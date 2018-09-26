DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 4

(geniş haber)

1- OKMEYDANI'NDA METROBÜS KAZASI

Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM - Taner YENER - İSTANBUL

Okmeydanı'nda iki metrobüs çarpıştı. Kazada 6 kişi hafif yaralandı.

Kaza Okmeydanı Hastane Durağı'nda saat 13.15 sıralarında meydana geldi. Zincirlikuyu'ndan Avcılar yönüne ilerleyen metrobüs, önündeki metrobüse arkadan çarptı. Kaza yerine ambulans ve polis sevk edildi. Kaza nedeniyle metrobüsün camları kırılırken, 6 yolcu da hafif şekilde yaralandı. Metrobüsün içinde ilk müdahaleleri yapılan yolcuların bazıları sedye ile bazıları ise yürüyerek ambulansa bindirildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. İki metrobüste de maddi hasar meydana geldi. Kaza nedeniyle metrobüs seferleri bir süre kontrollü olarak yapıldı. Kaza yapan metrobüslerin kaldırılması için çalışmalar devam ediyor.

Görüntü Dökümü:

-Kaza yapan iki metrobüs

-Metrobüsün kırılan camı

-Metrobüsün içindeki yaralılar

-Sağlık ekiplerinin yaralılara müdahale etmesi

-Sedye ile bir yaralının ambulansa alınması

-Metrobüsün içinden görüntü

-Ambulansların gidişi

-Genel ve detaylar



26.09.2018 - 13.28 Haber Kodu : 180926113

26.09.2018 - 13.36 Haber Kodu : 180926115

26.09.2018 - 13.43 Haber Kodu : 180926117

26.09.2018 - 13.57 Haber Kodu : 180926121

26.09.2018 - 14.12 Haber Kodu : 180926125

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2- OTOBÜSÜN İÇİNDE DEHŞETİ YAŞADI

- O ANLAR KAMERADA

Haber: Ramazan EĞRİ Kamera: İSTANBUL,()

Sancaktepe özel halk otobüsündeki bir yolcu, camdan giren maganda kurşunu ile yaralandı. Otobüsteki yaşanan panik ve dehşet anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay 28 Ağustos'ta yaşandı. Atatürk Mahallesi Atatürk Caddesi'nde saat 23.40'ta Hüseyin Oral yönetimindeki 34 RPG 28 plakalı özel halk otobüsü duraktan yolcusunu aldı. Otobüs hareket ettikten kısa bir süre sonra caddeden silah sesleri gelmeye başladı. Kurşunlardan biri otobüsün ön camından girerek otobüsün ön kısmında ayakta bekleyen Yusuf Kenan Sağır (29)'a isabet etti. Eşi ile birlikte seyahat eden Sağır, bir anda kanlar içinde yere yığıldı. Büyük korku yaşayan diğer yolcular da yere yattı. Sağır'ın eşi büyük panik yaşarken Yusuf Kenan Sağır'a yolcular yardım etti. Yolcular yaralının kanını durdurmaya çalışırken, otobüs şoförü Hüseyin Oral ise hızla hastaneye yöneldi. Kısa sürede hastaneye varılmasının ardından yaralı hastanede tedavi altına alındı. Sağır'ın tedavisinin ayakta yapıldıktan sonra taburcu edildiği öğrenildi.

ŞÜPHELİ YAKALANDI

Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri otobüste yaşanan olayla ilgili olarak soruşturma başlattı. Sağır'ı yaralayan kurşunun H.Ş.'ye ait silahtan çıktığının belirlenmesinin ardından polisler şüpheliyi Ankara Caddesi'nde yakaladı. Şüphelinin yakalandığı yerin yakınındaki bir çöp tenekesinde bir tabanca bulundu. Öte yandan H.Ş'nin evinde yapılan aramada da 2 adet tabanca ve çok sayıda mermi ele geçirdi.

