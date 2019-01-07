DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 4 

1- EREN ERDEM'E 19 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ (2)

Haber: Serpil KIRKESER - Özden ATİK İSTANBUL

FETÖ'nün 17-25 Aralık kumpas sürecinde yasadışı ses kayıtlarını servis ettiği gerekçesiyle yargılanan dönemin Karşı Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve eski CHP Milletvekili Eren Erdem hakkında "Örgüte üye olmamakla birlikte örgüte yardım etmek", ve "gizliligin ihlali" suçlarından 8,5 yıldan 19 yıla kadar hapis istendi.

Çağlayan'da bulunan İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 12 sanıklı davada Eren Erdem, SEGBİS ile duruşmaya bağlandı. Duruşmada ayrıca biri tutuklu 4 sanık daha hazır bulundu. Duruşmada tanıkların dinlenmesinin ardından söz alan duruşma savcısı, esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Mütalaada, eski CHP Milletvekili Eren Erdem hakkında "Örgüte üye olmamakla birlikte örgüte yardım etmek", ve "Gizliligin ihlali" suçlarından 8,5 yıldan 19 yıla kadar hapsi talep edildi. Firari sanıkların dosyaları ayrılması talep edilen mütalada, bazı sanıkların beraati, bazı sanıkların ise cezalandırılması talep edildi. Duruşma sanık ve avukatların esas hakkındaki mütalaaya karşı beyanlarının alınmasıyla devam ediyor.



Görüntü Dökümü:

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Arşiv görüntüler

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2 - NARKOTİK POLİSİNDE YUNANİSTAN'DA OPERASYON (1)

Haber: Çağatay KENARLI - İSTANBUL

Türk ve Yunan narkotik polislerince Yunanistan'ın Pire Limanı'nda operasyon düzenlendi.

Operasyonda Lazkiye limanından çıkan Hırvatistan üzerinden Türkiye karasularını geçerek Dubai'ye ulaşacak gemide yüklü konteynerde yaklaşık 23 tonluk kurşun levha içine gizlenmiş milyonlarca uyuşturucu hap ele geçirildi.

Görüntü Dökümü:

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-Operasyondan görüntüler

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3 - METİN AKPINAR'IN DOSYASI AYRILDI

Haber:Serpil KIRKESER / İSTANBUL

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Sanatçı Metin Akpınar hakkında, "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine karşı silahlı isyana tahrik etme" suçundan yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Savcılık, Metin Akpınar hakkında "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine karşı silahlı isyana tahrik etme" suçuna ilişkin dosyasının tefrik (ayrılmasına) edilmesine karar verdi. Savcılık, hazırlanan suç itibariyle görev kapsamına girdiği gerekçesiyle fezlekeyi İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderdi. Metin Akpınar hakkındaki diğer suçlarla ilgili soruşturmanın ise İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nda devam ettiği öğrenildi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, katıldıkları bir televizyon programında sarf ettiği sözler nedeniyle sanatçılar Müjdat Gezen ve Metin Akpınar hakkında soruşturma başlatılmıştı. Müjdat Gezen'in "Cumhurbaşkanına Hakaret" suçundan, Metin Akpınar ise "Halkı Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine Karşı Silahlı İsyana Tahrik etme" ve "Cumhurbaşkanına Hakaret" suçlarından adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edilmişti. Akpınar ve Gezen yurt dışına çıkış yasağı ve haftada bir gün karakola imza verme şartıyla mahkemeden serbest bırakılmıştı.



Görüntü Dökümü:

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Arşiv görüntüler





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4- BİNALİ YILDIRIM GAZETECİLERİN SORULARINI YANITLIYOR (1)

"İstanbul'da İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nin gündeminin en önemli konusu imar plan tadilatı olmayacak"

"İstanbul'daki trafik sorununu sürdürülebilir çekilebilir veya katlanılabilir düzeye getireceğim"

"Uber, teknolojinin bize getirdiği bir konfor. Bunu da yok sayamayız"

"Kaybetmek için kimse yola çıkmaz. Kazanacağım"

İstanbul

TBMM Başkanı ve AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, Cemile Sultan Korusu'nda medya temsilcileriyle bir araya geldi.

"MECLİSİN ÖNEMLİ KONUSU İMAR PLAN TADİLATI OLMAYACAK"

Kameralara kapalı bölümde medya temsilcilerin sorularını yanıtlayan Yıldırım, "Ben eğer belediye başkanı olursam, İstanbul'da İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nin gündeminin en önemli konusu imar plan tadilatı olmayacak. Bugün meclislerin gündeminin yüzde 75'i bunlar. Burada açıklıyorum imar fonksiyon değişikleri olmayacak. Bütün yanlışlar burada" dedi.

