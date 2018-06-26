DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 3

1- METEOROLOJİ İSTANBUL İÇİN SAAT VERDİ

Erhan TEKTEN - İSTANBUL

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün 17.00-22.00 saatleri arası için uyarıda bulundu.

Meteoroloji'den yapılan açıklamada, "İstanbul çevrelerinde beklenen gök gürültülü sağanak yağışların; bugün 17:00-22:00 saatleri arasında il genelinde yer yer kuvvetli (15-30 kg/m2.) olacağı tahmin edildiğinden su baskını, yıldırım, dolu riski ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

====================================

2- İSTANBUL'DA GEÇEN YIL TAKSİM'DEKİ DOLU

Haber: İstanbul

İstanbul'da geçen yıl 27 Temmuz'da etkili olan doluyla ilgili arşiv görüntüsü.

Görüntü Dökümü:

----------

-Taksim'deki doludan görüntüler

26.06.2018 - 13.24 Haber Kodu : 180626051

==========================

3- MİMAR SİNAN ÜNİVERSİTESİ'NİN ÇATISINDA YANGIN (2)

Haber-Kamera: Ersan SAN İstanbul

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi binasının çatısında yangın çıktı.

Beyoğlu Fındıklı'da bulunan Mimar Sinan Üniversitesinin ana kampüsünde bulunan 3 katlı binanın çatı katında saat 14.00 sıralarında yangın çıktı. Çatıda yapılan çalışma sırasında izolasyon malzemelerinin tutuşmasıyla çıkan yangına müdahale için itfaiye ekipleri sevkedildi. Yangın kısa sürede söndürüldü. İtfaiyenin yangınla ilgili incelemesi sürüyor.

Görüntü dökümü:

------------

-Yükselen duman

-Çatıdaki işçiler

-İtfaiye ekiplerinin gelişi

-Çalışmalardan detaylar

26.06.2018 - 14.48 Haber Kodu : 180626074

26.06.2018 - 14.17 Haber Kodu : 180626064

========================

(ek görüntüyle)

4- OTOBÜSTEKİ TACİZ KAVGASI KAMERADA

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ - Cengiz ÇOBAN - İSTANBUL-

Ataşehir'de geçtiğimiz cuma günü özel halk otobüsünde bir kadını taciz ettiği öne sürülen 2 kişi ile diğer yolcular arasında kavga çıkmıştı. Bir yolcunun yaralandığı kavganın cep telefonu kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Olay sonrası kaçan 2 kişi ise yakalandı.

Olay geçtiğimiz cuma sabahı Atatürk Mahallesi Dudullu Caddesi Uydu Kent otobüs durağı önünde meydana geldi. İddialara göre Erhan Özyuva'nın kullandığı 14 R kodlu özel halk otobüsü içinde bir kadın yolcu tacize uğradığını söyleyerek bağırmaya başladı. Bu sırada taciz ettiği iddia edilen 2 kişi ile diğer yolcular arasında tartışma çıktı. Tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Durağa gelen sürücü kapıları açınca kavga durakta da devam etti. Kavgada tacizcilere müdahale eden F.Y karın bölgesinden bıçaklanırken 2 saldırgan olay yerinden kaçtı. Olaydan sonra kaçan 2 kişi bugün yakalandı. Bu arada kavgayla ilgili cep telefonu kamerasına yansıyan görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde 2 kişi ile yolcuların durak önünde kavga ettiği görülüyor. Olaydan 4 gün sonra yakalanan 2 şüpheli adliyeye sevkedildi.

