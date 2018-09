DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 4

(ek görüntülerle geniş haber)

1- FUAT OKTAY: YENİ HAVALİMANINI 225 BİN KİŞİYE İSTİHDAM YARATACAK

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 29 Ekim'de İstanbul Yeni Havalimanı'nın ilk etabının hizmete gireceğini belirterek, "Yılda 90 milyon yolcu kapasitesine sahip bu önemli eser için hedefimiz 2023'te 200 milyon yolcu kapasitesine ulaşmaktır. Ayrıca yeni havalimanının ek olarak 225 bin kişiye doğrudan ve dolaylı olarak istihdam yaratacağı öngörülmektedir. Bununla da Türkiye sivil havacılık sektörünün yeni merkezi ve cazibe adası haline gelecektir. Yeni havalimanımız bizim prestijimiz olmasının ötesinde markamız olacaktır" dedi.

Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Apronu'nda bu yıl 12'ncisi düzenlenen 'İstanbul Airshow'un açılışı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın katılımıyla düzenlenen törenle gerçekleşti. Yaklaşık 150 firmayı bir araya getiren, 40 hava aracının sergilendiği İstanbul Airshow'un açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TEKNOFEST'in ardından Airshow'un da küresel havacılık sektörünün oyuncularını bir araya getirmesi açısından önemli rol oynadığını söyledi.

Türk sivil havacılığının son 15 yılda gösterdiği üstün performansla birlikte İstanbul Airshow'un ilk kez düzenlendiği 1996'dan bu yana büyük bir yol kat ettiğini kaydeden Oktay, bu dönemde İstanbul'un dünyanın havacılık merkezlerinden biri olma yolunda hızla mesafe aldığına dikkat çekti.

"YENİ HAVALİMANI 29 EKİM'DE HİZMETE GİRECEK"

29 Ekim'de açılışı yapılacak İstanbul Yeni Havalimanı'na değinen Fuat Oktay, "Tüm etaplar tamamlandığında dünyanın en büyük üç havalimanından biri olacak İstanbul'un yeni havalimanı geri sayım başladı. 21 Haziran'da sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan 3. havalimanımıza ilk inişini gerçekleştirmişti. Ne kadar güvenli olduğunu bütün dünyaya göstermiştir. İnşallah 29 Ekim'de havalimanımızın ilk etabı tamamen bitmiş ve hizmete de açılmış olacak. Yılda 90 milyon yolcu kapasitesine sahip bu önemli eser için hedefimiz 2013'te 200 milyon yolcu kapasitesine ulaşmaktır. Ayrıca yeni havalimanının ek olarak 225 bin kişiye doğrudan dolaylı olarak istihdam yaratacağı öngörülmektedir. Bununla da Türkiye sivil havacılık sektörünün yeni merkezi ve cazibe adası haline gelecektir. Yeni havalimanımız bizim prestijimiz olmasının ötesinde markamız olacaktır" diye konuştu.

"TÜRKİYE SÖZ KONUSU PAZAR İÇİN MÜKEMMEL BİR KISTAS OLUŞTURMAKTADIR"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, konuşmasını şöyle sürdürdü: Ayrıca bu organizasyonun odağını oluşturan Avrasya Havacılık ve havalimanı endüstrisi açısından önemli bir merkez, önemli bir 'hub', önemli bir geçiş noktası olacak. Bu etkinlikle Avrupa'dan Balkanlara, Asya'ya havacılık ve havalimanları endüstrilerinde uzun sürede birikmiş ve yeni ortaya çıkan tecrübeleri konuşuyor olacağız. Bölgedeki diğer ülkelerden daha önce yeniden yapılandırma dönemine girmiş bir ülke olarak Türkiye söz konusu pazar için mükemmel bir kıstas oluşturmaktadır. Ülkemiz Avrasya'daki havacılık ve havalimanı endüstrisinde önemli bir lider rol üstlenmektedir. Bu rolün bilinciyle Airshow'da yeni teknolojiler inovasyon tabanlı çalışmalara, zenginleştirilmiş bir platform oluşturulması hedeflenmiştir."