O ANLAR OTOBÜSÜN GÜVENLİK KAMERASINDA

Yusuf Kenan Sağır'ın otobüste vurulma anı otobüsün güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde silah seslerinin duyulmasının ardından Sağır vurularak yere düşüyor. Otobüste yolcular ve yaralı yolcunun eşinin yaşadığı panik kameraya yansıyor. Otobüs şoförü ise hastaneye yöneliyor. Otobüs hastaneye yanaşıyor ve yaralı yolcu sağlık ekiplerine veriliyor.

ÖZULAŞ Yönetim Kurulu başkanı Sedat Şahin, "Yaralı yolcumuzu, personelimiz bölge hastanesine götürmüştür. Yaralının tedavisi ayakta yapılmıştır. Sıkıntılı bir durumu yok şu anda. Araçlarımızda güvenlik kameraları mevcut. Biz güvenliğimizi zaten kameralar sayesinde alabiliyoruz" dedi.

Görüntü dökümü:

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-Güvenlik kamerası / iki farklı açı/

-Silah sesleri

-Sağır'ın vurulması

-Yere düşmesi

-Otobüsün içinde yaşanan panik

-Vatandaşların yardımları

-Otobüsün hastaneye gelmesi

-Sağlık ekiplerine verilmesi

-Aktüel görüntüler

-Şahin ile röp

26.09.2018 - 12.13 Haber Kodu : 180926087

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3- SURİYELİ KÜÇÜK HALİME OKULLU OLDU

Haber - Kamera: Gökhan ÇELİK / Akın ÇELİKTAŞ - İstanbul -

Arnavutköy'de atık kağıt toplama arabası içinde görüntülenen 11 yaşındaki Suriyeli Halime, Milli Eğitim Bakanlığı'nın girişimi ile okula başladı. Sınıf arkadaşları ile tanışan Halime, "Okula başlamaktan ve kitaplara daha yakın olmaktan dolayı mutluyum" dedi.

Babası ile çöpten karton toplarken kağıt toplama aracının üzerinde eline aldığı boyama kitabını karaladığı sırada çekilen video ile tanınan Halime için Milli Eğitim Bakanlığı harekete geçti. Aileye ulaşan yetkililer küçük Halime'yi Şeyh Şamil İlkokulu birinci sınıfa yazdırdı. Sınıf arkadaşları ile tanışan Halime'nin tüm okul ihtiyaçlarını Arnavutköy Belediyesi üstlendi. Yeni kitaplara kavuşan 11 yaşındaki Halime, "Okula başlamaktan ve kitaplara daha yakın olmaktan dolayı mutluyum" dedi.

"ÇOCUĞUM OKULA KAYDOLDUĞU İÇİN MUTLUYUM"

Kızının okula başlamış olmasından dolayı mutlu olduğunu belirten baba Abdülrezzak Cuma da, "Çocuklarımın okula gitmesini daha önce de istemiştim. Onlar okula gidemediği için üzülüyordum. Ama bugün kaydı yapıldı, çok mutluyum. En azından yarın kendi hayatını kurtarır sonra bizi de kurtarır. Önceleri çocuklarım okula gitmek istemedi. Sonra ben onları 'Siz okula gitmezseniz beni hapse atarlar' dedim. Şimdi Halime okullu oldu, sırada 10 yaşındaki diğer kardeşi var. Çocuğum okula kaydolduğu için çok mutluyum. İnşallah diğerini de okula kaydettireceğim" şeklinde konuştu.

Görüntü dökümü

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-Sokakta babası ile çalışan Halime

-MEB yetkililerinin gelmesi

-Halime'nin okula gelişi

-Halime'nin sınıftaki görüntüsü

-Halime ile röportaj

-Halime'nin kardeşleri ve babası ile görüntüsü

-Baba ile röportaj

-Okul araç gereçlerinin dağıtılması

-Genel ve detay görüntüler

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4- TAKSİM'E KIŞ GELDİ

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL/İSTANBUL,()

Aniden soğuyan hava ve yağmur İstanbullulara zor anlar yaşatıyor.

