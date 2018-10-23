DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 4

1- İSTANBUL ADALET SARAYI ÖNÜNDE KAVGA : 3 YARALI(2)

Haber-Kamera: Özden ATİK - Hasan YILDIRIM - Özgür EREN -İSTANBUL

Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'nda davalı iki taraf arasında kavga çıktı. Kavgada bıçakla yaralanan 3 hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alınırken polisin önlemleri devam ediyor.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yerinden görüntüler

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2- CEMAL KAŞIKÇI İÇİN BAŞKONSOLOSLUK ÖNÜNDE TEK KİŞİLİK EYLEM

*İngilizce, Fransızca ve Arapça "Cemal Kaşıkçı Adalet" sloganı attı.

Haber: Gülseli KENARLI-Kamera: Güven USTA/İSTANBUL,()

Washington Post yazarı Cemal Kaşıkçı'nın arkadaşı olduğunu belirten Mısırı asıllı Kanadalı Sahar Zaky, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu önündeki bariyerlere çiçek bırakarak "Cemal Kaşıkçı'ya Adalet" diye slogan attı.

Öğlen saatlerinde konsolosluk önünde gelen Mısır Üniversitesi öğretim görevlisi, Mısır asıllı Kanadalı Sahar Zaky isimli aktivist kadın Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu önündeki polis bariyerlerine bir demet beyaz kasımpatı bıraktı. Elinde Cemal Kaşıkçı'nın fotoğrafının olduğu bir kağıt gösterdi. Ardında İngilizce, Fransızca ve Arapça olarak "Cemal Kaşıkçı Adalet" diye slogan attı. Gazetecilerin sorularına yanıtlayan Zaky, Cemal Kaşıkçı'nın arkadaşı olduğunu belirterek, 21 gündür kimsenin net bir açıklama yapmadığını, konsolosluğun kamp olduğunu ve Kaşıkçı cinayetinin ilk olmadığını düşündüğünü söyledi.

Görüntü Dökümü:

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- Açıklamayı dinleyenlerin görüntüsü

- Konsolosluk ve çevresinden görüntüler

- Detaylar

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3- 29 EKİM'DE AÇILIŞ ÖNCESİ YENİ HAVALİMANI HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, () 29 Ekim'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açılışını yapacağı İstanbul Yeni Havalimanı'nda ilk kez yer radarları kullanılacak. Açılışı öncesi havadan görüntülenen havalimanı ayrıca termal kameralar ve fiber optik sensörlerle 7/24 gözlem altında tutulacak.

90 milyon yolcu kapasiteli ilk fazı açılacak İstanbul Yeni Havalimanı, büyüklüğü, alt yapısı ve güvenliğinden birçok noktasına kadar yeniliklerle adından söz ettiriyor Dünyanın sıfırdan inşa edilen en büyük havalimanı olan İstanbul Yeni Havalimanı'ndan görev yapacak personelin eğitimleri tamamlandı. Eğitimleri tamamlanan personel, açılıştan birkaç gün önce yeni havalimanında çalışmalara başlayacak.

İLK SEFER BOEİNG 777 TİPİ UÇAKLA YAPILACAK

Açılışın ardından ilk sefer, 31 Ekim'de saat 11.30'da gerçekleştirilecek Türk Hava Yolları'nın İstanbul-Ankara seferi olacak. THY ilk seferini Boeing 777 tipi geniş gövdeli uçakla icra ederken, ikinci sefer ise Boeing 737-800 tipi uçakla Ercan Havalimanı olacak. İstanbul Yeni Havalimanı'na ilk iniş yapacak olan Ankara-İstanbul seferini yapan yolcu uçağının 14.15'de piste teker koyması planlanıyor. THY, İstanbul Yeni Havalimanı'ndan Ankara, Ercan ve Bakü seferlerini gerçekleştirecek. Seferler zamanla kademeli olarak attırılacak.

