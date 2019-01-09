DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 4

BAKIRKÖY'de bir iş adamının evine girerek kasada bulunan 65 çeyrek, 32 yarım ve 15 tam altın, 10 adet altın set, antika saat ve iki cep telefonu çaldığı iddia edilen Muharrem D.(25) polis tarafından yakalandı. Şüphelinin daha önceden kasten yaralama ve silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan polise geliş kaydı olduğu belirtildi.

Bakırköy'de 11 Aralık 2018'de meydana gelen olayda tektilci işadamı K.Y.(62)'nin evine giren bir hırsız evin duvarında bulunan kasayı yerinden sökerek çıkardı. Mağdur K.Y.'nin içerde uyuduğu sırada meydana gelen olayda hırsız, 65 çeyrek, 32 yarım, 15 tam altın, 10 adet altın set, antika saat ile iki cep telefonunu çaldı. Şüpheli, evde bulduğu kontak anahtarını da çalarak kapı önünde park halindeki otomobille kayıplara karıştı.

Polis olayla ilgili yapılan soruşturmada bazı güvenlik kamera görüntülerini inceleyerek şüphelinin kimliğini tespit etti. Daha önceden polise geliş kaydı bulunan şüpheli, Sultangazi'de bir eve yapılan baskında gözaltına alındı. Şüphelinin çaldığı otomobil ise terk edilmiş olarak bulundu. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edilirken, polis çalınan ziynet eşyalarını bulmak için çalışma sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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-Şüphelinin adliyeye sevki

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8- KOLİN İNŞAAT'TAN HİSSE AÇIKLAMASI

İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, () - İSTANBUL Havalimanı inşası ve 25 yıl boyunca işletmesini üstlenen İGA İşletmesi A.Ş ortaklarından bulunan Kolin inşaat yüzde 20'lik hissesini devir edeceğini açıkladı.

Konuyla ilgili olarak Kolin İnşaat A.Ş'den yapılan açıklamada, "Türkiye'nin son dönemde ortaya koyduğu önemli mega projelerden biri olan İstanbul Havalimanı'nın sıfır noktasından itibaren ortakları arasında yer alan kuruluşumuz, bu yatırımın projenin tamamlanma aşamasına gelmesi ve işletmeye açılmasıyla birlikte yeni bir değerlendirmeye gitme kararı almıştır. Kolin İnşaat olarak farklı işlerimizde de ortaklığımızı sürdürdüğümüz İGA'da ortaklarımızla İGA'daki hisselerimizin devri üzerine görüşmelerimizi sürdürdüğümüzü belirtmek isteriz" denildi.

5 ORTAKLI ŞİRKET

7 Ekim 2013 günü kurulan İGA Havalimanı A.Ş, geçtiğimiz ay yapılan genel kurulda sermayeyi 7 milyar 368 milyon TL'ye yükseltilmişti. İGA Havalimanı ortaklığında Cengiz İnşaat San. Ve Tic. AŞ, Mapa İnşaat ve Tic. AŞ, Liman İnşaat San. Ve Tic. AŞ, Kolin İnşaat Tur. San. Ve AŞ ve Kalyon Havacılık ve İnşaat AŞ'nin yüzde 20'şer pay sahibi olduğu sahipti.



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9- THY İTALYA'DAKİ GREV NEDENİYLE BAZI SEFERLERİNİ İPTAL ETTİ

Enver ALAS / Tansu Edip GÖKBUDAK İSTANBUL,

Türk Hava Yolları(THY), İtalya'daki Hava Trafik Kontrollerinin 11 Ocak'ta yapacağı grev nedeniyle, Roma, Milano ve Venedik'e yapılacak bazı seferlerini karşılıklı olarak iptal etti. THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamaya iptal edilen seferler şu şekilde:

TK1865 - TK 1866 İstanbul-Roma-İstanbul

TK 1871 -1872 İstanbul-Venedik-İstanbul

TK 1895-1896 İstanbul-Milano-İstanbul