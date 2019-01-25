DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 4

İSTANBUL BÜLTENİ-4

1- JANDARMA 20 SAAT ARADI... ORMANDA BAYGIN BULUNDU

Haber: İstanbul

Şile'de ormanlık alanda kaybolan kişi, jandarmanın yaklaşık 20 saat süren arama çalışması sonucu bulundu.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Şile İlçesi Bozgoca Mahallesi'nde 79 yaşındaki Selami Soyal'ın ormanlık alanda kaybolduğu bilgisini aldı. Fındık bahçesine gitmek için evden çıkan ancak dönmeyen Soyal için çarşamba akşamı 19.30 sıralarında arama-kurtarma çalışması başladı.

Çalışmalara Jandarma Komando Birlikleri, Jandarma Asayiş Timleri, İz Takip Arama Köpek unsurları (KİVİ), Arama Kurtarma Köpek Unsuru (ARPA) ile AFAD ve sağlık ekipleri katıldı. Drone de kullanılan aramalarda yaklaşık 20 saat sürdü.

Jandarma ekiplerinin ısrarlı aramaları sonucunda, 79 yaşındaki Selami Soyal yarı baygın halde Harmancık Tepe bölgesinde bulundu. Soyal'a önce su verildi, ısınması için de bot üzerine ve komando kıyafeti giydirildi

Askerler Soyal'ı sırtlarında taşıyarak sağlık ekiplerinin yanına götürüldü. Soyal ilk müdahalenin ardından ambulansla Şile Devlet Hastanesine sevk edildi.

Görüntü Dökümü:

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-Kurtarma operasyonundan görüntüler

25.01.2019 - 12.54- Haber Kodu : 190125090

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2-BAŞAKŞEHİR'DE AVM'DE YANGIN PANİĞİ (1)

Haber-Kamera: Murat SOLAK-Melih OKUMUŞ-İSTANBUL

Başakşehir'de bulunan bir alışveriş merkezinin mal kabul deposunda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Alevler dükkanların olduğu alana sıçramadan kontrol altına alınırken, dumandan etkilenen 4 kişiye ambulansta ilk müdahale yapıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yerinden görüntüler

25.01.2019 - 13.38-Haber Kodu : 190125106

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3-SURİYE GEMİSİ BOĞAZDAN GEÇTİ

Haber-Kamera: Özgür EREN - İdris TİFTİKÇİ İSTANBUL ()

Suriye gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti.

Suriye bayraklı 'Capt Abeda' adlı kargo gemisi Karadeniz'den İstanbul Boğazı'na saat 10.00 sıralarında gidi. 80 metre uzunluğunda 20 metre genişliğindeki gemi yaklaşık 1.5 saat süren Boğaz geçişinin ardından Marmara Denizi'nde Zeytinburnu açıklarına demirledi.



Görüntü Dökümü

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-Suriye gemisinde genel görüntü

-Gemiden detay görüntü

-Geminin orta güvertesinden detay görüntü

-Gemide bulunan Suriye bayrağından detay görüntü

-Genel ve yakın detaylar

25.01.2019 - 13.54-Haber Kodu : 190125113



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4- ÜSKÜDAR'DA OKULDA YANGIN

Haber-Kamera: Murat KORKMAZ - İstanbul

Üsküdar'da bir okulun kazan dairesinde yangın çıktı.

Nuhkuyusu Caddesi'nde bulunan Zeynep Kamil Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin kazan dairesinde yangın çıktı. Yükselen dumanları görenlerin bildirmesi üzerine olay yerine, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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-Kazan dairesinden yükselen duman

-İtfaiyenin müdahalesi

-Detaylar

25.01.2019 -13.09- Haber Kodu : 190125097

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5-CHP İL BAŞKANI KAFTANCIOĞLU: 19 BİN 502 YIĞMA TAŞIMA SEÇMEN TESPİT ETTİK