"ATAK TAARRUZ HELİKOPTERİMİZ TÜRK HAVACILIĞININ GURUR TABLOLARINDAN BİRİDİR"

Türkiye'nin sivil havacılıkla eş zamanlı olarak savunma sanayi ve askeri alanlarda büyük işler başardığına vurgu yapan Fuat Oktay, yerli ve milli üretim İHA ve SİHA'larla küresel pazara açılma yolunda ilerlediğini aktardı. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatları'nda görev alan İHA'ların Katar'da düzenlenen fuarda ilk ihracatı gerçekleştirdiğini hatırlatan Oktay, "Yine askeri teknolojiler konusunda özellikle ön plana çıkan ATAK taarruz helikopterimiz Türk havacılığının gurur tablolarından biridir. Şu sıralar Pakistan için 30 adet T129 ATAK helikopteri üretiyoruz. Pakistan ile yapılan 1,5 milyar dolarlık anlaşma tek kalemde en büyük savunma sanayii ihracatı olmuştur. Bunların yanı sıra devam eden ATAK 2 ve Milli Muharip Jet, 10 ton sınıfı genel maksat helikopteri ve HÜRJET gibi yerli ve milli devam eden yüzlerce projelerimizden birkaçıdır" diye konuştu.

"TÜRKİYE ORTA ÖLÇEKLİ YOLCU UÇAĞI ÜRETİM PROJESİNİ DE BAŞLATMIŞTIR"

"Büyüyen havacılığımızın emniyetli, rekabetçi ve üretken şekilde devam etmesi yönünde kararlıyız" diyen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Sivil Havacılık Genel Müdürlüğümüzün denetim ve gözetim kapasitesinin artırılması için kapasite geliştirmesine önem veriyoruz. THY son 16 yılda takip ettiği yenilikçi, global politikalarla bir küresel marka olmuştur. Filosunda bulunan uçak sayısı yanında marka değerini Türkiye'nin uluslararası ekonomik prestijini de yukarılara taşımıştır. Sivil havacılık sektörümüz bugün yaklaşık 200 bin doğrudan çalışanı ve yaklaşık 20 milyar dolar cirosuyla Türkiye'yi iş dünyası ve turizm anlamında dünyaya bağlayan en stratejik alanlardan biridir. Türkiye'nin 2023 havacılık planlamasında büyük gövdeli uçak sayımızın 750'ye yolcu sayımızın 300 milyona ulaşmasını hedeflemekteyiz. Bugün Türkiye orta ölçekli yolcu uçağı üretim projesini de başlatmıştır" ifadelerini kullandı.

BAKAN TURHAN: HAVACILIK SEKTÖRÜNDE TARİHİ BAŞARILARA İMZA ATTIK

Törende konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan ise karayollarından demiryollarına, limanlardan havaalanlarına kadar Türkiye'yi 16 yılda ulaşımda taçlandırdıklarını, havacılık sektöründe de tarihi başarılara imza attıklarını söyledi. Bakan Turhan, "Dünyanın en büyük havalimanlarından birini yapmaya kalkmasaydık milletimize ve ülkemize yönelik kalleş oyun enflasyonuna bu kadar maruz kalabilir miydik? Havacılık sektöründe tarihi başarılara imza attık. 16 yılda havalimanlarımızda yıllık hizmet verilen yolcu sayısını 35 milyondan 195 milyona ulaştırdık. Dış hatlarda 316 noktaya uçmaya başladık. Havayollarımızdaki uçak sayımız 510'a yükseldi. Faal havaalanı sayımızı 26'dan 55'e ulaştırdık. Sivil havacılık anlaşması yaptığımız ülke sayısı da 170'e ulaştı. 29 Ekim'de sayın Cumhurbaşkanımızın açılışını yapacağı Yeni Havalimanımızla da havacılıkta yeni bir dönemi başlatmış olacağız" dedi.

