DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 3 

1- OLAYLI DERBİ SORUŞTURMASI: GÖZALTI SAYISI 31'E YÜKSELDİ

Haber: Yüksel KOÇ / İstanbul

Tatil edilen Fenerbahçe-Beşiktaş maçıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınanların sayısı 31'e yükseldi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in yaralandığı olaylara ilişkin İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Spor Suçları Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında dün 8 kişi daha gözaltına alındı. Gözaltına alınanların sayısı böylece 31'e yükseldi. Gözaltına alınanlar arasında Şenol Güneş'i yaralandığı belirtilen S.D. de yer alıyor.

Görüntü Dökümü;

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-Gözaltına alınanların sağlık kontrolünden geçirilmesi (ARŞİV)

23.04.2018 - 14.19 - Haber Kodu : 180423118

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2- (ÖZEL)

GÜVENLİK GÖREVLİSİNE ÖLDÜRESİYE DAYAK KAMERADA

* Kapı açma tartışmasında iki kardeş, güvenlik görevlisine bıçak ve demir çubukla saldırdı.

* Saldırganları yan sitenin güvenlik görevlisi biber gazı sıkarak durdurabildi.

* O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Haber: İhsan YALÇIN / İstanbul

Pendik'te iki kişi, oturdukları sitenin güvenlik görevlisini demir çubuk ve bıçakla yaraladı.

İKİ KARDEŞİN SALDIRISINA UĞRADI

Güvenlik kameralarına yansıyan olay, Pendik'te dün 15.30 sıralarında yaşandı. Barış O. ile Azad O. kardeşler oturdukları siteye girmek için güvenlik görevlisi Serkan Tepe'den bariyeri açmasını istedi. Tepe ise kardeşleri sürekli siteye kumandasız giriş yaptıkları için uyardı ve yönetimin bu konuyla ilgili aldığı kararı hatırlattı. İki kardeş araçlarını otoparka park edip Tepe'nin bulunduğu güvenlik kulübesine yöneldi. Barış O. bıçakla, Azad O. ise demir çubukla güvenlik görevlisi Serkan Tepe'ye saldırdı. Başına defalarca darbe alan Tepe saldırganlara karşı koymaya çalıştı; fakat başarılı olamadı. Yan sitenin güvenlik görevlisi saldırganlara biber gazıyla müdahale etti.

Biber gazından etkilenen Barış O. ve Azad. O. olay yerinden uzaklaştı.

KAYIPLARA KARIŞTILAR

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Başından yaralanan Serkan Tepe ambulansla Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Saldırganlar ise olaydan sonra kayıplara karıştı. Polis, Tepe'yi hastanelik eden Barış O. ile Azad O. kardeşleri arıyor.

Görüntü Dökümü:

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(Güvenlik Kamerası)

-Olay ayın

-Şüphelilerin siteden ayrılması

(Aktüel Görüntü)

-Serkan Tepe'nin olayı anlatması

23.04.2018 - 12.01 - Haber Kodu : 180423061

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3- YELKOVAN KUŞLARI BALIKÇI OLTALARINDA

Haber: Cansel KİRAZ - Kamera: Harun UYANIK / İstanbul

Yelkovan kuşları, yaşamlarının büyük bir kısmını denizde geçiren deniz kuşları olarak biliniyor. Avlanmak için denize dalan kuşlar, kıyıdaki balıkçıların oltalarına takılıyor. Olta iğneleri ile yaralanan yelkovan kuşları, kuş gözlemcileri ve bazı balıkçıların çabalarıyla kurtarılmaya çalışılıyor.

Denizin hemen üzerinde, kanatları suya değecek kadar yakın hareket eden yelkovan kuşları Akdeniz Havzası'ndan Karadeniz'e doğru göç ederken İstanbul ve Çanakkale Boğazı'nda görülüyor. Hafta sonu Arnavutköy Sahili'nde de yoğun bir şekilde görülen kuşlar çok sayıda balıkçının oltasına takılarak yaralandı.

AĞLARA VE OLTAYA TAKILIYORLAR

Çevre Bilimci ve yazar Nükhet Barlas, yelkovan kuşlarının normal şartlarda Boğaz'da küçük sürüler halinde ve çok hızlı geçtiğini söyledi. Kuşların bahar aylarında bir araya geldiğini belirten Barlas, "Geçen yıl Garipçe açıklarındaydılar. Kıyıya kadar geldiler, orada böyle bir balıkçı sorunu olmadığı için problem yaşanmadı. Ağlara takılıyorlar, oltalara takılıyorlar. Elimizden geldiği kadar kurtarmak için yardım etmeye çalıştık. Bu kuşlar koruma altındaki türler. Akdeniz Bölgesi'nde olan bir yelkovan türü bu. Akdeniz ile Karadeniz arasında hızla gidip geliyor. 2014 yılında 90 bin tane sayılmış. Buradaki bir zarar bütün küresel nüfusu etkileyebiliyor. Milli Parklar, Orman Bakanlığı, Beşiktaş Belediyesi Zabıtası koştu sağ olsunlar ama hafta son ve tatile denk geldiği için balık tutmayı yasaklayamadılar. Umarım acil eylem planları olur bu tür durumlar için" dedi.

