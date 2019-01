DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 4

1- KARTAL'DA CİPİN İÇİNDE ÖLDÜRÜLEN KİŞİNİN CENAZESİ ADLİ TIP KURUMU'NA GÖNDERİLDİ

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İSTANBUL-

Kartal'da çaldığı ciple kaçarken Bedrettin Dalan'ın oğlu Barış Dalan'ın koruması tarafından vurularak öldürülen kişinin cenazesi, savcının incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Görüntü Dökümü

--------

-Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması

-Cenazeden görüntü

-Cenazenin araca konması

-Delil torbalarının olay yeri inceleme aracına konması

-Genel ve detay görüntüler

======================================

2- DARBE GİRİŞİMİNİN KİLİT İSİMLERİNDEN KEMAL BATMAZ İSTANBUL'DA HAKİM KARŞINDA

* Eşi, 20 milyon liralık serveti bilmediğini öne sürdü

Hayati ARIGAN/İSTANBUL () - FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'nde bulunduğu belirlenen örgütün Hava Kuvvetleri Komutanlığı sivil imamı Kemal Batmaz ve jinekolog eşi Gonca Batmaz'ın da aralarında bulunduğu 5 sanık hakkında açılan davanın görülmesine başlandı. Kemal Batmaz, 2 saatlik savunmasında cezaevi ve yargılama sürecini eleştirirken hakimin 'Darbeden pişmanlık duyuyor musunuz ?' sorusuna, 'Darbe yok ki pişmanlık duyayım' cevabını verdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, sanık Kemal Batmaz hakkında "terörizmi finanse etmek" suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar, sanık Rüştü Karakaya hakkında "silahlı terör örgütü yöneticiliği" suçundan 15 yıldan 22,5 yıla kadar, sanıklar Kemal Batmaz'ın eşi Gonca Batmaz, Cemal İbrahim Demirhisar ve Mustafa Caymaz hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istenmişti. İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi'nin bugün görülen duruşmaya tutuksuz sanık Mustafa Caymaz hazır bulunurken diğer sanıklar mahkemeye SEGBİS yöntemiyle katılarak görüntülü ifade verdi.

Terör örgütüne finans ve fon sağlamak suçlarından tutuksuz olarak yargılanan sivil imam Kemal Batmaz, Adil Öksüz'ü tanımadığın belirtti. 15 Temmuz gecesi Ankara Çay yolunda darbe toplantısının yapıldığı villanın önünde bulunan FETÖ'den yargılanan Özkan Düzkaya adına kayıtlı 34 ZD 2676 plakalı aracı o gün kendisinin kullanmadığını belirten Kemal Batmaz, 2 saatlik savunmasında sık sık cezaevi ve yargılama koşullarını eleştirdi. Aracı kendisinin kullandığına dair görüntülerin bulunduğunu belirtilmesi üzerine ise Batmaz, "O aracı dönem dönem kullanırım. Ama o gün aracı kullanmadım" dedi.

"DARBE YOK Kİ PİŞMANLIK DUYAYIM"

Mahkeme başkanın sürekli kendisini uyarmasına rağmen savunma yapmaktan kaçınan darbenin planlayıcılarından Kemal Batmaz, kendisine sorulan sorulara da cevap vermeyeceğini söyledi. Mahkeme Başkanı 'Darbeden pişmanlık duyuyor musunuz ?' sorusuna ise Batmaz, 'Darbe yok ki pişmanlık duyayım' cevabını verdi.

HSYK GENEL SEKRETERİNİN EVİNDE YAKALANDI

FETÖ üyeliği suçlamasıyla tutuklu bulunan eski HSYK Genel Sekreteri Muzaffer Bayram'ın evinde yakalanan tutuklu sanık Gonca Batmaz görüntülü verdiği ifadesinde, Muzaffer Bayram'ı tanımadığını eşinin tutuklanması sebebiyle Ankara'ya sürekli gittiği için babasının genel sekreterin eşi Necla Bayram'ın babasını tanıması vasıtasıyla evi bu şekilde bulduğunu söyledi.

