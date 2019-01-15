DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 4 

1- KADIKÖY'DE VİNÇ DEVRİLDİ, OPERATÖRÜ ŞANS ESERİ YARA ALMADAN KURTULDU

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR/İSTANBUL, ()

Kadıköy'de bir inşatta çalışma sırasında yükün ağır gelmesi sonucu vinç devrildi. Kazada vincin operatörü şans eseri yara almadan kurtuldu.

Kaza öğle saatlerinde Suadiye Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir inşaata kamyonla getirilen tuğlalar vinç yardımıyla indiriliyordu. Seçkin Koçyiğit'in kullandığı vinç, yükün ağır gelmesiyle bir anda devrildi. Ayağı kırılan vincin kabin kısmı yere eğildi, kasası yukarı kalktı. Koçyiğit, kendini hemen dışarı atarken kısa süreli bir panik yaşandı. İnşaatın çevresi güvenlik şeridi çekilerek güvenlik önlemi alındı.

Seçkin Koçyiğit "Çalışma yaparken bir anlık dengesizlik nedeniyle devrildi. Güvenlik şeridi çektik. İyiyim ben de bir şey yok" diye konuştu.

Görüntü dökümü:

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-İnşattan görüntü

-Vincin görüntüsü

-Vinç sürücüsü ile röp

-Dik şekilde duran vinçten görüntü

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2 - LEVYE İLE KİLİDİ KIRIP İŞYERİNİ BÖYLE SOYDULAR

Haber-Kamera.Cengiz ÇOBAN-Murat KORKMAZ-İSTANBUL-

Üsküdar'da maskeli hırsızlar 5 dakikada 50 bin liralık lastik, akü, jant çaldı. Hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Çengelköy mahallesinde bir işyerinde meydana geldi. Saat 06.30 sıralarında bir minibüsle işyerine gelen hırsızlar, levye yardımıyla kepengi kırarak içeri girdi. 6 hırsız, 5 dakika içinde lastik, akü ve jantları minibüse yükleyerek kayıplara karıştı.

İşyeri sahibi Hamza Aksoy " 52 adet lastik, 9 adet akü, 4 adet jantımızın çalındığını tespit ettik. Polise şikayette bulunduk" dedi.

Yaklaşık 50 bin liralık soygun güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde minibüsle gelen maskeli soyguncular kepengi levye ile açarak işyerine giriyorlar. İçerideki lastik ,akü ve jantları alan hırsızlar geldikleri minibüsle kaçıyorlar.

Polis kaçan soyguncuları yakalamak için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü:

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-İşyerinden görüntü

-İşyeri sahibi ile röp

GÜVENLİK KAMERA GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Hırsızların minibüsle gelmesi

-Kapıyı açmaları

-İçeri girmeleri

-Lastikleri, akü ve jantları almaları

-Minibüse koymaları

-Genel ve detay görüntüler



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3- AVCILAR'DA YANGIN PANİĞİ

Alper KORKMAZ / İSTANBUL, ()

Avcılar'da 4 katlı bir binanın 1'inci katında yangın çıktı. Dumandan etkilenen anne ile çocuğu kendi imkanlarıyla dışarı çıktı. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yangın sabah saatlerinde Cihangir Mahallesi'nde bulunan 4 katlı binanın 1.katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mutfakta henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın büyüyerek oturma odasına da sıçradı. Pencereden yükselen alevleri gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Bu sırada dairede bulunan ve dumandan etkilenen anne ile çocuğu kendi imkanlarıyla dışarı çıktı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yaşanan olay vatandaşların cep telefonu kamerasını yansıdı.

Görüntü dökümü:

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-Vatandaş cep telefonu görüntüsü

-Yükselen alevler

-İtfaiye ekiplerinden görüntü

-Dairenin içinden görüntü

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4- İMAMOĞLU'NDAN GALATASARAY SPOR KULÜBÜ'NE ZİYARET

Haber: Mehmet İlkay ÖZER Kamera: Harun UYANIK-İSTANBUL

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Ekrem İmamoğlu, Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz ile görüştü. Galatasaray Türk Telekom Stadında bir araya gelen Cengiz ve İmamoğlu basın mensuplarına açıklama yaptı.

İmamoğlu,"İstanbul'un dünya çapında markaları var. 'En öne çıkan markası nedir?' deseniz 3 değerli kulüpten başlarız. Bu anlamda Beşiktaş kulübünü ziyaret etmiştik. Bugün de Galatasaray Spor Kulübünü ziyaret ettik. Değerli başkanımız ve yöneticileriyle özellikle İstanbul kentinden beklentileri nedir diye konuştuk. 114 yıllık kulübün hem bugünü hem yarını açısından bu kentle bütünleşmesi, bu kentte spor kültürünün yaygınlaştırılması yanı sıra Galatasaray kulübünün markalaşması konusunda bu kentin kulübümüze katacakları ve ortak neler üretebiliriz? konusunda fikirlerimizi paylaştık. Kendilerinin de çok değerli fikirlerini aldık" dedi.

