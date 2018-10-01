DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 4



1- KÜÇÜKÇEKMECE'DE ÖLDÜRÜLEN GENCİN CENAZESİNDE KAVGA (1)

Haber-Kamera: Erhan TEKTEN - Akın ÇELİKTAŞ İstanbul

Küçükçekmece'de öldürülen 16 yaşındaki zihinsel engelli gencin cenazesi helallik için evin önüne getirildi. Bu sırada evin önündeki kalabalık arasında kavga çıktı. Çok sayıda kişi birbirine girerken kavgayı akrabalar ayırdı. 16 yaşındaki Ahmet Yusuf Öz, eve giren hırsızlar tarafından 17 kez bıçaklanarak öldürülmüştü.

Görüntü dökümü:

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-Kavgadan görüntüler

01.10.2018 - 15.53 Haber Kodu : 181001130

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2- ADNAN OKTAR'IN VİLLASI BOŞALTILDI

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ - Özgür Deniz KAYA - İSTANBUL

Adnan Oktar'ın Kandilli'deki villası boşaltıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Adnan Oktar grubuna ait Kandilli'de bulunan villa çevresinde irili ufaklı 23 kaçak yapı tespiti yapmış, bu kaçak yapıların yıkımı için karar almıştı. Oktar'ın mal varlığına el konulmasından sonra TMSF'ye devredilen Kandilli'deki villa ve eklentilerindeki eşyalar bugün kamyonlara yüklenerek götürüldü.

Görüntü Dökümü:

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-Eşyaların villalardan çıkarılması

-Eşyaların görüntüsü

-Kamyonların gidişi

-Villanın daha önceden çekilen havadan görüntüleri

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3- BASIN EKSPRES YOLU GİRİŞİNDE TIR DEVRİLDİ

İSTANBUL

TEM Mahmutbey Basın Ekspres bağlantı yolunda TIR devrildi. İki şerit trafiğe kapatıldı. Bölgede trafik yoğunluğu yaşanıyor. Bölgeye ekipler sevk edildi.

Görüntü Dökümü:

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-Devrilen TIR

-Trafikten görüntü

-Çalışmalardan görüntü

01.10.2018 - 16.17 Haber Kodu : 181001146

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4- TÜNELDE KAZA GÜVENLİK KAMERASINDA

Haber-Kamera: Hakan KAYA-Özgür EREN/İSTANBUL,()

Bomonti-Beşiktaş Tüneli 'nde sürücüsünün kontrolünden çıkan motosiklet önce dubalara ardından da yol bakım çalışması yapan belediye işçisine çarptı. Kazada 2 kişi yaralanırken kaza anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, tünelde belediye işçilerinin çalışma yaptıkları, bir süre sonra arkadan gelen bir motosikletin sürücüsünün kontörlünden çıkarak önce dubalara ardından işçiye çarptığı görülüyor. Motosiklet sürücüsü ile işçinin yere savruldukları diğer işçinin ise son anda yana kaçarak kazadan kurtulduğu kameraya yansıyor. Kazanın etkisiyle dubaların yola uçtukları, kazayı gören sürücülerin araçlarını durdurarak yaralılara yardım ettikleri görüntülere yansıyor.

Görüntü Dökümü

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Güvelik kamera görüntüleri

-Belediye işçilerinin çalışması

-Arkadan gelen motosikletin dubalara çarpması

-Belediye işçisine çarpma anı

-Sürücülerin araçlarını durdurarak yaralılara yardım etmesi

01.10.2018 -16.21 Haber Kodu : 181001148

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5- ÇİN BAŞKONSOLOSLUĞU ÖNÜNDE ARBEDE

Haber-Kamera: Enver ALAS - İbrahim MAŞE / İSTANBUL,

Doğu Türkistanlılar, Çin'in Doğu Türkistan'ı işgalinin 69. yıl dönümü dolayısıyla Sarıyer'deki Çin'in İstanbul Başkonsolosluğu önünde eylem yaptı. Basın açıklamasının ardından polis bariyerlerini aşmak isteyenler kısa süreli arbedeye neden oldu.

Doğu Türkistan Teşkilatlar Birliği'ne bağlı, aralarında kadın ve çocukların da olduğu yaklaşık 2 bin kişi, saat 12.00'da Tarabya Sahilden Çin Halk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu'na doğru yürüyüşe geçti. Polis, başkonsolosluğun bulunduğu Çoban Çeşme Sokağı'nı bariyerlerle kapatırken, yoğun güvenlik önlemi aldı. Uygur Türkleri, Çin aleyhine de sık sık slogan attı.

