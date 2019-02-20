DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 3

1- BAKAN SOYLU: GÖÇ KONUSUNDA HER ÜLKE KENDİ BAŞINA HAREKET EDERSE BUNU YÖNETEMEYİZ

Haber-Kamera: İdris TİFTİKCİ/İSTANBUL,() "Budapeşte Süreci 6. Bakanlar Konferansı", Türkiye'nin ev sahipliğinde bugün 46 ülke, 15 uluslararası kuruluş, bakanlar, bakan yardımcıları ve çeşitli düzeylerde heyet başkanlarının katılımıyla başladı. Göç baskısını azaltmak ve düzensiz göçe karşı önlemler almak amacıyla hükümetlerarası yapılan toplantılar neticesinde 1993 yılında Budapeşte'de düzenlenen Bakanlar Konferansıyla ortaya çıkan, 2006'dan bu yana başkanlığını Türkiye'nin yürüttüğü "Budapeşte Süreci" 6. Bakanlar konferansına katılan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Göçün küresel düzeyde 3 temel problemi var. Birincisi; düzensiz göç, oluşturduğu rotalarla terör örgütleri ve uyuşturucu ticaretiyle simbiyotik bir ilişki içine girmektedir. Ve birbirini beslemektedir. Göç, güvenlik kaygıları sebebiyle oluşmaktadır ama artık kendisi bir güvenlik sorunudur" dedi.

Göçün ikinci probleminin dünyanın demografisiyle ilişkili olduğunu belirten Soylu, "Avrupalı hedef ülkelerin nüfusu yaşlanıyor. Oysa kaynak ülkelerin nüfusu gençleşiyor ve artıyor. Böylece kaynak ülkelerin eğitime, sağlığa, suya erişimi ve gelir eşitsizliğinden kaynaklanan arayışları, onları doğal olarak hedef ülkelere yöneltmektedir. Eğer dünya bu dengesizliğe oturup kaynağında çare bulamazsa düzensiz göçe ait her türlü maliyeti gelecek nesillere miras bırakmak zorunda kalacağız" ifadelerini kullandı.

Soylu konuşmasını şöyle sürdürdü:"Üçüncü problem ise işbirliğidir. Eğer göç konusunda her ülke kendi başına hareket ederse bunu yönetemeyiz ve sadece toplumlar değil devletler de deformasyona uğrar. Göç talepleri yönetilemezse illegal süreçler devletleri yönetmeye başlar. Elbette ki amacımız herkesi kendi ülkesinde sabitlemek değil. Amacımız; düzenli göçü daha iyi yönetmek. Çünkü kötü yönetirsek, göç yeraltına iniyor ve düzensiz göç büyüyor."

2016 yılı başında Türkiye'de 422 bin göçmen ikameti olduğunun altını çizen Bakan Soylu, şöyle devam ettti:

"Bugün bu sayı 900 bindir. Türkiye dünyaya birtakım önerilerde bulunurken düzenli göç ile düzensiz göç regülasyonunun nasıl yapılabileceğini göstermektedir. Dünyada elbette ki her ülkenin göç konusunda farklı tavırları, hatta bazen eleştirdiğimiz uygulamaları olabilir. Ancak yine de önemli bir çaba gösteriliyor. Göç yönetiminde dünyada 'Budapeşte Süreci'ne benzer farklı süreçler, konferanslar, en azından bir masa etrafında toplanma ve sorunu tartışma gayretleri var. Türkiye olarak bu gayretlerin her türlüsünü önemsiyor ve memnuniyetle karşılıyoruz. Bilindiği gibi Türkiye olarak 2003 yılında eş başkanı olduğumuz Budapeşte Süreci'nin 2006 yılından itibaren başkanlığını yürütüyoruz. O tarihten itibaren sürecin coğrafi olarak genişlemesine ve somut çıktılar üretmesine ağırlık verdik. Genişleme adımı olarak; mevcut Güneydoğu Avrupa ve Karadeniz alt çalışma gruplarına, İpekyolu çalışma grubu eklendi. Budapeşte Süreci; halen geniş bir coğrafi alanda 50'den fazla ülkeyi kapsamaktadır. Sürecin somut çıktısı olarak; oturum başkanı olduğumuz İpekyolu çalışma grubundan hareketle 2013 yılındaki bakanlar konferansında yayınlanan bildiriyle "İpekyolu göç ortaklığı" kuruldu. Üç ana proje ve 3 adet pilot projeye ilişkin süreç yönetildi. Afganistan'da 2 adet göçmen kaynak merkezi; Pakistan'da aynı şekilde göçmen kaynak merkezleri kurulmuştur. Bu merkezler, göçmenlere doğru bilgi akışını sağlamak, rehberlik etmek, özellikle düzensiz göçün tehlikelerine karşı farkındalığı arttırmak üzere çalışmalar yapmaktadır."