Taksim Meydanı'nda öğle saatlerinde bastıran yağmura hazırlıksız yakalananlar ıslanmaktan kurtulamadı. Vatandaşların yağmurdan korunmak için açtığı şemsiler rüzgar nedeniyle kırıldı. Yağmur ve rüzgar nedeniyle bazı kişilerin yürürken bile zorlandığı görüldü.

Görüntü dökümü

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-Sağanak yağışın bastırması

-Vatandaşların kaçışmaları

-Rüzgarda kırılan şemsiyeler

-Yağmur altında yürüyenler

-Soğuktan korunmak için giyilen kışlık giysililer

-Kuşların peşinden koşarak oynayan çocuklar

-Genel ve detay görüntüler

26.09.2018 - 14.58 Haber Kodu : 180926142

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5- AZİZ YILDIRIM HAKKINDA ZORLA GETİRME KARARI



Haber: Şengüler YEŞİL - İSTANBUL

Fenerbahçe Kulübü Eski Başkanı Aziz Yıldırım ile Yakın Doğu Kulübü Başkanı Işık Eyigüngör arasında yaşanan olaya ilişkin açılan davada duruşmaya katılmayan Aziz Yıldırım hakkında zorla getirme kararı çıkarıldı.

İstanbul Anadolu Adalet Sarayı 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, Işık Eyigüngör müşteki sanık sıfatıyla katıldı. Tarafları avukatlarının temsil ettiği duruşmaya Aziz Yıldırım katılmadı.

"BENİM YÜZÜME VURDU, BEN ONA VURMADIM"

Eyigüngör savunmasında, "Ben Yakın Doğu Üniversitesi bayan basketbol takımının başkanıydım. Aziz Yıldırım da o tarihte Fenerbahçe Kulübü başkanıydı. Olay tarihinde biz ev sahibi takımdık. Ben protokol tribünün de yer alıyordum. Aziz Yıldırım salona girdi. Protokol tribününe doğru geldi. Ben Türk örf ve adetleri uyarınca onu karşılamak maksadı ile yanına gittim. Sağ elimi uzatıp 'hoş geldiniz' demek istedim. Aziz Yıldırım sağ eliyle benim yüzümün sol tarafına vurdu, ben ona vurmadım. Olaydan yaklaşık bir iki saat sonra sayın Aziz Yıldırım medya önünde 'yaptım, yapacağım, daha beterini yaparım' şeklinde beyanlarda bulundu. Buna rağmen iddianamede neden ben de sanık olarak yer alıyorum bunu anlayamadım. Ben olayın tamamen mağduruyum. Aziz Yıldırım'dan şikayetçiyim" dedi.

"YUMRUKLA KARŞILIK VERDİ"

Duruşmada Osman Baydar, Taner Güven, Kasım Güngör tanık olarak dinlendi. Olay anında protokolün hemen arkasındaki sırada olduğunu söyleyen Osman Baydar, "Aziz Yıldırım protokol tribününe geldiğinde bizim başkan ayağa kalktı. Yıldırım'a hoş geldin demek için elini uzattı. Yıldırım ise Işık Eyigüngör'ün sol gözüne doğru bir yumruk attı. Biz de güvenlik görevlileri ile beraber müdahale ettik. Kavgayı ayırdık. Aziz Yıldırım, Işık Başkan'a maç esnasında da arkasına dönerek tehditkâr hareketlerle 'seni bitireceğim' demeye devam etti" şeklinde konuştu. Tanık Taner Güven de tribünlerde Aziz Yıldırım için sinkaflı sözler söyleyenlerin olmadığını ve kadın basketbol maçlarında bu tip şeylerin yaşanmadığını ekledi. Güven, Işık Eyigüngör'ün Aziz Yıldırım geldiğinde 'hoş geldin' demek için elini uzattığı esnada Yıldırım'ın kısa bir şey söyleyip yumrukla karşılık verdiğini söyledi.

Mahkeme heyeti tanık ifadelerinden sonra eksikliklerin giderilmesi ve duruşmaya davet tebliği gönderilmesine rağmen katılmayan Aziz Yıldırım'ın zorla getirilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

Görüntü Dökümü:

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-Olayla ilgili görüntüler