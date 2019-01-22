DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 4

(ÖZEL)

1- ATAKÖY'DE İSTEK ŞARKI ÇATIŞMASI : 1 ÖLÜ, 1 YARALI

* Ataköy'de bir barda eğlenen iş adamı ve iki arkadaşı, "Şarhos" şarkısını istedi. Olumsuz yanıt alan 3 kişi önce şarkıcı sonra bar sahibi ile tartıştı.

* Ayrıldıkları bara bir süre sonra gelen iş adamı ve arkadaşı, bu kez bar sahibi ile çatıştı. 3 kişi yakın mesafeden birbirlerine kurşun yağdırdı.

* Güvenlik kamerasına yansıyan çatışmada bar sahibi öldü, iş adamı yaralandı.

Haber: Müslim SARIYAR-Kamera: Alper KORKMAZ/İSTANBUL ()

Ataköy'de bir barda istek şarkı tartışması silahlı çatışmaya dönüştü. Güvenlik kamerasına yansıyan çatışmada bar sahibi isabet eden 7 kurşunla hayatını kaybetti. İş adamı ve yanındaki arkadaşı ise tutuklandı.

Olay Bakırköy Ataköy sahilyolunda bulunan bir barda geçtiğimiz hafta salı gecesi meydana geldi. İnşaat işiyle uğraşan Berat Kırcalı, "kasten yaralama ve tehdit" suçundan girdiği cezaevinden tahliye olan arkadaşı Bektaş Çam'ı pazartesi akşamı 20.00 sıralarında Silivri Cezaevinden aldı. Yolda bir arkadaşını da alan Berat Kırcalı, onları Bakırköy Ataköy'de bulunan bir bara götürdü.

"SARHOŞ" ŞARKISI REDDEDİLİNCE

Burada eğlenen 3 arkadaş, barda sahne alan şarkıcıdan "Sarhoş" şarkısını istedi. Ancak şarkıcı bu isteği reddetti. Bunun üzerine 3 arkadaş ve şarkıcı arasında tartışma çıktı. Bar sahiplerinin araya girmesiyle olay sakinleşti. Bir süre daha barda kalan 3 arkadaş daha sonra ayrıldı.

20 DAKİKA SONRA GERİ GELDİLER

Berat Kırcalı ve Bektaş Çam yaklaşık 20 dakika sonra tekrar olay yerine tekrar geldi. Burada kendilerini bar sahiplerinden Bülent Kurtuluş karşıladı. Tartışan 3 kişi silahlarını çekti. Çıkan çatışmada Kırcalı göğsünden yaralandı. Vücuduna 7 kurşun isabet eden Kurtuluş ise ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Kurtuluş hayatını kaybetti.

AKARYAKIT İSTASYONUNDA YAKALANDI

Olaydan sonra geldikleri lüks ciple olay yerinden kaçan Çam ve Kırcalı, ihbarı alan Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ilçenin giriş çıkışlarını kapatmasıyla birlikte fazla kaçamadı. Osmaniye Mahallesi'nde bir akaryakıt istasyonuna girdiler. Aşırı kan kaybı yaşayan Kırcalı'yı gören istasyon görevlileri 112'yi aradı. Ambulans görevlilerinin polise haber vermesiyle birlikte Bakırköy Asayiş Büro Amirliği ekipleri olay yerine giderek Bektaş Çam'ı gözaltına aldı. Göğsünden yaralı Kırcalı ise hastaneye kaldırıldı.

BİR HAFTA SONRA TUTUKLANDI

Çam, Bakırköy Asayiş Büro Amirliği'ndeki sorgusunun ardından tutuklanarak 8 saat önce tahliye olduğu cezaevine geri gönderildi.

Yaralı olarak hastaneye kaldırılan işadamı Kırcalı ise dün taburcu edildi. Bakırköy Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınan Berat Kırcalı ifadesinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayda hayatını kaybeden bar sahiplerinden Bülent Kurtuluş ise memleketi Muş'ta toprağa verildi.

OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Bu arada çatışma anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, lüks ciple bar önüne gelen Berat Kırcalı ile Bektaş Çam'ın Bülent Kurtuluşla tartıştığı görülüyor. Tartışma kısa sürede çatışmaya dönüşüyor. 3 kişi yakın mesafeden birbirlerine kurşun yağdırıyor. Vücuduna çok sayıda kurşun isabet eden Bülent Kurtuluş yaralı olarak uzaklaşıyor. Kırcalı ve Çam'ın bulunduğu cipin uzaklaşmasının hemen ardından Kurtuluş bar önüne gelerek yere yığılıyor.