Görüntü dökümü:

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-Salondan detay

-Soylunun konuşması

-Genel ve detaylar

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2- BİNALİ YILDIRIM'IN SEÇİM ÇALIŞMALARINA SİS ENGELİ

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Harun UYANIK / İSTANBUL,()

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım yoğun sis nedeniyle bu sabah yapacağı Adalar programını iptal etti. Binali Yıldırım'ın resmi programında bu sabah saat 10.00'da Kartal iskelesinden hareketle Büyükada ve ardından Burgazada ziyaretleri bulunuyordu. Ancak İstanbul'u etkisi altına alan yoğun sisin deniz ulaşımını olumsuz etkilemesi nedeniyle Yıldırım'ın bu programı iptal edildi. Yıldırım'ın seçim çalışmaları kapsamındaki Adalar ziyaretinin ileri bir tarihte gerçekleştireceği öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

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- İskeleden görüntüler

- Sisi görüntüsü

- Detaylar

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3- İSTANBUL'DA HAVA ULAŞIMINA SİS ENGELİ

*Atatürk Havalimanı'na 4, Sabiha Gökçen Havalimanı'na ise 20 uçak iniş yapamayarak başka havalimanlarına yönlendirildi.

Haber-Kamera: Enver ALAS - Anıl UÇAN/İSTANBUL,()

İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan sis nedeniyle Atatürk Havalimanı ile Sabiha Gökçen Havalimanları'ndan uçak seferlerinde aksamalar yaşanıyor. Görüş mesafesinin düşmesiyle Atatürk Havalimanı'na 4, Sabiha Gökçen Havalimanı'na ise 20 uçak iniş yapamayarak başka havalimanlarına yönlendirildi.

SABİHA GÖKÇEN'DE UÇUŞLARA SİS ENGELİ

Yoğun sis, Atatürk Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı'nda da uçuş trafiğini olumsuz etkiledi. Her iki havalimanında seferler de gecikmeler yaşanıyor. Atatürk Havalimanı'na inemeyen THY'nin 4 uçağı ile Sabiha Gökçen'e inemeyen 7 uçağı Çorlu, Yenişehir ve Ankara Esenboğa Havalimanlarına yönlendirildi. Öte yandan uçaklar, her iki havalimanına inmek için havada tur attılar. Ayrıca Anadolujet'in 09.00'da planlanan Erzurum, 09.15'de planlanan Samsun ve 09.55'de planlanan Diyarbakır uçuşları da iptal edildi.

BİLAL EKŞİ: İNİŞ VE KALKIŞ KAPASİTELERİ DÜŞTÜ

Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, konuyla ilgili twitter hesabından yaptığı açıklamada THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, "Atatürk Havalimanı ile Sabiha Gökçen Havalimanındaki yoğun sis sebebi ile zorunlu olarak havalimanı iniş kalkış kapasitesi düşmüştür. Bu sebeple seferlerimizde gecikmeler olmaktadır. Saat 10:00 lokal itibariyle görüş mesafesinin normale döneceği beklenmektedir. Tüm ekiplerimiz oluşan bu aksaklığın etkilerini azaltmak ve sizleri güvenle ulaştırmak için gayret etmektedirler. Anlayışınız için teşekkür ederiz."

Görüntü Dökümü

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-ATATÜRK HAVALİMANI

-Sis içinde pist başına giden uçaklar

-Park halinde bekleyen uçaklar

-Apronda sis altındaki uçaklardan görüntüler

-Kuleden görüntüler

-Hareket halindeki uçaklar

-Genel ve detaylar

-SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI

-Terminal içerisinden yolcu detayları

-Terminal binasının sisli görüntüleri

-Terminalde sis detayları

-Genel detaylar

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4- İSTANBUL'DA TERÖR OPERASYONUNDA GÖZALTINA ALINAN 9 KİŞİ TUTUKLANDI

istanbul

İstanbul'da terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanmasına düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 14 PKK'lının 9'u tutuklandı.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK'nın elebaşısı Abdullah Öcalan'ın yakalanışının yıldönümünde yasadışı gösteri ve eylem hazırlığında oldukları ileri sürülen kişilere yönelik operasyon yaptı.

Gözaltına alınan 14 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevkedildi. Şüphelilerden 9'u "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla tutuklandı.