Doğu Türkistan Teşkilatlar Birliği adına bir basın açıklaması yapan Hidayet Oğuzhan, 1 Ekim 1949'un Doğu Türkistanlılar'ın, Çin Devleti tarafından öz vatanlarında esaret altında yaşamak zorunda bırakıldıkları kara tarihin başlangıcı olduğunu söyledi.

Oğuzhan, "Doğu Türkistan'da yaşananları yakınen takip ediyoruz. Çin devleti başta olmak üzere ülkemizdeki iş birlikçilerini de buradan uyarıyoruz. Yapılan insanlık dışı devlet terörüne derhal son verilmelidir" diye konuştu.

ARBEDE YAŞANDI

Basın açıklamasının ardından gruptan bazı kişilerin başkonsolosluğa yürümek istemesi gerginlik yarattı. Bariyerlerini aşmak isteyenler arbedeye neden oldu. Bazı çocuklar ezilme tehlikesi atlatırken polisin eylemcileri uzaklaştırdı

Görüntü Dökümü

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-Grubun Çin Başkonsolosluğu'na yürüyüşü

-Slogan atılması

-Grubun açtığı pankartlar

-Polisin önlemleri

-polis bariyerleri

-Basın açıklaması

-Hidayet Oğuzhan'ın konuşması

-Konsolosluğa yürümek isteyenlerin yaşattığı arbede

-Ezilme tehlikesi atlatan çocuklar

-Genel ve detaylar

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(geniş haber)

6- FADIL AKGÜNDÜZ'DEN DAYISI DA ŞİKAYETÇİ OLDU

* Sait Obut,

"Güya bana her ay para yollayacaktı. Ondan sonra ne para, ne selam, ne kelam. Telefonu bile açmıyor"

Haber: Özden ATİK / İstanbul,

Bayrampaşa'daki Caprice Gold ile Maldivler'deki Caprice Maldivler adlı gayrimenkul projelerinde, devre mülk satışı yapılan 349 kişiyi dolandırıldığı iddiasıyla yargılanan Fadıl Akgündüz ve akrabalarının da aralarında bulunduğu 6 sanığın yargılanmasına devam edildi. Duruşmada Fadıl Akgündüz'ün dayısı Sait Obut da şikayetçi sıfatıyla ifade verdi.

İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki 14'üncü celsesi görülen davaya, tutuksuz sanıklar Fadıl Akgündüz ve Mehmet Salih Obut katıldı. Diğer sanıklar duruşmaya gelmezken; çok sayıda mağdur ve avukatları da duruşmada hazır bulundu. Duruşmada, şikayetçiler dinlendi.

DAYISI DA ŞİKAYETÇİ OLDU

Sanıklar Fadıl Akgündüz ve Mehmet Salih Obut'un kendisinin yeğeni olduğunu söyleyen 73 yaşındaki Sait Obut da "şikayetçi" sıfatıyla ifade verdi. Sait Obut, "Bayrampaşa Caprice Gold projesindenyaklaşık 5 yıl kadar önce devremülk sözleşmesi yaptık. Bir dairemi 120 milyar karşılığında vererek ödeme yapmış oldum. Bana 7 aylık bin lira civarında kira bedeli ödendi. Bunun dışında herhangi bir ödeme yapılmadı. Tapularımı aldım. Şikayetçiyim. Davaya katılmak istiyorum" dedi.

Şikayetçi Yahya Kaan ise Bayrampaşa Caprice Gold Projesi'nden 2011 yılında devre mülk sözleşmesi yaptığını belirterek "Kaanlar firması olarak 11 adet daire ve bir adet fabrikamıza bedeli karşılığında 23 milyon lira değer biçilmişti. Sonrasında ben ortaklıktan ayrılınca 600 bin lira karşılığı 6 adet 15 günlük devremülk hisseme düştü. Bunun tapusunu aldım. Ancak bana herhangi bir ödeme yapılmadı. Şikayetçiyim" dedi. Diğer şikayetçiler de sanığın cezalandırılmasını talep etti. Şikayetçi avukatları da 1,5 yıldır bilirkişi raporunun alınamadığını belirterek sanıkların tutuklanmasını talep etti.

