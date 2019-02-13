DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 3

(ÖZEL)

1- DÜŞEN HELİKOPTERİN ENKAZI ANKARA'YA GÖTÜRÜLÜYOR

Ramazan EĞRİ -Gamze ŞİMŞEK/İSTANBUL, ()

Çekmeköy'de düşen, 4 askerin şehit olduğu helikopter, olay yerinde kaza kırım ekibinin incelemelerin ardından askeri kışlaya götürülmüştü. Sabah 10.00 sıralarında Samandıra'daki kışlada Afet Koordinasyon Merkezi'ne ait TIR'a yüklenen helikopterin enkazı, detaylı inceleme için Ankara'ya götürülmek üzere yola çıkarıldı. Enkaz yüklü TIR'a bir polis aracı da eşlik etti.

Görüntü dökümü:

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-Tır'ın TEM gişelerden geçmesi

-Üst geçitten tırın görüntüsü

-TIR'ın TEM'de seyir halindeki hali

13.02.2019 - 11.46 Haber Kodu : 190213059

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2- KARTAL'DAKİ YUNUS APARTMANININ YIKIMI TAMAMLANDI, MOLOZLAR KALDIRILIYOR

Haber-Kamera: Gülseli KENARLI - Güven USTA / İSTANBUL, ()

Kartal'da çöken Yeşilyurt Apartmanı'nın bitişiğindeki 10 katlı Yunus Apartmanı'nın yıkım işlemlerine sabah saatlerinde tekrar başlandı. Çalışmalar sonucunda apartmanın riskli kısımlarının yıkımı tamamlandı ve uzun erişimli yıkım makinesi durdurularak kepçe ile temizlik ve moloz ayrıştırma işlemlerine başlandı.

Görüntü Dökümü:

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- Çalışmalardan görüntüler

- İş makinelerinin görüntüsü

- Detaylar

13.02.2019 - 11.49 Haber Kodu : 190213062

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3 - BAHÇELİEVLER'DE 7 KATLI BİNA BOŞALTILDI

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ / İSTANBUL , ()

Bahçelievler'de yapılan incelemede risk taşıdığı belirlenen 7 katlı bina dün akşam boşaltıldı. 24 daireden oluşan ve 45 yıl önce inşa edilen bina belediye ekiplerince mühürlendi.

Bahçelievler Mahmutbey Caddesi'nde bulunan 7 katlı Birlik Apartmanı, yapılan incelemelerin ardından risk taşıdığı tespit edildi. Riskli bina dün akşam saatlerinde boşaltılarak, belediye ekiplerince mühürlendi. Bina sakinlerinin bir kısmı yakınlarının yanına giderken bir kısmı ise Bahçelievler Belediyesi tarafından öğretmenevinde misafir edildi. 24 daireden oluşan binanın 45 yıllık olduğu öğrenildi. Belediye ekipleri mühürlenen bina çevresinde güvenlik önlemi aldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Binadan görüntü

Önlemlerden görüntü

Mühürden görüntü

binadan detay görüntüler

13.02.2019 - 12.08 Haber Kodu : 190213071_

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4- İSTANBUL'DAKİ BÜYÜK OPERASYONDA ELE GEÇİRİLEN UYUŞTURUCU BASINA GÖSTERİLDİ

Çağatay KENARLI-Murat SOLAK, İstanbul

Mahmutbey gişelerde ele geçirilen 2 ton "Skunk" adlı uyuşturucu basına gösterildi.

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yurtdışından Türkiye'ye yüklü miktarda uyuşturucu madde sokulacağı bilgisi üzerine yaklaşık 4 ay önce çalışma başlattı. Polis ekipleri şüphelilerin uyuşturucu maddeleri Arnavutluktan yasadışı yollardan Yunanistan'a oradan da sürat tekneleri yardımıyla Saroz körfezine getirdiğini tespit etti. Narkotik polisleri şüphelilerin uyuşturucu maddeleri İstanbul'a sokacağını belirlemesi üzerine yakın takip başlatıldı.

