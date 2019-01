DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 4

(havadan aktüel görüntüler)

1- TUZLA'DA GEMİDE YANGIN: 8 YARALI

Tuzla'da bir tersanedeki gemide yapılan çalışma sırasında yangın çıktı. Yangında 8 kişi yaralandı.

Tuzla Tersanesinde bakımı yapılan Hong Kong bandıralı akaryakıt gemisinde kazan dairesinde yapılan çalışma sırasında yangın çıktı. Yangında 8 kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay yerine gelen itfaiyenin çalışması sürüyor.

2- BAHÇELİEVLER'DE FABRİKA YANGINI KONTROL ALTINA ALINDI

Bahçelievler'de bir fabrikada yangın çıktı. Yangın yaklaşık 1,5 saatlik çalışma sonucu kontrol altına alındı.

Bahçelievler şehit İbrahim Koparır Caddesi'nde bulunan fabrikadaki yangın saat 11.45 sıralarında çıktı. Yangının tankların sökümü sırasında çıkan kıvılcımların çatıdaki izolasyon malzemelerine sıçraması sonucu çıktığı belirtiliyor. Yangına Güngören, Kocasinan, Bağcılar, Şişli, Davutpaşa, Sultangazi, Seyrantepe, Turgutreis ve Başakşehir itfaiyelerinden 23 araç, 68 personelle müdahale etti. Yangın yaklaşık 1,5 saatlik çalışma sonucu kontrol altına alındı. Yangında ölen ya da yaralanan olmadı.

FABRİKANIN YETKİLİLERİNDEN AÇIKLAMA

Bu arada Anadolu Efes'ten yangınla ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Mayıs 2017 tarihinden bu yana üretim yapılmayan İstanbul Merter fabrikamızda, bugün üretim ekipmanlarının sökümü sırasında meydana gelen teknik bir aksaklık sebebi ile yangın meydana gelmiş ve itfaiyenin müdahalesi ile büyük oranda kontrol altına alınmıştır. Görevli personelin tahliyesi hızlı olarak sağlanmıştır, herhangi bir yaralanma ve can kaybı bulunmamaktadır"

3 -İMAMOĞLU: ADAY TESPİTİNDE HER ZAMAN BU TÜR TARTIŞMALAR OLUR

* CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Ekrem İmamoğlu,

"Aday tespitinde her zaman bu tür tartışmalar olur. Bir de bunun yüzde yüz doğrusu yoktur. Herkesi mutlu etmek mümkün değildir. Herkesin kendi çabaları var. Hepsine saygı duyulur. Ama neticede bir kişi tercih edilir ilçelerde. Bizim partimizde sesin çok duyulması biraz daha bizde demokrasinin yoğunluğundan."

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Ekrem İmamoğlu, seçim çalışmaları kapsamında Gaziosmanpaşa'da esnaf ziyaretinde bulundu. Sokakta vatandaşlarla sohbet eden İmamoğlu, yerel seçimler için oy istedi.

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Ekrem İmamoğlu ilk olarak kurulan pazar yerini gezdi. Pazarcılarla bir araya gelen İmamoğlu, vatandaşlarla da sohbet etti.

"HERKESİ MUTLU ETMEK MÜMKÜN DEĞİLDİR"

İmamoğlu ziyareti sırasında basın mensuplarına açıklamada bulundu. CHP Parti Meclisi'nde belirlenen belediye başkan adayları ile CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu'nun istifası sorulan İmamoğlu, "Aday tespitinde her zaman bu tür tartışmalar olur. Bir de bunun yüzde yüz doğrusu yoktur. Herkesi mutlu etmek mümkün değildir. Herkesin kendi çabaları var. Hepsine saygı duyulur. Ama neticede bir kişi tercih edilir ilçelerde. Bizim partimizde sesin çok duyulması biraz daha bizde demokrasinin yoğunluğundan. İstediğimiz oran da mı? Elbette eksiği var. Demokrasinin de eksiği var. Süreçler çok sıkışık. 7 tane seçim yaşadı bu şehir. Artık demokrasiyi nasıl işleteceğinizi bile şaşırıyorsunuz. O bakımdan tartışmalar doğaldır. Şu ana belli olan adaylar adayımızdır. Süreç en olgun şekilde devam edecek ve İstanbul'un başarısına katkı sunacaklar. Süreçte aday adaylığı yapmış, maharetini bildiğimiz kıymetli hemşerilerimizin her birisi de elbette ki bu yolculukta bizim değerli bir yol arkadaşımızdır. Onlar da bize üst seviyede katkı sunacaklar. Bizim ekip arkadaşımız olacaklar. Ama ilçede ama büyükşehirde çok kıymetli görevleri vazifeleri onlara vereceğiz" dedi.

