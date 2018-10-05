DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 4 

1- AKŞENER'İN EVİNİN ÖNÜNDEKİ GERGİNLİK : 11 GÖZALTI

Haber: Çağatay KENARLI - İstanbul

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in evinin önündeki gerginlikle ilgili 11 kişi gözaltına alındı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Üsküdar Beyberbeyi'nde bulunan evinin önüne dün akşam gelen grup gerginliği neden olmuştu. Üsküdar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptığı çalışmalar sonrası MHP Üsküdar İlçe Başkanı Hakan Aslan beraberindeki 11 kişiyi gözaltına aldı. Polis ekipleri diğer şüphelileri yakalamak için olayla ilgili güvenlik kamera görüntülerini incelemeye devam ediyor. Gözaltına alınan 11 kişinin Üsküdar Asayiş Büro Amirliği'ndeki işlemleri devam ediyor.

Görüntü Dökümü:

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-Akşener'in evinin önündeki grup

-Akşener'in açıklaması

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2- İYİ PARTİLİLERDEN, AKŞENER'İN EVİNİN ÖNÜNDE AÇIKLAMA

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ - Gamze ŞİMŞEK - İSTANBUL

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in evinin önünde yaşanan olayın ardından bir grup partili Akşener'in evinin önünde açıklama yaptı.

Grup adına İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Cihan Paçacı konuştu.

Cihan Paçacı, "Dün akşamdan bu yana genel başkanımız Meral Akşener'in şahsında, Türk siyasi tarihinde görülmemiş seviyesizlikte bir saldırıyla karşı karşıyadır" dedi. Paçacı, "Tehdit ve üslupsuzluk, siyaseti sokak raconu seviyesine düşürmemelidir" diyen Paçacı, "Bir kadını tehdit etmek, bir kadının yoluna pusu atmak, gece karanlığında bir kadının kapısına adam yollamak, geçtik Türk töresinin, affettirmeye pek hevesli olduğu mafyanın raconunda bile yoktur" şeklinde konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Akşener'in evinin önünde toplanan kalabalık

-Basın açıklaması

-Partililerin slogan atması

05.10.2018 - 15.26 - Haber Kodu : 181005093

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3- SUUDİ ARABİSTAN BAŞKONSOLOSLUĞU ÖNÜNDE 'KAYIP GAZETECİ' İÇİN EYLEM

Haber-Kamera: Enver ALAS - İSTANBUL,

Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'na girişinin ardından kendisinden dört gündür haber alınamayan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı için bugün konsolosluk önünde Türk Arap Medya Derneği öncülüğünde, bir dayanışma eylemi gerçekleştirildi. Burada bir basın açıklaması yapan Türk Arap Medya Derneği Başkanı Turan Kışlakçı, Cemal Kaşıkçı'nın akıbetinden endişe duyduklarını belirterek, "Kaşıkçı'nın en kısa zamanda 'misafir' edildiğini düşündüğümüz İstanbul'daki konsolosluk binasından serbest bırakılmasını veya bulunduğu mekanın derhal belirtilmesini" talep etti.

Türk Arap Medya Derneği'nin çağrısıyla bugün Suudi Arabistan'ın Levent'teki Başkonsolosluğu önünde toplanan Türk ve Arap gazetecilerden oluşan bir grup, Cemal Kaşıkçı için 'dayanışma eylemi' yaptı. Eyleme, Basın Konseyi, Mısır Basın Mensupları Derneği, Arap Derneği temsilcilerinin yanı sıra Nobel ödüllü Yemenli aktivist Tevekkül Karman da katılarak destek verdi. Katılımcılar, üzerinde Kaşıkçı'nın fotoğrafının bulunduğu İngilizce 'Cemal Kaşıkçı'ya Özgürlük' yazılı dövizler açtı. Eylemi, ulusal ve uluslararası medya kuruluşlarına bağlı çok sayıda basın mensubu takip etti. Burada bir basın açıklaması yapan Türk Arap Medya Derneği Başkanı Turan Kışlakçı, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu binasına geçen Salı günü girdikten sonra bir daha kendisinden haber alınamayan 58 yaşındaki Suudi Arabistan vatandaşı Kaşıkçı'nın durumunu ilk andan itibaren yakından ve hassasiyetle takip ettiklerini ve dünyaya duyurduklarını söyledi.