Haber-Kamera: Özden ATİK / İSTANBUL

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İstanbul'da seçmen listeleriyle ilgili yaptıkları itirazlar ve sonuçlarına ilişkin hazırlanan raporu kamuoyuyla paylaştı. İstanbul'un 39 ilçesinde toplam 19 bin 502 yığma taşıma seçmen tespit ettiklerini belirten Kaftancıoğlu, "İlçe seçim kurullarına itirazlarımızı yaptık. Seçim kurullarınca açıklanan ilk kararlara göre, İstanbul'da 5 bin 862 seçmenin kaydı düşürüldü. Şu anda devam eden 13 bin 680 seçmen var. Bunların da yığma taşıma seçmen olduğu aşikar. Bugün İl Seçim Kurulu'nun önünde bu seçmenlerin iptali için çağrımızı yapıyoruz" dedi.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun da aralarında bulunduğu bir grup partiliyle birlikte İl Seçim Kurulu'nun bulunduğu Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önünde basın açıklaması yaptı. İstanbul'da seçime hile karıştırılmaya yönelik girişimler olduğunu söyleyen Kaftancıoğlu, "Bu kez atı alan Üsküdar" geçemedi. Belki de Cumhuriyet tarihinin en büyük seçim hilelerinden biri, hayata geçmeden fark edildi ve büyük ölçüde engellendi" dedi.

"İTİRAZLARIMIZI YAPTIK"

Kaftancıoğlu, "CHP olarak titizlikle yürütülen çalışmalar neticesinde bugüne kadar İstanbul'un 39 ilçesinde toplam 19 bin 502 yığma taşıma seçmen tespit ettik. Birçok ilçede seçim sonuçlarını değiştirebilecek sayılarda yapılan bu yığma seçmen girişimi duyarlı vatandaşlarımızın ve emektar örgütlerimizin çalışmaları sonucu engellendi. İstanbul ilinde 19 bin 502 taşıma seçmenin kaydının düşürülmesi için ilçe seçim kurullarına itirazlarımızı yaptık. Seçim kurullarınca açıklanan ilk kararlara göre, İstanbul'da 5 bin 862 seçmenin kaydı düşürüldü. Örneğin Adalar'da 178, Üsküdar'da 1552, Çatalca'da 1923, Beyoğlu'nda 100, Bahçelievler'de 245, Ataşehir'de 333, Gaziosmanpaşa'da 134, Güngören'de 211 ve bunun gibi bir çok ilçede onlarca yüzlerce yığma ve taşıma seçmen iptal edildi" diye konuştu.

"SEÇİMLERE HİÇBİR ŞEKİLDE ŞAİBE KARIŞMASINA İZİN VERMEYECEĞİZ"

39 ilçede, seçmenlerin kayıtlı oldukları evlerde tek tek kontrol edildiklerini söyleyen Kaftancıoğlu, "Metruk binalarda veya bir dairede fazla seçmen olduğu görüldüğü yerlerde emektar Cumhuriyet Halk Parti örgütümüz hem kolluk kuvvetlerine bilgi verdi seçmen kontrolü için, hem de ilçe seçim kurullarına itirazlarını yaptı" dedi. Geriye kalan seçmenlere yönelik bugün ikinci itirazlarını yaptıklarını ve bugün ikinci itirazlarının sonuçlanacağını da ifade eden Canan Kaftancıoğlu şunları söyledi:

İstanbul'da seçimlere hiçbir şekilde şaibe karşımasına izin vermeyeceğiz. İstanbul halkı şunu rahatlıkta hissetsin ki, yığma taşıma seçmenlerin tamamının takipçisi olup iptal ettirdiklerimiz gibi diğer seçmenleri de iptal ettireceğiz. Şu anda devam eden 13 bin 680 seçmen var. Bunların da yığma taşıma seçmen olduğu aşikar. Biz bugün İl Seçim Kurulu'nun önünde bu seçmenlerin iptali için çağrımızı yapıyoruz. Hukuk dışı karar çıkarsa bu seçmenlerin iptali için elimizden gelenleri yapacağız. CHP İl Başkanı olarak, İstanbul'da seçime hile karıştırılmasına bugüne kadar asla izin vermedik, bundan sonra da izin vermeyeceğiz.