"BU SÜRECİ SULH İÇİNDE EN KISA ZAMANDA TOPARLAYACAĞIZ"

İmamoğlu, "Açıklanmayan sanıyorum 5 ilçemiz kaldı. Çünkü müttefik İyi Parti'ye de devredilen ilçeler var. Bizim belirleyeceğimiz 5 ilçemiz kaldı. O 5 ilçenin tamamlanmasını isterdik ama olmadı. Bu hafta tamamlanacağını düşünüyorum. Biz orada mümkün olduğu kadar rasyonel değerlerden, ölçüm, kişinin performansı, sunduğu projeler noktasında değerlendirmemiz oldu. Hiç kimsenin kişisel anlamda bir ayrıcalığı bu partide olamaz, olmamalı. Hele şahsımın asla yok. Burada rasyonel bir değerlendirmeyle yüzde yüz doğruyu yakalamak mümkün değil. Umuyorum her arkadaşım aldığı görevin karşılığı olarak mesuliyeti üstlenir. En üst performansı ortaya koyar, koymalıdır da. Gecesini gündüzüne katacaktır. Biz bu süreci sulh içinde en kısa zamanda toparlayacağız" diye konuştu.

4- TÜRK BOĞAZLARI KERÇ BOĞAZINDAN GÜVENLİ

Karadeniz Kerç Boğazı'nda iki gemide yaşanan yangın sonrası boğazların güvenliği tekrar gündeme geldi. Türk boğazlarındaki önlemler ile bilgi veren Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi ve uzun yol gemi kaptanı Mustafa Can, "Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın boğazlarda sıkı önlemler aldığını ve bu tür kazaların yaşanmasının çok düşük ihtimal olduğunu" söyledi. Mustafa Can, Kanal İstanbul projesinin de boğaz güvenliği açısından gerekli olduğunu dile getirdi.

Kerç Boğazında iki gemide çıkan yangında 14 kişinin hayatını kaybetmesiyle Boğazların güvenliği tekrar gündeme geldi. Türk boğazlarındaki gemi geçişleri ve alınan güvenlik önlemleri ile ilgili bilgi veren Mustafa Can, "Kerç Boğazı'ndaki kazayı irdelememiz gerekiyor. Malum Montrö'deki boğaz serbest geçiş haklarından dolayı denetleyemiyoruz. Orada çok kötü durumda bir gemi var aynı firmanın gemisi limanlara giriş izni alamayan, sigortası olmayan. Aynı firmanın bir tane de sigortalı gemi var. Sigortalı gemi içeriye girip yükünü alıyor, dışarıya çıkıyor. Diğer gemiye açıkta yüklemesini yapıyor. Diğer gemi boğazlardan geçerek Suriye'ye petrol gazı taşıyor. Yani hiçbir denetime tabi değil. Açık sularda yapılmış bir operasyon" dedi.

Türk boğazlarından geçişlerle ilgili konuşan Can, "Türk boğazında geçiyorlar ve biz bunu denetleyemiyoruz. Sertifikaları sadece kağıt üzerinde kalıyor. Sahte de olsa bunu denetleyecek bir organımız yok. En büyük eksiklerimizden biri bu. O kazanın aynısı artık Türk boğazlarında olması çok zor. Bir, gece geçişine izin verilmiyor o boyuttaki bir tankerin. İki, gündüz geçerken yanında 'eskort' dediğimiz yedekli bir römorkör gemi geçişine refakat ediyor" diye konuştu.

"TÜRK BOĞAZLARINDA ÖYLE BİR KAZANIN OLMA İHTİMALİ ÇOK DÜŞÜK"

Türk Boğazlarında sıkı tedbirler alındığını söyleyen Can, "Kısacası öyle bir kazanın Türk boğazlarında olma ihtimali çok çok düşük. Bu kazadan esinlenip tedbir almaya kalktığımızda, zaten ağır tedbirler alındı. Bu kadar tedbir iyidir, uygulanmaktadır. Daha fazlasına ihtiyaç yoktur. İyi bir Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğümüz var. İyi organize oluyorlar, boğazlarımızı iyi yönetiyorlar. Kazada eski oranlara göre düştü hatta yok denecek kadar azaldı" dedi.