Görüntü Dökümü

/////////

EK GÖRÜNTÜ

-Şüphelilerin adliyeye sevki

/////////////

-Kavganın cep telefonu görüntüleri

-Otobüsten görüntü

-Polis ekiplerinden görüntü

-Sürücü ile röportaj

-Çevredeki vatandaşlarla röportaj

-Yerdeki bıçak ve tornavida

-Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması

-Genel ve detay görüntüler

26.06.2018 - 13.30 Haber Kodu : 180626053

26.06.2018 - 13.06 Haber Kodu : 180626047

===========================

5- RIZA SARRAF'IN YALISINDA USULSÜZLÜKLERİN TESPİTİ İÇİN KEŞİF YAPILACAK

Yüksel KOÇ / İSTANBUL, ()

Üsküdar Kandilli'deki kültür varlığı olarak korunması gereken taşınmazında kanuna aykırı tadilat yaptığı iddiası ile Rıza Sarraf ve mimar Firuz Akın Han hakkında, "İmar kirliliğine neden olma" ve " Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na" muhalefet suçundan açılan davaya devam edildi. Mahkeme, iddianameye konu usulsüzlüklerin tespiti amacıyla davaya konu taşınmazda keşif yapılmasına karar verdi.

İstanbul Anadolu 9. Asliye Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen davanın dördüncü duruşmasına ABD'de bulunan Rıza Sarraf katılmadı. Tutuksuz sanık Firuz Akın Han'ın Avukatı Levent Öğe duruşmada hazır bulundu.

USULSÜZLÜKLERİN TESPİTİ İÇİN KEŞİF YAPILACAK

İddianameye konu usulsüzlüklerin tespiti için taşınmazda keşif yapılmasına karar veren mahkeme, Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne yazı yazarak taşınmazın açık olup olmadığının sorulmasına ve taşınmaz ile ilgili olan kişilerin telefon bilgilerinin mahkemeye bildirilmesini istedi. Mahkeme ayrıca, ABD'de bulunan Rıza Sarraf'ın ADB adli makamları tarafından ifadesinin alınması için resmi makamlara yazılan yazının yanıtının beklenmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

İDDİANAMEDEN

CHP İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis üyesi Hüseyin Sağ'ın ihbarı üzerine İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Rıza Sarraf ve mimar Firuz Akın Han hakkında düzenlenen iddianamede, Sarraf'a ait Üsküdar Kandilli'deki kültür varlığı olarak korunması gereken taşınmazında yaptırdığı tadilatın Kültür ve Tabiat Varlıkları'nı Koruma Kanunu'na aykırı olduğu belirtiliyor. İddianamede taşınmazın kat yüksekliklerinin değiştirildiği, 2. bodrum katın büyütüldüğü, zemin kat seviyesine arka cepheden ilave yapıldığı belirtilerek, bu tadilat için Koruma Bölge Kurulu'ndan izin alınmadığı anlatılıyor. İddianamede her iki şüphelinin, "İmar kirliliğine neden olmak" ve "Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na" muhalefet suçlarından 10'ar yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmaları isteniyor.

==============================

6- "SAHTE ÇÜRÜK RAPORU" DAVASINDA KARAR; 1'İ EMEKLİ ASKERİ HAKİM 5 SANIĞA CEZA



Haber: Özden ATİK / İSTANBUL, () YARGITAY'ın bozmasının ardından yeniden görülen "Sahte çürük raporu" davasında aralarında emekli askeri hakim Ahmet Zeki Üçok'un da bulunduğu 11 sanık hakkında mahkeme kararını açıkladı. Mahkeme, emekli askeri hakim Ahmet Zeki Üçok'a "Yetkili olmadığı bir iş için yarar sağlamak" suçundan 6 bin lira adli para cezası verirken; diğer 4 sanığa da 10 ay hapis cezası ve 80 TL adli para cezası verdi.

İstanbul 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, tutuksuz sanıklar Ahmet Zeki Üçok ve Erdem Kılıç katıldı. Duruşmada savcı Ahmet Eryeli, sanık Ahmet Zeki Üçok'un da aralarında bulunduğu 8 sanığın beraatini, 3 sanığın ise "nitelikli dolandırıcılık" ve "dolandırıcılık" suçlarından cezalandırılmasını istediği mütalaasından farklı bir mütalaa bildirdi. Savcı Eryeli, yeni mütalaasında Ahmet Zeki Üçok'un aralarında bulunduğu 5 sanığın cezalandırılmalarını talep etti.