"BEN GERÇEKÇİ BİR İNSANIM"

Yıldırım İstanbul'un trafik sorunu ile ilgili olarak," İstanbul'da birisi dese ki; ben İstanbul trafiğini ulaşım sorununu yüzde yüz çözeceğim. İnanmayın. Böyle bir şey yok. Ben gerçekçi bir insanım. Ben neyi vaad ediyorum. İstanbul'daki trafik sorununu sürdürülebilir çekilebilir veya katlanılabilir düzeye getireceğim. Bir başka değişle trafik akışı devam edecek. Sürekli 80 km olmayacak ama 25 km de olsa sürekli akacak. Durmayacak. Durma zamanını azaltacağız. Şu anda durma zamanı gün boyunca 45 dakika. Bunu 30'un altına ite kalka indireceğiz" ifadelerini kullandı.

"İSTANBUL AİDİYETİNİ GÜÇLENDİRECEĞİM"

'İstanbul için ilk ne yapacaksınız?" sorusuna Yıldırım, "Bir kere belediye başkanı olursam yapacağım en önemli iş; İstanbul aidiyetini güçlendireceğim. Yani İstanbul'da yaşayanlar İstanbul aidiyetini taşıması lazım. Mesela bunu İzmir yapıyor. Türkiye'nin her tarafından geliyor. Ama bir buçuk sene sonra ben İzmirliyim diyor. İstanbul'dakiler Zonguldaklıyım diyor, Kastamonuluyum, Suriyeliyim diyor. Tabiki farlklı farklı yerlerden olacağız. Ona bir itirazım yok. İstanbul bizim evimiz bizim geleceğimiz. İki; İstanbul ekonomisine kafa yoracağız. İstanbul'da istihdam imkanlarının arttırılması. İstanbul'da turizm faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi. Sezonun uzatılması. İstanbul imar meselelerinin karmaşadan kaostan kurtarılması. İstanbul'un dünya şehirleri arasındaki yerinin daha yukarılara taşınması" şeklinde cevap verdi.

"UBER, TEKNOLOJİNİN BİZE GETİRDİĞİ BİR KONFOR"

Yıldırım, Uber ile ilgili soruyu da cevap verdi. "80'li yıllarda iki taksim vardı" diyen Yıldırım, "Taksiler şehrimizin aynasıdır. Taksicilerin gözden geçirilmesi lazım. Eğitim, standartlar, güvenlik yönleriyle yapılması gereken çok işler var. Uber, teknolojinin bize getirdiği bir konfor. Bunu da yok sayamayız. Buralarda düzenleme lazım. Bunları yapacağız, sıkıntı çıkacağını zannetmiyorum" diye konuştu

"KAYBETMEK İÇİN KİMSE YOLA ÇIKMAZ. KAZANACAĞIM"

Yıldırım, bir soru üzerine "Kaybetmek için kimse yola çıkmaz. Kazanacağım" dedi. Binali Yıldırım , "Kamuoyu araştırmaları mutlaka yapılıyor. 15'inci seçimime giriyorum hiçbir zaman kamuoyu araştırmalarına göre kampanya yapmadım. Bu dönemde de yapmayı düşünmüyorum. 31 Mart akşamı sandıktan çıkan, en doğru anket olacaktır. Onu bekleyip göreceğiz. 'Yüzde şu kadar alacağım' demeyi oy verecek insanların iradesine saygısızlık olarak görürüm" dedi.

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5- ISINMAK İÇİN ÇALIŞTIRDIĞI CİP BODRUM KATIN PENCERESİNE ÇARPTI

Ersan SAN/İSTANBUL ()

Fatih'te bir kişi arkadaşının gelmesini beklerken, ısınmak cipin kontak anahtarını çevirince araç bir anda kaymaya başladı. Cip önce park halindeki kamyonete, ardından bir apartmanın bodrum katındaki dairenin penceresine çarparak durdu. Aracın ön tarafının bir bölümünün içeriye girdiği olayda, evde bulunanlar büyük panik yaşarken, şans eseri olayda ölen yada yaralanan olmadı.

Yavuz Sultan Selim Mahallesi Kıvrım Sokak'ta meydana gelen olayda, ehliyeti olmayan 55 yaşındaki Mehmet İrtürk, arkadaşının cipinde bekliyordu. Isınmak için kontağı açtığı sırada hareket eden cip, önce park halindeki kamyonete sürttü, ardından bir apartmanın bodrum katındaki dairenin parmaklıklarına çarparak durdu. Evde bulunan İsmail Çiftçi, eşi ve çocuğu büyük panik yaşadı. Önce doğalgaz borusu patladığını sanan Çiftçi ailesi, daha sonra dışarı çıktı. Şans eseri kazada ölen yada yaralanan olmadı. Ehliyeti olmadığını söyleyen İrtürk, " Ben aracı sürmüyordum. Isınmak için arabayı aracı çalıştırdım, birden hareket etti." dedi.