"HAYATTA OLUP OLMADIĞINI BİLMİYORUZ"

Kışlakçı, "Biz basın mensupları olarak ünlü yazar ve gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın akıbetinden endişe ediyoruz. Hayatta olup olmadığını bilmiyoruz. Suudi Arabistan'ın bu yöndeki açıklamaları tatminkâr olmaktan son derece uzaktır" dedi.

"Cemal Kaşıkçı ülkesini seven biridir" diyen Turan Kışlakçı, "Vatanı Suudi Arabistan'a olan bu inancı dolayısıyla konsolosluğa başvurdu. Veliaht Muhammed Bin Selman'ın birçok reformlarını desteklemesine rağmen, sadece ülkesinin çıkarları uğruna dile getirdiği bazı muhalif görüşlere sahipti. Kendisi muhalif değil sadece dış politikadaki bazı hatalarını ıslah etmeyi öneren bir gazeteci olarak görüyordu. Cemal Kaşıkçı'nın en kısa zamanda, 'misafir' edildiğini düşündüğümüz İstanbul'daki konsolosluk binasından serbest bırakılmasını veya bulunduğu mekânın derhal belirtilmesini talep ediyoruz. Başına bir şey gelmesi halinde bunun uluslararası hukuka aykırı olduğunu ve mutlaka takipçisi olacağımızı ifade ediyoruz" ifadelerini kullandı.

ULUSLARARASI MEDYA ÖRGÜTLERİNE VE GAZETECİLERE ÇAĞRI

Turan Kışlakçı, tüm dünya gazetecilerine ve uluslararası medya örgütlerine, Cemal Kaşıkçı'nın bulunmasına yönelik yardımlarını ve bu konuda yapılan eylemlere destek olmaları çağrısında bulundu.

BASIN KONSEYİ'NDEN CEMAL KAŞIKÇI'YA DESTEK

Eyleme destek veren Basın Konseyi Genel Sekreteri Mustafa Eşmen ise Cemal Kaşıkçı'nın bir an önce ortaya çıkarılması ve sorunun çözülmesi için eyleme katıldıklarını ifade etti. Eşmen, "Bir gazetecinin akıbetiyle ilgili 4 gündür sorunlar yaşanıyor. Basın Konseyi olarak Cemal Kaşıkçı'ya destek için buradayız" ifadelerini kullandı.

NOBELLİ AKTİVİST TEVEKKÜL KARMAN: KAŞIKÇI'NIN SERBEST BIRAKILMASINI İSTİYORUZ

Eyleme destek verenlerden Nobel ödüllü Yemenli aktivist Tevekkül Karman da basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Türk yetkililere seslenerek, "Türk hükümeti, uluslararası kanunlar çerçevesinde Cemal Kaşıkçı'nın serbest bırakılması için destek vermelidir. Kaşıkçı'nın hayati durumuyla ilgili endişe duyuyoruz. Türk hükümeti, Suudi Arabistan yetkilileriyle görüşüp bu konuda girişimler yapmalı. Biz bir aydın olarak buraya geldik ve eyleme destek verdik. En kısa zamanda Cemal Kaşıkçı'nın serbest bırakılmasını istiyoruz" dedi.

Cemal Kaşıkçı ile dayanışma eylemine çok sayıda Arap gazeteci de katılarak destek verdi. Arap gazeteciler, Cemal Kaşıkçı'nın hayatından endişe ettiklerini belirterek, bir an önce kendisinin bulunmasını talep etti. Grup, konuşmaların ardından, dağıldı.

Görüntü Dökümü

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-Dayanışma eylemine katılanlar

-Türk ve Arap gazeteciler

-Cemal Kaşıkçı'ya destek için açılan dövizler

-Basın açıklamasının okunması

-Turan Kışlakçı'nın konuşması

-Basın Konseyi adına Mustafa Eşmen'in açıklaması

-Nobel ödüllü Karman ile röp

-Diğer konuşmacılar

-Eylemden görüntüler

-Basın mensupları

-Genel ve detaylar

05.10.2018 - 13.32 - Haber Kodu : 181005094

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4- BATMAN ŞEHİTLERİ İÇİN İSTANBUL'DAKİ CAMİLERDE SELA OKUNDU

Haber-Kamera: Özgür Deniz KAYA/İSTANBUL,()

Şehitler için İstanbul'da camilerde sela okundu.

