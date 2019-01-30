DHA İSTANBUL BÜLTENİ -4

OKMEYDANI TEM Bağlantı Yolu Sadabat Viyadüğü TEM istikameti'nde 3 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Saat 14.30 sıralarında meydana gelen kazada araçlar 3 şeritli yolun sağ ve sol şeritlerine savrulurken trafik akışı bir şeritten kontrollü olarak sağlanıyor. Yolda uzun araç kuyruları oluştu. Polisin olay yerinde çalışmaları devam ediyor.

Görüntü dökümü:

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-Kaza yapan araçlar

-Trafikten detaylar

-Kaza yapan araçların sürücüleri

-Genel ve detaylar

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2- METİN AKPINAR HAKKINDAKİ ADLİ KONTROL KARARI KALDIRILDI

Yüksel KOÇ / İstanbul

Sanatçı Metin Akpınar hakkındaki adli kontrol kararı kaldırıldı.

Bir televizyon kanalında sarf ettiği sözler nedeni ile aleyhine "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan soruşturma başlatılan Metin Akpınar hakkındaki adli kontrol kararı kaldırıldı. Soruşturmayı yürüten İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Metin Akpınar hakkındaki pazar günleri karakola imza verme ve yurt dışına çıkış yasağı kararlarını re'sen kaldırdı. Savcılık, aynı suçtan Müjdat Gezen hakkındaki adli kontrol kararını da geçtiğimiz hafta re'sen kaldırmıştı.

NE OLMUŞTU

Bir televizyon kanalında sarf ettikleri sözler nedeni ile Metin Akpınar hakkında, "Cumhurbaşkanına hakaret", "Halkı silahlı isyana tahrik", Müjdat Gezen hakkında da "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturma kapsamında Akpınar ve Gezen'e sadece "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan 24 Aralık 2018'de adli kontrol hükümleri uygulanmıştı. Metin Akpınar hakkındaki, "Halkı silahlı isyana tahrik" suçundan başlatılan soruşturma dosyası ayrılarak görevsizlik kararı ile İstanbul Adalet Sarayı'na gönderilmişti.



Görüntü Dökümü:

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-Arşiv



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3- MAVİ ÇARŞI DAVASI SANIĞINA YENİDEN MÜEBBET...

Özden ATİK / İstanbul, - KADIKÖY'deki Mavi Çarşı'ya 20 yıl önce molotof kokteyli saldırı düzenlenerek 13 kişinin ölümüne neden oldukları iddiasıyla yargılanan ve müebbet hapis cezasına çarptırılan hükümlü Azime Işık'ın, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararının ardından yeniden yargılandığı karara bağlandı. Mahkeme, 2009 yılında müebbet hapis cezası kesinleşen Azime Işık hakkındaki kararın onaylanmasına hükmetti.

İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, hükümlü sanık Azime Işık getirildi. Duruşmada, önceki celse ağırlaştırılmış müebbet hapis verilmesi yönündeki savcının mütalaasına karşı savunma yapan sanık avukatı Ayhan Erdoğan, "20 yıldır süren bir davadır. AİHM kararı sonrası bu mütalaa, AİHM'i yok saymaktadır. Aslında bu mütalaa ile boşuna yargılamanın yenilenmesini başlatmış oluyoruz. Mahkumiyet hükmünün iptalini ve beraatini talep ediyoruz" dedi.

"BERAATİMİ TALEP EDİYORUM"

Hükümlü Azime Işık ise tercüman aracılığıyla Kürtçe yaptığı son savunmasında, "Suçlamaları kabul etmiyorum. Beraatimi talep ediyorum. Haksızlık yapılmıştır" dedi.

MAHKEME ESKİ HÜKMÜ ONAYLADI

Mahkeme heyeti, Azime Işık hakkında kapatılan özel yetkili İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararının Yargıtay 9. Ceza Dairesi'nin 7 Mayıs 2009 tarihinde kesinleşen hükmün onaylanmasına hükmetti. Heyet, hükümlü Işık hakkındaki infazın aynen devamına da karar verdi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Kadıköy'deki Mavi Çarşı'ya 1999 yılında molotof kokteylli saldırı düzenlenerek 13 kişinin ölümü neden oldukları iddiasıyla yargılanan 4 sanıktan 3'ü ağırlaştırılmış müebbet Azime Işık ise müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı. Sanıklardan Azime Işık, AİHM'e başvurmuştu. AİHM 2. Dairesi, 1999'daki olayda Işık'ın emniyet ifadesinin avukat yokluğunda alındığını, cezanın polis ifadelerine dayandırıldığını belirtmişti. AİHM kararı üzerine İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi yargılamanın yenilenmesini kabul etmişti.