ÖRGÜT EVLİLİĞİ İDDİASI

FETÖ ile bağlantısının olmadığını ileri süren Gonca Batmaz evliliğinin örgüt evliliği olamadığını eşiyle akrabaları vasıtasıyla tanıştığını belirti. Gonca Batmaz, eşimle tanıştıktan sonra severek evlendik. 2 çocuğuma isim koymak için Fetullah Gülen'den isim almadık" dedi.

Kadın doğum uzmanı olduğunu, ailesi tarafından okutulup yanlarında büyüdüğünü belirten Gonca Batmaz, "Eşim tutuklandıktan bir yıl sonra beni de tutukladılar" dedi. Mahkeme başkanının "Eşiniz Hava Kuvvetleri İmamı ve darbe planlayıcısı olarak Ankara 4. Ağır ceza Mahkemesi'nde yargılanıyor. Darbeden 4 gün önce ABD'ye gittiğini biliyor musunuz" sorusuna Gonca Batmaz, "Eşim evlendikten sonra yurt dışına gidip gelirdi. Ne amaçla ABD'ye gitti bilmiyorum, haberim yoktu" dedi.

20 MİLYON TL'LİK SERVETİ BİLMEDİĞİNİ İDDİA ETTİ

Mahkeme Başkanının "Eşinizin üzerine kayıtlı 3 villa, 3 dükkan, 2 taşınmaz ve 4 araç var. Toplam değeri 20 milyon TL. Bunları biliyor musunuz" sorusuna Gonca Batmaz, "Ben sadece İstanbul'daki evi biliyorum" dedi. Bank Asya'ya örgüt liderinin çağrısı üzerine hesabına yatırılan 172 bin TL'yi de eşi Kemal Batmaz'ın yatırdığını belirten Gonca Batmaz, "Adil Öksüz'ü de darbeden sonra televizyon haberlerinde gördüm. Tanımıyorum" dedi.

AKINCI ÜSSÜNDEKİ KİŞİ EŞİME BENZİYORDU

Eşinin darbe planlayıcısı olduğundan hiç şüphelenmediğini belirten Gonca Batmaz, "Akıncı üssündeki görüntülerde eşimi gördüm. Çok benziyordu. Bilirkişi değilim" dedi. Duruşmada diğer sanıkların ifadeleri alınıyor.

Görüntü Dökümü:

-----------

-arşiv

===============================

(ek görüntüler)

3- EMİNÖNÜ'NDE HANLARDAKİ DÜKKANLARI "RESTORASYONA GELDİK" DİYEREK SOYMUŞLAR

Haber-Kamera: Ali AKSOYER/İSTANBUL, ()

Eminönü'nde aralarında tarihi nitelikte olanların da bulunduğu hanlardaki dükkanlara, pazar günleri "Görevliyiz, restorasyon yapacağız' diyerek giren ve dükkanlardan hırsızlık yaptıkları belirlenen biri kadın 9 kişilik hırsızlık çetesi polis tarafından gözaltına alındı. Kendilerini "Ayanlar" çetesi olarak isimlendiren şüphelilerle birlikte hırsızlıklarda kullandıkları murç, matkap tornavida gibi malzemelerin yanı sıra çaldıkları bazı eşyalar, bir pompalı tüfek ile bir tabanca ve 40 bin dolar ele geçirildi.

Şüphelilerin şikayetçi olan 40 dükkan sahibinden yaklaşık 7 milyon liralık hırsızlık yaptıkları tespit edildi. Şüphelilerin girdikleri bir handa 4 saat kalarak yaklaşık 1 milyon liralık hırsızlık yaptıkları öğrenildi. Yetkililer iş hanlarında kapıları kırılan ancak içerde kasa bulunmadığı için bir şey çalınmayan onlarca dükkan sahibinin şikayetçi olmadığını, şüphelilerin yüzlerce dükkana girdiğinin tespit edildiğini söyledi.

