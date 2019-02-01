DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 4

1- TANKER İLE HAFRİYAT KAMYONUNUN ÇARPIŞMASI SONRASI YANGIN ÇIKTI (1)

Ersan SAN - İstanbul

Kuzey Marmara Otoyolu İstoç- TEM Mahmutbey Yönü'nde tanker ile hafriyat kamyonu çarpıştı. Çarpışma sonrası yangın çıktı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Görüntü Dökümü:

---------

-Olay yerinden görüntülenr

=========================

2 - KADIKÖY'DE İŞ MAKİNESİ DOĞALGAZ BORUSUNU PATLATTI (2)

Haber-Kamera: Murat KORKMAZ - İstanbul

Kadıköy'de yol çalışması sırasında bir iş makinesi doğalgaz borusunu patlattı.

Olay Hızırbey Caddesi'nde saat 14.30 sıralarında meydana geldi. Yol çalışması sırasında iş makinesi, doğalgaz borusunu patlattı. Doğalgazın borudan çıkışı sırasında yükselen ses çevrede paniğe neden oldu. Çevrede güvenlik önlemi alınırken olay yerine İGDAŞ ekibi sevkedildi. Olay yerine gelen İGDAŞ ekibi gazı kesti. Gaz çıkışı dururken ekipler onarım çalışması başlattı.

Görüntü Dökümü:

----------

-olay yerinden görüntüler

-Çevreden detaylar

===================================

(taşınmadan yeni görüntüyle)

3- THY, İSTANBUL HAVALİMANI'NA TAŞINMAYA BAŞLADI... BUGÜN 35 TIR MALZEME TAŞINACAK

Haber-Kamera: Enver ALAS - İstanbul

Atatürk Havalimanı'ndaki tüm ticari uçuşların 3 Mart'tan itibaren İstanbul Havalimanı'ndan yapılacağının açıklanmasının ardından Türk Hava Yolları (THY), bazı birimlerine ait bir kısım malzeme, teçhizat ve makina parçalarını taşımaya başladı. Atatürk Havalimanı'na sabah saatlerinde gelen 35 TIR ile taşınıyor. 1 Mart'tan itibaren başlayacak büyük taşınma öncesi THY, Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na yer işletme, kargo birimleri ile THY Teknik A.Ş.'ye ait malzeme, teçhizat ve makinadan oluşan parçaları taşımaya başladı. Atatürk Havalimanı apronuna gelen 35 TIR'la, taşınacak malzemeler özel konteynerlere konularak yerleştirildi. Bir lojistik firmasına ait TIR'lar yükleme işlemlerinin ardından İstanbul Havalimanı'na hareket etti.

ATATÜRK HAVALİMANI 3 MART'TA TİCARİ UÇUŞLARA KAPANACAK

Öte yandan İstanbul Havalimanı'na taşınma süreci 1 Mart 2019 saat 03.00'de başlayacak, 3 Mart 2019 saat 00:00'da sona erecek.

Atatürk Havalimanı tarifeli ve tarifesiz iç ve dış hat ticari yolcu taşımacılığına yönelik seferler ise ise bu tarihten itibaren sonlandırılacak.

Görüntü Dökümü:

----------

-Taşınmadan görüntüyle

FEED

====================

4- METİN TOPUZ HAKKINDAKİ "CASUSLUK" İDDİANAMESİ KABUL EDİLDİ

Haber: Özden ATİK / İstanbul,

ABD İstanbul Başkonsolosluğu irtibat görevlisi Metin Topuz hakkında hazırlanan "casusluk" iddianamesi mahkemece kabul edildi. Halen tutuklu bulunan Metin Topuz, 26 Mart'ta hakim karşısına çıkacak.

Metin Topuz hakkında "Devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal ve askeri casusluk amacıyla temin etme", "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme", "Hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydetmek" ve "Gizliliğin ihlali" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis ve 18 yıldan 29 yıla kadar hapis istemiyle düzenlenen iddianame mahkemece kabul edildi. Topuz'un, Çağlayan'daki İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 26 Mart'ta ilk duruşmasının yapılmasına karar verildi. Metin Topuz, 4 Ekim 2017'den beri tutuklu bulunuyor.

78 SAYFALIK İDDİANAME DÜZENLENDİ

Metin Topuz'un şüphelisi olduğu 78 sayfalık iddianamede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanısıra Binali Yıldırım, Ali Babacan, Muammer Güler, Zafer Çağlayan, Bekir Bozdağ gibi isimlerin bulunduğu 30 kişi de "müşteki- mağdur" olarak yer alıyor. İddianamede, Metin Topuz'un 17-25 Aralık darbe girişiminde rol oynayan kumpas şüphelisi emniyet görevlileriyle görevi aşacak şekilde çok yoğun irtibatının olduğuna dikkat çekiliyor. İddianamede, şüpheli Topuz'un "Casusluk faaliyetleri kapsamında, soruşturmaların kontrol ve koordinesi ile safahat ve sürecine dair bilgi alış verişi olduğu, örgüt mensuplarına iletilmesi maksadıyla kendisine verilen bilgi ve talimatların bu kumpas soruşturmaları gerçekleştirerek Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs eden örgüt mensuplarına iletilmesi, bu yöndeki faaliyetlerin takibi, denetimi ve gerekli konularda müdahale veya yönlendirmeler ile örgütün bu amaca ulaşmasında aktif görev alarak rol üstlenmesi biçiminde olduğu ve bu süreçte icra edilen eylemlerin takip elemanı gibi kumpas soruşturmaların koordine ve kontrolünü yapmak olduğu anlaşılmıştır" deniliyor. İddianamede, tanık ifadelerinden Metin Topuz ile 15 Temmuz'da Akıncı Üssü'nde yakalanan firari Adil Öksüz'le irtibatı olduğu da ileri sürülüyor.