Görüntü Dökümü:

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-Operasyon görüntüleri

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5- İSTANBUL'DA "CASUS KAMERA" OPERASYONU

Çağatay KENARLI, İSTANBUL

İnternet siteleri üzerinden jammer ve takip cihazı ile kalem, küllük, gözlük, araba anahtarı, flash bellek, düğme, çakmak, jöle kutusu ve oda parfümü şekillerinde gizli kamera satan şüpheliye operasyon düzenlendi. Yapılan baskında çeşitli türlerde 545 elektronik eşya ele geçirildi. Şüphelinin internet sitesinde 'Gerçek bir ajan olmak sizin elinizde' sloganıyla ürünleri sattığı belirtildi.

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri internet siteleri üzerinden satışı yasak olan gizli kamera ve ses kayıt cihazları satan bir kişiyi belirledi. Polis ekipleri, 11 Şubat'ta Sultangazi'deki iş yerine baskın düzenledi. İş yerinde şüpheli Y.T. gözaltına alındı. Yapılan aramalarda jammer adı verilen 24 sinyal bozucu cihaz, 45 takip cihazının da aralarında bulunduğu gözlük, flash bellek, çakmak, kalem, düğme, bileklik, yangın dedektörü, kol saati, masa saati, araba anahtarı, jöle kutusu, oda parfümü ve küllüğe gizlenmiş gizli kameraların da aralarında bulunduğu toplam 545 parça elektronik eşya ele geçirildi.

80-850 LİRA ARASINDA SATILIYOR

Vatan Caddesi'ndeki Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirilen şüpheli Y.T. sorgusunda gizli kamera ve ses kayıt cihazlarını yurtdışından yasadışı yollardan getirdiğini, ürünlerin türüne göre 80 lira ile 850 lira aralığında sattığını söylediği öğrenildi. İddiaya göre kendi internet sitesi de bulunan Y.T.'nin sitesinde 'Gerçek bir ajan olmak sizin elinizde' sloganıyla satış yaptığı ortaya çıktı. Y.T.'ye 5607 sayılı 'Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa' göre işlem yapılarak, hakkında adli işlem başlatıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Sergiden görüntü

-Kalem, anahtarlık, yangın alarmı kameralar

-Gözlük, saat, sigara küllüğü kameralar

-Flash bellek seklinde ses kayıt cihazı

-Jammer ve takip cihazları

-Genel ve detaylar



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6- FATİH TERİM-RASİM OZAN KÜTAHYALI DAVASINDA MAHKEME KARARINDA DİRENDİ

Hayati ARIGAN/İSTANBUL, ()

Fatih Terim'in A Milli Futbol Takımı Direktörü olduğu dönemde, Fatih Terim ile Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Ünal Aysal arasındaki telefon mesajlarını TV programında gösteren Rasim Ozan Kütahyalı hakkında "Haberleşmenin gizliliğini ihlalö ve hakaret suçundan verilen cezaları ölçüsüz bulan Yargıtay'ın kararına, yerel mahkeme direndi. Mahkeme Ünal Aysal'a beraat kararı verirken, Rasim Ozan Kütahyalı'ya "Haberleşmenin gizliliğini ihlal" suçundan 2 yıl hapis cezası, alenen hakaret suçundan da 9 bin 150 TL adli para cezasına çarptırdı.

TV programında yorumculuk yapan Rasim Ozan Kütahyalı, 30 Eylül 2013'te yayınlanan programda dönemin A Milli Futbol Direktörü Fatih Terim ile Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Ünal Aysal'ın aralarındaki esajlaşmayı canlı yayında ekranlara göstermişti. Ünal Aysal ile aralarındaki mesajlaşma şeklindeki konuşmanın basına yansıması üzerine Fatih Terim avukatı Rezan Epözdemir aracılığıyla haberleşmenin gizliliğinin ihlal suçundan şikayetçi olmuştu. Terim ayrıca Kütahyalı'nın kendisine defalarca hakaret ettiğini belirterek cezalandırılmasını istemişti.

Fatih Terim'in şikayetini haklı bulan savcılık, Ünal Aysal ve Rasim Ozan Kütahyalı hakkında "Haberleşmenin gizliliğini ihlalö, Kütahyalı hakkında ayrıca hakaret suçundan dava açmıştı. İstanbul 28. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki yargılamada Ünal Aysal'a 10 ay, Rasim Ozan Kütahyalı ise 2 yıl hapis cezası verilmişti. Mahkeme, "Hakaretö suçundan ise Rasim Ozan Kütahyalı'yı günlüğü 50 TL'den 9 bin 150 TL adli para cezasına çarptırmıştı.

