorlar bunları gönderenlere. Gitsinler gene rahat yatsınlar, çoluk çocuğunun içinde onlar. Cenabı Allaha havale ediyorum. Bunları yıkık bota koyanların Cenabı Allah cezasını versin. Bir sefer gelip de ne yapıyorsunuz diyen olmadı" dedi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Şile açıklarında 4 Aralık 2012 tarihinde batan yük gemisini mürettebatını kurtarmaya giden botun kayalıklara çarpması sonucu kaptan Cemil Özben, yağcı Turgay Sarıboğa, makinist Mehmet Genç ile onların yardımına koşan balıkçı Mümin Akgün hayatını kaybetmişti. Soruşturma kapsamında alınan bilirkişi raporunda, Kıyı Emniyetinin kurtarmaya ilişkin kıyıda önlem almadığı, botları görevlendiren kişilerin olayda tali kusurlu olduğu belirtilmişti.

Botu görevlendiren Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü personeli 11 kişi hakkında "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılırken, dönemin Kıyı Emniyet Genel Müdürü Salih Orakçı hakkında Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan soruşturma izni olmadığından takipsizlik kararı verilmişti.

Dönemin Kıyı Emniyet Genel Müdürünün olayda sorumluluğunun bulunduğunu iddia eden ölenlerin yakınları, Anayasa Mahkemesi'ne başvurarak Salih Orakçı hakkında dava açılmasını talep etmişti. Anayasa Mahkemesi, Orakçı'nın yargılanmasına karar vermişti.

Görüntü dökümü:

----------------

-Olayla ilgili arşiv görüntüler

-Aktüel görüntü

====================

(görüntüyle yeniden)

9-İSTANBUL'DA FUHUŞ OPERASYONU: 85 GÖZALTI

Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL, ()

Yurt dışından sosyal medya üzerinden tanıştığı kadınları İstanbul'a getirerek para karşılığı fuhuşa zorlayan çete, polis ekiplerinin yaptığı operasyonla çökertildi.

İstanbul'da ev ve rezidanslarda fuhuş yapıldığı ihbarlarını değerlendiren İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Kumar Büro Amirliği ekipleri 3 aylık teknik ve fiziki çalışmaların ardından Ataşehir, Maltepe ve Ümraniye başta olmak üzere İstanbul'da 7 ilçedeki 31 ayrı adrese operasyon düzenledi. Operasyonda çoğunluğu Özbekistan ve Kırgızistan uyruklu 35'i kadın toplam 85 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Kumar Büro Amirliği'ne getirildi.

KANDINLARI SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN AĞLARINA DÜŞÜRÜYORMUŞ

Çete üyesi 20 kişinin sosyal medya üzerinden yabancı uyruklu kadınlarla irtibat kurarak sevgili olma ve iş bulma vaatleriyle kandırıp Türkiye'ye getirdikleri öğrenildi. Gözaltına alınan 85 şüpheliden çete üyesi 20 kişinin işlemlerinin ardından insan ticareti, örgüt kurma ve fuhuş yaptırma suçlarından adliyeye sevk edileceği, 30'unun sorgusunun sürdüğü, yabancı uyruklu 35 kadının ise ülkelerine geri gönderileceği öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

-------------

-Operasyon

-Gözaltına alınanların görüntüsü

======================

10- FREN YERİNE GAZA BASTI YEŞİL ALANA DÜŞTÜ

Haber-Kamera : Alper KORKMAZ/İSTANBUL,()

Beylikdüzü'nde ehliyetsiz olduğu öğrenilen sürücü fren yerine gaza basınca çitleri aşarak otluk alana düştü.

Kaza öğle saatlerinde Beylikdüzü Devlet Hastanesi otoparkında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ehliyetsiz olduğu öğrenilen sürücü fren yerine gaza bastı. Otopark kenarında bulunan demir çitleri aşan minibüs otopark kenarındaki yeşillik alana düştü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Minibüsün daha fazla aşağı kaymasını önlemek için itfaiye ekipleri iple minibüsü otopark zemininde bulunan demirlere bağladı. Olay yerine gelen çekici yardımıyla minibüs düştüğü alandan çıkarıldı. Meydana gelen kazada herhangi bir yaralanma yaşanmazken minibüste maddi hasar meydana geldi.

Görüntü dökümü:

------------------

-Minibüsten görüntü

-Çekiciden görüntü

-Ekiplerden görüntü

-Diğer detaylar

===========================

11- KIZININ SINIF ARKADAŞINI DARP EDEN VELİ HAKKINDA 9 AYA KADAR HAPİS CEZASI İSTENDİ

Haber: Yüksel KOÇ / İstanbul

Üsküdar'da özel bir okulun 7. sınıfında okuyan kızı E.C.'ye hakaret eden sınıf arkadaşı B.T.G.'yi darp eden T.C. hakkında, "Haksız tahrik altında kasten basit yaralama" suçundan 9 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Üsküdar'da 10 Ekim 2018 tarihinde özel bir okulun 7. sınıfında okuyan kızı E.C.'ye hakaret eden sınıf arkadaşı B.T.G.'yi okula giderek sınıfta darp eden T.C. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonucu hazırlanan iddianamede, E.C.'nin sınıfında okuyan B.T.G. isimli erkek öğrencinin, E.C.'yi rencide edici bir videoyu sınıfta izlettiği, ardından da videoya tepki gösteren E.C.'ye hakaret ettiği anlatıldı.

OKULA GİDEREK ÖĞRENCİYİ DARP ETTİ

T.C.'nin kızının yaşadığı bu durumu öğrenmesi üzerine okula geldiği bilgisine yer verilen iddianamede, sınıfa giren T.C.'nin, kızına hakaret eden B.T.G.'yi darp ettiği belirtildi. B.T.G.'nin basit tıbbi müdahale ile giderilecek şekilde yaralandığı kaydedilen iddianamede, T.C.'nin, "Haksız tahrik altında kasten basit yaralama" suçundan 1 aydan 9 aya kadar hapis cezası ile cezalandırılması talep edildi.

İddianamenin gönderildiği 42. Asliye Ceza Mahkemesi iddianameyi kabul ederek duruşma günü verdi.

ÇOCUKLAR HAKKINDA DA ÇOCUK MAHKEMESİ'NDE DAVA AÇILDI

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, B.T.G. hakkında ve B.T.G.'nin hakaretine karşılık veren E.C. hakkında da ayrıca iddianame hazırlandı. İddianamede, B.T.G. ve E.C.'nin sınıf arkadaşı oldukları, B.T.G.'nin akıllı tahtada oynattığı bir video nedeniyle E.C.'nin tepki gösterdiği anlatıldı. Oynatılan video nedeniyle tarafların birbirlerine karşılıklı hakaret ettiği belirtilen iddianamede, B.T.G.'nin, "Basit yaralama" ve "Alenen hakaret" suçlarından 3 ay 15 günden 1 yıl 3 ay 10 güne kadar hapis cezası ile cezalandırılması istendi.

İddianamede E.C.'nin de "Hakaret" suçundan 1 ay günden 9 ay 10 güne hapis cezası ile cezalandırılması talep edildi.

İddianamenin gönderildiği 2. Çocuk Mahkemesi, iddianameyi kabul ederek duruşma günü verdi.