"YENİ HAVALİMANIMIZDA YERLİ VE MİLLİ ÜRETİM UÇAKLARIMIZIN İNİP KALKMASI BİR HAYAL DEĞİL"

Bakan Turhan şunları söyledi:

"Ülkemizin havacılık altyapısı ve uluslararası kabiliyetleri her geçen gün artarken kullandığımız teknolojinin de milli olması için büyük gayret sarfediyoruz. Havacılık ve uzay sanayiinde amacımız teknolojiyi ithal eden ülke değil, teknoloji üreten, geliştiren ihraç eden bir ülke olmaktır. Çok şükür yerli ve milli hava araçları üretiminde de büyük mesafeler kat ettik. 200 milyon yolcu kapasiteli yeni havalimanımızda yerli ve milli üretim uçaklarımızın inip kalkması bir hayal değil. İnşallah o günleri de göreceğiz."

Konuşmaların ardından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Bakan Turhan'ın yanı sıra protokolde bulunanlar İstanbul Airshow'un açılış kurdelesini kesti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ile Bakan Turhan, daha sonra Türk Havacılık ve Uzay Sanayi tarafından üretilen 'Jet Eğitim ve Hafif Taarruz Uçağı Geliştirme' projesi adıyla çalışmalarına başlanılan ve fuara maketi getirilen Hürjet uçağı hakkında yetkililerden bilgi aldı. Oktay ve Turhan tamamlandığında yüzde yüz yerli ve milli üretim olacak uçağın kokpitine geçerek basın mensuplarına poz verdi. Oktay ve Turhan, beraberindekilerle fuar alanını gezerek buradaki uçakları inceledi, havacılık sektörü temsilcilerinden bilgi aldılar.

2- YENİ HAVALİMANI TOPLU ULAŞIM İHALESİNİ OTOBÜS A.Ş. KAZANDI (2)

İstanbul Yeni Havalimanı için yeniden yapılan toplu ulaşım ihalesini İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)'nin şirketi Otobüs A.Ş kazandı.Şirketin ihaleye 750 milyon liranın üzerinde teklif verdiği öğrenildi. İstanbul Otobüs A.Ş'nin Genel Müdürü Abdullah Yasir Şahin, 'ya yaptığı açıklamada, "Hayırlı olsun. Miktar 755, küsüratı var" dedi. Otobüslerin nasıl temin edileceğine ilişkin bir soru üzerine, Şahin, "Bakacağız. Ya alırız, ya kiralarız ya işlettiririz" dedi.

KESİN RAKAMI İBB AÇIKLAYACAK

İhaleye 9 firma davet edildi. 6 firma teklif sunmadı. İhaleyi alan Otobüs A.Ş., ilk turda teklif zarfında 755 milyon 820 bin TL teklif sundu. Pazarlık aşamasına geçilen ihale rakamının kaç lira olduğu daha sonra İBB tarafından açıklanacak. İptal edilen ihaleyi 475 milyon 488 bin TL'lik teklif ile Altur, Havaş ve Free Turizm A.Ş. konsorsiyumu kazanmıştı.

3- İSTANBUL YENİ HAVALİMANI'NDA İLK YOLCU TESTİ BAŞARIYLA SONUÇLANDI

* Bin kişi, iki bin bagaj, iki uçak ve elli yer hizmetleri ekipmanlarıyla yapılan test, yolcuların körüğe yanaşan Türk Hava Yolları uçağına binmesiyle başarıyla sonuçlandı

29 Ekim'de açılacak İstanbul Yeni Havalimanı'nda bin kişinin katıldığı ilk yolcu testi başarıyla gerçekleştirildi.

Büyük açılış için sayılı günler kalan İstanbul Yeni Havalimanı'nda 'Operasyonel Hazırlık ve Havalimanı Taşınması (ORAT)' başladı. Havalimanında yapılan ilk testte gerçek çalışanlardan oluşan bin kişi, iki bin bagaj, iki uçak ve elli yer hizmetleri ekipmanları yer aldı. Başarıyla geçen ilk testte yolcular önce İstanbul Yeni Havalimanı'nın ilk güvenlik kontrol noktasında geçerek check-in noktalarına ulaştı. Yolcuların check-in işleminin ardından körüğe yanaşan Türk Hava Yolları uçağına binmek için son kontrol noktasına gelmesiyle birlikte test başarıyla tamamlandı. Test sırasında bilgi işlem alt yapısı, güvenlik noktaları, bagaj gönderme sistemleri, kontuarlar, uçuş bilgi ekranları test edildi. Test sırasında yaşanılan aksaklıklar ise tek tek raporlandı.

