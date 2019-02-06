DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 4

İSTANBUL Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Kızılay'ın işbirliği ile adliye bünyesinde kan bağışı kampanyası başlattı. Başsavcı İsmail Uçar,10 kere kan bağışında bulunan personeli istediği bölümde çalıştıracaklarını söyledi.İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Kızılay'ın işbirliği ile adliye bünyesinde kan bağışı kampanyası başlattı. İstanbul Anadolu Adalet Sarayı E Blok Zemin katta bulunan Mehmet Selim Kiraz Sergi Salonu'nda yapılan bağış kampanyasına Başsavcı İsmail Uçar, Anadolu Adalet Sarayı Adalet Komisyonu Başkanı Bekir Altun, başsavcıvekilleri, savcılar ve adliye personeli katıldı. Başsavcı İsmail Uçar ve Adalet Komisyonu Başkanı Bekir Altun, adliye çalışanları ve savcılar kan bağışında da bulundu.

10 KEZ KAN BAĞIŞINDA BULUNAN PERSONELE İSTEDİĞİ BÖLÜMDE ÇALIŞMA ÖDÜLÜ VERİLECEK

Başsavcı İsmail Uçar, adliye bünyesinde bulunan kan merkezine yeterli bağışın yapılmaması nedeni ile bu kampanyayı başlattıklarını söyledi. Başsavcı Uçar, "Kanın insan hayatındaki yerinin çok önemli olduğunu bildiğimiz için bu bağışa destek amacıyla bir kampanya başlattık. Hocalarımızın desteğiyle biz de bağışa katkıda bulunmaya geldik. Kızılay 10 kez bağışta bulunana bronz madalya veriyor, biz de istediği bölümde çalışma ödülü vereceğiz çalışanlarımıza" dedi.

Basın Suçları Soruşturma Bürosu Yazıişleri Müdürü Selçuk Köse, Başsavcılık tarafından başlatılan bu kampanyanın çok güzel bir kampanya olduğunu söyledi. Köse, aynı zamanda kök hücre bağışçısı olduğunu da kayetti.

Görüntü dökümü:

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-Kampanyanın yapıldığı yerde genel görüntü

-Başsavcı İsmail Uçar ve Adalet Komisyonu Başkanı Bekir Altun'un sergi salonundaki görüntüsü

-Kan bağışında bulunanların görüntüsü

-Başsavcı İsmail Uçar'ın kan bağışı sedyesinde açıklama yapması

-Başsavcı İsmail Uçar'ın kan bağışında bulunması

-Adalet Komisyonu Başkanı Bekir Altun'un kan bağışında bulunmas

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6- MİNİKLER, ‘ÖNCELİK YAYANIN’ DEDİ



Haber-Kamera: İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, ()

İçişleri Bakanlığı’nın trafikte yaya önceliği bilincinin oluşturulması ve yaya geçitlerinin kullanımını yaygınlaştırılması amacı bugünden itibaren ‘Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın’ kampanyası 2019’un Yaya Öncelikli Trafik yılı ilan edilişi kamuoyuna duyuruldu.

Karayolları Trafik Kanunu'nun 74'üncü maddesinde yapılan değişiklikle, trafikteki can kayıplarının yaklaşık yüzde 23'ünü oluşturan yayalara yönelik önemli adım atıldı. Yapılan düzenleme ile araç sürücüleri, trafik polisi veya trafik ışığı bulunmayan ancak trafik işareti veya levhalarıyla belirlenmiş kavşak giriş ve çıkışlarına, yaya veya okul geçitlerine yaklaşırken yavaşlamaları, buralardan geçen veya geçmek üzere bulunan yaya varsa ilk geçiş hakkını vermesi kararına uymak zorunda bırakıldı.

İçişleri Bakanlığınca "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" sloganıyla 2019 yılı "Yaya Öncelikli Trafik" yılı ilan edilmesi kapsamında yurt genelinde öğrencilerin katılımı ile ‘Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın’ sloganıyla tanıtım yapıldı. İstanbul’da da Avcılar Kaymakamı Ömer Lütfi Yaran’ın Milli Eğitim Müdürü Emin Engin, Emliyet Müdürü Yardımcısı Hasan Erhan'ın da katılımı ile Marmara Caddesi’nin başındaki caddede tanıtım yapıldı. Minik öğrenciler ellerinde dövizlerle düdük çalarak yaya geçidinden geçerken, yolu kesen trafik polisleri de sürücülere yeni yasal düzenleme ile ilgili bilgi ve broşür verdi.

Görüntü Dökümü:

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-Minikler ellerinde düdük, ve döviz, afiş olduğu halde kampanya tanıtımında

-Yaya geçitlerinden görüntüler

-Kaymakam konuşurken

-Polisler, araç sürücülerine broşür dağıtırken..

-Genel ve detay görüntüler