YAKALANMAMAK İÇİN ÇAKAR VE OKUL MİNİBÜSÜ İZLENİMİ

Şüpheliler polis ekiplerine yakalanmamak için bir minibüsü okul taşıtına çevirip eşlik eden hafif ticari araca da siren ve çakar taktırdı.

Şüpheliler Mahmutbey gişelerde peşlerinde bulunan narkotik ekiplerini fark ederek kaçmaya başladı. Bu sırada şüpheliler, hafif ticari araçla gişelere çarptı. Polis ekipleri de kaza yapan araca çarparak durabildi.

İKİ ARAÇTA REKOR MİKTARDA SKUNK

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri hafif ticari araç ve minibüste yaptığı aramalarda piyasa değeri 60 milyon lira olan 2 ton skunk ele geçirdi. Ele geçirilen skunkların tek seferde ele geçirilen en yüksek miktar olduğu öğrenildi. Operasyonda Afganistan uyruklu B.A. ile A.B. yakalanarak gözaltına alınarak Vatan Caddesi'nde bulunan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler sevk edildikleri adliyede çıkartıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Görüntü Dökümü

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-Ele geçirilen uyuşturucu maddeler

-Sergiden görüntü

-Genel ve detaylar

(Polis Kamerası)

-Polis ekiplerinin yaptığı operasyon

-Kaza yapan hafif ticari araç ve minibüsten görüntü

-Genel ve detaylar

13.02.2019 - 12.06 Haber Kodu : 190213069_

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(Ek bilgilerle)

5- ESKİ FUTBOLCU UĞUR TÜTÜNEKER BERAAT ETTİ

Serpil KIRKESER / İSTANBUL, ()

15 Temmuz darbe girişiminin ardından başlatılan FETÖ /PDY soruşturması kapsamında hakkında "Terör örgütü üyeliği" suçundan hakkında dava açılan eski milli futbolcu Uğur Tütüneker, atılı suçu işlediği sabit olmadığından beraat etti. Davanın ardından açıklama yapan Tütüneker, "Adalet yerini buldu. Şu an 2.5 - 3 senelik bir süre geçti. Biz de karardan mutluyuz" dedi.

Mahkeme heyeti, davanın diğer sanıkları Arif Erdem ve İsmail Demiriz hakkındaki dosyaları ise ayırdı. Duruşmada mütaala veren savcı, İsmail Demiriz'in "FETÖ / PDY silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapsini istedi.

SAVCI MÜTALAASINI AÇIKLADI

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuksuz sanıklar İsmail Demiriz ve Uğur Tütüneker hazır bulundu. Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcı, Fetullahçı Terör Örgütü / Paralel Devlet Yapılanması'nın terör örgütü olduğunu, FETÖ /PDY silahlı terör örgütü silahlı kanadının yanında paralel devlet yapılanması şeklinde örgütlendiğini, devletin her alanında olduğu gibi toplumu ilgilendiren yaşam alanlarında örgütlenme içerisine girdiğini belirtti.

Mütalaada, "Özellikle spor dalları içinde futbolun en popüler spor dalı olması, milyonları peşinden sürüklemesi, ekonomik ve reklam boyutunun büyük olması, asıl amacının dışında farklı baskı aracı olarak kullanmaya elverişli olması nedeniyle bu alan örgüt elebaşı tarafından özellikle seçilmiştir. Futbol camiası içerisindeki futbol oynayan örgüt elemanları ve bunlardan sorumlu örgüt imamları eliyle futbolun içerisine sızmışlar ve örgütün amaç ve fikirleri doğrultusunda futbolu yönlendirerek amaçlarına ulaşmak için araç olarak kullanmaya çalışmışlardır. Örgüt yıllık bütçeleri milyon dolarları bulan çok sayıda insanla taraftarlık bağı bulunan büyük klüpleri ele geçirmeyi düşünmüştür" denildi.