Görüntü dökümü:

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-Olay yeri

-Kaza yapan araç

-Evin içinden görüntü

-İrtürk ile röp

-Genel ve detaylar

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6- YEDİKULE'DEKİ BİNA ÇÖKMESİNE SUÇ DUYURUSU

Haber- Kamera: Şengüler YEŞİL/İstanbul,()

CHP İstanbul milletvekili Gökhan Zeybek, Fatih Yedikule'de 2 kişinin ölümüyle sonuçlanan bina çökmesiyle ilgili İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Fatih Belediye Başkanı Hasan Suver, İBB Zabıta Daire Başkanı, İBB İtfaiye Daire Başkanı ve İBB Avrupa Yakası İtfaiye Daire Müdürü ile Fatih Belediyesi zabıta müdürü hakkında "Görevi kötüye kullanma", "Taksirle yaralama" ve "Taksirle öldürme" gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusu dilekçesini veren Zeybek daha sonra açıklama yaptı.

Zeybek, "Yıkılma tehlikesi bulunan bu binanın insan giriş çıkışına kapatılması ve gerekli emniyet tedbirleri alınması gerekirken gerek Fatih Belediyesi'nin gerekse Büyükşehir Belediyesinin gerekli birimleri görevlerini ihmal etmiştir" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Gökhan Zeybek adliye önünde açıklama görüntüleri

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7 -BAKIRKÖY'DE VİLLANIN ÇATISI YANDI; ANAOKULUNDA KORKU YAŞANDI

Haber-kamera: Cemil ÖZDEMİR/İSTANBUL ()

Bakırköy'de bir villanın çatısında yangın çıktı. Villanın bitişiğinde anaokulunun bulunması paniğe neden oldu.

Yangın, Bakırköy Ataköy Mahallesi 5. sokakta bulunan bir villanın çatısında henüz bilinmeyen nedenle çıktı. Çatıdan dumanların yükseldiğini görenler durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine kısa sürede itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangının çıktığı villanın bitişiğinde anaokulunun olması paniğe neden oldu İtfaiye ekipleri, dumanların çıktığı noktaya ulaşmak için motorlu testere ve çekiç kullanarak çatının bir bölümünü söktü. Yaklaşık yarım saat süren müdahalenin ardından yangın kontrol altına alındı.

Yangında ölen yada yaralanan olmazken villada hasar meydana geldi.

Görüntü Dökümü

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-Anaokulundan görüntü

-Yangından görüntü

-İtfaiye ekiplerinin müdahalesi

-İzleyen vatandaşlar

-Genel ve Detaylar

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8- KARTAL'DA OKUL ÖNLERİNDE SATIŞ YAPAN TORBACILARA OPERASYON: 4 GÖZALTI

Haber: Gamze ŞİMŞEK-Kamera: İSTANBUL, ()

Kartal'da polis, uyuşturucu satıcılarına operasyon düzenledi. Suçüstü yapılan operasyonda çiğ köfte ambalajlarına saklanmış çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'ne bağlı ekiplerin Soğanlık Gümüşpınar'da okul önlerinde uyuşturucu madde satıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Okul önelerindeki şüpheli kişileri uzun süre takip eden polis ekipleri, şüphelilerin evlerine baskın düzenledi. E.K, H.Y, H.V ve M.H.Y.'nin evlerinde yapılan aramalarda 1 adet hassas terazi, satışa hazır fişekler halinde 695 gram Skunk adlı uyuşturucu madde ve çiğ köfte ambalajlarına sarılı satışa hazır 780 gram kokain, 14 bin 600 lira ve uyuşturucu madde ticaretinde kullanılan çok sayıda cep telefonu ele geçirildi. Yakalanan kişilerin uyuşturucu, tehdit, otodan ve evden hırsızlık, kumar, taksirle yaralama, çocuğa cinsel istismar ve kişilerin huzurunu bozmaktan çok sayıda suç kayıtlarının olduğu öğrenildi. E.K, H.Y, H.V ve M.H.Y. emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adliyesine sevk edildi.

Görüntü dökümü:

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-Operasyondan görüntü

-Yakalanan şüpheli

-Evde masaüstüneki ele geçirilen malzemeler

-Genel ve detaylar



