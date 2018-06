DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 3

(aktüel görüntülerle geniş haber)

1-CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ESENYURT'TA KONUŞTU

*Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,



"Bay Muharrem diyor ki 'okulların bahçesinde yatın, sandalyede oturun. Ben de diyor YSK önünde yatacağım'. Hayırdır ya"

"Demek ki bu şimdiden kaybettiğini anladı. Öyle anlaşılıyor "

Haber-Kamera: Gülseli KENARLI - Harun UYANIK / İstanbul

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bay Muharrem diyor ki 'okulların bahçesinde yatın, sandalyede oturun. Ben de diyor YSK önünde yatacağım'. Hayırdır ya. Demek ki bu şimdiden kaybettiğini anladı. Öyle anlaşılıyor " dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Esenyurt Mitingi'nde konuştu. Erdoğan, "Bay Muharrem diyor ki 'okulların bahçesinde yatın, sandalyede oturun. Ben de diyor YSK önünde yatacağım'. Hayırdır ya. Demek ki bu şimdiden kaybettiğini anladı. Öyle anlaşılıyor. Ne yapacakmış? YSK'nin önüne gidip tehdit sallıyor. Bay Muharrem biz hukuk devletindeyiz. Bu devlet gukuk devleti değil. Şunu da bil siz o CHP zihniyetinin açık oy kapalı tasnifi bu ülkede siz yaptınız. Kime oy veriyor buna baktınız. CHP'ye oy verip vermediğine baktınız. Tasnifini kendiniz yaptınız. Ak parti iktidarından 16 yıldır böyle bir şey oldu mu? Ama siz yaptınız yaparsınız. Biz şu an itibariyle bütün güvenli olarak her türlü tedbiri aldık. Sandık güvenliği her sandıkta her partinin temsilcisi var mı? Daha ne konuşuyorsun. Her partide olmayan hiçbir siyasi parti yok. Kaldı ki 100 metre mesafeydi kaldırdık onu sandık görevlisi hemen oradaki güvenlik ekibine haber verdiği anda güvenlikçi gelir müdahale eder. Biz bunu başardık. Tüm Türkiye'ye şu anda ekranları başındaki milletime sesleniyorum. Oradaki güvenlik ekiplerine söylediğiniz anda buna müdahale eder. Milletime AK Parti'ye gönül verenlere sesleniyorum sakın ha rehavete kapılmak yok. Bütün arkadaşlarınızı, akrabalarınızı alın sandığa götürün. Buradaki rehavet Allah muhafaza bizi zora sokar. Sakın.. Çok daha farklı olan reform niteliğindeki Türkiye inşallah bu sistemle uçuşa geçecek. Muassır medeniyetler seviyesinin de üstüne çıkacak. Bu farklı sistemle inşallah diğerlerinin akıllarına bile gelmeyeni gerçekleştireceğiz" diye konuştu.

"MİLLETİ ALDATIYORLAR MİLLETİ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ne diyorlar parlamenter demokrasi. Ya bunların kafası da basmıyor. Nasıl parlamenter demokrasi ya. Anayasa değişikliği yapman lazım. 16 Nisan da biz Anayasa değişikliğini yaptık mı? Yaptık. Bu iş bitti. Şimdi yeni bir Anayasa değişikliği yapma imkanın var mı? Yok. Parlamentoda böyle bir sayı yakalama imkanın var mı? O da yok. Öyleyse neyin değişikliğini yapıyorsun. Milleti aldatıyorlar milleti. Ama benim milletim buna aldanmamalı. Ve artık Başkanlık Sistemi ile bu yola devam edeceğiz. Buna hazır mıyız?" dedi.