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4- OTOMOBİLLERDEN HIRSIZLIK YAPARKEN KAMERALARA YAKALANDILAR

istanbul

Fatih'te otomobilleri soyan hırsızlık önce kameraya sonra polise yakalandı

Fatih'te otomobillerden hırsızlık yaptığı belirlenen kişilere yönelik İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, hırsızları tespit etti

Yapılan operasyon sonucu A.A. 26 Ocak'ta Bakırköy'de yakalandı. Yakalanarak emniyete götürülen A.A. ifadesinde olayları akrabası M.A. ve G.Ş. ile birlikte gerçekleştirdiklerini söyledi. Bunun üzerine M.A. 26 Ocak'ta G.Ş. ise 27 Ocak'ta yakalandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Hırsızlık anları

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(geniş haber)

5- ARDA TURAN VE BERKAY HAKİM KARŞISINA ÇIKTI: DAVADA İLGİNÇ DİYALOGLAR:

* Avukat: Müvekkilim Arda Turan'ın bugün doğum günü...

* Berkay: Doğum günü hediyesi mi vereyim yani?

Haber - Kamera: Özden ATİK - Serpil KIRKESER / İstanbul,

Sarıyer Emirgan'daki bir eğlence mekanında Futbolcu Arda Turan ile Şarkıcı Berkay Şahin arasında çıkan kavgaya ilişkin açılan davanın ilk duruşması görüldü. Berkay Şahin'in eşi Özlem Şahin, "Arda Turan, olay gecesi kulağıma eğilerek 'Çok güzelsin. Evli olmasaydın, seni kaçırmazdım' dedi. Kimseye iftira atmadım. Benim bir çocuğum var. Biri karnımda. Allah'ın huzurunda herkes hesap verecek. Şikayetçiyim" dedi. Söz alan Arda Turan ise hakkındaki suçlamaları reddetti. Davanın sonunda Arda Turan'ın avukatı Şeref Dede "Müvekkilim haksız iddialarla suçlanıyor. Bugün ilk duruşma geldi. Polis çağırdı gitti. Ayrıca bugün müvekkilimin doğum günü. Bu talihsiz bir şey" dedi. Berkay Şahin de bu sözler üzerine "Ben de sesimle para kazanıyorum. Burnumu kırdı diye bir daha para kazanamayabilirdim. Doğum günü hediyesi mi vereyim yani?" diyerek tepki gösterdi. Duruşma tanıkların dinlenmesi için 19 Haziran'a ertelendi.



AYLIK GELİRİM 300 BİN EURO

İstanbul 41. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, şikayetçi- sanıklar Arda Turan ve Berkay Şahin ile şikayetçi Özlem Şahin avukatlarıyla katıldı. Duruşma saat 10.00'da başladı. Duruşma başlamadan önce Arda Turan ile Berkay Şahin arasına adliyenin güvenlik görevlisi oturdu. Duruşmanın görüldüğü katta ve duruşma salonunda güvenlik önlemleri alındı. Kimlik sorguları sırasında Arda Turan profesyonel futbolcu olduğunu belirterek aylık gelirinin 300 bin Euro olduğunu söylerken; Berkay Şahin de şarkıcı olduğunu, aylık gelirinin ise bin TL olduğunu belirtti. Hakim, Arda Turan'ın avukatı tarafından mahkemeye dilekçe sunularak, duruşma içeriğinin yasaklanmasını talep ettiğini açıkladı. Bunun üzerine söz alan Berkay Şahin'in avukatları ise talebin reddedilmesini istedi. Mahkeme, bu talebi reddederek Arda Turan'ın savunmasına geçti.