Mütalaa üzerine söz alan sanık Ahmet Zeki Üçok, beraatini talep ederek "Herkes beraat ediyor bir tek ben kumpasa maruz kalıp burada kalıyorum. Araya ne girdi de, savcının mütalaası değişti? Demek ki hala FETÖ'nün hakim ve savcılarının kararlarına itibar edenler var" dedi. Sanık Erdem Kılıç da yargılamayı ve soruşturmayı yürüten hakimler hakkında şikayette bulunduğunu belirterek beraatini talep etti.

EMEKLİ ASKERİ HAKİM ÜÇOK'A 6 BİN LİRA ADLİ PARA CEZASI

Mahkeme kısa bir aranın ardından kararını açıkladı. Mahkeme, sanık Ahmet Zeki Üçok müşteki Palmed firmasına karşı yetkili olmadığı bir iş için yarar sağlama suçundan önce 10 ay hapis ve 80 TL adli para cezasına çarptırıldı. Ancak sanık Üçok'un bu cezası 6 bin lira adli para cezasına çevirildi.

DİĞER 4 SANIĞA DA CEZA

Sanıklar Sibel Fatma Çarmıklı ve Murat Can Çarmıklı hakkında ise müşteki Palmed firmasına karşı yetkili olmadığı bir iş için yarar sağlama suçundan 10'ar ay hapis ve 80 TL adli para cezasına çaprtırılarak haklarındaki hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi. Sanık Murat Tugay Tepe ise müşteki Palmed firmasına karşı yetkili olmadığı bir iş için yarar sağlama suçundan 10 ay hapis ve 80 TL adli para cezasına çarptırıldı. Sanık Murat Tugay Tepe ve Erdem Kılıç, müşteki Turgut Tolga İyitaş'a karşı dolandırıcılık suçundan da 10 ay hapis ve 80 TL adli para cezasına çarptırıldı. Diğer sanıklar yönünden ise beraat ve düşürülme kararı verildi.

DAVANIN GEÇMİŞİ

Kaldırılan özel yetkili İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekilliği savcılarından Hikmet Usta'nın hazırladığı ve kapatılan özel yetkili İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede, 8'i tutuklu 17 sanığın 1 ila 413 yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırılması isteniyordu. Aralarında Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, oyuncu Engin Akyürek ve yapımcı İsmail Kılıçarslan'ın da bulunduğu 61 müştekinin yer aldığı iddianamede, sanıklar 60 eylemden sorumlu tutuluyordu.

Sanık Ahmet Zeki Üçok'un "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", 4 kez "nitelikli yağma", 54 kez "nitelikli dolandırıcılık" ve "kamu görevini kötüye kullanma" suçlarından toplam 129 ila 403 yıl arasında hapis cezasına çarptırılması talep edilen iddianamede, sanık Murat Tugay Tepe'nin, Üçok ile aynı suçların yanı sıra "fuhuş için aracılık ve yer temin etmek"ten toplam 134 ila 413 yıl arasında hapis cezasına mahkum edilmesi isteniyor. Davayı 4 Nisan 2013'teki duruşmada karara bağlayan mahkeme, Üçok'u 9 yıl 7 ay ve Murat Tugay Tepe'yi de 142 yıl 11 ay hapis cezasına çarptırmıştı. Mahkeme, Sibel Fatma Çarmıklı ve oğlu Murat Can Çarmıklı'yı 2 yıl 6'şar ay, 6 sanığı da 4 yıl 2 ay ila 51 yıl 6 ay arasında değişen oranlarda hapis cezasına mahkum ederken, 6 sanığın beraatine hükmetmişti. Davanın temyiz edildiği Yargıtay 6. Ceza Dairesi, 8 Ekim 2015'te Üçok ve Tepe'nin de aralarında bulunduğu 11 sanıkla ilgili verilen hükümleri hem esas hem de usul yönünden bozarken, diğer 6 sanığın beraatini onamıştı.

