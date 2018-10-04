DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 4



1- DÖVDÜĞÜ KIZ ARKADAŞI İÇİN ADAM BIÇAKLAMIŞ

Müslim SARIYAR/İSTANBUL ()

İstanbul Bakırköy'de otomobilini vatandaşların üzerine sürerek dehşeti yaşatan ve 6 kişinin yaralanmasına neden Görkem Sertaç Göçmen'in olay anında beraberinde bulunan kız arkadaşı için geçtiğimiz yıl bir kişiyi bıçakladığı ortaya çıktı.

DÜN TUTUKLANDI

Hakim anne ile savcı babanın oğlu olan 21 yaşındaki Görkem Sertaç Göçmen, geçtiğimiz akşam saat 17.20'de Bakırköy'ün en işlek caddelerinden biri olan İstanbul Caddesi'nde dehşet saçtı. Göçmen annesine ait lüks cipin içerisinde beraberinde bulunan kız arkadaşı A.A.'yı başına vurarak dövmeye başladı. Olayı fark eden vatandaşlar, duruma müdahale etti. Göçmen de cipi vatandaşların üzerine sürdü. Kaldırıma da çıkan Göçmen, 6 kişiyi yaraladı. Olaydan sonra kaçan ve polis ekiplerince tutuklanan Görkem Sertaç Göçmen, dün çıkarıldığı Bakırköy Adliyesi'nde 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklandı.

KIZ ARKADAŞI İÇİN BİR KİŞİYİ BIÇAKLAMIŞ

Göçmen'in olay anında beraberinde ve başına vurarak darp ettiği kız arkadaşı A.A. için geçtiğimiz yıl Şubat ayında bir kişiyi bıçaklayarak yaraladığı ortaya çıktı. Edinilen bilgiye göre Göçmen ve kız arkadaşı Bakırköy'de bulunan bir alış veriş merkezine gitti. A.A. buradaki bir mağazada beğendiği bir kıyafeti denemek için prova odasına girdi. Ancak bu sırada 2 genç, prova odasının kapısını açtı. Bunun üzerine Göçmen ile kapıyı açan 2 kişi arasında tartışma çıktı. Göçmen, yanında taşıdığı bıçağı çıkartarak ikiliye saldırdı. Tarafları sakinleştirmek için araya giren Muhammed Kızılkaya isimli başka bir müşteriyi ise kalçasından bıçakladı.

BİRBİRLERİNDEN ŞİKAYETÇİ OLMUŞLAR

Kızılkaya olayın ardından savcılıkta verdiği ifadesinde "Soyunma kabinleri bölümünde bir kişinin bıçakla, iki kişiye saldırdığını gördüm. Araya girip, ayırdım. Mağazadan çıktığım sırada bıçaklı kişi arkamdan gelerek beni kalçamdan bıçakladı" dedi. Olay tarihinde suç aleti bıçakla yakalanarak gözaltına alınan Gökmen ise, "Kız arkadaşım A., kıyafet değiştirme kabininde üzerini değiştiriyordu. İki kişinin kabin kapısını açarak, kız arkadaşıma baktığını gördüm. Bunun üzerine şahıslarla tartışmaya başladım. Üçüncü kişi gelerek tartışmaya katıldı. Bunun üzerine görevliler bizi mağaza dışına çıkardı. Mağaza dışında da tartışma devam etti. Kendimi tutamayarak bıçaklama olayını gerçekleştirdim" diye ifade verdi. Olaydan sonra Görkem Sertaç Göçmen'in 3 kişiden, diğer 3 kişinin de Göçmen'den şikayetçi olduğu öğrenildi.

Görüntü Dökümü

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-Göçmen'in görüntüleri

04.10.2018 - 14.34 Haber Kodu : 181004132

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2- KARISININ BOĞAZINI SATIRLA KESEN KOCA TUTUKLANDI

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ - İSTANBUL

Küçükçekmece'de tartıştığı karısının boğazını keserek öldürdüğü öne sürülen koca tutuklandı.

Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, dün Atatürk Mahallesi'ndeki evinde İkram D'nin boğazı satırla kesilerek öldürülmesine ilişkin başlatılan çalışma kapsamında aranan eşi Adil D (68) Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde yakalandı. Gözaltına alınan Adil D., emniyetteki işlemlerinin ardından Küçükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi. Adil D., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şüphelinin, karısı İkram D'yi öldürdükten sonra Tekirdağ'a kaçtığı öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

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EK GÖRÜNTÜ

-Adliyeden çıkışı

-Detaylar

GEÇİLEN GÖRÜNTÜ

-Olay yerinden görüntüler



04.10.2018 - 12.23 Haber Kodu : 181004084

04.10.2018 - 14.31 Haber Kodu : 181004130

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3- ADNAN OKTAR'IN VİLLASININ YIKIMI İÇİN VİNÇ GETİRİLDİ

Haber - Kamera: Gökhan ÇELİK/ İdris TİFTİKÇİ, İSTANBUL () ADNAN Oktar'ın Kandilli'de bulunan villasındaki kaçak yapıların yıkımı için vinç getirildi.