İLK FAZ İÇİN 6 MİLYAR EURO'LUK YATIRIM YAPILDI

İstanbul Yeni Havalimanı'nın terminal büyüklüğü 1.3 milyon metrekare, toplam inşaat alanı ise 76,5 milyon metrekarelik bir alan üzerine kuruldu. Bütün fazlar tamamlandığında İstanbul Yeni Havalimanı 6 bağımsız pist, 500 uçak kapasitesi 70 bin araçlık açık ve kapalı otoparkı ve yıllık 200 milyon yolcusu ile dünyanın en büyük havalimanı olacak. Buradan 250 havayolu şirketi uçuşlarını gerçekleştirecek. Limak, Kolin, Cengiz, Mapa, Kalyon İnşaat ortak girişiminde 26 milyar 140 milyon Euro'luk yapım, işletme ve devir bedelleriyle ihalesi kazanılan İstanbul Yeni Havalimanı'nda birinci fazı için 6 milyar Euro'luk yatırım yapıldı. İhaleyi kazanan konsorsiyumun İstanbul Grand Airport (İGA) ismini vererek kurduğu şirket 5 yıldır yeni havalimanı inşaat çalışmasını yürütüyor.

310 POLİS, 100 GÜMRÜK MEMURU OLACAK

Güvenliğin son teknoloji ile sağlanacağı yeni havalimanında ilk kez yer radarları kullanılacak. Hareketlilik 2,5 kilometre mesafeden başlayarak tespit edilecek. 60 metrede bir sabit kamera olacak, 360 metre de bir PTZ kameralar, 720 metrede bir kurulan termal kameralar ve fiber optik sensörler ile hareket kaynağı bulunacak. 9 bin akıllı kamerayla 8 kusurlu hareket tanımlandı. Ayrıca havalimanında ilk etapta 35 pasaport polisi olmak üzere toplam 310 emniyet mensubu görevlendirildi. Terminal binası içinde güvenliği polis, dış çevre emniyetini ise jandarma sağlayacak. Ayrıca 100 gümrük memuru da yakın bir zamanda yeni havalimanında görev yapmaya başlayacak. Ayrıca terminal içerisinde 3 bin 500 özel güvenlik personeli de görev yapacak.

ULAŞIM LÜKS ARAÇLARLA OLACAK

İstanbul Yeni Havalimanı'nda her anlamda yenilikler ile karşılaşacak olan yolcular, ulaşım da farklılıkları gözlemleyecek. İstanbul Yeni Havalimanı ulaşım ihalesini kazanan Otobüs A.Ş, 18 noktadan 150 lüks otobüsle yolcu taşıyacak. Ayrıca İstanbul Atatürk Havalimanı Taksiciler Kooperatifi 660 taksiyle yeni havalimanında görev yapacak. 3 yaşını geçmemiş araçlar filoda yer alacak. Filo içerisinde 30 adet D segmenti, 50 adet E segmenti 580 adet C segmenti lüks araçlar yer alacak.

TAKSİCİLER, İNGİLİZCE VE DAVRANIŞ BİLİMLERİ DERSLERİ ALDI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi-İGA ve Atatürk Havalimanı Taksiciler Kooperatifi, İstanbul Yeni Havalimanı'nda yeni bir konseptte farklı bir renkte olacak. Önümüzdeki günlerde önümüzdeki günlerde taksilerin yeni rengi açıklanacak. Taksilerle yolculuk yapan vatandaşlar araç içerisinde bulunan ekranlarda gidecekleri güzergahı, alternatif yolları ve ücretleri görme imkanına sahip olacak. Faaliyete başlayacak lüks taksilerde görev yapacak olan taksicilere İngilizce ve Davranış Bilimleri konusunda dersler verildi.

Görüntü dökümü:

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-3. Havalimanı'nın havadan çekilen görüntüleri

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4- SULTANBEYLİ'DE BİR APARTMANIN ÇATISI AELV ALEV YANDI

Haber-Kamera Çağrı ÇALIŞKANİSTANBUL,()

Sultanbeyli Adil Mahallesi Sedir Sokak'ta 4 katlı bir apartmanın çatısında saat 10.00'da yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangını gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, maddi hasar meydana geldi. Polis yangınla ilgili soruşturma başlattı. Alev alev yanan çatı çevredekeki vatandaşarın cep telefonu kameraları tarafından çekildi.

Görüntü dökümü

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-Cep telefonu görüntüleri

-Alev alev yanan çatı

-Genel ve detaylar

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5- KİRACININ YAKTIĞI İDDİA EDİLEN EV KÜLE DÖNDÜ, MAHALLELİ SOKAĞA DÖKÜLDÜ

Zeki GÜNAL/İSTANBUL,() SARIYER'de bir kadın, ev sahibinin diğer evini yaktğı iddiasıyla gözaltına alındı. Yangında ev küle döndü, mahalleli sokağa dökülüp isyan etti.