"RESTORASYONA GELDİK" DİYEREK SOYMUŞLAR

Eminönü bölgesinde tarihi hanlardaki dükkanlarda son aylarda yaşanan hırsızlıklar üzerine polis tarafından soruşturma açılmıştı. Asayiş Şube Müdürlüğü, Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan soruşturmada, şüphelilerin hırsızlık için iş hanlarının kapalı olduğu pazar günleri çalıştığını belirledi. Ellerinde çanta ve matkaplarla hanlara gelen çevredekilere de "görevliyiz, restorasyon yapacağız" diyerek içeriye giren şüphelilerin tüm dükkanların kapılarını kırdıkları öğrenildi. İçinde kasa bulunmayan dükkanlara dokunmayan şüphelilerin diğer dükkanlarda buldukları kasaları açarak para ve ziynet eşyaları çaldıkları belirlendi. Hırsızlıklar sırasında güvenlik kameraları tarafından görüntülenen şüphelilerin bazı dükkanlardan ise saat, imitasyon süs eşyaları gibi taşıyabildikleri eşyaları da aldıkları öğrenildi.

POLİS TEKNİK VE FİZİKİ TAKİP YAPTI

Hırsızlık Büro Amirliği tarafından 18 Kasım 2018 tarihinde Yeni Han'da meydana gelen hırsızlık olayının ardından yapılan çalışmalarda önce şüphelilerin kimlikleri tespit edildi. Daha sonra evleri ve çalışma şekilleri deşifre edilen hırsızlık çetesinin organize bir şekilde çalıştığı ortaya çıktı. Çete liderliğini Mazlum T.nin (40), yardımcılığını ise cezaevinden iki ay önce çıkan Bayram Y.'nin yaptığı çetenin, çaldıkları paraları banka hesabında saklayan üyesinin ise Yüksel A. olduğu belirlendi.

HIRSIZLIK YAPTIKTAN HEMEN SONRA YAKALANDILAR

Şüphelilerin 13 Ocak 2019 tarihinde Erciyes Han'a girdikleri tespit edilen şüphelileri yakalamak için harekete geçen polis 5 eve eş zamanlı baskın yaptı. Baskında çete lideri ve yardımcısının da aralarında bulunduğu 1'i kadın 9 kişi gözaltına alındı. Kendilerini "Ayanlar" çetesi olarak isimlendiren şüphelilerle birlikte hırsızlıklarda kullandıkları murç, matkap tornavida gibi malzemelerin yanı sıra çaldıkları bazı eşyalar, bir pompalı tüfek ile bir tabanca ve 40 bin dolar para ele geçirildi.

7 MİLYON LİRALIK HIRSIZLIK YAPMIŞLAR

Daha önceden hırsızlık suçundan çok sayıda polise geliş kaydı bulunduğu öğrenilen şüphelilerin şikayetçi olan 40 mağdurdan toplamda 7 milyon liralık hırsızlık yaptıkları tespit edildi.

BİR GÜN DE 50 DÜKKANA GİRMİŞLER

Ancak yetkililer kapıları kırılmasına rağmen kasaları bulunmadığı için iş yerlerinden bir şey alınmayan onlarca mağdurun şikayetçi olmadığını belirterek, şüphelilerin girdiği dükkan sayısının 100'ün üzerinde olduğunu söyledi. Yetkililer şüphelilerin hırsızlık için girdiği Pamir han'da 50 dükkanın kapılarının kırıldığının tespit edildiğini söyledi.

ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Poliste işlemleri tamamlanan Mazlum T., Bayram Y., M.T., E.T., M.Ç., H.O, H.T., Y.A., M.A. önlemleri altında adliyeye gönderildi.

Ek görüntüler

/////////////////////

-Güvenlik kamerası görüntüsü

-Hırsızların gelişi

-Kapıları kırmaları

-Hırsızlık anları

Görüntü dökümü:

----------------

-Şüphelilerin emniyetten çıkışı

-Ele geçirilen malzemeler

-Genel ve detaylar

==========================================



(ek görüntüyle)

4- ESENLER'DE İŞ YERİ TABELASI İKİ KİŞİNİN ÜZERİNE DÜŞTÜ

Haber-Kamera Cemil ÖZDEMİR - İSTANBUL ()

Esenler'de bir börek salonunun tabelası cadde üzerinde yürüyen iki kişinin üzerinde düştü. Tabelanın altında kalarak yaralanan kişiler sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Esenler Oruç Reis Mahallesi Karadeniz Caddesi üzerinde meydana geldi. Samet Kaş ve Kadir İnceel kaldırımda yürürken, börek salonunun tabelası üzerlerine düştü. Tabelanın altında kalan yaralılar, mahallesi sakinleri tarafından kurtarıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralıları ambulansla Bağcılar Devlet Hastanesine kaldırdı.