FADIL AKGÜNDÜZ: "DİYECEĞİM BİR ŞEY YOK"

Söz verilen sanık Fadıl Akgündüz ise "Bu aşamada diyeceğim bir şey yok" dedi. Mahkeme Başkanı, rapor için dosyanın bilirkişiye tevdii edildiğini ancak bilirkişi heyetinin belirlenememesi nedeniyle dosyanın heyete teslim edilemediğini anlaşıldığını tutanağa geçirdi.

TUTUKLANMASI TALEBİNE RET

Mahkeme heyeti, sanıkların tutuklanması talebini dosyada herhangi bir yeni durum çıkmadığını belirterek reddetti. Adalet Komisyonu'na yazı yazılarak alanında uzman bilirkişilerden oluşturulacak heyetin belirlenerek yeniden bilirkişi raporu aldırılmasına karar veren heyet, duruşmayı 14 Şubat'a ertelendi.

DAYISI SORULARI YANITLADI

Duruşma sonrası adliyenin karşısındaki meydanda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Sait Obut, "180 metrekare dairem vardı Fatih'te. Ona güvendik benim yeğenimdir diye, biraz sıkışmıştı. Dedim al, verdim ona. Notere gittik, güya bana her ay para yollayacaktı. Ondan sonra ne para, ne selam, ne kelam. Telefonu bile açmıyor. Ben hakiki dayısıyım yani. Ablamın çocuğudur. Çok kırgınım" dedi. Obut, "Hiç görüştünüz mü?" sorusuna ise "Bir sefer görüştüm. Benim de borcum var diyor hükümete. Ben senin dayınım, böyle yapılır mı, benim gelirimi aldın elinden dedim. Kiraya verip geçiniyordum dedim. Şikayetçi olduğumu söyledim, mahkemede yüzüme bakmadı, Kabahatini biliyor. 120 milyar lira daireydi. Ailesi annesi ondan beter. Ondan sonra ne para, ne maaş, ne bir şey. Bizi böyle perişan etti, bak buralara kadar getirdi" diye cevap verdi. Açıklamanın ardından Sait Obut beraberindekilerle ayrıldı.

DAVANIN GEÇMİŞİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Fadıl Akgündüz birlikte yargılanan 5 sanığa 349 müştekiye yönelik "Nitelikli dolandırıcılık" suçundan ayrı ayrı 698 yıldan 2 bin 443 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor. Akgündüz, 22 Aralık 2015'de tacir ve ya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı suçundan tutuklanmıştı. 28 Mart 2017'de çıkarıldığı mahkemede ise yeğeni Mehmet Salih Obut ile birlikte tahliyesine karar verilmişti.



Görüntü Dökümü

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-Sait Obut adliye önünde

-Genel ve detaylar

01.10.2018 - 14.22 Haber Kodu : 181001102

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7- BEYKOZ'DA YARALAR SARILIYOR

Haber-Kamera: Özgür Deniz KAYA-İlkay DİKİCİ/İSTANBUL,() BEYKOZ Mahmut Şevket Paşa'da sel sularının yükselmesi sonucu çok sayıda evi su bastı. 3 metrelik duvarları yıkan selde mağdur olanlar, o anları anlattı.

Mahmut Şevket Paşa'da dün sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış kısa sürede etkili oldu. Derenin taşması sonucu 3 metrelik taş duvarlar yıkılırken, çok sayıda ev ve sera sular altında kaldı. Sel mağdurları, o anları anlattı.

"KAPILAR AÇILMADI, ÇOCUKLARI CAMDAN ALDIK"

Mustafa Kurt, "Derenin akarı yok. Ön tarafı, aşağısı kapalı. Aşağıdan su gitmeyince yukarıdan şişme yaptı. Su köyün merkezine kadar geldi. Çocukları camdan aldık. Kapılar açılmadı. Arabaya götürdük. Yollar berbat vaziyetteydi. Çocukları zor kurtardık" dedi.

"BARAJ KAPAĞINI AÇMIŞ GİBİ SU GELİYORDU"

Eşyalarını çöpe atmak zorunda kalan ve olay anını anlatan Seher Bal, "Biz sabah uyuyorduk. Birden geldi. Hiçbir şeyden haberimiz yoktu. Kapının altından su gelmeye başladı. Göz göre göre seyrettik. Kapıyı açtığımızda evde sanki bir baraj kapağını açmış gibi su geliyordu. İkinci kez yaşıyorum bunu. 2006'da da geldi aynısı. O zaman da aynı şekilde kaldım. Atmadığım eşyaları yıkadım, yıkadıklarım şişti patladı hep. Mecburen attım çöpe" ifadelerini kullandı.

