DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 3

(kabulden görüntüyle)

1-CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İSRAİL PARLAMENTOSUNDAKİ ARAP MİLLETVEKİLLERİNİ KABUL EDİYOR

Haber-Kamera: Güven USTA / İstanbul

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail Parlamentosundaki Arap milletvekillerini kabul ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğlen saatlerinde Kısıklı'daki konutundan çıkarak, Tarabya'daki Cumhurbaşkanlığı Köşkü'ne geçti. Erdoğan burada basına kapalı olarak İsrail Parlamentosundaki Arap milletvekillerini kabul ediyor.

Görüntü Dökümü:

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- Kabulden görüntüler

- Erdoğan'ın konvoyundan görüntüler

- Kabulden fotoğraflar

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2- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, KATAR EMİRİ İLE TELEFONDA GÖRÜŞTÜ

Haber: Gülseli KENARLI / İstanbul

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede Emir Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'yi , Katar'ın futbolda gösterdiği başarı ve 2019 Asya Kupası'nda şampiyon olmasından dolayı tebrik etti.

Görüşmede ayrıca, Türkiye-Katar ilişkilerini her alanda daha da güçlendirme kararlılığı teyit edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Katar Emiri Şeyh Temim'in yakın temasta olma konusunda mutabık kaldıkları öğrenildi.

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3- BİNALİ YILDIRIM'DAN ÇİPRAS AÇIKLAMASI

Haber-Kamera: Gökhan ÇELİK-Onur MERİÇ / İstanbul ()

TBMM Başkanı ve AKP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Tuzla'daki seçim çalışmaları sırasında Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras'ın 5-6 Şubat'ta İstanbul'a yapacağı ziyaret ile ilgili konuştu.

Tuzla Rumelileri Derneği çıkışında bir gazetecinin sorduğu, "Yunanistan Başbakanı Çipras, Türkiye ziyaretinin İstanbul ayağında Heybeliada'daki ruhban okulunu ziyaret edecek. Bu anlamda bu okulu ziyaret eden ilk Yunanistan Başkanı olacak Çipras. Neler söylersiniz" sorusuna, Binali Yıldırım, "Yunanistan ve Türkiye iki komşu ülke. Zaman zaman Ege denizi üzerinde bazı anlaşmazlıklarımız olsa da aynı denizi paylaşıyoruz, aynı tarihi ve kültürel değerleri paylaşıyoruz. Komşunun komşu üzerinde hakkı vardır. Biz Yunanistan ile husumetleri azaltmayı politik olarak benimsiyoruz. Geçmiş dönemde Çipras 2 kez geldi. Daha sonra Sayın Mehmet Müezzinoğlu bakanımızın da bakanlığı sırasında bize de Yunanistan'a 2017'de bir ziyaret yaptık. O ziyaret de hem Atina'ya hem de batı Trakya'da kardeşlerimiz ile bir araya gelme fırsatı bulduk. Sayın Çipras sefa geldi, hoş geldi. Ona Türk misafir severliğin bütün gereklerini yapılacaktır. Ziyaretinin programı nedir bilmiyorum. Biz gelen misafirimizin en iyi şekilde vakit geçirmesi için gereken hassasiyeti gösteririz" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Binali Yıldırım'ın konuşması

02.02.2019 - 15.36 - Haber Kodu : 190202104

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(GENİŞ HABER)

4- BİNALİ YILDIRIM: İSTANBUL'UN ÇÖZÜLEMEYECEK BİR SORUNU YOK

Haber: Gökhan ÇELİK - Kamera: Onur MERİÇ / İstanbul

TBMM Başkanı ve AKP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, deri sanayicileri ile Tuzla Deri İş Sanayi'de düzenlen kahvaltıda bir araya geldi.

Programda konuşan Yıldırım, "Türkiye'de yaptıklarımın daha fazlasını İstanbul için yapacağım. İstanbul'un çözülemeyecek bir sorunu yok. Yeter ki dertleneceksin, dert edineceksin. İstanbul'u Türkiye'nin yüzüncü yılına hazırlamak bizlere nasip olacak, sizlerin yardımıyla bunu başaracağız" dedi.