4- CANER ERKİN HAKEME KÜFÜR DAVASINDA HAKİM KARŞISINA ÇIKTI...

- Tolgay Arslan hakkında zorla getirme kararı çıkartıldı.

Spor Toto Süper Lig'de 23 Ekim 2017 günü oynanan Beşiktaş - Başakşehir maçının 87. dakikasında hakem Mete Kalkavan'a küfür ettiği iddiasıyla yargılanan Beşiktaşlı futbolcu Caner Erkin hakim karşısına çıktı. Caner Erkin Küfür iddialarını reddetti. Mahkeme, duruşmaya gelmeyen tanık Tolgay Arslan hakkında zorla getirme kararı çıkartıldı.

İstanbul 49. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, "Hakaret" suçundan 2 yıla kadar hapsi istenen sanık Caner Erkin avukatlarıyla birlikte katıldı. Müşteki hakem Mete Kalkavan ise duruşmaya katılmadı. Sanık Caner Erkin savunmasında suçlamaları reddederek küfür etmediğini söyledi. Erkin, "Maçtan sonra hakem Mete Kalkavan'la soyunma odasında görüştük. Aramızda herhangi bir sorun yoktu" dedi. Söz alan avukatları da Caner Erkin'in beraatine karar verilmesini istedi.

TOLGAY DURUŞMAYA GELMEDİ

Hakim, maç esnasında pozisyona yakın olan ve tanık olarak çağırılan Beşiktaşlı futbolcu Tolgay Arslan'ın duruşmaya gelmediğini tutanağa yazdırarak Tolgay Arslan hakkında zorla getirme kararı çıkarılmasına karar verdi. Duruşma ertelendi. Duruşmanın ardından herhangi bir açıklama yapmayan Erkin, adliyeden ayrıldı.

OLAYIN GEÇMİŞİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, düzenlenen görüntü inceleme tutanağına göre, Mete Kalkavan'ın sanık futbolcu Caner Erkin'e sarı kartını gösterip cebine koyduktan sonra uzaklaştığı, bu sırada Erkin'in el kol hareketleri yaparak bir şeyler söylediği ve tepki gösterdiği belirtiliyor. Caner Erkin ifadesinde, sinkaflı sözler kullanmadığını söylediğine yer verildi. İddianamede, Caner Erkin'in maçta görev yapması nedeniyle kamu görevlisi statüsünde bulunan hakemin futbolcu ile ilgili verdiği karar nedeniyle müsabaka alanında bağırmak suretiyle sinkaflı sözler söylediği, ortamın yoğunluğu ve gürültüsü nedeniyle mağdurun bu sözleri duymamış olabileceği ancak aralarında mesafe ve ortam itibariyle hakaretin huzurda gerçekleştiğinin kabulü gerektiği belirtilerek, Caner' Erkin'in, "Hakaret" suçundan 2 yıla kadar hapsi talep ediliyor. Önceki celse ifadesi alınan müşteki hakem Mete Kalkavan, "Ben hakaret içeren bir söz duymadığımdan şikayetçi değilim" demişti.

5- İBB KÜLTÜR DAİRE BAŞKANI DURAN: YERLİ VE MİLLİ OYUNLARDA BİRAZ DAHA SAYIMIZI ARTTIRALIM İSTİYORUZ



"3 Ekim 2018" tarihinde perdelerini açacak olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları 2018-2019 tiyatro sezonuna ait repertuarını Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi fuayesinde gerçekleştirilen toplantıda açıkladı. Şehir Tiyatroları, bu sezon 17 yetişkin ve 6 çocuk oyununu repertuarına kattı.