DEMİRİZ'İN 15 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

İsmail Demiriz'in ikametinde yapılan aramada evinde 1 dolar bulunduğu, Fetullah Gülen ile çekilen 2 adet fotoğrafını evinin vitrininde sakladığı, örgüt liderinin baş harflerinin yazılı olduğu M.F.G. ibareli işlenmiş gömlek bulunduğu anlatılan mütalaada, Demiriz'in sosyal medya hesabı twitter'dan terör örgütü ile iltisaklı hesapları takip ettiği, örgüt ile devamlılık ve süreklilik arz edecek şekilde organik bağ kurduğuna dair delillerin olduğunun anlaşıldığı kaydedildi. İsmail Demiriz'in FETÖ firarisi Hakan Şükür ile birlikte Galatasaray'da oynadığı dönemde örgüt içine ilk giren kişilerden olduğu iddia edilen mütalaada, Demiriz'in yakalandığı güne kadar örgütle bağını sürdürdüğü belirtilerek "FETÖ / PDY silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası verilmesi talep edildi.

TÜTÜNEKER'İN BERAATİ İSTENDİ

Uğur Tütüneker hakkında "FETÖ / PDY silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan kamu davası açıldığı ifade edilen mütalaada, sanığın mahkumiyetine yetecek nitelikte kesin ve inandırıcı delil elde edilemediğinden beraati istendi. Mütalaada, hakkında yakalama kararı bulunan Arif Erdem'in dosyasının ise ayrılması talep edildi.

DOSYALAR AYRILDI

Mahkeme heyeti, davanın 3 sanığının da dosyalarının ayrılmasına ve ayrı ayrı yargılanmalarına karar verdi. Mahkeme heyeti, İsmail Demiriz'in esas hakkındaki savunmasını hazırlaması için gelecek duruşmaya kadar süre verdi.

MAHKEME YENİDEN DURUŞMA AÇTI

Mahkeme verdiği kararın ardından dosyası ayrılan Uğur Tütüneker ile ilgili olarak yeniden duruşma açtı. Söz verilen tutuksuz sanık Uğur Tütüneker, "Beraatımı talep ediyorum" dedi. Mahkeme heyeti, sanık Uğur Tütüneker'in atılı suçu işlediği sabit olmadığından beraatine karar verdi.

TÜTÜNEKER: MUTLUYUZ

Davanın ardından açıklama yapan Uğur Tütüneker, "Adalet yerini buldu. Şu an 2.5 - 3 senelik bir süre geçti. Biz de karardan mutluyuz" ifadelerini kullandı.

Görüntü Dökümü:

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-Tütüneker'in açıklaması

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6- 'TEKNOFEST 2019' HEYECANI BAŞLADI (1)

* "AYAKLARI YERE BASMAYAN FESTİVAL TEKNOFEST" İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI...

*T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar: "Amacımız ülkemizi yüksek teknoloji, havacılık ve uzay alanlarında zirveye taşıyacak gençlerimizin çalışmalarıyla toplumsal bir dönüşüm sağlamak."

Haber: Enver ALAS - Kamera: Harun UYANIK - İSTANBUL /

Dünyanın en büyük ikinci havacılık festivali olan ve bu yıl ikincisi düzenlenecek 'TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde heyecan başladı. İstanbul Havalimanı'nda geçen yıl ilki yapılan ve 550 binden fazla ziyaretçiye ulaşarak rekor kıran TEKNOFEST, bu sene 17-22 Eylül tarihleri arasında Atatürk Havalimanı'nda düzenlenecek. T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, "Ülkemizin ve dünyanın dört bir yanından gelecek ziyaretçilerimizin daha rahat ulaşacağı, İstanbul'da teknolojinin solunacağı bir hava yaratmayı hedefliyoruz. Amacımız ülkemizi yüksek teknoloji, havacılık ve uzay alanlarında zirveye taşıyacak gençlerimizin çalışmalarıyla toplumsal bir dönüşüm sağlamak" dedi.

