DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 4 

1- HAYDARPAŞA GARINDA VAGONLARDA YANGIN ÇIKTI (1)

Haber: Ramazan EĞRİ - İSTANBUL

Haydarpaşa garında boş vagonlarda yangın çıktı. Yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

-Yangından görüntüler

(olaya ilişkin yeni güvenlik kamerası görüntüsü)

2- FATİH'TE ARA SOKAĞA GİREN TIR DEHŞET SAÇTI; O ANLAR KAMERADA

* Sokakta bulunan 6 otomobil ve bir evin duvarı hasar gördü. Sokağı birbirine katan sürücü gözaltına alındı.

* O anlar sokakta bulunan güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Haber-Kamera: Mehmet İlkay ÖZER-Cemil ÖZDEMİR/İstanbul

Fatih'te son sürat bir ara sokağa giren TIR, sokakta bulunan 6 otomobile ve bir evin duvarına çarptı. O sırada sokakta kimsenin olmaması olası bir faciayı önlerken, o anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, 21.10 sıralarında İskenderpaşa Mahallesi, Rağbet sokakta meydana geldi. Molla Hüsrev Caddesi'nden sokağa dönüş yapan TIR sürücüsü, sokağa girdikten sonra durmayarak, yoluna devam etti. Park halinde bulunan araçlara ve bir evin duvarına çarpan TIR, Sofular Caddesi'nde sıkışarak durdu. TIR'ın arkasından koşan çevredekiler, sürücüyü araçtan indirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polisler, sürücüyü gözaltına aldı. Sofular Caddesi'nde kalan TIR, emniyet otoparkına çekildi. Sürücünün neden böyle bir yola başvurduğu ile ilgili polis soruşturması sürüyor.

"ÖNÜNE BİR ÇOCUK ÇIKSA DURAMAYACAK"

Mahalle sakinlerinden Mustafa Ermiş , "Kaza olayından önce hızlı bir şekilde gelip burada duruyor, aniden hızlanıyor. 4- 5 tane arabaya geliyor, vuruyor çok seri bir şekilde, durması gerekirken daha fazla hızlanıyor. Sağda evin köşesine vuruyor. Önüne bir çocuk çıksa bir insan çıksa bir araç çıksa durmak istese bile duramayacak" dedi.

Aracı hasar gören Hasan Çiçekler ise, "Bu polisten mi kaçmış ne yapmışsa canlı bomba gibi önüne kim geldiyse almış götürmüş. Bizim aracımızda pert olmuş. Halk, polis kovaladı ki oraya sıkıştırdık, yoksa ne var ne yok alıp götürürdü" diye konuştu.

SOKAĞI BİRBİRENE KATAN TIR KAMERADA

Olay sokakta bulunan bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, son sürat sokağa giren araç, park halindeki araçları ezerek, yoluna devam ediyor. Çevrede bulunanlar aracın arkasından koşuyor.

3- ERDOĞAN: BİRÇOK BATI ÜLKESİ BU İŞE BENZİN DÖKÜYOR (1)

* Cumhurbaşkanı Erdoğan,

"Biz kendi aramızdaki meseleleri, çıkan bütün bu çatışmaları Müslümanlar olarak kendimiz çözmüyoruz, burası sıkıntı. İslam'ın dışındakiler bunu çözüyor. Onlara kaldığı zaman da işte varil bombaları yağmaya başlıyor."

"İşte DEAŞ, Boko-Haram, El-Şebab, FETÖ gibi katil sürülerinin terör eylemleri bize zarar vermesinin yanında, İslam karşıtı çevrelere dört gözle bekledikleri fırsatı da veriyor."

"Bu örgütlerin hunharca katlettiği veya hayatını kararttığı Müslümanların masumiyeti görmezden gelindiği gibi, işlenen vahşi cinayetlerin faturası da dinimize ve müminlere kesiliyor."