Görüntü Dökümü:

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-GÜVENLİK KAMERA GÖRÜNTÜLERİ

-İki kişinin ciple gelişi

-Bar sahibiyle tartışmaları

-Çıkan çatışma

-Yaralı bar sahibinin uzaklaşması

-Cipin kaçışı

-Yaralı bar sahibinin bar önüne gelip yere düşmesi

-Yaralının taksiyle hastaneye götürülmesi

/////////////AKTÜEL GÖRÜNTÜ

- Çatışmanın yaşandığı bar ve önü

- Şüpheli Bektaş Çam'ın emniyetten çıkarılması (Gece görüntüsü olan)

- Şüpheli Berat Kırcalı'nın adliyeye sevki (Çelik yelekli)

- Ölen kişinin fotoğrafı

- Şüphelilerin olaydan sonra silahı attığı çimenlik alan

- Genel detaylar

FEED

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(havadan görüntülerle)

2- ESENYURT'TA TIR BARİYERLERE ÇARPTI, TRAFİK AKSIYOR (2)

Haber-Kamera: Ersan SAN/İSTANBUL,()

Esenyurt Haramidere TEM bağlantı yolunda TIR bariyerlere çarptı. Kazada TIR sürücüsü hafif yaralanırken bölgede trafik yoğunluğu oluştu.

Kaza saat 13.30 sıralarında Haramidere TEM bağlantı yolunda gişeler istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İsa Özbay

kullandığı TIR'ın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan TIR bariyere çarptı. Kaza sonrasında bölgede yoğun trafik oluştu. Hafif yaralanan TIR sürücüsüne ilk müdahaleyi sağlık ekipleri yaptı. Kaza nedeniyle oluşan trafik havadan da görüntülendi.

Görüntü dökümü:

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-HAVADAN GÖRÜNTÜLER

-TIR'ın görüntüsü

-Uzun araç kuyrukları

-Sürücünün görüntüsü

-Genel ve detaylar

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- (geniş haber)

3-NAZLI ILICAK'A 5 YIL 10 AY HAPİS CEZASI

Haber: Özden ATİK / İstanbul,

Genelkurmay kayıtlarından çıkarılarak imha edildiği tespit edilen gizli belgeyi 2 Ocak 2015'te Bugün Gazetesi'nde yayımladığı gerekçesiyle müebbet hapis istemiyle yargılanan gazeteci Nazlı Ilıcak, "Devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibariyle gizli kalması gereken bilgilerini açıklamak" suçundan 5 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.

İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, başka suçtan tutuklu sanık Nazlı Ilıcak, Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi'nden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Son savunması sorulan Nazlı Ilıcak, dosyaya yeni belgeler geldiğini belirterek "Bu CD'leri izlemeden savunma yapamam. Çünkü çok hayali suçlamalarla karşı karşıyayım. Savcılık aşamasında, gazetecinin milli değerler söz konusu olduğunda yazabilir şeklinde karar vermişti" dedi.

"O BELGELERİ BİLE GÖRMEDİM"

Sanık Ilıcak, mahkeme heyetinde değişiklik olduğunu belirtmesi üzerine Mahkeme Başkanı Kemal Selçuk Yalçın, "Biz dosyayı okuduk. Siz savunmanızı yapabilirsiniz" dedi. Bunun üzerine sanık Ilıcak, "Adalet Bakanına seslenmek istiyorum. 75 yaşındaki bir kadın takipsizlik verilen dosyadan 3 yıl sonra tekrar yargılanıyor. Ben savunmamı bile yapamıyorum. İddia konusu o belgeleri bile görmedim" dedi. Nazlı Ilıcak'ın avukatı Kemal Ertuğ Derin de 4 aylık hak düşürücü sürenin göz önüne alınarak Basın Kanunu'na göre davanın düşürülmesini talep etti. Avukat Derin, "Casusluk maksadıyla belge açıklanmamıştır. Müvekkilim söz konusu yazıyı yazdığında bu belgeler zaten aleniyet kazanmıştı. Nazlı Ilıcak gazetecilik yapmıştır" diyerek beraat talebinde de bulundu.

5 YIL 10 AY HAPİS

Mahkeme heyeti, "Devletin güvenliğine ilişkin gizli kalması gereken bilgileri casusluk maksadıyla açıklamak" suçundan sanık hakkında dava açılmışsa da eylemin "Devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibariyle gizli kalması gereken bilgilerini açıklamak" suçunu oluşturduğunu belirtti. Heyet, sanığın geçmişi, eğitim ve bilgi düzeyi, kastın yoğunluğu, tehlikenin ağırlığını dikkate alarak Nazlı Ilıcak'a önce 7 yıl hapis cezası verdi. Sanığın geçmişini, sabıkasız oluşunu ve geleceği üzerindeki olası etkileri de dikkate alan heyet, bu cezayı 5 yıl 10 ay hapis cezasına indirdi.