==============================

7- İSTANBUL'DA KAÇAK CİNSEL İÇERİKLİ ÜRÜNLER ELE GEÇİRİLDİ



Haber-Kamera: Çağatay KENARLI, İstanbul

İstanbul Emniyeti, düzenlediği operasyonda kaçak cinsel içerikli malzeme ve cep telefonları dahil 12 bin 422 ürün ele geçirdi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube ekipleri yurtdışından yasadışı yollardan getirilen cinsel içerikli ürünler, cep telefonu ve cep telefonu aksesuarlarının Esenler Tekstilkent Ticaret Merkezi'ne bulunan işyerlerine depolanıp piyasaya sürüldüğünü belirledi. Polis ekipleri 19 Haziran'da bazı işyerlerine düzenlediği operasyonda 410 gıda takviyesi, 8 bin 15 cinsel içerikli hap, 2 bin 61 cinsel içerikli kapsül, 58 cinsel içerikli sprey, 47 cinsel içerikli damla, 466 cep telefonu, 400 şarj aleti, 275 parfüm ile 690 çift ayakkabı ele geçirdi. Ekipler yaptıkları aramaların ardından işyerlerinde bulunan 2 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında 5607 sayılı 'Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa' göre işlem başlatılarak para cezası verilerek serbest bırakıldı. Ekiplerin yaptığı operasyon polis kameraları tarafından görüntülendi.



Görüntü Dökümü

----------

(Polis Kamerası)

-Polis ekiplerinin yaptığı aramalar

-Ele geçirilen cinsel içerikli ürünler

-Genel ve detay görüntüler

26.06.2018 - 12.00 Haber Kodu : 180626036

========================

8- USTA OYUNCU MURAT SOYDAN'DAN İYİ HABER

Haber: Erhan TEKTEN - İSTANBUL

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Murat Soydan taburcu oldu.

78 yaşındaki Murat Soydan geçtiğimiz hafta evinde geçirdiği kaza sonucu kalça kemiği kırılmıştı. Memorial Hizmet Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü'ne kaldırılan usta oyuncu ameliyat edildi. Op. Dr. Selim Türkkan ve Op. Dr. Tuluhan Yunus Emre tarafından ameliyat edilen Soydan'a kalça protezi takıldı. 1 haftadır hastanede tedavisi süren Soydan bugün taburcu oldu. Murat Soydan'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

======================

- TARABYA'DA KORKUTAN KAZA

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Güven USTA / İstanbul

Tarabya sahil yolunda iddiaya göre sollama yapmak isteyen bir otomobil, içinde yolcu bulunan minibüse çarptı. Olay sırasında da şans eseri yaralanan olmadı.

Olay, saat 15.00 sıralarında Tarabya sahil yolunda Huber Köşkü yakınında gerçekleşti. İddiaya göre, sollama yapmak isteyen 34 GP 7143 plakalı otomobil sürücüsü Ömer Cömert, şeridinde seyreden içinde yolcu bulunan Ömer Yılmaz (20) yönetimindeki 34 M 2879 plakalı Tarabya- Beşiktaş minibüsüne çarptı. Kaza sırasında otomobil sürücü bir süre olayın şokuyla aracından çıkamazken, minibüste bulunan yolcular yaralanmadan kurtuldu. Durumun bildirilmesi üzerine, olay yerine kısa sürede polis ve sağlık ekipleri geldi. Otomobil sürücüsü kendi imkânlarıyla aracından çıkarken her iki araçta da hasar meydana geldi.



Görüntü Dökümü:

---------------------

- Minibüsün görüntüsü

- Otomobilin görüntüsü

- Yolcuların görüntüsü

- Otomobil sürücüsünün görüntüsü

- Otomobil sürücüsünün araçtan çıkması

- Sağlık ekiplerinin kontrolü

- Yolcularla röp.

- Detaylar