"ERBAKAN HOCA HAYATTA OLSAYDI İLK ÖNCE PARTİSİNDEN TASFİYE EDERDİ"

Erdoğan, "G20'ye girdik mi ? Şu anda Türkiye G20'nin içerisinde 17. ülke. Avrupa'da 6. ülke bu noktaya geldik. İşte bu yıl büyümede ilk çeyrekte 7,4'le Hindistan'dan sonra 2. sırada yer aldık. OECD ülkeleri arasında bir numarayız. İş bilenin kılıç kuşananın. Bunu böyle bilelim. Yüksek hızlı tren göçü arttırırmış. Allah rahmet eylesin. Erbakan hoca hayatta olsaydı. İnan ilk önce partisinden tasfiye ederdi. Hoca hızlı trenden bahsederdi. Bunlar ise hızlı treni kaldırmaktan bahsediyor. Kardeşim modern dünya neyi yapıyorsa biz de onları yapıyoruz. Ve yapacağız. Biz geldiğimizde 25 havalimanı vardı. Şimdi 59 havalimanı var. Buradan istediğiniz yere lüks otobüs fiyatıyla uçakla gidebiliyor musunuz? Bak nerden nereye geldik. 3. Havalimanı 29 Ekim'de açılıyor. Geçen oraya iniş yaptım iftihar ettim. İnerken rabbime hamdettim. 'Yarab bize bu günleri de gösterdin' dedim. Çünkü 10,2 milyar avro ile burası yapılıyor. Muhalefete diyorum ki; 'Bunları biz milli bütçeden yapmadık. Bunları biz kamu özel ortaklığıyla yaptık. Ve bizim yerli bankalarımızda buna girdi. Yurtdışından da girenler oldu. Şu anda orada 30 bin kişi çalışıyor. İşletme başladığı zaman orada 100 bin kişi istihdam edilecek" ifadelerini kullandı.

2- MUHARREM İNCE'NİN MALTEPE MİTİNGİ İÇİN ALANDA TOPLANMALAR SÜRÜYOR

Haber-Kamera: Ali AKSOYER - İSTANBUL

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin 24 Haziran seçimi öncesinde düzenlenen son mitingi için Maltepe Miting alanında toplanmalar sürüyor. Alan ve çevresindeki son durum saat 12.00 sıralarında havadan görüntülendi.

3- BAKAN SOYLU: ŞU ANA KADAR 370 HADİSE MEYDANA GELDİ

* İçişleri Bakanı Süleyman Soylu,

"Seçim kampanyası dönemini gördünüz mü? Bütün Türkiye'de tek bir olay oldu; Suruç'ta. Böyle seçimlerde ortalama bin 500 hadise meydana gelirdi. Şu ana kadar 370 hadise meydana geldi. Yani neredeyse Dörtte biri oranında bir hadise meydana geldi. Milletimizin demokratik olgunluğu en yüksek seviyededir"

Haber - Kamera: Enver ALAS / İstanbul

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, seçim çalışmaları kapsamında bugün Eyüp'te Amasya Dernekler Federasyonu'nu ziyaret etti. Dernek yöneticileri ve Amasyalılar tarafından karşılanan Bakan Soylu, burada bir konuşma yaptı. Yarın yapılacak seçimlerin önemini anlatan Soylu, seçimlerin Türkiye'nin geleceğini yakından ilgilendirdiği kadar Bosna'yı, Kosova'yı, Kerkük'ü, Telafer'i, Gazze'yi, Filistin'i ve Kudüs'ü ve Kabe'yi de ilgilendirdirdiğini söyledi. Soylu, "Bu seçim Türkiye'nin geleceğini, insanlığın geleceğini ilgilendirmektedir. Artık geçmişte yaşadıklarımızı kapatacağımız, geleceğe özgür ve adil bakabileceğimiz bir Türkiye tablosu oluşturmamız lazım" dedi.

"TÜRKİYE DEMOKRASİSİNİ SINAYANLAR FUZULİ BİR İŞ İÇERİSİNDEDİR"

Süleyman Soylu, "Bizim başımıza gelenler kimsenin başına gelmedi. PKK terörü ile uğraşıldı. DHKP-C ile uğraşıldı, DEAŞ ile FETÖ ile uğraşıldı. Türkiye'de Türkiye demokrasisini sınayanlar ve tartışanlar fuzuli bir iş içerisindedir" diye konuştu.