"RAHATSIZ EDİCİ SÖZ SÖYLEMEDİM"

Arda Turan, iki sayfalık yazılı savunmasını hakime verdi. Hakim bu savunmayı okudu. Ardından söz alan Arda Turan, "Özlem ve Berkay Şahin ile tanışıklığım yok. Biraraya gelmedik. Sadece Berkay ile selamlaşmamız vardır" diyerek savunmasına başladı. Olay gecesi eğlence mekanına gittiğini anlatan Turan, mekanın kalabalık olduğunu ve tuvalete gitmek istenince birine çarpılacak bir derecede küçük olduğunu belirtti. Turan, "Ben de Özlem Hanım'a çarpmışım ve özür diledim. Rahatsız edici bir şey söylemedim. Asla 'Güzel kadınsın, evli olmasan kaçırmazdım' gibi bir cümle sarf etmedim. Kim olduğunu bile bilmiyorum. Sonradan Berkay'ın eşi olduğunu öğrendim" dedi. Berkay Şahin'in 15-20 dakika sonra yanına gelerek elini ensesine attığını belirten Turan, "Kapta seninle konuşalım' dedi. 'Yarın konuşuruz' diye cevap verdim. İkinci kez sert bir şekilde çekince kendimi kurtarmaya çalıştım, arbede yaşandı. Berkay dışarı çıktı. Berkay'ın korumalarına 'Arda'ya sıkın' dediğini duydum. Eve gittim. Konunun Berkay'ın eşiyle ilgili olduğunu söylediler. Telefonla Berkay'a ulaştım. Olayın yanlış anlaşılma olduğunu söyledim. Özür diledim. 'Kusura bakmayın' dedim. Burnunda rahatsızlık olduğunu söyleyince hastaneye gittim. Hastaneye şiddet amaçlı gitmedim. Beraber oturduk. Asla böyle bir şey yapmadığımı söyledim. Eşini telefonla aradı. Olayın yanlış anlaşılma olduğunu söyledi. Dedemden kalma bir silah yanımdaydı. Konunun hassas olması nedeniyle bu silahı ona uzatarak 'Bana inanmıyorsan istediğini yapabilirsin' dedim. O da silahı alıp koltuğa bıraktı. 'Olur mu öyle şey' dedi. Ben silahı tekrar almak isterken silah istemsizce patladı. 15 dakika daha sohbet ettik. Beni kapıya kadar uğurladı. 'Hiçbir anneye böyle bir şey yapmam' dedim. O da 'Olabilir böyle yanlış anlaşılmalar' dedi. Hatta, 'Dikkat edin basında böyle şeyler yazılmasın' dedi. Eve gittim. 2-3 saat sonra televizyonlarda haberleri izledim. Hiç bir suçu kabul etmiyorum. Eşi ve ailesiyle ilgili böyle bir şeyin içinde olmadım. Konuşma sırasında Berkay bana 'y...' dedi. Şikayetçiyim. Dava katılmak istiyorum" dedi.

BERKAY'IN AVUKATI ARDA'YA SORDU

Arda Turan'ın savunmasını tamamlamasının ardından Şahin çiftinin avukatları Ayşegül Mermer ve Umut Köroğlu, Turan'a soru yönelttiler.

Berkay Şahin'in avukatı Ayşegül Mermer: Özlem Hanım'ı tanımadığınız söylediniz. Sizce neden böyle bir iftira atsın?

Arda Turan: Başkalarının hayatları nasıl ilerler ben bilemem. Onun cevabı siz ve müvekkillerinizdedir

Avukat Mermer: Peki, hastaneye bir çiçek yerine neden silahla gittiniz?

Arda Turan: Haklısınız. Hatalıyım. Silahla gitmem doğru değildi. Aile hassas bir konu olduğu için samimiyetimi göstermek için gittim. Sabah saat 5'ti.

Avukat Mermer: Silahı evden mi aldınız?

Arda Turan: Evden almadım silahı, arabadaydı. Özel bir çaba yoktu silahı almak için.

Avukat Umut Köroğlu: Özlem Şahin'in koluna dokunarak mı özür diledin?