"Birçok Batı ülkesi kendi iç sorunlarını perdelemek için adeta bu işe benzin döküyor. Çok temizler ya. Ahlaksızlığın daniskası onlarda. Katliamların daniskasını onlar yaptılar. Utanmadan, sıkılmadan buradan kalkıp fatura kesiyorlar. Durun bakalım."

Haber: Gülseli KENARLI - İhsan YALÇIN - Kamera: Güven USTA / İstanbul

İstanbul'da düzenlenen "Dünya Müslüman Azınlıklar Zirvesi"nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu örgütlerin hunharca katlettiği veya hayatını kararttığı Müslümanların masumiyeti görmezden gelindiği gibi, işlenen vahşi cinayetlerin faturası da dinimize ve müminlere kesiliyor. Birçok Batı ülkesi kendi iç sorunlarını perdelemek için adeta bu işe benzin döküyor. Çok temizler ya. Ahlaksızlığın daniskası onlarda. Katliamların daniskasını onlar yaptılar" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Muayede Salonu'nda "Dünya Müslüman Azınlıklar Zirvesi"ne katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Öldüren 'Allah-u Ekber' diyor. Ölen de 'Allah-u Ekber' diyor. Sorulduğu zaman Allah için öldürüyor, ölen de Allah için ölüyor. Bu nasıl bir şeydir? Bunu anlamak ve anlatmak mümkün değil. Gerileri döndük" dedi.

"DİNİMİZ İSLAM BARIŞ DİNİDİR"

"Dinimiz İslam barış dinidir" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İnsanın dünya imtihanının bir parçası olan bu durumu görmezden gelmek yerine sorunun çözüm yollarını göstermiştir. İslam'da kardeşlik hukuku mümin kardeşine destek olmak yanında, sıkıntılarına taraf olmayı da gerektirir. Bir mümin içinde yaşadığı toplumdan kendisini kesinlikle bir defa bertaraf edemez. Kendisini oradan tecrit edemez" şeklinde konuştu.

"HANGİ SİLAH OLURSA OLSUN BU SUÇTUR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz kendi aramızdaki meseleleri, çıkan bütün bu çatışmaları Müslümanlar olarak kendimiz çözmüyoruz, burası sıkıntı. İslam'ın dışındakiler bunu çözüyor. Onlara kaldığı zaman da işte varil bombaları yağmaya başlıyor. Adını da koyuyorlar. Bunun adı zaman zaman kimyasal silah oluyor zaman zaman konvansiyonel silahlar oluyor. Adı koymak kolay. Neymiş, geçmişte bir anlaşma yapılmış. Kimyasal silahlara karşı uluslararası kuruluşlar tavır koymalıymış. Neticesi ölüm olduktan sonra sebebi hangi silah olursa olsun bu suçtur. Bakın buna buradan yanaşmıyorlar. Şuanda kimyasal silahlarla Ortadoğu'da bin kişi ölmüşse; ama konvansiyonel silahlarla yüz binler öldürüldü. Hiç bunu konuşmuyorlar. Dile getirdikleri hep bu. Bu tespitlerimizin özellikle içinde yaşadığımız süreçte son derece mühim olduğunu düşünüyorum. 11 Eylül terör saldırılarından bu yana Müslümanlar olarak çok taraflı, çok katmanlı bir saldırı dalgasıyla yüzleşiyoruz. Eli kanlı çeteler üzerinden istikbalimizin karartılmaya çalışıldığını, hak ve hürriyetlerimizin gasp edilmek istediğini görüyoruz. İşte DEAŞ, Boko-Haram, El-Şebab, FETÖ gibi katil sürülerinin terör eylemleri bize zarar vermesinin yanında, İslam karşıtı çevrelere dört gözle bekledikleri fırsatı da veriyor. 'Sizin İslam dediğiniz bu mu? Hani Müslüman kan dökmezdi. Hani siz barış diniydiniz' diyorlar. Biz onlara malzeme veriyoruz. Öyleyse bu işi bizim tersine çevirmemiz lazım" ifadesini kullandı.