"Milli Teknoloji Hamlesi" sloganı ile yola çıkan TEKNOFEST'in tanıtım toplantısı, Atatürk Havalimanı'nda bulunan özel hangarlar bölgesinde yapıldı. Toplantıya Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı ve TEKNOFEST İcra Kurulu Başkanı Mehmet Fatih Kacır, Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ve THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı ile proje paydaşları ve davetliler katıldı.

"İSTANBUL'DA TEKNOLOJİNİN SOLUNACAĞI BİR HAVA YARATMAYI HEDEFLİYORUZ"

Toplantıda konuşan TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, bir rüya olan TEKNOFEST'in havacılık ve teknoloji sevdalısı gençlerin heyecanı, ekibin vizyonu, paydaşların katkılarıyla gerçeğe dönüştüğünü söyledi. Milli teknoloji hamlesi olan TEKNOFEST'in yüzbinlerce genç ile buluştuğunu belirten Bayraktar, "Ülkemizin ve dünyanın dört bir yanından gelecek ziyaretçilerimizin daha rahat ulaşacağı, İstanbul'da teknolojinin solunacağı bir hava yaratmayı hedefliyoruz. Amacımız ülkemizi yüksek teknoloji, havacılık ve uzay alanlarında zirveye taşıyacak gençlerimizin çalışmalarıyla toplumsal bir dönüşüm sağlamak" diye konuştu.

"GENÇ LAGÂRİLERİ, HEZARFENLERİ GECİKMEDEN YARIŞMA BAŞVURULARINI YAPMAYA ÇAĞIRIYORUM"

Selçuk Bayraktar, Türkiye'nin en kapsamlı ve geleceğe yön verecek teknoloji yarışmalarını düzenleyeceklerini kaydederek, şunları söyledi: "Gençlerin bu yarışmalara katılmalarının somut projeler üretmelerinin çok önemli olduğuna inanıyorum. Bundan 5-10 yıl sonra bu yarışmalara katılan gençlerimizin Türkiye'nin en önemli teknoloji girişimlerini kurduklarını, en kritik projeleri hayata geçiren ekiplerde yer aldıklarını insallah hep birlikte göreceğiz. Buradan genç Lagârileri, Hezarfenleri gecikmeden yarışma başvurularını yapmaya çağırıyorum. Gençlerimizden yarışmalara katılmalarını, medyamızdan dünyaya açılabilmemiz için desteğini, aziz milletimizden de yine en değerlisi olan gönlünü ortaya koymasını istiyoruz. İnanıyorum ki ülkemizin tam bağımsız ve müreffeh yarınlarına varmak ve milli teknoloji hamlesinin devam etmesi için desteklerini esirgemeyeceklerdir. TEKNOFEST ekibi adına tüm milletimizi, geleceğin aydınlık Türkiyesi'ni kurmanın hayalini taşıyan gençlerimizin heyecanına ortak olmaları için davet ediyorum"

DEMİRÖREN MEDYA GRUBU DA SPONSORLAR ARASINDA

Demirören Medya grubunun da sponsor olarak yer aldığı TEKNOFEST'in tanıtım toplantısında aralarında Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Vahap Munyar'ın da olduğu çok sayıda basın mensubu ile geçen yıl düzenlenen yarışmalarda derece yapan teknoloji tutkunu gençler de yer aldı. Geçen yıl 550 binden fazla ziyaretçisiyle dünyanın en büyük ikinci havacılık etkinliği olan TEKNOFEST'in tanıtım toplantısında, gençlerin geleceğin teknolojileri üzerinde çalışmalarını desteklemek için 15 farklı kategoride düzenlenen teknoloji yarışmalarının da tanıtımı yapıldı. TEKNOFEST, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile İstanbul Büyükşehir Belediyesinin yanı sıra, Türkiye'nin önde gelen teknoloji şirketleri, kamu kuruluşları ve üniversitelerin destekleriyle düzenleniyor.