Batman Gercüş'te askeri zırhlı aracın geçişi sırasında, PKK'lı teröristlerce yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu 8 askerin şehit olmasının ardından, İstanbul'un 39 ilçesindeki merkezi camilerde cuma namazı öncesinde sela okundu.

Görüntü Dökümü:

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-Şehzadebaşı Camii'nde sela okunması

-Detaylar

05.10.2018 - 13.35 - Haber Kodu : 181005095

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5- İSTANBUL'DA "KURT KAPANI 25" DENETİMİ

Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM - Taner YENER- Hakan KAYA /İSTANBUL ()-

İSTANBUL genelinde bir çok noktada "Kurt Kapanı 25" denetimi gerçekleştirildi.

Denetimlere İstanbul Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki, tüm şube ve ilçelerden polisler katıldı. Özel harekat polisleri de denetim noktalarında önlem alıyor. Havacılık Şube Müdürlüğü'ne bağlı polis helikopteri de denetimlere destek verdi. Denetim yapılan noktalardan birisi Beşiktaş İskelesi önüydü. Çevrede güvenlik önlemi alan polis ekipleri şüpheli araç ve kişilere yönelik denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde durdurulan araçlar didik didik aranırken, şüpheli kişilerin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamasını yapıldı. Denetimlere katılan 'Shadow' adlı polis köpeği de araçların içinde arama yaptı.

Görüntü Dökümü:

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-Uygulamadan görüntü

-Polis ekiplerinden görüntü

-Araçlarda arama yapılması

-Polis helikopterinden görüntü

-Polis köpeği ile arama yapılması

-Vatandaşlara GBT yapılması

05.10.2018 - 15.04 - Haber Kodu : 181005134

05.10.2018 - 15.25 - Haber Kodu : 181005142

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(görüntüyle yeniden)

6-İŞTE CUMHURBAŞKANLIĞI FİLOSUNA KATILAN YENİ UÇAK

Haber: İbrahim YILDIZ - Anıl UÇAN İSTANBUL -

Katar Şeyhi Şeyhi Temim bin Hamed Al Sani, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a VIP donanımlı özel uçağını hediye etmişti.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda giydirilen Boeing 747-8 tipi uçak bugün ilk kez görüntülendi. Ay yıldız motifiyle boyanan uçağın üzerine "Türkiye Cumhuriyeti" yazıldı. Normalde 400 yolcu kapasitesi bulunan uçak, özel donanımıyla 76 yolcu taşıyabiliyor.

Görüntü Dökümü:

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-Uçağın fotoğrafı

-Uçağın görüntüsü



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(aktüel görüntüyle)

7- ÖLDÜRÜLEN DOKTOR İÇİN "SESSİZ SİYAH ÇIĞLIK" YÜRÜYÜŞÜ

Haber- Kamera: Cansel KİRAZ- Alper KORKMAZ - Akın ÇELİKTAŞ- İdris TİFTİKCİ, İSTANBUL, ()

İstanbul Aile Hekimleri Derneği (İSTAHED) ile sağlık çalışanları ve sendika kuruluşları sağlıkta şiddeti protesto amacıyla 'Sessiz Siyah Çığlık' adıyla yürüyüş düzenledi.

Bahçelievler'de görev yaptığı özel hastanede uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Dr. Fikret Hacıosman ve sağlık çalışanlarının uğradığı şiddeti protesto etmek amacıyla yürüyüş düzenlendi. İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi önünde toplanan grup, sağlıkta şiddet nedeniyle hayatını kaybeden meslektaşlarının fotoğraflarını taşıyarak İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'ne kadar yürüdü. İSTAHED Genel Sekreteri Aslı Öncel, burada basın açıklaması yaptı. Öncel, sağlığın en riskli meslek gruplarından biri haline geldiğini belirterek, "Tüm istatistikler artık bu mesleğin çalışanlarının evden çıkarken helallik istemesi gerektiğini göstermektedir. Bu hepimizin ayıbıdır. Hiçbir bahane şiddeti mazur gösteremez, övemez. İnsanı yaşatmak için çalışan sağlık mensupları olarak "Biz bu şiddete alışmayacağız, bu şiddeti kanıksamayacağız" dedi.