"AHLAKSIZLIĞIN DANİSKASI ONLARDA"

Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu örgütlerin hunharca katlettiği veya hayatını kararttığı Müslümanların masumiyeti görmezden gelindiği gibi, işlenen vahşi cinayetlerin faturası da dinimize ve müminlere kesiliyor. Birçok Batı ülkesi kendi iç sorunlarını perdelemek için adeta bu işe benzin döküyor. Çok temizler ya. Ahlaksızlığın daniskası onlarda. Katliamların daniskasını onlar yaptılar. Utanmadan, sıkılmadan buradan kalkıp fatura kesiyorlar. Durun bakalım."

4- AKŞENER: DEVASA ADALET SARAYLARI YAPILIYOR, İÇİNDE ADALET YOK

* İYİ Parti Genel Başkanı Akşener,

"Hukukun üstünlüğünü, adaleti tesis edeceğiz. Adalet deyip geçmeyin. Devasa adalet sarayları yapılıyor, içinde adalet yok. Adalet

ölmüş"

"Eğer adalet olmazsa, hukuk olmazsa demokrasi olmaz. Demokrasi olmazsa yatırım gelmez, yerli yatırımcı da yatırım yapmaz. Eğer hırsızlık yaparsanız, yandaşlarınızı kayırırsanız, işleri ona göre dağıtırsanız orada adaletsizlik olur, güvensizlik olur ve yatırım olmaz."

"Genç işsizliği, 4 yıllık üniversite mezunu gençlerin işsizliği öyle bir hal aldı ki. Yakın zamanda en önemli sorunumuz haline gelecek.

Gidin AVM'lere 4 yıllık üniversite mezunu gençler 2 bin liraya çalışıyor."

Haber: İhsan YALÇIN - Kamera: İstanbul

Silivri'de konuşan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Hukukun üstünlüğünü, adaleti tesis edeceğiz. Adalet deyip geçmeyin. Devasa adalet sarayları yapılıyor, içinde adalet yok. Adalet ölmüş" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, partisinin Silivri İlçe Başkanlığı'nın açılışı öncesi vatandaşlara hitap etti.

"Türkiye ekonomik olarak problem yaşıyor" diyen Meral Akşener, "Bu hafta içinde iki genç iş adamı ziyaretime gelmişti. Bana bir soru sordular; 'nasıl düzelteceksin' diye. Kolay, güven vereceğiz. Ekonominin patronu güvendir. Dolayısıyla sizin işinize bir karışmayacağız, yandaş üretmeyeceğiz, insan kayırmayacağız. Siz bir iş aldığınız zaman benim oğlum, gelinim, yeğenim sizi arayıp 'şu kadarını bana getir' demeyecek. Bürokrasi sizi aramayacak. Hukukun üstünlüğünü, adaleti tesis edeceğiz. Adalet deyip geçmeyin. Devasa adalet sarayları yapılıyor, içinde adalet yok. Adalet ölmüş" diye konuştu.

"70 MİLYAR DOLARLIK ÖZELLEŞTİRME YAPILDI"

Akşener, "Eğer adalet olmazsa, hukuk olmazsa demokrasi olmaz. Demokrasi olmazsa yatırım gelmez, yerli yatırımcı da yatırım yapmaz. Eğer hırsızlık yaparsanız, yandaşlarınızı kayırırsanız, işleri ona göre dağıtırsanız orada adaletsizlik olur, güvensizlik olur ve yatırım olmaz. Şimdi döndürmüş diyor ki; 'kurlar üzerinden bizi zorluyorlar'. Hani bizim dolarla, euroyla işimiz yoktu. Bizim işimiz olmadığına göre isteyen istediği gibi oynasın. Ama sen özel sektörünü borçlandırdın. 70 milyar dolarlık özelleştirme yapıldı. 430 milyar dolarlık borç alında ve ikisi beraber 500 milyar dolar" ifadesini kullandı.