Görüntü Dökümü

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-Toplantıya gelen davetliler

-Protokolden görüntüler

-Festivalin paydaşları

-Konuşmalar

-Selçuk Bayraktar'ın konuşması

-Genel ve detaylar

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7- PROFESÖR İLE MAVİŞİNİN "HASTALIKTA SAĞLIKTA" GERÇEK AŞKI...

- Sevgililer gününde gerçek aşk hikayesi...

- Prof. Dr. Süleyman Bülent Arman, mavi gözlerine vurulduğu Güliz Arman 49 yıl önce evlendi.

- Arman'ın 'mavişim' diye seslendiği eşi son 5 yıldır yatağa bağımlı halde yaşıyor.

- Prof. Dr. Süleyman Bülent Arman gündüz hastalarını muayene ediyor, ameliyatlarını gerçekleştiriyor. Yoğun mesaisinin ardından eve dönen Prof. Dr. Arman, gözleriyle iletişim kurabilen eşini bir an olsun yanlız bırakmıyor.

- "Hastalıkta sağlıkta" sözünü yerine getiren Prof. Dr. Süleyman Bülent Arman, "Mühim olan sevgiyi 365 gün boyunca hatırlamak" diyor

İlknur SARGUT-Özgür KUMANOVALI/İSTANBUL, () - YATAĞA bağımlı 49 yıllık eşi Güliz Arman'a 5 yıldır gözü gibi bakan Prof. Dr. Süleyman Bülent Arman'ın sevgisi görenleri duygulandırıyor. Özel bir hastanede göğüs hastalıkları uzmanı olarak çalışan Prof. Dr. Arman, akşamları yoğun bakıma çevirdiği evinde 'Mavişim' diye seslendiği eşiyle ilgileniyor. Sevginin bir günlük bir duygu olmadığını söyleyen Arman, "Mühim olan sevgiyi 365 gün boyunca hatırlamak" dedi.

İstanbul'da yaşayan Göğüs Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Süleyman Bülent Arman (73), 5 yıldır nörolojik hastalığı nedeniyle yatağa bağımlı halde yaşayan eşi Güliz Arman'a (72) bakıyor. Sabahları çalıştığı Medicana Kadıköy Hastanesi'ne giden Prof. Dr. Süleyman Bülent Arman, poliklinikte hastalarını muayene edip, ameliyatlarını gerçekleştiriyor. Yoğun mesaisinin ardından eve dönen Prof. Dr. Arman, 'mavişim' diye seslendiği eşi Güliz Arman ile ilgileniyor. Evini kendi deyimiyle bir yoğun bakım ünitesine çeviren profesörün aşkı, sevginin iyi ve kötü günde bir arada olmak olduğunu hatırlatıyor. Prof. Dr. Arman, üzerine titrediği eşiyle iletişimi sadece gözleriyle kuruyor.

Evin her köşesi Güliz Arman'ın sağlıklı olduğu günlerde yaptığı resimlerle dolu. Prof. Dr. Arman, eşinin resim merakı olduğunu ve bu resimlerin kendisine eski güzel günleri hatırlattığını söyledi.

"BAZI ŞEYLERİ ONA SORARIM GÖZLERİYLE YANIT VERİR"

Eşinin hastalığının küçük bir parmak uyuşması ile başladığını anlatan Prof. Dr. Süleyman Bülent Arman, "Aşağı yukarı 5 yıl geçti. Hastalık, önce bir parmak uyuşması ve yürümede küçük aksaklıklarla başladı. Hastalığın nörolojik kaynaklı olduğunu öğrendik. Eşimin bütün adale sistemi kasıldı, ağzı kapandı, konuşma bitti, yutma ve yeme refleksleri azaldı. Şu an bilinci gayet iyi ancak konuşamıyor. Birçok hatırlamadığım şeyi ona sorarım o da bana gözleriyle yanıt verir" diye konuştu.