Görüntü Dökümü:

---------

-iddianame fotoğrafları

=====================

5- 40 İLDE YAPILAN YASADIŞI BAHİS OPERASYONU KAMERADA

-197 KİŞİ GÖZLATINA ALINDI



Haber: Çağatay KENARLI-Kamera: İSTANBUL,()

İstanbul merkezli 40 ilde başlatılan yasadışı bahis operasyonunda 394 kişi hakkında gözaltı kararı verilmesinin ardından yapılan operasyonda 197 kişi gözaltına alındı. Polis ekiplerinin hakkında gözaltı kararı bulunan şüphelileri yakalamasına yönelik çalışmaları devam ediyor. Polisin adreslerdeki çalışmaları hala devam ediyor. Öte yanda yapılan operasyona ilişkin polis kameralarına ekiplerin yaptığı aramalar ve aramalarda ele geçirilen paralar görüntülere yansıdı.

Görüntü Dökümü

---------

-Ekiplerin yaptığı aramalar

-Ele geçirilen paralar

-Genel ve detaylar

===========================

6 - BABASINA BOMBALI PAKET YOLLAYAN KİŞİNİN CEZASI ONANDI

Haber: Yüksel KOÇ / İSTANBUL -

İstinaf Mahkemesi, Maltepe'de babası Osman Kurdaş'a ait işyerine bombalı paket göndererek babası ile birlikte üç kişinin yaralanmasına neden olduğu gerekçesi ile 35 yıl hapis cezasına çarptırılan Alican Kurdaş'ın aldığı cezayı onadı.

İstanbul Anadolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi, babası Osman Kurdaş'a yolladığı bombalı paket ile babası ve iki kişinin yaralanmasına neden olan Alican Kurdaş'a, "Bomba kullanmak suretiyle üst soya karşı tasarlayarak öldürmeye teşebbüs", "Kasten yaralama", "Olası kastla yaralama" ve "Tehlikeli maddeleri izinsiz olarak imal etme" suçlarından 35 yıl ceza vermişti.

TARAFLAR YEREL MAHKEMENİN KARARINI İSTİNAF MAHKEMESİ'NE TAŞIDI

Taraflar ve davanın savcısı, yerel mahkemenin bu kararını İstinaf Mahkemesi'ne taşıdı. Sanık Alican Kurdaş'ın Avukatı Ayça Özkeroğlu, müvekkili ile babası Osman Kurdaş arasında husumet bulunmadığını, olayda kullanılan bombanın öldürme niteliğinde olmayan ses bombası olduğunu savundu. Avukat Özkeroğlu, müvekkili hakkında, "Bomba kullanmak suretiyle üst soya karşı tasarlayarak öldürmeye teşebbüs" suçundan verilen cezanın kaldırılarak müvekkilinin, "Kasten yaralanma" suçundan cezalandırılmasını istedi.

SAVCI İYİ HAL İNDİRİMİ İSTEDİ

İstinaf başvurusunda bulunan duruşma savcısı da, her duruşmada olaydan pişmanlık duyduğunu söyleyen sanık hakkında iyi hal indirimi yapılmadığını savunarak, sanık hakkında iyi hal indirimi yapılması gerektiğini belirtti.

TÜM İSTİNAF TALEPLERİ REDDEDİLEREK YEREL MAHKEMENİN KARARI ONANDI

Tarafların istinaf başvurusunu dosya üzerinden inceleyen İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, İstanbul Anadolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararının usul ve yasaya uygun olduğunu gerekçe göstererek tüm istinaf taleplerinin reddine karar verdi.

35 YIL CEZA ALMIŞTI

Babasının işyerine bombalı paket yollayarak, babası Özdemir Osman Kurdaş, Sevgi Özcan, Şahnur Ağaik'in yaralanmasına neden olan Alican Kurdaş, 13 Temmuz 2018 tarihinde yapılan duruşmada, sanık Alican Kurdaş'ı, babasına karşı eyleminden dolayı "Tasarlayarak babası Osman Kurdaş'ı öldürmeye teşebbüs", Sevgi Özcan ve Şahnur Ağaik'e karşı eyleminden dolayı iki kez "Kasten yaralama", "Korku ve panik yaratacak şekilde patlayıcı madde kullanmak", suçlarından toplam 35 yıl hapis ve 12 bin lira para cezasına çarptırıldı.

Görüntü Dökümü:

--------------

-Arşiv

======================

7 - AYASOFYA MEYDANI'NDA CUMA NAMAZI

Hüseyin COŞKUN - Harun UYANIK / İSTANBUL, ()

'Fikirde Birlik ve Mücadele Platformu'nun çağrısıyla toplanan yüzlerce kişi, cuma namazını Ayasofya Meydanı'nda kıldı.

Namazın ardından bir basın açıklaması yapan grup, Ayasofya'nın yeniden cami statüsü kazandırılıp ibadete açılması çağrısında bulundu. Grup "Müslüman uyuma, mabedine sahip çık" şeklinde slogan attı.

Geniş güvenlik önlemleri altında açıklama yapan grup Ayasofya'nın hukuksuz bir şekilde müzeye çevrildiği öne sürdü.

Açıklamada, "Ayasofya'ya bilet alarak girmeyi onur kırıcı olarak buluyoruz. Öylesine açılacak ki; bu millete iyilik ettiği sanılan kötülerin gizli dosyaları da onun gizli mahsenlerinde ele geçirilecek" denildi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-----------

-Ayasofya Meydanı'nda toplanan grup

-Cuma namazı

-Hutbe

- Basın açıklaması

-Sloganlar

- Genel ve detay görüntüler