"TÜRKİYE'Yİ GETİRDİĞİMİZ ORTAM HÜRRİYET VE ZENGİNLİK ORTAMIDIR"

Seçim kampanyası dönemine yönelik bilgiler veren Bakan Soylu, şunları söyledi: "Şu seçim kampanyası dönemini gördüğüz mü? Bütün Türkiye'de tek bir olay oldu; Suruç'ta. Böyle seçimlerde ortalama bin 500 hadise meydana gelirdi. Şu ana kadar 370 hadise meydana geldi. Yani neredeyse Dörtte biri oranında bir hadise meydana geldi. Milletimizin demokratik olgunluğu en yüksek seviyededir. Herkes istediğini söyleyebiliyor. Binler, onbinler ve yüzbinler herkesi dinliyor ve kararını ona göre veriyor. Standlar yan yana açılmış. Mitinglerin biri bitiyor, biri başlıyor. Televizyon reklamlarında bir siyasi partinin reklamı bitiyor öteki siyasi partinin reklamı başlıyor. Türkiye'deki seçimler başka ülkelerdeki gibi yüzde 80'e yüzde 20 bitmiyor. Bir önceki Cumhurbaşkanlığı seçimi yüzde 52 ile referandum 51,5 ile bitti. Seçimler Türkiye'de neredeyse korakor gidiyor. Türkiye'yi getirdiğimiz ortam bir hürriyet ve zenginlik ortamıdır."

"S-400 FÜZELERİNİ ALMAK İSTİYORUZ"

Bakan Soylu, Türkiye'ye tam bağımsızlık ile herkesin kendini ifade ettiği ve ayaklarının üzerinde durduğu bir ortamı getirmek olduğunu ifade etti. Soylu, "S-400 füzelerini almak istiyoruz. Amerikan Senatosu ayak diriyor. Neden? Almamızı istemiyorlar. 'Kendimizi tam savunmayalım' diye istemiyorlar. Binlerce kilometre öteden atılacak bir füzeye teslim olalım ve bizi burada kendine tabi bir millet haline getirebilsinler diye. Türkiye büyük bir bağımsızlık adımı atmaktadır" dedi.

"HDP DİYE BİR SİYASİ PARTİ YOKTUR"

"Türkiye'yi macereya sürüklemeyelim" diyen Soylu, "Kafası karışıklara Türkiye'yi teslim etmeyelim. Ben İçişleri Bakanıyım, kimse kusura bakmasın Demirtaş'a gidip de oradan siyaset üretmeye çalışan akıllar, kafası karışık akıllardır.

Bu ülkenin birliğine, varlığına sürekli olarak ihanet etmeye çalışanlara prim vermek ve onları şımartmak; HDP diye bir siyasi parti yoktur. Devletin istihrabaratı bizdedir. HDP, PKK'nın dışında bir tek adım atamaz. Demirtaş PKK'nın adayıdır. Ona, Cumhuriyet Halk Partisi gibi devletin kuruluşundan bu yana sistemin içinde var olan partinin Cumhurbaşkanı adayının kalkıp gidiyor olması ve onun özgürlüğünü istiyor olması vicdanlarımızı yaralamıştır. Bunu söylerken, Afrin'de PKK'yı, PYD'yi temizleyen Metin Temel Paşa'nın apoletlerini sökmek istemesi vicdanları tekrar yaralamıştır" ifadelerini kullandı.

"PKK DİNSİZ BİR ÖRGÜTTÜR. AMACI DİNSİZLEŞTİRMEKTİR"

Bakan Soylu, "Doğu ve Güneydoğu'da bugün huzur var. Farklı düşüncelerimiz olabilir. Uygulamalarda farklılıklar olabilir ama biz müslüman bir ülkeyiz. PKK dinsiz bir örgüttür. Amacı dinsizleştirmektir. Doğu ve Güneydoğu'da manevi sütünlarımızın en kuvvetlilerinden birisidir. Orayı bizden koparma; açık söyleyeyim PKK bugüne kadar bizden tek bir parça ele geçirememiştir. Ama maalesef attığı adımlarla birlikte muhalefetin aklını karıştırdı" dedi.