KANAL İSTANBUL PROJESİ BOĞAZLARI RAHATLATACAK

"Tankerlerde Çanakkale'de bir tanker çıkmadan diğer tankerin girmemesi gerekiyor" diyen Mustafa Can, "Böyle bir uygulamaya tam geçildiğinde İstanbul Boğazı'nda da zira aynı. Bir kaza olduğunda diğer tankerin geri dönme ihtimali yok. Boğazlarımız dar ve meşakkatli. Çok girinti ve çıkıntı olduğunda dolayı, her yönden akıntı ile karşılaşabiliyorsunuz. Kanal İstanbul Projesi düz duvar gibi olacağı için bu tip akıntılar olmayacağı için emniyet açısında çok daha emniyetli olacak. Büyük tankerler firmaları sigortaların bastırması ile otomatik olarak orayı kullanacağını düşünüyorum. Gerçekten tam emniyet kuralları uygulandığında ki şuan uygulanıyor. Boğazdaki gecikmeler 10-15 gün, buda gereğinden çok fazla. Bu da Kanal İstanbul'dan geçişe hasıl oluyor hem de mecbur kılıyor" diye konuştu.

RUSYANIN SİGORTASI OLMAYAN GEMİLERİ DAHA FAZLA DENETLEMESİ GEREKİYOR

Mustafa Can, "Ruslar bu Kerç Boğazında ki olaydan sonra nehir tipi gemilere çok baskı uygulamakta. Tanklarına kadar girip bakmakta. Özellikle Rusya'da Türkiye'ye bile gelemeyen gemiler Rusya limanlarından yüklüyorlar serbest bölge denilen bir yer var orada diğer gemiye Limbo yapıyorlar, yük veriyorlar. Bu iş resmi olarak yapılıyor. Rusların özellikler bu tip gemilere karşı daha titiz davranmaları, giriş çıkışlarına müsaade etmemeleri gerekiyor. Bu olay aynı zamanda serbest ekonomiye de darbe oluyor. Gemisine iyi bakan insanlar kötü bakanlardan, maliyeti yüksek olduğu için zarar etmeye başlıyor. Diğerleri hiç bir tamir yapmayıp görüyorsunuz zaten bölünüyorlar, oturuyorlar, çatışıyorlar. Onlar da büyük kazançlar elde ediyorlar. Bunun devlet eliyle durdurulması gerekiyor. Türkiye'nin de 10 bin altı gemilere daha özen göstermesi gerekiyor" dedi.



5- BAŞSAVCI FİDAN, CEMAL KAŞIKCI CİNAYETİ İÇİN GELEN BM RAPORTÖRÜ İLE GÖRÜŞECEK

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan, Birleşmiş Milletler Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard ve beraberindeki heyetle yarın bir görüşme yapacak.

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine yönelik uluslararası soruşturma için Türkiye'yi gelen Birleşmiş Milletler Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard ve beraberindeki heyet, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan ile görüşmek üzere yarın Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na gelecek.

Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı, evlilik işlemleri için 2 Ekim 2018'de girdiği Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda katledilmişti. Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın cesedinin nerede olduğu hala bilinmezken soruşturma ise devam ediyor.



======================================

6- FATİH'TE 2 KİŞİ EVDE ÖLÜ BULUNDU (2)

Fatih'te bir dairede 2 kişi ölü bulundu.

Olay, Fatih Molla Gürani Mahallesi Saray Hamamı Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın 3. katındaki dairede meydana geldi. 54 yaşındaki Halim Güler'den haber alamayan yakınları durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri daire kapısının açılmaması üzerine çilingir yardımıyla daireye girdi. Polis ekipleri dairenin banyosunda bulunan şofbenden sızan gazdan zehirlendiği belirlenen Halim Güler ve Özbekistan uyruklu 43 yaşındaki Zübayda Azizova'nın cansız bedenleriyle karşılaştı. Olay Yeri ve İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri dairede çalışma yaptı. Daha sonra savcının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Güler ve Azizova'nın cansız bedenleri Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

7- FİLM GİBİ RÜŞVET OPERASYONU; 4'Ü VERGİ MÜFETTİŞİ 1'İ MALİ MÜŞAVİR 6 GÖZALTI

İstanbul'da kontrole gittikleri reklam şirketinde buldukları eksikler karşılığında ceza kesmemek karşılığında 250 bin lira rüşvet istedikleri iddia edilen 4 vergi müfettişi ile onlara yardım eden biri mali müşavir kadın toplam 6 kişi film gibi operasyonla gözaltına alındı. Polisin 2 aylık çalışması sonucu bir kafeteryada vale, garson ve müşteri kılığına giren polis ekipleri tarafından yakalanan şüpheliler işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Ümraniye'de bulunan bir reklam şirketine giden vergi müfettişleri yaptıkları incelemede muhasebe kayıtlarında bir defterin eksik olduğunu görerek tutanak tuttu. Polis kayıtlarına göre bir süre sonra işyeri sahibine ulaşan N.T. adlı kişi vergi müfettişlerini tanıdığını aracılık yaparak büyük bir cezadan kurtarabileceğini söyledi. N.T. bir kaç gün sonra tekrar arayarak 250 bin lira karşılığında sorunun çözüleceğini iş yeri sahibi Y.E.'ye bildirdi.