Arda Turan: Kolum birine çarptığında özür dilerim. Bulunduğum konum gereği, hanımefendiye özel değil. Kendisini tanımam. Dönüp özür diledim

BERKAY: ARDA TURAN'IN BENİM ÇOCUĞUMU SEVMİŞLİĞİ VARDIR

Daha sonra Berkay Şahin'in ifadesine geçildi. Şahin, "Arda Turan'ın ensesini tutmam dışında söylediklerinden hiçbir şey gerçeği yansıtmıyor. Aynı ev içerisinde yemiş içmişliğimiz, benim çocuğumu sevmişliği var. Aynı oda içersinde kendisinin ve eşimin de olduğu bir ortamdan bahsediyorum. Tanışıklığımız nettir. İstediğiniz kadar şahit gösterebilirim" dedi. Bir film galası sonrasında eşleriyle birlikte eğlence mekanına gittiklerini söyleyen Şahin, "4-5 arkadaşla mekan dışında eşlerimizle oturuyorduk. Arkadaşım Önder Tiryaki yanıma geldi. Özlem ve Önder'in arkadaşları içeriye geçtiler. Eşim 10 dakika sonra yanıma geldi. Kendisi 2.5 yıllık karım, 4 yıldır da beraberliğimiz var. Tanıyorum kendisini, yüzünün değiştiğini anlamıştım. Sebebini sordum. Korktuğunu farkettim. 'Ne oldu Özlem?' dedim. Israrla sordum, panik haldeydi. 'Bana 'Ne olur söz ver bir şey yapmayacaksın, ölümü gör, tepki vermeyeceksin. Çocuğumun üstüne yemin edeceksin' dedi. Ben de yemin ettim. Olayı anlattı. Arda Turan'ın yanına geldiğini, omzuma dokunarak kulağına eğildi. 'Çok güzelsin, evli olmasaydın kaçırmazdım' dediğini söyledi. Ben de bana 'Bir dakika izin ver' dedim. Sonra Arda'nın yanına gittim ensesini tuttum. Kulağına eğilerek 'Eşimi bırakıp geleceğim. 10 dakika sonra konuşalım' dedim. O da bana sert şekilde, 'Ne oldu ya?' dedi. Bence hatasını fark ettiği için öyle dedi. Hala elim ensesindeydi. Kendisi çok alkollüydü. 'Eşimi bırakıp geliyorum' dedim. Amacım eşimi gönderip onunla konuşmaktı. Bu sırada Arda, Burak Yılmaz'a seslenerek 'Ya bu anlamadığım bir şey diyor' dedi. Burak da 'Ne oluyor Berkay?' dedi. Ben de Burak'a , '10 dakikaya eşimi bırakıp geliyorum' dedim. Bunu dememle birlikte Arda yandan burnuma kafa attı. Onlar 3-5 erkekti. Anında dışarı çıktım. Elimdeki bardağı attım. Burnum kanıyordu. Eşimin yanıma getirilmesini söyledim. Eşim ağlıyordu. Yanımda çalışanlara Özlem'i eve götürmelerini söyledim. Burak yanıma geldi. 'Sakin ol, ne oldu' dedi. Ben de 'Ben sakinim. Arkadaşınıza sahip olun' dedim. Önder Tiryaki de 'Sakin ol. Arda'nın eşine birşey söylediğini gördüm' dedi. Burak, Önder'e, 'S... git buradan!' dedi Önder'e. Ben de kimse zarar görmesin diye Önder'e uzaklaşmasını söyledim." diye konuştu. Berkay, olanları anlatırken güvenlik görevlisinden izin alarak Arda Turan'ın ensesini nasıl tuttuğunu ve aralarındaki mesafeyi detaylı anlattı.

"BEN ONA 'Y.....' DEYİNCE YERE DOĞRU KASITLI VE BİLEREK ATEŞ ETTİ"