OKUL DAĞILSAYDI FACİA OLURDU

Kazayı gördüğünü söyleyen Fırat Önenç Ben annemle beraber camları siliyordum. Bir baktım, bir anda tabela düştü aşağıya, arkadaşlar altında kaldı. Ben dayım ile beraber aşağıya indim. Tabelayı kaldırınca bir kişinin kafası gitmişti, diğerinin de kafası yaralıydı. Ben kazağımı çıkardım tampon yaptım. Ambulans geldikten sonra arkadaşları aldılar gittiler. Allahtan okul dağılmamıştı o sırada, okul dağılsaydı facia olacaktı burada dedi.

KAN DEVAMLI AKIYORDU

Kaza anını gördüğünü söyleyen Cemil Yılmaz da, Yeğenim kafasına bez koymuştu kanı durdurmak için, elimin içi kadar bir patlak vardı. Kan devamlı akıyordu. Korktum ben, çocuğun yüzü bayağı bir sararmıştı. Çocuğu konuşturmak için bayağı mücadele ettik ama ambulans gecikti dedi.

Görüntü Dökümü

---------------

/ek görüntü

Olay sonrası çekilen görüntüler

---------

-Tabeladan görüntü

-Börek salonundan görüntü

-Görgü tanıkları röp.

-Genel ve Detaylar



=============================

5- MEHMET ALİ BİRAND MEZARI BAŞINDA ANILDI

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Güven USTA / İstanbul

Duayen gazeteci ve televizyoncu Mehmet Ali Birand, 6. ölüm yıldönümünde mezarı başında anıldı.

Birand'ın Anadolu Hisarı Mezarlığı'ndaki kabri başındaki anmaya eşi Cemre Birand, oğlu Umur Birand, Kanal D Haber Koordinatörü Mustafa Aşçıoğlu, yakınları ve meslektaşları katıldı.

Birand'ın mezarının üzerine ailesi tarafından, "Memoş" yazılı küçük bir çelenk konuldu. Anma sırasında Birand için Kuran-ı Kerim okundu, dua edildi.

"6 YIL NASIL GEÇTİ BİLMİYORUM"

Cemre Birand, "6 yıl nasıl geçti bilmiyorum. Hem bizim hayatımızda hem de Türk basınında çok büyük bir boşluk bıraktı. Bugün gelen mesajlara bakıyorum, herkes 'onu arıyoruz, onu gibi gazeteciyi arıyoruz, o başkaydı' diyor. Yeri doldurulamıyor. İnsan hayatında her an anmıyor ama bir şey oluyor. Şarkı çalıyor, bir olay oluyor o anda cız diye yokluğunu hissediyorsunuz. Bir de oturduğum odanın her yerinde resimleri var, akşam en son gördüğüm surat o" dedi.

"HER YERDE ARIYORUM"

Umur Birand ise "Özlem değişmedi, hep arıyorum, ailecek arıyoruz, özlüyoruz. Hep aynı soru, 'babam hayatta olsaydı ne derdi?'

Oğlu olarak özlemim hep aynı, her yerde arıyorum, keşke yanımda olsa. Babam bana 'oğlum bir gün beni arayacaksın, keşke babam hayatta olsaydı diyeceksin' derdi. Hiçbir zaman inanmazdım. O cümlesi kulaklarımda durmadan çınlıyor. Her vermiş olduğum kararda, her mutlulukta insan babasıyla paylaşmak istiyor. Annem hayatta onunla paylaşıyorum ama babasız da olmuyor" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

----------------------

-Mezardan görüntüler

-Çiçeğin görüntüsü

-Cemre Birand'ın açıklamaları

-Umur Birand'ın açıklamaları

-Kuran okunması ve dua edilmesi

-Detaylar