Hafta başında başlayan villadaki eşyaların tahliyesi sabah saatlerinde de devam etti. Ardından villaya İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler geldi. Ekiplerin villa içinde kaçak yapıların yıkımı için çalışma başlattıkları öğrenildi. Bu sırada polis gazetecileri villa çevresinden uzaklaştırdı. Saat 14.00 sıralarında ise yıkım için villaya vinç getirildi. Ekiplerin villadaki çalışmaları sürüyor.

Görüntü dökümü

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-Polislerin güvenlik noktası

-Villadan çıkan nakliyat kamyonları

-Vİnçin villaya girişi

04.10.2018 - 14.35 Haber Kodu : 181004135

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4- HDP MİLLETVEKİLİ KERESTECİOĞLU'NUN YARGILAMASININ DURMASINA KARAR VERİLDİ

Haber: Şengüler YEŞİL/İSTANBUL

HDP Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu'nun 'kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşleri düzenleme, yönetme ve bunların hareketine katılma' suçundan verilen beraat kararını İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3.Ceza Dairesi usul açısından bozdu. Anadolu Adliyesi 6.Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderilen dosya hakkında mahkeme, yeniden milletvekili seçilmiş olan Kerestecioğlu hakkındaki kamu davasının yasama dokunulmazlığı gerekçesiyle durmasına karar verdi.

Kadıköy'de 2016 yılında izinsiz basın açıklaması yaptığı gerekçesi ile hakkında Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet suçundan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle yerel mahkeme tarafından yargılanmış olan Filiz Kerestecioğlu hakkında verilen beraat kararını İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3.Ceza Dairesi usul açısından kararını bozdu.

Kerestecioğlu, dava dosyasının yeniden gönderildiği Anadolu Adliyesi 6.Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen duruşmaya katılmadı. Kerestecioğlu'nun avukatları, son seçimlerde yeniden milletvekili seçilen Kerestecioğlu'nun dokunulmazlık kazandığını belirtti. Hâkim Gülperi Güneş, hakkında kamu davası açılmış olan Filiz Kerestecioğlu'nun 27. Dönem Milletvekili seçimlerinde Ankara'dan milletvekili seçildiği ve yeniden yasama dokunulmazlığını elde ettiği gerekçesiyle davanın durmasına karar verdi.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Kerestecioğlu'nun, 14 Şubat 2016 tarihinde Kadıköy'de yapılan eyleme katıldığı, eylemde sloganlar atıldığı, pankartlar açıldığı, araç ve trafiğin aksatıldığı, dağılın uyarısına rağmen grubun dağılmadığı belirtiliyor. İddianamede, Kerestecioğlu'nun "Kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşleri düzenleme, yönetme, bunların hareketine katılma" suçundan 1 yıl 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması talep edilmişti.



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5- İSTANBUL'DA DHKP-C OPERASYONU: 8 GÖZALTI



Haber: Çağatay KENARLI, İstanbul

İstanbul'da düzenlenen DHKP-C operasyonunda 8 kişi gözaltına alındı

İstanbul Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri terör örgütü DHKP/C'ye yönelik çalışma başlattı. Polis ekipleri aranması bulunan şüphelilerin yakalanması ve örgütün merkez komitesiyle yapıldığı öne sürülen şifreli yazışmaların engellenmesine yönelik operasyon kararı aldı. TEM ekipleri, Özel Harekat ekiplerinin desteğiyle saat 10.00 sıralarında Okmeydanı'nda bulunan İdil Kültür Merkezi'ne ve bazı adreslere operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda H.F., T.G., Ö.Z.G., D.P., G.B., Ş.A., H.Ö. ve J.F.C. yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman, ile dijital veriler ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelere incelenmek üzere el konuldu. Gözaltına alınan 8 şüpheli Vatan Caddesi'nde bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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6- RIZA SARRAF'IN YALISINDAKİ KEŞİF, ANAHTAR BULUNAMADIĞI İÇİN YAPILAMADI

Haber: Şengüler YEŞİL-İSTANBUL

Rıza Sarraf'ın Kandilli'deki kültür varlığı olarak korunması gerekirken kanuna aykırı tadilat yapıldığı gerekçesiyle keşif kararı verilen yalısında kimse olmadığı ve anahtarı bulunamadığı gerekçesiyle keşif yapılamadı.

Üsküdar, Kandilli'deki kültür varlığı olarak korunmaası gereken taşınmazında kanuna aykırı tadilat yaptığı iddiası ile Rıza Sarraf ve mimar Firuz Akın Han hakkında, "İmar kirliliğine neden olma" ve " Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na" muhalefet suçundan açılan davaya devam edildi. İstanbul Anadolu 9. Asliye Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen davanın beşinci duruşmasına tutuksuz sanık Firuz Akın Han'ın Avukatı Levent Öğe katıldı.