Milli Parklar Genel Müdürlüğü görevlileri ise Arnavutköy Sahili'nde yelkovan kuşlarının oltaya takılması halinde kurtarmak ve denize salmak için tedbir amaçlı bekliyor.

MÜDAHELE EDERKEN DİKKATLİ OLMAK GEREKİYOR

Doğa Derneği Gönüllüsü Uygar Özdemir, yelkovan kuşlarının hafta sonu avlanma amaçlı daldıkları sırada balıkçıların oltalarına takıldığını ve 15-20 kadar kuşun kurtarıldığını aktardı. Uygar Özdemir, balıkçılara kuşların anlatıldığını ve balıkçıların da kurtarma çalışmalarının bir parçası olduğunu ifade etti. Özdemir, yelkovan kuşlarının nasıl kurtarılması gerektiği ile ilgili, "Kanatları çok önemli, kanatlarındaki tüylerde zarar olursa uçmaları ve denge sorunları ortaya çıkıyor. Bu da kuşun yaşayamaması demek. Hayati noktalarına iğne saplanmışsa çok dikkat ediyoruz" diye konuştu.

Arnavutköy Sahili'nde sabah saatlerinde balık tutan Caner İnce ise," Saat 7 gibi yelkovan kuşlarından bir tanesi takıldı. Kuşu kurtardım ve denize tekrar bıraktım" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Yelkovan kuşlarının denizdeki görüntüsü

-Balıkçıların Arnavutköy Sahili'nde balık tutması

-Muhabir anonsu

-Çevre Bilimci Nükhet Barlas

-Milli Parklar Genel Müdürlüğü yetkililerinin sahilde tedbir amaçlı gezmesi

-Sahilde balık tutan Caner İnce'nin görüntüsü

-Caner İnce'nin konuşması

-Yelkovan kuşlarının sahildeki yoğun görüntüsü

-Yelkovan kuşunun oltaya takılması

23.04.2018 - 14.03 - Haber Kodu : 180423112

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4- İSTANBUL'DA 23 NİSAN KUTLAMALARI

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Güven USTA / İstanbul

Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'ndeki 23 Nisan kutlamalarında, çocuklar doyasıya eğlendi.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde bir dizi etkinlik düzenlendi. Programa İstanbul Valisi Vasip Şahin, eşi Şeyma Şahin, torunları, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Mevlüt Uysal, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Yelkenci katıldı.

Törende ilk olarak Vali Şahin, torunları Ayşe Sena Memiş, Betül Memiş, İBB Başkanı Uysal ve çocuklar gökyüzüne kırmızı-beyaz balon bıraktı. Etkinlik kapsımda şiir ve müzik dinletileri sunuldu, folklor gösterileri yapıldı. 23 Nisan temalı resim, şiir ve kompozisyon yarışmasında dereceye girenlere ödüllerini Vali Şahin, Musa Avsever ve Mevlüt Uysal verdi. Program sonunda Vali şahin ve beraberindekiler sahneye çıkarak çocuklar fotoğraf çektirdi. Törenin ardından, çocuklar Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde kurulan oyuncaklarla oynayarak doyasıya eğlendi.

Görüntü Dökümü:

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-Gökyüzüne balon bırakılması

-Şahin ve torunlarının görüntüsü

-Gösterilerden görüntüler

-Ödüllerin verilmesi

-Toplu fotoğraf

-Çocukların oynaması

-Detaylar

23.04.2018 - 12.56 - Haber Kodu : 180423080

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5- İSTİKLAL CADDESİ'NDE 23 NİSAN COŞKUSU



Haber-Kamera: İstanbul

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Beyoğlu İstiklal Caddesi üzerinde buluşan anaokulu öğrencileri ve Çinli öğrenciler, Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan ile bando eşliğinde Taksim Meydanı'na kadar yürüdü.

Ellerinde Türk bayrakları bulunan yüzlerce çocuk, bayramı büyük sevinçle kutladı. Taksim Cumhuriyet Anıtı'na, Çinli ve Türk öğrenciler tarafından Türk bayrağının yer aldığı çelenk bırakıldı. Çinli çocukların giydiği yöresel kıyafetler vatandaşlar tarafından büyük beğeni topladı. Çocuklar, yürüyüşün ardından Taksim Meydanı'nda kurulan sahneye geçti. TRT Çocuk Korosu'nun verdiği konser ile anaokulu öğrencilerinin gösterileri büyük alkış aldı.

"BÜTÜN ÇOCUKLARIMIZIN BAYRAMINI KUTLUYORUM?"

Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, "Çocuklarımıza bu bayramın varlığını daha fazla hissettirebilmek ve onların hayatın içerisinde kıymetli olduklarının altını çizebilmek için birçok etkinlik yapıyoruz. Bu bazen sportif, bazen kültürel etkinlik oluyor. Ama istiklal Caddesi'nde özellikle anaokulu çocuklarımızla var olmak ayrı bir heyecan. Bütün çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-İstiklal Caddesi'nden detay

-Yürüyüş yapan çocuklardan detay

-Çelenk bırakılması detay

-Taksim Meydanı'ndaki çocuklardan detay

-Belediye Başkanı röp

23.04.2018 - 14.14 - Haber Kodu : 180423113