Basın açıklamasının ardından CHP'liler dağıldı.

EN FAZLA İTİRAZ ÜSKÜDAR'DA

Basına dağıtılan ilçe ilçe itirazlar ve sonuç raporuna göre Zeytinburnu, Sultanbeyli, Esenler, Esenyurt, Beykoz ve Bayrampaşa'da herhangi bir itirazda bulunulmadı. En fazla itiraz Üsküdar'da yapıldı. Buna göre Üsküdar'da 7 bin 42, Çatalca'da 4 bin 4, Sancaktepe'de 2 bin 59, Bahçelievler'de bin 100 seçmen hakkında itirazlarda bulunuldu. Çatalca'da bin 923, Üsküdar'da bin 552, Bahçelievler'de 245 seçmenin kaydı dondurulurken, Sancaktepe'deki itirazların tümü reddedildi.

Görüntü Dökümü:

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-Adliye önünde toplanan grup

-Canan Kaftancıoğlu'nun açıklamaları

-Genel ve detaylar

25.01.2019 -13.06- Haber Kodu : 190125096

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6-BYLOCK SORUŞTURMASINDA 27 KİŞİYE GÖZALTI KARARI



İstanbul

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen Bylock soruşturmasında 27 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

FETÖ/PDY'nin haberleşme programı Bylock kullanıcısı oldukları tespit edilen 27 kişinin yakalanması için İstanbul, Hatay, Tokat , Ankara, Balıkesir, Denizli ve Osmaniye'de eş zamanlı operasyonlar yapıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda yakalananların emniyet müdürlüğüne getirildiği öğrenildi.

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7- AVCILAR'DA, ÖYKÜ ARİN VE DİĞER LÖSEMİLİ HASTALAR İÇİN KÖK HÜCRE BAĞIŞI

Haber-Kamera: İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL

İzmir'de lösemi teşhisi konulan 4 yaşındaki Öykü Arin Yazıcı ile Türkiye'deki diğer lösemili hastalar için Avcılar'da da kök hücre bağışı kampanyası düzenledi.

Eylem ve Çağdaş Yazıcı çiftinin kızları Öykü Arin'e çok sayıda kişi ve kurum tarafından ilik nakli için donör olabilmek amacıyla Türkiye genelinde başlatılan kök hücre bağışı kampanyasına Avcılar'dan da destek verildi. Tüm Belediye ve Yerel Yönetim Hizmetleri Emekçileri Sendikası (Tüm-Bel-Sen), Avcılar'da kök hücre için bağış kampanyası başlattı. Çalışanlar ve çağrıyı sosyal medyadan okuyan çok sayıda kişi bağışta bulunmak üzere Avcılar Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü'ne saat 10.00'dan itibaren geldi. Kızılay'da görevli, Dr. Nesrin Gürsul Akdağ, bağışları ilik nakli olmayı bekleyen tüm hastalar için aldıklarını vurgularken, "Sağlık Bakanlığı ile Kızılay arasında oluşturulan protokol ile Türkiye'de Kemik İliği Bankası oluşturuldu. Kızılay olarak örnekler alıp doku tiplemesi yapıp kişileri bu bankaya kaydediyoruz. Bir hasta ile uyum olduğunda dönüş yapıyoruz ve nakil süreci başlıyor. Bugün de gönüllüleri bu havuza dahil etmek için buradayız" diye konuştu. Kan hücre bağışında bulunanlar, Öykü Arin ve tüm lösemi hastalarının kendilerinden bağış beklediği bilinciyle hareket ettiklerini söylediler. Bağışlar saat 19.00'a kadar yapılacak.

Görüntü Dökümü:

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-Bağış formları dağıtılırken

-Bağış formları doldurulurken

-Bağışçılarla röportaj

-Kan veren donörler

-Kızılay doktoru kampanya ile ilgili bilgi verirken

-Kampanya için hazırlanan afişten görüntüler

-Genel ve detaylar