DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 3

1- HELİKOPTER KAZASINDA ŞEHİT OLAN ASKERLERİN CENAZELERİ MEMLEKETLERİNE UĞURLANDI

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ - İstanbul

Çekmeköy'de helikopter kazasında şehit olan 4 askerin cenazeleri memlemetlerine uğurlandı.

Şehit askerler için ilk tören İstanbul Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde düzenlendi. Törenin ardından cenazeler memleketlerine gönderilmek üzere Atatürk Havalimanı yanındaki askeri aprona getirildi. Şehitlerin cenazeleri askeri iki askeri uçakla gönderildi. Pilot Yüzbaşı Ümit Özer'in cenazesi İzmir'de, Yüzbaşı Semih Özcan'ın cenazesi Ankara'da, Astsubay Başçavuş İlyas Kaya'nın cenazesi Eskişehir'de ve Astsubay Üstçavuş Yakup Avşar'ın cenazesi ise Niğde'de toprağa verilecek



Görüntü Dökümü

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-Şehit cenazelerinin limana girişi

-Yakınlarından ve askeri personelden görüntü

-Uçaklardan görüntü

-Şehitlerin askeri uçaklara taşınışı

-Diğer detaylar

12.02.2019 - 11.48 Haber Kodu : 190212077_

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2- KAZA KIRIM EKİBİ, ÇEKMEKÖY'DE DÜŞEN HELİKOPTER ENKAZINDA İNCELEMELERE BAŞLADI (1)

Gökhan ÇELİK - Harun UYANIK- Yılmaz BEZGİN, İSTANBUL()

Kaza Kırım ekibi, Çekmeköy'de ve 4 askerin şehit olduğu helikopterin enkazında incelemelere başladı.

Kirazlıdere Mahallesi Sultangazi Caddesi Parkverde Sitesi'nin oyun parkına dün akşam 18.51'de düşen UH-1 tipi helikopterin enkazında incelemeler sürerken, bölgeye kaza kırım ekipleri de ulaştı. Saat 11.20'de olay yerine gelen kaza kırım ekibi, helikopter enkazında incelemelere başladı. Ekibin incelemelerinin ardından helikopter enkazının kaldırılacağı öğrenildi.

Görüntü dökümü:

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-Olay yeri

-Yapılan incelemeler

-Genel ve detaylar

12.02.2019 - 11.59 Haber Kodu : 190212088

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3- HELİKOPTER ENKAZINDA SON DURUM HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

-Olay yerine Ankara'dan kaza kırım ekibinin gelmesi bekleniyor.

Haber - Kamera: Ali AKSOYER- İstanbul ÇEKMEKÖY'DE bir site parkına düşen helikopter enkazında çalışmalar devam ediyor.

Kirazlıdere Mahallesi Sultangazi Caddesi Parkverde Sitesi'nin oyun parkına dün akşam 18.51'de düşen UH-1 tipi helikopterin enkazındaki çalışmalar sabahın ilk ışıklarında da devam etti. Polis ekiplerinin geniş güvenlik önlemi aldığı bölgede itfaiye ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. Olay yerinde bir vinç ve bir kamyon hazır bekletiliyor. Olay yerine Ankara'dan kaza kırım ekibinin gelmesi bekleniyor. Kaza kırım ekibinin çalışmalarının ardından helikopter enkazının kaldırılacağı öğrenildi. Enkaz alanındaki son durum havadan görüntülendi.

Görüntü dökümü:

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-HAVADAN GÖRÜNTÜLERLE ALANDAKİ SON DURUM

-Olay yerinden genel ve detay görüntüler

-İtfaiye ekiplerinin çalışması

-Polisin güvenlik önlemleri

-Olay yerinde vincin beklemesi

-olay yerinin havadan görüntüleri

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4- KARTAL'DA YUNUS APARTMANINDAKİ YIKIMIN HAVADAN GÖRÜNTÜSÜ

Haber-Kamera: Çağrı ÇALIŞKAN/İSTANBUL, ()

Kartal'da çöken Yeşilyurt Apartmanı'nın bitişiğindeki 10 katlı Yunus Apartmanı'nın, yıkımına bu sabah tekrar başlandı. Çökme tehlikesi nedeniyle yıkımına dün başlanan apartmanda çalışmalara akşam saatlerinde ara verilmişti. Yıkım çalışmalarına bu sabah saat 08.50'de tekrar başlandı. Yıkım sürerken apartmanın son durumu havadan görüntülendi.

Görüntü Dökümü:

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-Havadan görüntüler

-Apartmanın görüntüsü

-İş makinesinin çalışması

-Yıkımdan görüntü

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5- İSTANBUL'DAKİ BÜYÜK UYUŞTURUCU OPERASYONUNUN GÖRÜNTÜLERİ



Haber: Erhan TEKTEN - İstanbul

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıkladığı büyük operasyonun görüntülerini İstanbul Valiliği paylaştı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya yaptığı açıklamada, "Saroz Körfezi'nden İstanbul'a kadar süren operasyonla tek seferde 2 Ton SKUNK uyuşturucu ele geçirildi. 2 şüpheli gözaltına alındı. Ülkemizde tek seferde rekor miktardaki SKUNK uyuşturucu yakalayan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube NARKOTİM ekiplerimizi yürekten kutluyorum" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-operasyonun görüntüleri

12.02.2019 - 12.30 Haber Kodu : 190212102

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6- ŞİŞLİ'DE UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA 280 KİLO EROİN ELE GEÇİRİLDİ

Çağatay KENARLI/İSTANBUL, ()

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 1 Şubat'ta Şişli'de düzenlediği operasyonda 280 kilogram eroin ele geçirdi. Operasyon kapsamında 2 kişi gözaltına alındı. Vatan Caddesi'nde bulunan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan şüpheliler 3 Şubat'ta adliyeye sevk edildi. 2 şüpheli çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Görüntü dökümü:

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-ele geçirilen uyuşturucuların fotoğrafı

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7- İSTANBUL'DA FUHUŞ OPERASYONU: 85 GÖZALTI

Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL, ()

Yurt dışından sosyal medya üzerinden tanıştığı kadınları İstanbul'a getirerek para karşılığı fuhuşa zorlayan çete, polis ekiplerinin yaptığı operasyonla çökertildi.

İstanbul'da ev ve rezidanslarda fuhuş yapıldığı ihbarlarını değerlendiren İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Kumar Büro Amirliği ekipleri 3 aylık teknik ve fiziki çalışmaların ardından Ataşehir, Maltepe ve Ümraniye başta olmak üzere İstanbul'da 7 ilçedeki 31 ayrı adrese operasyon düzenledi. Operasyonda çoğunluğu Özbekistan ve Kırgızistan uyruklu 35'i kadın toplam 85 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Kumar Büro Amirliği'ne getirildi.

KANDINLARI SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN AĞLARINA DÜŞÜRÜYORMUŞ

Çete üyesi 20 kişinin sosyal medya üzerinden yabancı uyruklu kadınlarla irtibat kurarak sevgili olma ve iş bulma vaatleriyle kandırıp Türkiye'ye getirdikleri öğrenildi. Gözaltına alınan 85 şüpheliden çete üyesi 20 kişinin işlemlerinin ardından insan ticareti, örgüt kurma ve fuhuş yaptırma suçlarından adliyeye sevk edileceği, 30'unun sorgusunun sürdüğü, yabancı uyruklu 35 kadının ise ülkelerine geri gönderileceği öğrenildi.



