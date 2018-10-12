DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 4

1- KONSOLOSLUKTA ARAÇ HAREKETLİLİĞİ

Haber-Kamera: Gülseli KENARLI-Harun UYANIK-İSTANBUL

Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu binasına biri ankara plakalı 4 lüks araç geldi. Araçlarda bulunan 11 kişi konsolosluk binasına girdi.

Görüntü Dökümü:

-Araçların gelişi

-Konsolosluğa girenler

-Detaylar

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2- SİLİVRİ'DE İŞYERLERİNİ SU BASTI

Haber-Kamera: Savaş ATAK -İstanbul

İstanbul'un batısında gece saatlerinde etkili olan yağış Silivri ve Çatalca'da su baskınlarına neden oldu. Yağışın sabah saatlerinde daha da şiddetlenmesiyle Silivri sahilinde bulunan rögarlar taştı. Sahildeki yollar sular altında kaldı. Silivri'de su basan işyerlerinde biriken suyu tahliye çalışması yapıldı. Su tahliye edilirken geriye çamur kaldı.

Çatalca'da da bazı yollar su altında kaldı. Sürücüler su dolan yollarda ilerlemekte güçlük çekti.

Görüntü Dökümü:

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-Silivri'de su basan sahil yolu

-Silivri'de bu basan işyerleri

-İşyerlerinden suyun tahliye edilmesi

-Çalışmalar

-Çatalca'da su dolan yollar

12.10.2018 - 14.02 Haber Kodu : 181012115

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3- SİLİVRİ'DE SU ALTINDA KALAN SAHİL YOLUNUN HAVADAN GÖRÜNTÜSÜ

Haber-Kamera: Savaş ATAK -İstanbul

İstanbul'un batısında gece saatlerinde etkili olan yağış Silivri ve Çatalca'da su baskınlarına neden oldu. Yağışın sabah saatlerinde daha da şiddetlenmesiyle Silivri sahilinde bulunan rögarlar taştı. Sahildeki yollar sular altında kaldı. Silivri'de su basan işyerlerinde biriken suyu tahliye çalışması yapıldı. Su tahliye edilirken geriye çamur kaldı. Sahil yolundaki su birikintisi havadan da görüntülendi

Çatalca'da da bazı yollar su altında kaldı. Sürücüler su dolan yollarda ilerlemekte güçlük çekti.

Görüntü Dökümü:

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EK GÖRÜNTÜ

Sahil yolunun havadan görüntüsü

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-Silivri'de su basan sahil yolu

-Silivri'de bu basan işyerleri

-İşyerlerinden suyun tahliye edilmesi

-Çalışmalar

-Çatalca'da su dolan yollar

12.10.2018 - 13.42 Haber Kodu : 181012111

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4- BERKAY'IN DOKTORU: SES TELLERİNİ ETKİLEYEN BİR DURUM YOK

Haber-Kamera: İdris TİFTİKCİ - Gamze ŞİMŞEK - İSTANBUL

Futbolcu Arda Turan'ın burnunu kırdığı Berkay'ın hastanedeki tedavisi sürüyor.

Bahçelievler'deki Memorial Hastanesi'nde tedavi gören Berkay'ın sağlık durumuyla ilgili Doç. Dr. Erdem Güven açıklama yaptı.

Erdem Güven, "Berkay beyin son kontrolünü biraz önce yaptık. Tüm kontrollerimizde genel durumunun çok iyiye gittiğini, burnunun gayet iyi toparlandığını, koymuş olduğumuz desteklerin orayı gayet iyi desteklediğini gördük. Şu anda takip ve tedavisi devam ediyor. Çok ziyaretçisi var. Bundan dolayı iyileşmenin ilk üç günü çok önemli. Bu dönemde kontrol altında olmasını daha önemli gördük. Ve bugün de hastanede kalmasına birlikte karar verdik. Çünkü evde daha çok yorulabilir" dedi.