"ÇİFTÇİYİ, EKONOMİYİ, EĞİTİMİ BİTİRDİLER"

"Çitçiyi, ekonomiyi, eğitimi bitirdiler" diyen Meral Akşener konuşmasına şöyle devam etti:

"Genç işsizliği, 4 yıllık üniversite mezunu gençlerin işsizliği öyle bir hal aldı ki. Yakın zamanda en önemli sorunumuz haline gelecek.

Gidin AVM'lere 4 yıllık üniversite mezunu gençler 2 bin liraya çalışıyor. Ama iş adamları, sanayiciler kaynakçı bulamıyor.

Çünkü eğitimde özellikle çocukları 4 senelik okullara gönderip işsiz güçsüz kalsınlar ve bunlara mecbur olsunlar diye bir problemle karşı karşıyayız. Bilerek yaptılar. Şimdi buradan muhteremlere sesleniyorum; yeter be kardeşim, yeter. Aldınız, aldınız, aldınız doymadınız. Bıktık sizden. Bıktırdınız bizi. İçimiz, dışımız bıkkınlık oldu. Azıcık sus. Şu çeneni azıcık kapat geç evinde 1 hafta otur. Her konuda bilgi sahibisin, her konuda fikrin var. En son spora el attın. Türkiye'de kardeşliğin sembolü olan renkleri bir birine düşürdün. Böyle bir şey olur mu? Bırak gençler canı kimi istiyorsa onu desteklesin. Bırak insanlar hangi takımı tutmak istiyorsa onu tutsun. Her konuda bilgi sahibisin. Hepimize karıştın. Kaç çocuk doğuracağız, sen biliyorsun. Hangi okula çocuk vereceğiz, sen biliyorsun. Ne yiyip içeceğiz, sen biliyorsun. Her şeyi biliyorsun, Türkiye'nin geldiği nokta ortada. İşsizlik almış başını gitmiş. Gıda ithal ediyorsun. Çiftçi aç perişan."

5- AKŞENER : FETÖ'CÜ DERSENİZ GEREĞİNİ YAPMAK ZORUNDA KALIRSINIZ

Haber-Kamera: Nurcan KIRCALI - İSTANBUL

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Yeşilyurt'ta yerel gazete sahipleri ve çalışanlarıyla bir araya geldi.

Toplantıda Meral Akşener, FETÖ sorusu soruldu. Akşener, "Siz malum yapı dediniz ben daha açık söyleyeyim, beni ve arkadaşlarımı başından itibaren FETÖ'cülükle suçladı. Kim suçladı? Troller suçladı. Siz Tayyip beyin ağzından duydunuz mu Meral Akşener FETÖ'cü diye? Yetkili bakanlarından duydunuz mu? Hayır duymadınız. Bunun anlamı şu. Eğer bu ülkeyi yönetiyorsanız ve biri için FETÖ'cü derseniz gereğini yapmak zorunda kalırsınız" dedi.

"Benim dokunulmazlığım yok" diyen Akşener, "Elinde bilgisi, belgesi, bu konuda delili olan varsa gidip savcılarla görüşmüyorsa onlar hem iftiracıdır, korkaktır, şerefsizdir" şeklinde konuştu

Meral Akşener , "Kiminin damadı kaçak, kiminin kızı kaçak, kiminin gelini kaçak, kiminin oğlu kaçak. Eski İçişleri bakanı olarak şunu belirtmek isterim; Devletin bir işleyişi vardır. O ciddiyet şudur isnat edilen suçu araştırır. İsnat eden, iftara eden her kimse gider konuşur, elindeki bilgileri, belgeleri verir ve gereği yapılır" şeklinde konuştu.

6- HAFRİYAT KAMYONU İETT OTOBÜSÜNE ÇARPTI: 6 YARALI

- Olay yerinde bir polisi, köpeğin ısırması kameraya yansıdı.

Haber-Kamera: Ersan SAN / İstanbul

Başakşehir'de hafriyat kamyonu yolun karşısına geçip İETT otobüsüne çarptı. Kazada biri bebek 6 kişi yaralandı.