"BU ZİYARETLER SİYASİ ÇALIŞMALARIMIZIN EN RENKLİ TARAFI"

İmamoğlu şöyle devam etti: Bizim özellikle İstanbul'da sporun gelişiminin, toplumsal sporun herkesin her yaşta spor yapabilme imkanlarında bu değerli kulüplerimizi motive edici olarak görüyoruz. Bu motivasyonu en üst seviyeye çıkarmak için sadece tesisleşme de yetmiyor. Bu işin başka paradigmaları var. Bunları paylaştık. Şimdiden çok değerli işler çıkacağını görüyorum. Bu şehrin sanal büyütülmeye yönelik bir takım kavramlar üretilmesine ihtiyacı yok. Zaten mevcutta çok değerli kulüpleri var. Galatasaray'a tüm spor alanlarında yaptığı mücadelede başarılar diliyorum. Önümüzdeki yerel seçimden sonra spor kulüplerinin de bu kentin değerli bir parçası olduğunun hissedildiği günleri yaşamayı istiyorum. Bu ziyaretler siyasi çalışmalarımızın en renkli tarafı. Çünkü işin içine renkler giriyor.

MUSTAFA CENGİZ: HUZUR İÇİNDE VE DOSTÇA BİR YARIŞ DİLİYORUZ

Galatasaray Spor Kulübü başkanı Mustafa Cengiz ise, "Ben seçimlerin demokrasi içinde barışçıl ve kardeşçe geçmesini diliyorum. Sayın başkanımıza candan başarılar diliyorum. Sportif anlamda tabi. Biz işin siyaset boyutunda asla olamayız. Sayın başkanla sportif anlamda düşüncelerimizi paylaştık. Özellikle büyük kentlerde özellikle İstanbul'da spor kulüplerine İstanbul Büyükşehir Belediyesinin doğrudan ve daha çok katkı vermesini, temsil oranında diliyoruz. Biz sadece bir futbol kulübü değiliz. Aynı zamanda 1650 sporcusu olan bir spor kulübüyüz. Huzur içinde ve dostça bir yarış diliyoruz" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-İmamoğlu'nun konuşması

-Cengiz'in açıklamaları

-Detaylar

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5- VALİ YERLİKAYA İSTANBUL'UN "UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE" RAKAMLARINI AÇIKLADI

* İstanbul Valisi Ali Yerlikaya,

"2016'da narkotik olay sayısı 20 bin 406 iken, 2018'de 46 bin 153'e ulaşmış. Sahaya baskı uygulamışız, bu artmış. Şüpheli şahıs işlem sayısı, bu olaylarda ele geçilen şüpheli sayısı 2016'da 30 bin 695 iken, 2018'de 64 bin 315'e ulaşmış. 2016'da 2 bin 843 kişi tutuklanmış, 2018'de bu rakam 6 bin 110 olmuş"

"Bugün itibariyle İstanbul'daki ceza infaz kurumlarında bulunan 36 bin 597 hükümlü ve tutuklunun yüzde 25'i yani 9 bin 145 uyuşturucu ile ilgili alınan tutuklu ve hükümlülerdir"

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Güven USTA/İSTANBUL,()

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, başkanlığında İstanbul muhtarlarının katıldığı "Uyuşturucu ile mücadeleö toplantısı düzenlendi. Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen toplantıya Vali Yerlikaya ve 900 üzerinde muhtarın yanı sıra İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Yeşilay Başkanı Mücahit Öztürk de katıldı.

Vali Ali Yerlikaya toplantıdaki konuşmasında, "Türkiye Jeopolitik konumu nedeniyle uyuşturucu kaçakçılığında transit ülke konumundadır. Son yıllarda bilhassa sentetik uyuşturucular konusunda ülkemiz hedef alındı. Dünyada ve ülkemizde özellikle gençler arasında yayılma eğilimine giren bu soruna karşı toplumsal duyarlılığımız arttı" dedi.

İSTANBUL'UN NARKOTİK UYGULAMALARI

Yerlikaya, "İster transit ister tüketime yönelik olsun, İstanbul'umuzda Uyuşturucu ile mücadelede çok önemli mesafeler alındı. 2016'da narkotik olay sayısı 20 bin 406 iken, 2018'de 46 bin 153'e ulaşmış. Sahaya baskı uygulamışız, bu artmış. Şüpheli şahıs işlem sayısı, bu olaylarda ele geçilen şüpheli sayısı 2016'da 30 bin 695 iken, 2018'de 64 bin 315'e ulaşmış. 2016'da 2 bin 843 kişi tutuklanmış, 2018'de bu rakam 6 bin 110 olmuş. 2016'da 6 bin 852 kilogram uyuşturucu madde, 2018'de 11 bin 913 kilogram uyuşturucu madde ele geçirilmiş. Uyuşturucu hap adet olarak 2016'da 1,3 milyon iken, 2018'de yaklaşık 6,9 milyon olmuş. Bunlara ilaveten Gümrük Muhafaza Başmüdürlüğümüz 2018'de İstanbul'daki tüm gümrük kapılarında yaklaşık 148 milyon lira değerinde 1 ton 36 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. Bu kapsamda 99 vatandaş hakkında adli işlem yapıldı. Bugün itibariyle İstanbul'daki ceza infaz kurumlarında bulunan 36 bin 597 hükümlü ve tutuklunun yüzde 25'i yani 9 bin 145 uyuşturucu ile ilgili alınan tutuklu ve hükümlülerdir" şeklinde konuştu.