Hastaneye gittiğini, burada Arda Turan'ın kendisine telefonla ulaştığını Berkay Şahin, "Olayı yanlış anladın. Ben böyle şeyler yapmam dedi. Geliyorum" demesi üzerine kendisinin de "Gel" dediğini anlattı. Berkay Şahin, "Arda Turan özür dilemeye geldi. Bu sırada silahlı ve eli cebindeydi. Acile kadar geldi. 'Konuşalım' dedi. Yanımdakileri uzaklaştırdım. Bir odaya geçtik. Kendisine suyu ben verdim, sakin olması için. Silahı çıkardı. 'Eğer böyle bir şeyi yaptığıma inanıyorsan al sık!' dedi. Sonra silahı yine aldı. Silahı mermisini ağzına verdi. Elinde silah sallayarak 'Ben Bayrampaşalıyım. Böyleyim, şöyleyim gibi atarlı sözlerle konuştu. Ben de 'Y..... hala atar yapıyorsun. Rezilliğine doymadın mı, silahını da al s... git!' dedim. Dengesiz tavırları vardı. 'Özür dilemek istiyorsan eşini de al gel bize kahvaltıya özür dile' dedi. Bu sırada hamile olan eşi sürekli arıyordu, beni de eşim arıyordu. Hamile olan eşinin üzülmesini istemiyordum. Tek amacım o lanetli gecenin bitmesiydi. Ben ona 'Y....' deyince yere doğru kasıtlı ve bilerek ateş etti. Olayın uzamasını istemiyordum. 'Ara Özlem'i özür dileyeceğim' dedi. Aradım. Özlem, 'Eşimin burnunu kırdın, özrünü kabul etmiyorum' dedi. O gün 'Kimseden şikayetçi olmayacağımı söyledim. Kırılan burnum önemli değil' dedim. Daha sonra ameliyat oldum. 'Berkay'a vurdum ama niye vurdum sorun' şeklinde haberler gördüm. Karımın kitap çıkardığı ve bunu reklamı için yaptığına yönelik haberler vardı. Bunun üzerine sinirlendim. Şikayetçi olmaya karar verdim. Kendisi yeni baba oldu. Çocuğundan bir saat bile ayrı kalmasını istemem. Tek istediğim, yaptığı terbiyesizliği kabul edecek, özür dileyecek. Maddi manevi hiçbir şey istemiyorum. Hiçbir başka talebim yok." şeklinde konuştu. Bunun üzerine Arda Turan'ın avukatı Şeref Dede, "Zaten müvekkilim, yanlış anlaşılmadan dolayı özür diledi" dedi.

ÖZLEM ŞAHİN: KİMSEYE İFTİRA ATMADIM

Müşteki Özlem Şahin ise sigara ve alkol kullanmadığını belirterek ortamın kalabalık ve gürültülü olduğunu söyledi. Şahin, "Önder'le sohbet ederken sağ omzumdan bir dürtme farkettim. Arkamı döndüm. Arda'yı gördüm, selam vereceğini sandım. Daha önce yılbaşı yemeği yapılmıştı, aynı ortamda bulunmuştuk. Kulağıma eğilerek 'Çok güzelsin. Evli olmasaydın, seni kaçırmazdım' dedi. Ben hemen arkamı döndüm. Önder'e bana içeri götürmesini söyledim. Önder götürdü beni. Eşim 'Erken geldin, ne oldu?' dedi. Ben 'Bir şey yok' dedim. Ne tepki verebileceğini bilemediğim için korktum. Israrla sorunca kızımızın üzerine yemin ederek yaşananları anlattım" dedi. Şahin, "Ben kimseye iftira atmadım. Benim bir çocuğum var. Biri karnımda. Allah'ın huzurunda herkes hesap verecek. Şikayetçiyim" dedi.

BERKAY'IN AVUKATI: ADLİ KONTROL UYGULANSIN

Berkay'ın avukatı Umut Köroğlu, "Adalet eşitliği gereği, Ahmet'e Mehmet'e ne uygulanıyorsa Arda Turan'a da o uygulansın. Tutuklama kararı sizin takdirinizdir. Biz adli kontrol hükümlerinin uygulanmasını talep ediyorum" dedi.

AVUKAT: MÜVEKKİLİMİN BUGÜN DOĞUM GÜNÜ

Söz alan Arda Turan'ın avukatı Şeref Dede ise "Müvekkilinin profesyonel futbolcudur. İdmanları vardır. Duruşmalardan vareste tutulmasını talep ediyorum. Müvekkilim haksız iddialarla suçlanıyor. Bugün ilk duruşma geldi. Polis çağırdı gitti. Ayrıca bugün müvekkilimin doğum günü. Kendisi burada. CMK'da tutuklamadan beklenen bir fayda vardır. Bu talihsiz bir şey" dedi. Berkay Şahin de söz alarak "Bende sesimle para kazanıyorum. Burnumu kırdı diye bir daha para kazanamayabilirdim. Doğum günü hediyesi mi vereyim yani? Olabilir mi böyle bir şey" diye tepki gösterdi.