Olay dün saat 16.00 sıralarında yaşandı. Ayazağa Kurtyolu Sokak'ta bir kadın, iddialara göre oturduğu evin yanındaki yine ev sahibine ait bir evi ateşe verdi. Hızla büyüyen yangın tüm evi sardı. Yangına ilk olarak mahalle sakinleri müdahale etti. Haber verilmesi üzerine gelen itfaiye ekipleri alev alev yanan eve müdahalede bulunarak söndürdü. Ev sahibi Saadet Seren, yanan evi için ağladı. Olay yerine gelen polis evi yakan kadını gözaltına alarak polis merkezine götürdü. Mahalleden bir çok kadın da polis merkezine giderek şikayetlerini bildirdi. Gözaltına alınan kadının polis merkezi camına çıkarak, şikayet için gelen mahalle sakinleriyle tartıştığı görüldü.

"DELİ RAPORUM VAR DİYOR KİMSE YANAŞAMIYOR "

Mahalle sakini bir kadın "Kadın camları kapıları kırıyor. Bugün de evi yaktı, sürekli kavga gürültü çıkarıyor. Mahalleli olarak hepimiz şikayetçiyiz" diye konuştu.

"YAKACAĞIM DEDİ YAKTI"

Bir diğer mahalle sakini de "Evde sürekli alkol alınıyor. Kadın evi yakacağım dedi ve sonunda yaktı" dedi.

DÖRT YILDIR HUZUR VERMİYOR

Yanan evin sahibi Saadet Seren "O buraya taşınalı dört yıl oldu. Dört yıldır rezillikler çıkarıyor. Sabah bana geldi 'evi yakacağım' dedi. Ben de sakın öyle bir şey yapma burada evler yan yana, bütün milletin evini yakarsın dedim. 'Yakacağım' dedi. Bir zaman sonra biz dışarıda oturuyorduk bir duman geldi. Gittik baktık. Binayı ateşe vermiş çatır çatır yanıyor. Evde ne varsa yandı. Ben ev sahibiyim bir türlü evden çıkaramıyoruz" diye konuştu.

Görüntü dökümü:

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-Olay yerindeki itfaiye ekipleri

-Sokağa dökülen mahalle sakinleri

-Evi yakılan ev sahibi Saadet Seren'in ağlaması

-Mahalle sakini bir kadın ile röportaj

-Mahalle sakini bir adam ile röportaj

-Ev sahibi Saadet Seren ile röportaj

-Yanan evin içi

-Şikayet için polis merkezi önüne gelen kadınlar

-Evi yakan kadının polis merkezi camına çıkarak şikayete gelen kişilerle tartışması

-Genel ve detay görüntüler

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6-CANER ERKİN HAKEME HAKARET DAVASINDA BERAAT ETTİ



Hayati ARIGAN/İSTANBUL ()

Geçtiğimiz yıl oynanan Beşiktaş- Medipol Başakşehir maçında kendisine sarı kart gösteren Hakem Mete Kalkavan'a küfrettiği gerekçesiyle 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan Beşiktaşlı futbolcu Caner Erkin beraat etti. Son duruşmaya tanık olarak katılan Beşiktaşlı futbolcu Tolgay Arslan, "Caner'in ağzından küfür duymadım" dedi.

İstanbul 49. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada tutuksuz sanık Caner Erkin'i avukatları Özge Tokgöz ve Emrah Pamuk temsil etti. Beşiktaşlı futbolcu Tolgay Arslan tanık olarak dinlendi. Tolgay Arslan'a, Caner Erkin ile Hakem Mete Kalkavan arasında yaşanan davaya konu görüntüler izlettirildi. Görüntüleri izleyen Tolgay Arslan, "Caner'in ağzından bir şey duymadım.Caner kendine kızdı. Caner'in ağzından bir küfür duymadım" dedi. Caner'in avukatı Özge Tokgöz de tanığın ifadesine bir diyeceği olmadığını belirterek, Caner Erkin'in beraatine karar verilmesini istedi.

Mahkeme delil yetersizliği gerekçesiyle Caner Erkin'i beraat ettirdi.

Görüntü Dökümü:

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-Tolgay Arslan'ın görüntüsü