YARGITAY CEZA ÖLÇÜSÜZ DEMİŞTİ

Kütahyalı ve Aysal'ın avukatları karara itiraz ederek davayı Yargıtay'a taşımıştı. Temyiz incelemesi yapan Yargıtay 12. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin verdiği kararı ölçüsüz bularak Kütahyalı ve Aysal lehine bozmuştu. Kütahyalı'nın sözlerinin ve yorumlarının ifade özgürlüğü kapsamında kaldığı belirtilen Yargıtay'ın kararında, "Galatasaray Başkanı olan diğer sanık Ünal Aysal'ın eylem itibariyle gündemde ve kamuoyunun ilgisinde olan konu ile ilgili zıt açıklamaların yapıldığı bir ortamda sanık tarafından kimin doğru söyleyip söylemediği yönünde kamuyu aydınlatmak için Terim ile Aysal arasında geçen mesajlaşma içeriklerini haber vermesi eyleminde basın özgürlüğü kapsamında hareket ettiği gözetilmeden beraatı yerine mahkumiyetine karar verildiğiö denilmişti.

AYSAL'IN PAYLAŞTIĞI MESAJ İÇERİKLERİ GÜNLÜK KONUŞMALAR

Kararda Galatasaray eski Başkanı Ünal Aysal'ın Terim ile olan yazışmalarını Rasim Ozan Kütahyalı'ya vermesi eyleminde aleniyet unsurunun gerçekleşmesi nedeniyle, haberleşmenin gizliliğini ihlal suçu kapsamında değerlendirilemeyeceği ayrıca konuşma içeriklerinin günlük hayata ilişkin olduğu bu nedenle de özel hayatın gizliliğini ihlal suçunu da oluşturmadığı ifade edilmişti. Ayrıca Aysal'a verilen kısa süreli hapis cezasının ise sanığın 65 yaş üstünde olması ve daha önce sabıkasının bulunmaması nedenleriyle adli para cezasına çevrilmesinin gözetilmediği kaydedilmişti. Yargıtay bu gerekçelerle yerel mahkemenin kararının bozularak yeniden yargılama yapılmasına hükmetmişti.

YARGILAMA YENİDEN YAPILDI

İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde dün yeniden yapılan yargılamada sanık Rasim Ozan Kütahyalı, sanık Ünal Aysal'ı avukatları temsil ederken şikayetçi Fatih Terim'i avukatı Rezan Epözdemir temsil etti.

MAHKEME KARARINDA DİRENSİN

Yargıtay 12. Ceza Dairesi'nin sanıkların eylemlerinin basın özgürlüğü ve ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirerek suç oluşturan eylemlerin suç olmaktan çıkarttığını belirten Rezan Epözdemir, mahkemenin kararda direnmesini istedi. Yargıtay'ın bozma ilamında tek doğru konunun sanık Ünal Aysal'ın yaşı nedeniyle verilen cezanın yaptırıma çevrilmesi olduğunu belirten avukat Epözdemir, sanıklar lehine tanıklık yapan eski hakem Ahmet Çakar'ın Fatih Terim ile arasında yargılamaya konu olmuş davalar olduğunu, bu sebeple tanıklığını kabul etmediklerini belirtti.

Ünal Aysal ve Rasim Ozan Kütahyalı'nın avukatları ise Yargıtay'ın bozma ilamına uyulmasını istedi.

KÜTAHYALI'NIN CEZASI ERTELENMEDİ

Mahkeme, Yargıtay'ın bozma ilamına kısmen uyarak, Rasim Ozan Kütahyalı hakkında verdiği cezanın arkasında durdu. "Haberleşmenin gizliliğini ihlal" suçundan Galatasaray eski başkanı Ünal Aysal'ın beraatınae karar veren mahkeme, Rasim Ozan Kütahyalı'ya ise yeniden 2 yıl hapis cezası verdi. Sanık Kütahyalı'nın yargılama sürecindeki davranışları, yakalama emri ile savunmasının alınmış olması pişmanlık göstermemiş olmasını değerlendiren mahkeme, sanığın kişiliği hakkında edinilen kanaat karşısında cezasında indirim yapmadı ve cezayı ertelemedi.

HAKARET SUÇUNDA 'ALENEN VE BİRDEN ÇOK' ARTTIRIMI

Mahkeme sanık Rasim Ozan Kütahyalı'nın hakaret suçunu alenen ve defalarca işlediğini de belirterek 9 bin 150 Tl adli para cezası verdi. Mahkeme Kütahyalı'nın para cezasını da taksitlendirmedi.