USULSÜZLÜKLERİN TESPİTİ İÇİN KEŞİF YAPILACAK

Mahkeme, iddianameye konu usulsüzlüklerin tespiti amacıyla davaya konu taşınmazda keşif yapılması kararı vermişti. Mahkeme karara yönelik taşınmazın kapalı olması, anahtarın bulunamadığı ve kimseye ulaşılamadığı ile ilgili ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri tarafından rapor gönderildiğini belirtti. Mahkeme Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne yazı yazarak taşınmazın açık olup olmadığının sorulmasına, anahtarının nerede olduğuna ve taşınmaz ile ilgili olan kişilerin telefon bilgilerinin mahkemeye bildirilmesini istedi. Mahkeme ayrıca, ABD'de bulunan Rıza Sarraf'ın ABD adli makamları tarafından ifadesinin alınması için resmi makamlara yazılan yazının yanıtının beklenmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

İDDİANAMEDEN

CHP İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis üyesi Hüseyin Sağ'ın ihbarı üzerine İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Rıza Sarraf ve mimar Firuz Akın Han hakkında düzenlenen iddianamede, Sarraf'a ait Üsküdar Kandilli'deki kültür varlığı olarak korunması gereken taşınmazında yaptırdığı tadilatın Kültür ve Tabiat Varlıkları'nı Koruma Kanunu'na aykırı olduğu belirtiliyor. İddianamede taşınmazın kat yüksekliklerinin değiştirildiği, 2. bodrum katın büyütüldüğü, zemin kat seviyesine arka cepheden ilave yapıldığı belirtilerek, bu tadilat için Koruma Bölge Kurulu'ndan izin alınmadığı anlatılıyor. İddianamede her iki şüphelinin, "İmar kirliliğine neden olmak" ve "Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na" muhalefet suçlarından 10'ar yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmaları isteniyor.

Görüntü Dökümü: (arşiv)

-Yalının havadan görüntüsü

-Aktüel görüntüsü

-Detaylar

04.10.2018 - 14.31 Haber Kodu : 181004131

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7- İSTANBUL'DA EMEKLİ OLAN 77 POLİSE VEDA TÖRENİ



Haber-Kamera: Çağatay KENARLI-İSTANBUL

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, emekli olan 77 polise tören düzenledi. Emekli polislere hizmetleri için plaket verildi. Zeytinburnu'nda bulunan Polis Eğitim ve Kongre Merkezi'nde (PEKOM)'da düzenlenen törene İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan ve bazı emniyet müdür yardımcıları ile emekli olan 77 polis ve aileleri katıldı. Törende emekli olan polislere plaket verildi.



BIRAKTIĞINIZ İZLER, TEŞKİLATIMIZI İLERİYE TAŞIYACAK

Polislerin devletin ve milletin güvenliği için görev yapmasının yanı sıra yolda kalana da yardım etmesi gerektiğini belirten Çalışkan, "Polis insanı insan yapan bütün değerleri içinde barındıran kişidir. Korur kollar, şevkat gösterir ve tehlike anında en öne atılır. Sizler, sizlerden sonra gelenlere bu işin tüm inceliklerini öğreterek onlara yol gösterici oldunuz. Şimdi emekli olsanız bile hepinizin bıraktığı izler teşkilatımızın daha ileri seviyere ulaşmasına katkı sağlamaktadır" dedi.



43 ŞEHİT AİLESİNE EV ALDIK, 25 TANE DAHA ALINACAK

Çalışkan, gazilere, şehit yakınlarına ve emekli polislere kapısının 24 saat açık olduğunu ifade ederek, "Emekli polislerle sürekli irtibat halinde olacağız. Bunun için Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü bünyesinde 'Emekli Personelle İrtibat Büro Amirliği' kurulmasını sağladım. Öte yandan, İstanbul dışındaki 112 şehit ailelesini İstanbul'da misafir ederek, şehrimizi gezdirdik. Görev yaptığım süre içerisinde şehit olan 68 personelimize devletimizin yapmış olduğu yardımlar ve tazminatlar dışında İstanbul Emniyet Müdürlüğü olarak birer ev alma projesi başlattık. Bu zamana tadar 43 şehidimizin ailesine ev aldı. En kısa zamanda da kalan 25 şehit ailemize ev alacağız" diye konuştu.



77 EMEKLİ POLİSE PLAKET VERİLDİ

Emekli olan 77 personele Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, müdür yardımcıları ve şube müdürleri tarafından plaketleri verildi.



Görüntü Dökümü

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-Salondan görüntü

-Masalardan görürntü

-Emniyet Müdürü Çalışkan'ın konuşma yapması

-Çalışkan'ın plaket vermesi

-Emniyet Müdür Yardımcısı Haydar Özdemir'in plaket vermesi

-Genel ve detaylar



04.10.2018 -14.33 Haber Kodu : 181004133_

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