"NÖRON HASTALIĞI OLARAK BİLİNİYOR"

Eşinin hastalığının nörolojik kaynaklı olduğunu belirten Prof. Dr. Arman, "Bu bir nörolojik hastalık. Sinir hastalıklarının bir branşı. Doktorlar Parkinson dışı nörolojik hastalıklardan biri olduğunu belirtti. Nöron hastalığı olarak biliniyor, çekirdek skleroz hastalığı denen bir hastalık. Hastalığın bir ilacı yok arada Parkinson ilaçlarını kullanıyoruz. Ancak fayda etmezse o da kesiliyor. Bu hastalarda depresyon da oluyor. Biz çok şükür o depresyon tedavilerini atlattık. Şu anda depresyonumuz yok. Tabi ki konuşamadığı için eminim çok sıkıntıdadır. Ancak kendisi de çok özverili, durumunu tolere ediyor" ifadelerini kullandı.

"HASTANIN BAKIMI HAYATİ ÖNEM TAŞIYOR"

73 yaşında olmasına rağmen hem hastalarıyla hem de eşiyle ilgilenen Arman, "Ben hem ayakta durmak, hem de eşime bakmak zorundayım. Bunun yanında çalışmam gerekiyor. Çünkü bu masraflı bir hastalık. Hastaneye gidiyorum, çalışıyorum, ameliyatlara girip çıkıyorum, poliklinik muayenelerim oluyor. Gün bitince de doğrudan eve geliyorum. Evimi eşimden sonra yarı yoğun bakıma çevirdim. Evde bir solunum cihazı, mideden beslenme aygıtlarımız var. Benim avantajım doktor olmam. Ben burada eşimin sağlığıyla ilgili birçok şeyi yürütebiliyorum. Ama ailesinde bu işlerden uzak olan kişilerin bulunduğu hastalar maalesef bakımsız kalabiliyorlar. Hastalar hatta bakımsızlıktan erken yaşta hayatlarını kaybedebiliyorlar" dedi.

"SEVGİ PAYLAŞMAK DEMEK"

Sevginin bir gün değil her gün hatırlanması gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Süleyman Bülent Arman sevgiye dair şunları söyledi:

"Mühim olan sevgiyi 365 gün boyunca hatırlamak. Paylaşmak lazım, sevgi paylaşmak demek ve paylaşılmayan sevgi bir işe yaramaz. Paylaşılan sevgi her zaman yükseliyor. Paylaşılmadığı zaman ufalır ufalır ve yok olur. Günümüzde evlilikler nasıl hızlı oluyorsa boşanmalar da öyle hızla gelişiyor. Bizim de kavga ettiğimiz günler oldu ama 49 yıldır beraberiz. Zaten bana göre sevginin tanımı bu. İmza atarken iyi ve kötü gün deniyor ancak çoğunluk kötü günde karşısındakini unutuyor."

Eşiyle aynı durumda olan hastalar için son isteğinin gerekli bakım şartlarının sağlanması olduğunu dile getiren Arman, "Hastalarda kronik tıkayıcı akciğer hastalığı görülüyor. O nedenle solunum, beslenme ve hemşire bakımı gerekiyor. Bakım evleri bu hastaların gideceği yerler değil. Bu hastaların bakılacağı özel klinikler olmalı ki. Evde olması lazım bu hastaların çünkü sevgi evde" tavsiyesinde bulundu.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Prof. Dr. Bülent Arman ve eşi Güliz Arman'ın evinden eski fotoğraflar

-Prof. Dr. Bülent Arman'ı eşi Güliz Arman ile ilgilenmesi

-Prof. Arman'ın eşinin elini tutması

-Prof. Dr. Arman'ın röportajı

-Arman'ın eşinin sağlıklı günlerde yaptığı resimleri göstermesi

-Prof. Arman'ın hastaneden görüntüleri

-Hastanede hastaları ile ilgilenmesi