Başakşehir Kayaşehir'deki kaza saat 13.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre , hafriyat kamyonunun sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybedince karşı şeritte seyreden İETT otobüsüne çarptı. Çarpışma sonucu otobüs içerisinde bulunan bir bebek 6 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kazada yaralananlara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra çevre hastanelere kaldırdı. Bu sırada kaza için olay yerine gelen trafik polisi, bir köpeği uzaklaştırmak istedi. Ancak köpek polis memurunu kolundan ısırdı. O anlar kameraya yansıdı. Polis memuru da olay yerinde bulunan sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

7- SANCAKTEPE'DE FABRİKA YANGINI

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - Ramazan EĞRİ / İstanbul

Sancaktepe'de plastik malzeme üretimi yapan fabrikanın depo kısmı alev alev yandı. Fabrikada büyük çapta hasar oluştu.

Osmangazi Mahallesi Battalgazi Caddesi üzerinde bulunan plastik malzeme üretimi yapan fabrikanın depo kısmında, saat 14.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm depoyu sardı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye alevlere müdahale ederken, polis ekipleri de çevrede bulunanları bölgeden uzaklaştırdı.

YARIM SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ

İtfaiyenin yaklaşık yarım saatlik çalışması sonucu alevler söndürüldü. Ölen ya da yaralanın olmadığı yangın nedeniyle fabrikada büyük çapta hasar oluştu. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

8- EROL KÖSE'YE 3 GÜN ZORLAMA HAPİS CEZASI

Haber: Ümit TÜRK İstanbul /

Gülben Ergen, Seren Serengil'den sonra Erol Köse'ye de koruma kararını ihlal ettiği gerekçesiyle 3 gün zorlama hapsi aldırdı. Geçtiğimiz Ekim ayında Erol Köse'nin bir TV programında kişilik haklarına saldırıda bulunduğu iddiasıyla 3 ay koruma kararı aldırtan Gülben Ergen, Erol Köse'nin TV programında ve sosyal medya hesaplarında, hakaretlerini devam ettirdiğini belirterek 30 gün zorlama hapsi verilmesi için mahkemeye başvurdu. Mahkeme, Gülben Ergen'in şikayetini haklı bularak Erol Köse'ye 3 gün zorlama hapsi verdi.

KÖSE'NİN AVUKATI: YAYINLAR ESKİ TARİHLİ

İstanbul Aile Mahkemesi'nde 13 Nisan'da açılan duruşmaya Gülben Ergen'i avukatı Afra Çelik, Erol Köse'yi de avukatı İsmail Filiz temsil etti. Erol Köse'nin avukatı hakaret içerdiği iddia edilen ve dosyaya sunulan yayınların tarihlerinin belli olmadığını, eski tarihli yayınlar olduğunu ve soyut iddialarla zorlama hapsi verilmesinin istendiğini ileri sürerek iddiaları kabul etmediklerini belirtti.

ERGEN'İN AVUKATI: KORUMA KARARINA RAĞMEN HAKARETLERİNİ SÜRDÜRDÜ

Gülben Ergen'in avukatı Afra Çelik ise Gülben Ergen'e yürütülen linç kampanyası yürütüldüğünü belirterek, yayın tarihlerinin internetten tespit edilmesinin mümkün olduğunu ifade etti. Yayınların tarihinin koruma kararından sonra olduğunu belirten Afra Çelik, Erol Köse'nin instagram hesabından sürekli yaptığı paylaşımların cezai boyuta ulaştığında, bu paylaşımları kendisinin yapmadığını söylediğini dile getirdi.

KARAR KESİNLEŞİNCE KÖSE CEZAEVİNE GİRECEK

Ergen'in avukatı Çelik, sundukları delilleri doğrultusunda Köse'ye zorlama hapsi verilmesini talep etti. Mahkeme Erol Köse'nin tedbir kararını ihlal ettiğini belirterek 3 gün zorlama hapsi verdi. Karar kesinleşirse Köse 3 gün cezaevinde kalacak.