"İKİ MADDELİK BİR KANUN İSTİYORUZ"

Öncel, sözlerine şu şekilde devam etti: "Biz bu şiddetin tüm sebeplerinin farkındayız, dilimizi ısırarak konuştuğumuza bakmayın. '184' denen cinayet hattı kapanmadan, vatandaşın usulsüz taleplerine son verilmeden, sağlık raporlarından performans sistemine, siyasetin dilinden dizilerin ve filmlerin kışkırtıcı aymazlığına kadar her konuda, derdimiz bu yaraya daha fazla ölmeden bir nebze çare olacak etkin bir sağlıkta şiddet yasasının çıkarılmasıdır. Bizler, terör boyutundaki şiddetin çözümünü ısrarla talep etmeye devam edeceğiz. 'En kısa zamanda' diye başlayan tüm vaatleri yok sayıyor ve hemen iki maddelik bir kanun istiyoruz. 1'inci madde; Sağlık çalışanına görevi esnasında ya da görevinden dolayı şiddet uygulayan kişi 2 ile 4 yıl arasında hapis cezası ile yargılanmalı, bu ceza ertelenmemeli.2'inci madde; Sağlık sunumunu engellemiş ise, yani diğer vatandaşların sağlık hakkını da gasp etmişse ceza yarı oranda artırılmalı. Hepsi bu. Siz bu yasayı çıkarana kadar, bizler üzerine kan bulaşmış beyaz önlüklerimizi sırtımızdan çıkartıyor, Sağlık Bakanlığı'mıza yolluyoruz"

BEBEĞİYLE BERABER YÜRÜDÜ

İSTAHED Başkanı Kutbettin Demir de, "Biz, can kaygısı güderken 'Şiddete uğrayacak mıyız?' diye endişe ederken sağlık hizmeti veremeyiz. Güvenli bir çalışma ortamının olması en doğal hakkımız. Sağlıkta şiddet yasasının çıkarılmasını talep ediyoruz" dedi. Yürüyüşe bebeği ile katılan Doktor Ceren Çakmak ise, "Bebeğimle beraber geldim. İnsanlara şunu hatırlatmak için bebeğimle geldim; Biz de birilerinin kız kardeşi, birilerinin evladı, birilerinin annesiyiz. Hekimden öte biz de insanız. Artık sağlıkta şiddetin son bulması için geldim buraya" şeklinde konuştu.

Görüntü dökümü:

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-Sağlık çalışanlarının İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi önünde toplanması

-Polislere karanfil verilmesi

-Sağlık çalışanlarının dövizler açarak yürümesi

-İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nün önünde basın açıklamasının yapılması

-Genel ve detaylar

05.10.2018 - 14.12 - Haber Kodu : 181005107

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8- BEŞİKTAŞ'TA TAKLA ATAN OTOMOBİL TRAFİĞİ KİLİTLEDİ

Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM -Taner YENER/İSTANBUL,()

Beşiktaş'ta aracının direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, önündeki otomobile çarptıktan sonra refüje vurarak takla attı. Takla atan otomobilin sürücüsü kendi imkanları ile araçtan çıktı. Yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle Barbaros Bulvarında çift yönlü olarak trafik yoğunluğu oluştu. Kaza, Barbaros Bulvarı Darphane girişinde saat 12.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Beşiktaş'tan Levent istikametine giden 16 JB 121 plakalı araç sürücüsü, aracının direksiyon hakimiyetini kaybederek önce önünde seyreden otomobile daha sonra refüje çarparak takla attı. Kazayı görenler durumu hemen sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Yaralı sürücü kendi imkanları ile araç içerisinden çıktı. Yaralı sürücü olay yerine gelen ambulans ile özel bir hastaneye kaldırıldı.

"TAKLA ATARAK ÖNÜME DÜŞTÜ"

Kazaya karışan otomobil sürücüsü Ceren Kayahan "Ben orta şeritten geliyordum. Arkadan gelen araç, bana vurduktan sonra refüje çarptı. Sonra takla atarak önüme düştü" dedi. Görgü tanığı Orhan Demirkol "Biz arkadaşlarla oturuyorduk. Önce ufak bir ses duyduk.Otomobil önündeki araca vurduktan sonra refüje çarptı.Takla atan otomobil yola düştü. Aracın havada takla atmasını canlı olarak gördük" dedi.