İŞYERİ SAHİBİ RÜŞVETÇİLERİ ŞİKAYET ETTİ

İş yeri sahibi Y.E., Maliye Bakanlığına başvurarak kendisinden rüşvet istendiğin bildirdi. Bunun üzerine Maliye Bakanlığı tarafından olayla ilgili soruşturma başlatılırken, durumdan savcılıkta haberdar edildi. Savcılık talimatıyla Asayiş Şube Müdürlüğü, Gasp Büro Amirliği tarafından soruşturma başlatıldı.

RÜŞVET PAZARLIĞI YAPILDI

Gasp Büro Amirliği ekiplerinin gözetiminde sürdürülen sözde pazarlıklar sonucu şüphelilerin istediği 250 bin liralık rüşvet pazarlıkla 50 bin lira indirildi. Polis operasyon için düğmeye basarken işyeri sahibi Y.E. olaya aracılık yapan N.T. ile Maltepe'de bir kafeterya da buluşarak seri numaraları alınmış 50 bin lirayı teslim etti.

KAFETERYA DA FİLM GİBİ OPERASYON

Aracı N.T. parayla birlikte kafeteryadan ayrılarak 10 dakika otomobiliyle dolaşıp başka bir kafeteryada vergi müfettişlerinden H.K. ile buluştu. Polis şüphelilerin buluştuğu kafe de geniş güvenlik önlemleri aldı. İşyerinde çalışan garson ve valelerin yerini şüpheliye fark ettirmeden polis memurları aldı. Bazı polis memurları da işyerine müşteri gibi girerek masalara yerleşti. Bir süre oturan şüpheliler daha sonra parayı teslim etmek için dışarı çıktı. Para alışverişi sırasında harekete geçen polis ekipleri vergi müfettişi H.K. ile aracı N.T.'yi gözaltına aldı.

DİĞERLERİ DE YAKALANDI

Polis olayla ilgili sürdürdüğü operasyonda kimliklerini tespit ettiği diğer şüpheliler Mali müşavirlik yapan A.H.K. ile vergi müfettişleri E.D., M.A. ve M.K.'yı da olayla ilgili gözaltına alındı. Şüphelilerin işlemleri Gasp Büro Amirliğinde yapıldı. Poliste işlemleri tamamlanan 6 şüpheli adliyeye sevk edildi.

8- ANADOLU YAKASI ÖZEL HALK OTOBÜSÜ ŞOFÖRLERİNE 'ÖZEL' EĞİTİM

Anadolu Yakası özel halk otobüsü şoförlerine öfke kontrolü, halkla ilişkiler, stres yönetimi, trafik kuralları ve güvenli sürüş teknikleri eğitimleri verilmeye başlandı.

İstanbul Anadolu Yakası Özel Halk Otobüsü Kuruluşu Özulaş Toplutaşım A.Ş., "Özulaş Şoför Akademisi" programını başlattı. Eğitim programı kapsamında özel halk otobüsü şoförlerine uzman eğitmen tarafından öfke kontrolü, halkla ilişkiler, stres yönetimi, trafik kuralları ve güvenli sürüş teknikleri eğitimi verilmeye başlandı.

Eğitim programı Özulaş yönetim binasında yaklaşık bin şoförün katılımıyla yaklaşık 3 ay sürecek.

ŞOFÖRLER ŞİKAYETLERİNİ BELİRTTİ

Eğitime 60 kişilik gruplar halinde katılacak şoförler programın ilk gününde uzman eğitmenlere kendi yaşadıkları sorunları dile getirdi.

Özulaş Toplutaşım A.Ş Başkanı Sedat Şahin şoförlere verilecek eğitimlerle ilgili olarak "Özellikle son zamanlarda toplu taşıma araçlarında şoför personeline karşı saldırılar başladı. Dolayısıyla biz kendi tarafımızda bu saldırıları önlemek, minimalize etmek amacıyla bu eğitim çalışmasını başlattık. Yaklaşık 1000 şoförümüz var. Her bir şoföre 2 günlük eğitim ile birlikte, 3 aylık bir süre içerisinde bu eğitimi tamamlamayı düşünüyoruz. Tabi ki şimdi bizim şoförlerimizle ilgili de şikayetler geliyor. Biz kendi tarafımızdan bu davranış eksikliğini gidermek anlamında bu eğitim çalışmasını özellikle veriyoruz" ifadelerini kullandı.