"TAVUKLARI KURTARAYIM DERKEN BİZ GİTTİK"

O anları yaşayan Ayşe Çabuk ise, "Namazdan sonra kahvaltı yapıyorduk. Duvarı yıkan sel, vurduğu gibi bizi öteki tarafa attı. Yiyeceğimiz kalmadı. Ektiğimiz bahçedeki ürünler de gitti. Tavukları kurtarayım derken biz gittik. Sürükledi attı bizi. Nasıl oldu ben de anlamadım. Giyecek elbisemiz kalmadı" diye konuştu. Bir başka sel mağduru Hacı Çabuk da, "Yukarıdan aşağı bir su geldi. Biz de çıktık dışarı. Belimize kadar selin içinde gittik. Eşimi yanıma aldım. Bir baktım ki eşyalar kullanılamaz hale geldi. 3 metrelik duvarları yıktı" dedi.

"BURASI KIYAMET GİBİYDİ"

Yaşadıklarını anlatan Savaş Şafak, "Dün burası kıyamet gibiydi. Yüreğimiz koptu. Duvarların yıkıldığını görmek... İlk kez yaşıyoruz. Komşumuzun evini su bastı, 50 santimetre ile biz kurtardık" diye konuştu.

Gül Bal ise, "Uyuyorduk. Sabah 07.00'de oldu olay. Şu an hiçbir şeyimiz kalmadı. Hepimiz asgari ücretle geçiniyoruz. Nereye gideceğiz? Bu manzara dikkatsizlik yüzünden oluştu" diye konuştu.

Öte yandan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekipleri, bölgede temizlik çalışmalarının yanı sıra mağdurlara yönelik destek faaliyetleri sağlıyor.

Görüntü Dökümü:

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-Beykoz'daki sel mağdurları ile röportajlar

-Muhabir anonsu

-Sel tahribatı sonrası çalışmalar

-Su basan evler

-Detaylar

01.10.2018 - 14.41 Haber Kodu : 181001107

01.10.2018 - 14.46 Haber Kodu : 181001108

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8- YANAN TAVAYA SU DÖKTÜLER; 3 YARALI

Haber-Kamera: Hakan KAYA-Özgür EREN-İSTANBUL

Kağıthane'de bir restoranın mutfak kısmında alev alan tavanın üzerine su döken 3 çalışan yaralandı.

Olay Merkez Mahallesi, Sadabat Caddesi üzerinde bulunan bir restoranda saat 14.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre içerisinde yağ olan tava ocakta unutulunca biranda yanmaya başladı.

TAVA BOMBA GİBİ PATLADI

O sırada restoranın mutfak kısmında bulunan personel alev alan tavaya su döktü. Tavadan saçılan yağ nedeniyle 3 restoran çalışanının vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluşturdu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yaralanan 3 kişi çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Görüntü Dökümü

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-Yanan kadından detay görüntü

-Yanan diğer iki kişinin ambulansa alınması

-İtfaiye ekiplerinden detay görüntü

-Sağlık ekiplerinden detay görüntü

-Restauranttan detay görüntü

-Restaurant çalışanlarından detay görüntü

01.10.2018 - 15.13 Haber Kodu : 181001119

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9- YOLCU KALP KRİZİ GEÇİRDİ, THY UÇAĞI NORVEÇ'E ACİL İNİŞ YAPTI

Haber: İbrahim YILDIZ/İSTANBUL

San Francisco-İstanbul seferini yapan Türk Hava Yolları'na (THY) ait yolcu uçağı, yolculardan birinin kalp krizi geçirmesi nedeniyle Norveç'e acil iniş yapmak zorunda kaldı.

Edinilen bilgiye göre, THY'nin TK-80 sefer sayılı TC-LJK tescilli Boeing 777-300 ER tipi uçak, İstanbul seferini yapmak üzere ABD'nin San Francisco Havalimanı'ndan havalandı. Uçak Norveç Hava Sahası üzerindeyken, yolculardan biri aniden rahatsızlandı. Yolcuya ilk müdahale kabin görevlileri tarafından uçakta yapıldı. Kalp krizi geçirdiği anlaşılan yolcu için kaptan pilot, Norveç'in Bergen kentinde bulunan havalimanına acil iniş kararı aldı. Uçak sorunsuz bir şekilde inişini gerçekleştirirken, yolcu ambulansla hastaneye götürüldü. Norveç'e acil iniş yapan THY uçağının, yakıt ikmalinin ardından İstanbul seferini tamamlamak üzere yeniden havalanacağı öğrenildi.

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