TRAFİK YOĞUNLUĞU YAŞANDI

Kaza ve kazayı seyredenler nedeniyle Barbaros Bulvarında çift yönlü olarak trafik yoğunluğu oluştu. Kaza yapan araçların kaldırılmasıyla trafik normale döndü. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yerinden görüntü

-Takla atan otomobil

-Polislerin trafiği yönlendirmesi

-Kazaya karışan sürücünün kazayı anlatması

-Kaza yapan aracın çekici ile kaldırılması

-Görgü tanığı ile röp.

-Trafikten görüntü

-Olay yerini izleyenler

05.10.2018 - 15.17 - Haber Kodu : 181005141

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9- İSTANBUL'DA ENGELLİ KADINA TECAVÜZ EDEN 6 KİŞİ YAKALANDI

* Çarşaf silkelerken görüp tecavüz etmeye karar vermişler

Haber-Kamera: Ali AKSOYER / İSTANBUL () - BAĞCILAR'da arkadaşlarının düğününe katıldıktan sonra pencerede çarşaf silkelerken gördükleri yüzde 70 zihinsel engelli 44 yaşındaki kadına tecavüz ettikleri iddiasıyla 6 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 2'sinin eve girdiği diğerlerinin apartman içinde bekledikleri öğrenildi. Şüpheliler polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Bağcılar, Fevzi Çakmak mahallesinde geçtiğimiz Pazar günü meydana gelen olay polis kayıtlarına göre şöyle gelişti; Bir arkadaşlarının düğününden çıktıktan sonra bir marketten aldıkları biraları sokakta içmeye başlayan 6 kişi, bu sırada balkondan çarşaf silkeleyen bir kadın gördü. Kadınına önce el kol hareketleri yaparak irtibat kurmaya çalışan 6 şüpheli daha sonra onun bulunduğu apartmana girmek için tüm zilleri rastgele çaldı. Apartmana girdikten sonra kapıları çalarak kadının bulunduğu daireyi tespit etmeye çalışan şüphelilerden ikisinin yüzde 70 zihinsel engelli kadının bulunduğu daireyi tespit ettiği belirlendi. Zili çalarak kadına kapıyı açtıran şüphelilerden Y.C.(24), ile M.D.(27)'nin içeri girdikten sonra talihsiz kadına cinsel saldırıda bulunduğu öğrenildi.

KADININ DAİRESİNİ BULAMAYAN 4 ŞÜPHELİ APARTMANDAN KAÇTI

Bu arada diğer şüpheli 4 kişinin kadının kaldığı daireyi bulamadıkları, diğer komşuların soruları üzerine "Yanlış gelmişiz" diyerek binadan ayrıldıkları öğrenildi.

ENGELLİ KADIN OLAYI KIZKARDEŞİNE ANLATTI

Mağdur A.M.'nin ertesi gün durumu kendisini ziyarete gelen kız kardeşine söylemesi üzerine ailenin şikayetçi olduğu ve soruşturma başlatıldığı öğrenildi. Polis 3 Ekim 2018 tarihinde yaptığı operasyonda Şüphelilerden 4'nü Bahçelievler'de diğer ikisini ise Bağcılar'da gözaltına aldı. Öte yandan olay yerinde bulunan güvenlik kameralarının incelemesinde şüphelilerin sokak üzerinde kadına el kol hareketleri yaparken ve binaya girerken görüntülerinin olduğu tespit edildi.

"ENGELLİ OLDUĞUNU BİLMİYORDUK" DİYEREK KENDİLERİNİ SAVUNDULAR

Gayrettepe'de bulunan Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen şüpheliler Gasp Büro Amirliğinde sorgulandı. Poliste veren şüphelilerden Y.C.'nin lokumculuk yaptığı, M.D.'nin ise matbaa işiyle uğraştığı öğrenildi. Şüphelilerden M.D.'nin poliste verdiği ifadesinde tecavüz ettikleri kadının engelli olduğunu bilmediklerini söyledikleri öğrenildi.

Görüntü Dökümü;

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-Şüphelilerin güvenlik kamerası

-Binaya giriş ve çıkışları

-Şüphelilerin adliyeye sevki

05.10.2018 - 15.26 - Haber Kodu : 181005145