DURUŞMA 19 HAZİRAN'A BIRAKILDI

Tarafların duruşmalardan vareste tutulmalarına karar veren mahkeme, tanıkların dinlenmesi için duruşmayı 19 Haziran'a bıraktı. Berkay ve Özlem Şahin ile Arda Turan güvenlik önlemleri arasında farklı kapılardan adliyeden ayrıldı. Çıkışta soru üzerine Arda Turan, "Konu zaten yargıda bizim ne yapıp yapmadığımızı biliyorlar..." diye cevap verdi.

İDDİANAME

İddianameye göre, Berkay'ın eşiyle 10 Ekim 2018 günü gece saat 02.30 sıralarında Sarıyer Emirgan'daki bir eğlence mekanına gittiği, Özlem Şahin mekanın içerisinde kendi arkadaşlarıyla eğlendiği sırada, Arda Turan'ın, Şahin'in yanına giderek omzundan dürttüğü ve "Güzel kadınsın. Evli olmasaydın seni kaçırmazdım" diyerek cinsel tacizde bulunduğu ileri sürüldü. Özlem Şahin'in bunu eşine anlatması üzerine Berkay'ın tanık Burak Yılmaz ile oturan Arda Turan'ın yanına giderek, "Eşimi bırakıp yarım saate geliyorum, seninle konuşacağız" dediği anlatıldı. Bu sırada, Arda Turan'ın Berkay'a kafa attığı, aralarında arbede yaşanması üzerine olay mahallinde bulunan kişilerce Berkay'ın uzaklaştırıldığı ve tedavisinin yapılması amacıyla hastaneye götürüldüğü ifade edildi. Arda Turan'ın saat 06.20 sıralarında Turan'ın Berkay'ın tedavi gördüğü özel hastaneye yanında 6-7 kişiyle gittiği, Turan'ın hastaneye girdikten sonra Berkay ile hastanenin içindeki bir odada görüştükleri kaydedildi. Arda Turan'ın yanında getirdiği ruhsatsız "Glock" marka tabancayı çıkararak mermiyi ağzına verdiği ve silahı Berkay'a uzatarak "Senin eşin olduğunu bilmiyordum, yengeyi tanımıyordum, bilsem böyle bir şey yapar mıyım? İstersen vurabilirsin" dediği, Berkay'ın da Arda'nın elinden tabancayı alıp koltuk üzerine bıraktığı ve "Daha fazla rezilliğe gerek yok. Zaten yaptığın y....... Hatanı kabul edeceksin" diyerek hakaret ettiği, Arda'nın da "Bizde y....... olmaz" diyerek yere doğru ateş ettiği, silah sesi üzerine odaya gelenler olduğu, Berkay'ın gelen kişileri gönderdiği, Arda'nın da hastaneden ayrıldığı anlatıldı.

HAPİS İSTEMLERİ

İddianamede, Arda Turan hakkında "Cinsel taciz", "Kasten yaralama", "Korku, kaygı veya panik yaratabilecek tarzda silahla ateş etme", "Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma" suçlarından 3 yıl 3 aydan 12 yıl 6 aya kadar hapis cezası istendi. Berkay Şahin hakkında ise "Hakaret" suçundan 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası istendi.

Görüntü Dökümü:

(CEP TELEFONU)

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-Adliye içinden görüntü

-Berkay ve eşinden görüntü

-Arda Turan'dan görüntü

-Genel ve detaylar

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6- BERKAY'DAN 'BİN LİRA' AÇIKLAMASI

İstanbul

Şarkıcı Berkay Şahin, mahkemede aylık gelirini bin lira açıklamasıyla ilgili, "Kinaye yapılarak söylenmiş bir şeydi" dedi.

Sarıyer Emirgan'daki bir eğlence mekanında Futbolcu Arda Turan ile Şarkıcı Berkay Şahin arasında çıkan kavgaya ilişkin açılan davanın ilk duruşması görüldü. Duruşmada aylık gelirinin bin lira olduğunu söyleyen Berkay, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi: Bizim aylık kazancımızı bilmesi gereken kurumlar biliyor. Ben sadece insanların sahip olduklarını böbürlenerek söylemelerinden dolayı orada bir rahatsızlık duydum ve kinaye yaptım. Sanık koltuğunda yargılanan birinin '300 bin Euro kazanıyorum aylık' demesine karşılık ben de bin lira kazanıyorum dedim. Bu maksatla kinaye yapılarak söylenmiş bir şeydi.

Görüntü Dökümü:

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-Berkay'ın hesabından paylaştığı video