"ARAMIZA YABANCI AKLI SOKMAYALIM"

Soylu, "Türkiye 15 Temmuz'dan sonra güçlü bir irade ortaya koydu. Bir huzur ülkesi haline geldi. Doğu ve Güneydoğu'da insanlar gece 3'lere kadar geziyorlar. Huzuru bozdurmayalım. Aramıza yabancı aklı sokmayalım. Karar milletimizdedir. İşimizi yarım bırakmayalım. arabamızı uçağımız yapıyoruz. Dünyanın en büyük havalimanını ve uçak gemimizi yapıyoruz. Bunların hepsi bir bağımsızlık deklerasyonudur" Konuşmasının ardından Bakan Soylu'ya Amasyaspor atkısı hediye edilirken, günün anısına da plaket takdim edildi. Çıkışta Amasyalılarla fotoğraf çektiren Soylu, seçim çalışmalarına Gaziosmanpaşa ve Eyüp ilçelerinde devam etti.

4- ALİBEYKÖY BARAJINDA 2 ÇOCUK KAYBOLDU (1)

Haber-Kamera: Taner YENER-Murat SOLAK- İSTANBUL

Yüzmek için Alibeyköy Barajı'na giren 3 çocuk boğulma tehlikesi yaşayınca çevredekiler yardıma koştu. 1 çocuk kurtarıldı. 2 kişi ise gözden kayboldu. Olay yerine sevk edilen ekipler arama çalışmalarını sürdürüyor.

5- ÜSKÜDAR'DA VAHŞET KAMERADA: KEDİYİ ÖNCE SEVDİ SONRA DENİZE ATTI

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ - İSTANBUL

Üsküdar sahilinde dolaşan kediyi kucağına alıp seven kişi kediyi daha sonra denize attı. Olay anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Üsküdar'da dün sabah saat 05.00 sıralarında kimliği belirsiz bir kişi sahilde gezen yavru kediyi önce kucağına alıp sevdi. Daha sonra kediyle yürüyerek uzaklaşan kimliği belirsiz kişi, kucağındaki kediyi denize fırlattı ardından koşarak kaçtı. O anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Denize atılan kedi, güvenlik görevlileri ve esnaflar tarafından süzgeç yardımıyla tekneye çıkartıldı. Talihsiz kedinin denize akan motor yağı ve yakıta bulandığı görüldü. Olayla ilgili görgü tanığı Mevlüt Onaran, "Sabah 05.30 sıralarında öteki tarafta balık tutarken biri kediyi alıyor. Biz de takip ederek bu tarafa geliyoruz. Kediyi buradan atıyor. Teknede çalışan arkadaşlar da kediyi kepçeyle çıkartıyolar" diye konuştu.

6- AVCILAR'DA KAZA: MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ HAYATINI KAYBETTİ (1)

Haber-Kamera: Ersan SAN / İstanbul

Avcılar Ambarlı Liman yolu D-100 bağlantı kavşağında kamyon ile motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kamyonun altına giren motosiklet sürücüsü Ömer Kapusuz öldü. Motosikletteki Ömer Şeker ise yaralandı. Kaza sonrası kamyon sürücüsü kayıplara karıştı. Kaza nedeniyle yoğun trafik oluştu.

7- SANCAKTEPE'DE YAĞMUR : ALT GEÇİTTE ARAÇLAR MAHSUR KALDI



Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İSTANBUL-

Sancaktepe'de sağanak yağmur nedeniyle alt geçitleri su basarken araçlar mahsur kaldı.

İstanbul'da yağmur aralıklarla etkisini gösteriyor. Sancaktepe Eyüp Sultan Mahallesi Mehmet Akif Ersoy caddesinde alt geçidi su bastı. Alt geçidin içinde bir araç biriken su nedeniyle mahsur kaldı. Araçların geçememesi üzerine yol araç ve yaya trafiğine kapatılarak itfaiye ekiplerine haber verildi. Biriken suyu görevliler tahliye etmeye çalışıyor.



-Biriken su

-Mahsur kalan araç

-Kapanan yol

-Görevlilerin iş makineleri suyu tahliye etmeye çalışması

-Trafikten görüntü

Genel ve detay görüntüler