"Ses tellerini etkileyen bir durum yok" diyen Güven, "Bir travma oluştu. Bu travmanın sonucunda burunda bir ödem oluştu. Bu ödemin geçmesi için süreye ihtiyacımız var. Bu süre dolduktan sonra rahatça şarkı söyleyebilecek" diye konuştu.



Görüntü Dökümü:

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-Doktorun açıklaması



12.10.2018 - 13.09 Haber Kodu : 181012099

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(geniş haber)

5- HALKALI'DA ÇATISI YANAN BİNADAKİ CAN PAZARI KAMERADA

* Mahsur kalan bir kadını itfaiye ekipleri kurtardı.

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ - İSTANBUL

Küçükçekmece Halkalı'da bulunan 6 katlı bir binanın çatısı alev alev yandı. Yangında mahsur kalan kadının kurtarılma anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yangın saat 11.00 sıralarında Halkalı Merkez Mahallesi Filiz Sokak'ta bulunan bir binada çıktı. Edinilen bilgiye göre, 6 katlı binanın çatı kısmında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çatının bir bölümünde başlayan yangın hızla tüm çatıyı sardı. Alevleri gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri en üst kattaki bir dairede mahsur kalan bir kadını merdiven aracıyla kurtardı. Binada oturan diğer apartman sakinleri de kendi imkanlarıyla apartmandan çıktı. Büyük korku yaşayan bina sakinleri göz yaşları içinde yanan binalarını izledi. Diğer ilçelerden gelen itfaiye ekiplerinin de çalışmalarıyla yangın yaklaşık 1 saat sonra kontrol altına alındı. Çıkan yangında her hangi bir can kaybı yada yaralanma yaşanmazken binada maddi hasar meydana geldi.

Öte yandan yangının ilk anlarında yaşananlar çevredekilerin cep telefonu kamerası yansıdı. Görüntülerde mahsur kalan bir kadının itfaiye tarafından kurtarıldığı görülüyor



Görüntü Dökümü:

-Yangından görüntü

-Alevlerden görüntü

-İtfaiye ekiplerinden görüntü

-Vatandaşlardan görüntü

-Görgü tanıkları ile röportaj

-Tahliye edilenlerden görüntü

-Diğer detaylar

CEP TELEFONU

-Yükselen alevler

-Mahsur kalan kadın

-Kadının kurtarılması

12.10.2018 - 11.38 Haber Kodu : 181012063

12.10.2018 - 11.39 Haber Kodu : 181012064

12.10.2018 - 11.41 Haber Kodu : 181012065

12.10.2018 - 11.53 Haber Kodu : 181012068

12.10.2018 - 11.55 Haber Kodu : 181012069

12.10.2018 - 12.05 Haber Kodu : 181012072

12.10.2018 - 12.33 Haber Kodu : 181012086

12.10.2018 - 12.47 Haber Kodu : 181012093

12.10.2018 - 12.56 Haber Kodu : 181012098

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6- ÜNLÜLERİN SOSYAL MEDYA HESAPLARININ ÇALINMASI DAVASI (1)

- ENGİN ALTAN DÜZYATAN'A ZORLA GETİRME KARARI

Haber: Özden ATİK - Şengüler YEŞİL / İstanbul,

Sezen Aksu, Tamer Karadağlı, Erdal Özyağcılar, Gamze Özçelik, Berk Oktay, Neslişah Düzyatan, Taruk Mengüç, Balçiçek İlter, Bahadır Tatlıöz, Bülent Şakrak, Pınar Altuğ Atacan gibi ünlü isimlerin de bulunduğu 57 kişinin başta Instagram ve twitter olmak üzere sosyal medya hesaplarını ele geçirerek 'para koparmak amacıyla şantaj' yaptığı iddia edilen 3'ü tutuklu 18 sanığın yargılandığı davaya devam edildi. Duruşmada, 2 sanığın tahliyesine karar verilirken; tanık sıfatı bulunan oyuncu Engin Altan Düzyatan hakkında zorla getirme kararı çıkarıldı.

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7- DARÜLACEZE'NİN HAVADAN GÖRÜNTÜLERİ

Görüntü Dökümü:

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-Darülaceze'nin havadan görüntüleri

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