Görüntü Dökümü:

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-Arşiv

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- (ek görüntüyle)

4- KÜÇÜKÇEKMECE'DEKİ KARA ÇARŞAFLI SOYGUNCULAR YAKALANDI

*13 KİŞİLİK GASP ÇETESİ TAMAMEN ÇÖKERTİLDİ

Haber-Kamera: Ali AKSOYER/İSTANBUL,()

İstanbul'da kara çarşaf giyerek kuyumcu soymaya çalışan, banka ve döviz bürolarından yüklü miktarda para çekenleri takip ederek gasp etmeye çalışan 13 kişilik çete polis tarafından yakalandı. Şüphelilerin iki olayda yanlışlıkla bankadan yüklü miktarda para çeken kişiler yerine bankamatikten para çeken iki kişiyi soymaya çalıştıkları ortaya çıktı. Her olaylarında silah kullanan çete üyelerinin Güngören'de bir mağduru iki ayağından vurarak yaraladıkları tespit edildi.

KÜÇÜKÇEKMECE DE KARA ÇARŞAFLI SOYGUN GİRİŞİMİ

Küçükçekmece Mehmet Akif Mahallesi'nde bulunan bir kuyumcuda 26 Kasım 2018 tarihinde meydana gelen olayda kara çarşaf giyen 3 kişi silahlı soygun teşebbüsünde bulunmuştu. Elindeki tabancayla kuyumcuya giren kara çarşaflı soyguncu kuyumcunun direnmesi üzerine yanında bulunan arkadaşlarıyla birlikte kaçmıştı. Şüpheliler kuyumcuya ateş açmış kuyumcu şans eseri yara almadan kurtulmuştu. O anlar güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedilmişti.

MAĞDURU YARALADILAR

Polis tarafından olayla ilgili soruşturma başlatılırken bu 6 Aralık 2018 tarihinde ortaya çıkan şüpheliler bir şirketin para tahsilat işinde çalışan Y.E.S.'yi kurban seçen şüpheliler motosikletle aracının yanına yaklaşarak yanında bulunan çantayı gasp etmişlerdi. Olay sırasında Y.E.S.'yi bacaklarından vurarak yaralayan şüpheliler 1200 lira ve 1150 doları alarak kaçmışlardı.

183 BİN LİRAYI ALAMADAN KAÇTILAR

Hadımköy'de 10 Ocak 2019 tarihinde bir kez daha motosikletleriyle ortaya çıkan şüpheliler bankadan 183 bin lira çeken A.K. ve Ö.S. adlı mağdurların içinde bulunduğu otomobilin kırmızı ışıkta durması üzerine etrafını sarmışlardı. Para dolu çantayı almaya çalışan şüpheliler içerde bulunanların direnmesi üzerine eylemlerini gerçekleştiremeden araca silahla ateş ederek ortadan kaybolmuşlardı.

POLİS SUÇÜSTÜ YAKALADI

Bağcılar'da 15 Ocak 2018 tarihinde bir kez daha yolda yürüyen M.U. adlı kadını kendilerine kurban seçen şüpheliler motosikletleriyle yanına yaklaştığı sırada Asayiş Şube Müdürlüğü, Gasp Büro Amirliği ekipleri olaya müdahale etti. 3 şüpheli gözaltına alındı.

ÇETE TAMAMEN YAKALANDI

Yakalanan şüphelilerin ifadesi doğrultusunda diğer olayları da gerçekleştirdikleri anlaşılan çete lideri Sinan Ş.(45)'inde aralarında bulunduğu 13 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerle birlikte iki tabanca, 600 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

İKİ KİŞİYİ YANLIŞLIKLA GASP ETMİŞLER

Gasp Büro Amirliğinde sorgulanan şüphelilerin kurbanlarından ikisini yanlışlıkla gasp ettikleri ortaya çıktı. Bankadaki erketelerinin yanlış bilgi vermesi üzerine bankadan yüklü miktarda para çeken yerine bankamatikten para çeken iki mağduru gasp etmeye çalıştıkları öğrenildi. Şüphelilerin bu mağdurlardan Y.E.S.'yi bacaklarından vurdukları belirtildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Şüphelilerin sorgusu Gasp Büro Amirliğinde yapıldı. Şüphelilerin 3 gasp teşebbüsü, 1 gasp, 2 oto hırsızlığı gerçekleştirdiği tespit edildi. Şüphelilerin daha önceden yağma, oto hırsızlığı, uyuşturucu kullanmak, cinayet gibi suçlardan polis tarafından daha önceden gözaltına alındıkları ortaya çıktı. Polisteki ifadelerinde suçlamaları kabul etmeyen şüpheliler adliyeye gönderildi. Şüpheliler adliyeye çıkarılırken "Biz bir şey yapmadık" diye bağırdılar.

Görüntü dökümü:

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(EK GÖRÜNTÜ)

-Olaylara ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri

(GEÇİLEN GÖRÜNTÜ)

-Güvenlik kamerası görüntüleri (arşiv)

-Aktüel görüntüler