OKULLARIN GÜVENLİĞİ

Ali Yerlikay, "İstanbul'da resmi ve özel temel ve orta öğretimde 6 bin 314 okul, 2 milyon 741 bin 423 öğrenci bulunuyor. İçişleri Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında 2016 sonunda yapılan İşbirliği protokolüyle Kent Güvenlik Yönetim Sistemi'ne yani MOBESE'ye 196 okulumuz dahil oldu. 204 okulumuzun da ihale sürecinin tamamlanıyor, inşallah bunu da hizmete aldığımız zaman 400 okulumuz MOBESE sistemine dahil olacak. Okulumuzun dışını MOBESE görecek. 2018- 2019 Eğitim-Öğretim Döneminde İŞKUR tarafından 2 bin 55 özel güvenlik kadrosu bize verdi. Bizde bunu 39 ilçemizde resmi okullarımızda risk analizine göre taksim ettik. Şu ana kadar bunların yüzde 70'i işe başladı. Az zamanda diğerlerini de tamamlayacağız" şeklinde konuştu.

AMATEM VE ÇAMATEM RAKAMLARI

Yerlikaya, "2018'de İstanbul'da AMATEM merkezlerinin 70 bin 808, ÇAMATEM (Çocuk Ergen Madde Bağımlılığı Tedavi Merkezi) merkezleri 6 bin 36 poliklinik başvurusu kabul etti. Bu hizmetiyle AMATEM merkezlerimiz ülkemiz madde bağımlılığı tedavisinin yüzde 26,49'unu, ÇAMATAM merkezlerimiz de yüzde 57,32'sini gerçekleştirdi. Geçtiğimiz yıl AMATEM merkezlerimiz 2 bin 854, ÇAMATEM merkezlerimiz 343 hastayı yataklı tedavi etmek suretiyle uyuşturucudan arındırdı. AMATEM merkezlerimizin Türkiye arındırma hizmeti içerisindeki payı yüzde 18,09, ÇAMATEM merkezlerimizin payı yüzde 41,68 oldu. Denetimli serbestlikte, 37 bin 972 madde bağımlısına hastanelerimizde poliklinik hizmeti verilmiş, CMK 74. Maddesine göre adli psikiyatri servisinde 377 bağımlı gözlem amaçlı hastaneye yatırıldı. Denetimli serbestlikte yatırılanların oranı Türkiye toplamının yüzde 21,19'u, adli psikiyatri servisine yatırılanların oranı yüzde 45,58'ini oluşturmaktadır" diye konuştu.

"UYUMA" PROJESİ

Vali Yerlikaya, "Şehrimizdeki okullarımızda ve üniversitelerimizde Yeşilay ile birlikte çok önemli bir projeyi de inşallah çok yakında birlikte başlatacağız. Ve diyoruz ki 'UYUMA'. İçişleri Bakanlığımızın Uyuşturucu ile Mücadele Aplikasyonu (UYUMA) var, mobil telefon uygulaması. Uyuşturucuyla mücadelede ihbar mekanizmasını kolaylaştırmak ve yaygınlaştırmak amacıyla yeni bir yöntem yakın zaman önce faaliyete geçti. Uygulamayı telefonlarına indiren vatandaşlarımız, gerekli bilgileri girerek sisteme kaydolacaklar. Cep telefonunda devamlı duracak. Uyuşturucu satışı veya kullanımıyla ilgili herhangi bir olay gözlendiğinde bunu çok kısa sürede yetkili mercilere iletebilecekler. Hemen elimizin altındaki telefonla şahit olduğumuz bir vakayı anında güvenlik güçlerimize bildirme imkanına kavuşmuş oluyoruz. Kimsenin güvenliği ve mahremiyetini ihlal etmeden, ihbar edenin güveliği ve mahremiyeti saklı olarak bu büyük mücadeleye bütün vatandaşlarımızın destek olmaları çok büyük bir kolaylık. Lütfen bu uygulamayı kullanalım, destek olalım, bu mücadele hep birlikte gören gözler, işiten kulaklar ve söyleyen diller olmamıza imkan sağlıyor. Her buluşmada bizden kamera, MOBESE talepleriniz var ve bu haklı bir talep. Bunları imkanlar, fırsatlar dahilinde artırmak da bizim hedefimiz. Ama 959 muhtarımız ve 15 milyon hemşerimiz bu mobil uygulamasıyla aslında, teşbihte hata olmasın bir MOBESE hizmeti veriyor ve onların kişi mahremiyetini de biz burada muhafaza ediyoruz. İhbar, hatırlatmak, uyarmak sizden, çalışmak güvenlik güçlerimizden, bizden" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-Yerlikaya'nın konuşması

-Muhtarların görüntüsü

-Detaylar

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