Şehir Tiyatroları oyuncularının da katıldığı toplantıda konuşan İBB Kültür Daire Başkanı Rıdvan Duran üç salonun daha şehir tiyatrolarına katıldığını söyledi. Geçen sene yaklaşık 600 bin olan izleyici sayısının, bu sezon 1 milyona çıkartılmasının hedeflendiği belirten Duran "Bu sene İstanbul içi turneler düşünüyoruz. Bu turnelerle de birlikte ulaşamadığımız nokta kalmasın istiyoruz. Bu sezon özellikle yerli ve milli oyunlarda biraz daha sayımızı arttıralım istiyoruz. Bu konuda İstanbul'daki ve Türkiye'deki iddialı senaristlerimizden de talebimiz var. Yeni senaryoları değerlendirip sahnelemeye hazırız diyoruz" dedi.

BU SENEKİ BÜTÜN OYUNLAR TORON KARACAOĞLU İÇİN

Şehir Tiyatroları Sanat Yönetmeni Süha Uygur ise "Yeni sezon için "2018-2019 tiyatro sezonumuzun bu seneki adını kısa bir süre önce kaybettiğimiz ustamız, üstadımız Toron Karacaoğlu adına yapacağız. Bütün oyunlarımızı ve alkışlarımızı da onun adına alacağız." dedi.

İLAVE OYUNLAR DA OLACAK

Uygur, "Şu an size söyleyeceğimiz oyunların dışında sezon içerisinde ilave oyunlarımız olacaktır. Demin başkanımızın da dediği gibi üzerinde çalıştığımız, henüz netleştirmediğimiz birkaç projemiz var. Onlar da sezon içerisinde hayata geçecektir." diye konuştu.



ZİHNİ GÖKTAY: "MAÇA GİTTİKLERİ KADAR TİYATROYA DA GELSİNLER"

Yeni sezonda Cibali Karakolu oyunuyla karşımız çıkacak usta oyuncu Zihni Göktay yeni sezon için "Her yeni doğan çocuk Tanrının insanlardan umudunu kesmediğinin bir kanıtıdır. Çünkü her sabah güneş doğuyor, hayat yeniden başlıyor sağ olanlara. Biz de 105. sezonumuzu açtık. Sağlık, sıhhat, afiyet içinde daha nice sezonlara kavuşmamızı bütün arkadaşlarımla birlikte diliyorum. Ben 72 yaşında hala ayaktayım tiyatrosuz yapamıyorum, sağlığımı da ona borçluyum. Güzel oyunlarımız var, bekliyoruz. Maça gittikleri kadar tiyatroya da gelsin İstanbul halkı." dedi.

55 yıllık Şehir Tiyatrosu oyuncusu olan Selma Kutluğ bu sezon da karşımıza Hisse-i Şayia oyununda çıkıyor. Kutluğ "Çok başarılı bir sezon olacağına inanıyorum." diye konuştu. Toplantının ardından toplu bir şekilde fotoğraf çektiren sanatçı ve oyuncular daha sonra yeni sezonu pasta keserek başlattı.

6- İSTANBUL'DA SAHTE DETERJAN OPERASYONU

Küçükçekmece'de bir iş yerine düzenlenen operasyonda çoğu ünlü markalara ait yaklaşık 10 ton sahte deterjan ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü Fikri Mülkiyet Suçları Büro Amirliği ekipleri bir iş yerinde sahte deterjan satışı yapıldığını belirledi. Çalışmalar sonucu Yarımburgaz Mahallesi, İstanbul Caddesi üzerindeki 4 katlı binanın alt katında bulunan iş yerine sabah saatlerinde operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda çoğu ünlü markalara ait satışa hazır deterjan, paketlemede kullanılan makinalar, sahte şampuan ve yaklaşık 10 ton deterjan ele geçirildi. İş yeri sahibi K.Ö ise gözaltına alındı.

