DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 3 

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'nın katılımıyla gerçekleşen Taksim Meydanı'ndaki Atatürk Kültür Merkezi (AKM) temel atma törenine katılan bazı sanatçılar, projeyi değerlendirdi.Temel atma töreni sonrası basın mensuplarına yeni Atatürk Kültür Merkezi projesini değerlendiren Orhan Gencebay, "Bugün çok sevinçli bir günümüz. Atatürk'ümüze layık, ülkemize layık dünya çapında bir projenin temeli atıldı. Biz de şahit olduk. Son derece güzel bir gün. Hepimize hayırlı uğurlu olsun. 10-15 yıldan beri birtakım dedikodular vardı, onların hepsinin bittiğini görüyoruz. Bugün çok somut bir şekilde gerçekleri gördük. Ben 10-15 yıl evvelinden beri çok üzülüyordum şimdi son derece sevinçliyim. Sanırım tüm sanat camiasındaki arkadaşlar da son derece sevinçliler. Projeyi çok beğendim. Hem dünya çapında bir proje hem de Atamıza layık, ülkemize layık bir proje hayırlı uğurlu olsun" dedi.

ALGÖZ : AVRUPA'NIN DA ÖNEMLİ KÜLTÜR VE SANAT MERKEZİ OLACAK

Sinema ve Tiyatro oyuncusu Zafer Algöz ise yeni yapılacak AKM'nin sadece Türkiye için değil Avrupa için de önemli kültür ve sanat merkezi olacağını belirterek, şöyle konuştu: "Bu proje beni çok heyecanlandırdı. Yıllarca burada kültür ve sanat hizmeti yapmaya çalıştık. Şu anda yıkık olarak görmüş olduğunuz bu bina, ihtiyaçlara cevap veremeyecek kadar küçük geliyordu. Sadece tiyatro, opera, bale değil orkestraların da yer aldığı devlet klasik Türk Sanat Musikisi'nin de kullandığı bir sinema salonunun da olduğu bir binaydı. Ama mevcut olan şu alanın sadece dörtte biri bir yerde kültür merkezi vardı, geri kalan kısmı otopark ve altında atölyelerden oluşuyordu. Şu andaki yeni projeyi gördüğüm anda çok mutlu oldum. Sadece İstanbul ve Türkiye'nin değil Avrupa'nın bayağı önemli kültür ve sanat merkezi olacak. Bittikten sonra hepimizin gurur duyacağı ve üstelikte dar gelirli vatandaşlarımızın da kültür bakanlığımızın eserlerinin de çok çok ucuz fiyatta izleyecekleri dünyanın sayılı kültür merkezi olacak. Emeği geçenlere helal olsun" dedi.

Görüntü dökümü:

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-Algöz'ün açıklamaları

-Gencebay'ın açıklaması

-Tören alanından detaylar

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8- (Havadan görüntülerle) KARTAL'DA ENKAZ KALDIRMA ÇALIŞMALARI SONA ERDİ

Haber-Kamera: Ersan SAN/İSTANBUL,()

İstanbul'un Kartal ilçesinde 14 kişinin yaralandığı, 21 kişinin hayatını kaybettiği binanın enkaz kaldırma ve arama çalışmaları sona erdi. Çalışmaların ardından binanın bulunduğu bölge havadan görüntülendi. Enkazın yanındaki boşaltılan Yunus Apartmanının en üst katında değerli eşyaları olduğunu söyleyen vatandaşlar, itfaiye merdiveni ile yukarı çıkarıldı. Değerli eşyalarını alan vatandaşlar aşağıya indirildi.

Enkaz kaldırma ve arama çalışmalarının sona erdiği binanın zemin etüdü yapılmaya başlandı. Vinç olay yerinden götürüldü.

Görüntü dökümü:

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-Havadan görüntüler

-Vincin kaldırılması

-Vatandaşların merdivenle yukarı çıkması

-Detay görüntüler

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9- - NAFAKA MAĞDURLARI EYLEM YAPTI

Haber- Kamera: Murat SOLAK- Melih OKUMUŞ / İSTANBUL,()

Süresiz Nafaka Mağdurları Platformu üyesi bir grup, süresiz nafakanın ve çocukların icra yoluyla görülmesi uygulamasının kaldırılması için Yenikapı Miting Alanı'nda eylem yaptı.

Süresiz Nafaka Mağdurları Platformu üyesi yaklaşık 50 kişilik grup, saat 14.00'te Yenikapı Miting Alanı'nda, süresiz nafakanın ve çocukların icra yoluyla görülmesi uygulamasının kaldırılması için eylem düzenledi. Eyleme katılan grup üyeleri, "Çocuklar babasız kalmasın", "Nafakaya acil ve adil düzenleme", "Aileyi yakan yasalara dur de", "30 yıllık nafaka zulmü bitsin artık" yazılı döviz ve pankartlar açtı.

Basın açıklaması yapan Süresiz Nafaka Mağdurları Platformu Kurucusu İlhan Ergincan, "Yakın zamanda Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, işsiz ve herhangi bir geliri olmayan erkeğin, boşanma davasında tam kusurlu bulunan çalışan eşine tedbir nafakası ödemesi gerektiğine hükmetti. Alınan karar insani anlamda hem adil olmayan, hem de vicdanları yaralayan karardır. Buna benzer kararlar boşanmaları kolaylaştırıp aile kavramını yok etmektir." dedi.

"HEM KİRA VERİYORUM, HEM DE OĞLUMUN NAFAKASINI ÖDÜYORUM"

Oğlunun nafakasını ödeyen 70 yaşındaki Nazan Altın, "Evladım evlendi. 11 senedir nafaka ödüyor. Evliliği de bir sene sürmedi. Bu nafakanın bitmesini istiyorum. Bir anne olarak söylüyorum. Çocuğum işsiz, çalışamıyor. Onun nafakasını da ben ödüyorum. Ben de emekliyim. Hem kira veriyorum hem de oğlumun nafakasını ödüyorum. Bu nafakanın bitmesini istiyorum. " dedi.

Grup açıklamaların ardından dağıldı.

Görüntü Dökümü:

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- Eylemden katılan gruptan görüntü

- Döviz açan vatandaşlardan görüntü

- Basın açıklaması

- Anne Nazan Altın ve oğlu Gürkan Altın ile röp

- Genel ve detaylar