Deri sanayicilerinin sorunlarını ve taleplerini dinleyen Binali Yıldırım, "Deri ürünlerine dayalı sektörün lokomotifi sizlersiniz. Burada siz hapşırsanız onlar orada grip olur. Sizlerin hem çalışma şartlarını ve imkanlarınız bakımından memnuniyetiniz çok önemli. Ben bu yetki meselesini biliyorum. Daha önce de gündeme gelmişti. Bunu da ben yaptırmıştım. 2016'da yapmıştık. Normalde yüzde bir barajı var ancak üçte bire gelmişiz 6 bin eksiğiniz var, tekrar uzatma istiyorsunuz, öyle mi? Siz uzatma istiyorsunuz biz de yaparız. Gerçi ben 18'inde bırakıyorum. Artık gece gündüz İstanbul'dayız İstanbul için daha fazla ter dökeceğiz. Daha fazla İstanbullularla biralara geleceğiz. Önümüzdeki hafta bu meseleyle ilgili bu girişimde bulunacağım. Bunun size sözünü veriyorum. Bir daha uzatma diye gelmeyin eksiğinizi tamamlayın" şeklinde konuştu.

"YOLLARI BÖLDÜK, MİLLETİ BİRLEŞTİRDİK"

Yıldırım, "İstanbul halkına hizmet noktasında bizim geçmişimiz yeni değildir. Ben buraya Anadolu'dan geldim. Yarım asırdan beri İstanbulluyum ama memleketimizi de unutmadım. Bizim referansımız geçmişte yaptıklarımız, gelecekte yapacaklarımızın teminatıdır. 'Cak, cuk' yok, yaparak geliyoruz. Konuşan değil, icraat yapan bir anlayışla geliyoruz. Türkiye'nin her köşesini, kendi memleketinizi, oradaki yolların 15 sene önceki halini düşünün, şimdiki halini düşünün. Yolları böldük, hayatları birleştirdik. Yolları böldük, milleti birleştirdik. Yolları böldük ülkeyi birleştirdik. Herkes şunu iyi bilsin, yolları böleriz, Türkiye'yi böldürtmeyiz. Ülkemizi bölmek, parçalamak isteyenlere nefes aldırmadık, bundan sonra da nefes aldırmayacağız" dedi.

"AZ KONUŞUP ÇOK DİNLEYECEĞİZ"

"Bir olacağız, beraber olacağız, kardeş olacağız. Birlikte Türkiye olacağız" diyen Binali Yıldırım, "Önümüzde 60 günlük bir süremiz var. Bu süre içerisinde biz Tuzla'da bugün burada olduğu gibi birçok yerde hemşehrilerimizle bir araya geleceğiz. Az konuşup çok dinleyeceğiz ve bu kampanyayı güzel bir şekilde tamamlayacağız. İtişmeye kakışmaya gerek yok. Kimseye laf yetiştirmeye niyetim yok" şeklinde konuştu.

"TÜRKİYE'DE YAPTIKLARIMIN DAHA FAZLASINI İSTANBUL İÇİN YAPACAĞIM"

Bugüne kadar hedefinin millete hizmet olduğunu ifade eden Binali Yıldırım, "Bundan sonra da Türkiye'de yaptıklarımın daha fazlasını İstanbul için yapacağım. İstanbul'un çözülemeyecek bir sorunu yok. Yeter ki dertleneceksin, dert edineceksin. İstanbul'u Türkiye'nin yüzüncü yılına hazırlamak bizlere nasip olacak, sizlerin yardımıyla bunu başaracağız" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Binali Yıldırım'ın konuşması

-Detaylar

02.02.2019 - 12.28 Haber Kodu : 190202052

02.02.2019 - 12.50 Haber Kodu : 190202060

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5 - YILDIRIM TUZLA'DA KONUŞTU

Haber: Gökhan ÇELİK / İstanbul

TBMM Başkanı ve Ak Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Tuzla'da Marmara Bölgesi Manav Türkleri Dernekleri federasyonunu ziyaret etti. Ziyaretin ardından Yıldırım'ı görenler sevgi gösterisinde bulundu. Yıldırım, sevgisi gösterisinde bulunanları selamladıktan sonra kıs bir konuşma yaptı.

Yıldırım, konuşmasında yazdan kalma bir gün yaşandığını belirterek, "İnşallah her günümüz bugünkü gibi olur, bundan daha güzel günleri birlikte yaşamayı Rabbim hepimize nasip eyler" dedi. Binali Yıldırım'a ziyareti sırasında eşi Semiha Yıldırım da eşlik etti.



Görüntü Dökümü

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- Yıldırım'ın konuşması

- Kalabalığın görüntüsü

- Detaylar

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6 - İMAMOĞLU BEYLİKDÜZÜ'NDE ANMAYA KATILDI

İSTANBUL,()-BEYLİKDÜZÜ Belediyesi 96'ncı yılında Türk- Yunan Nüfus Mübadelesi'ni anma etkinliği düzenledi. Etkinliğe katılan Başkan Ekrem İmamoğlu ve vatandaşlar denize karanfil bıraktı.

30 Ocak 1923 tarihinde Lozan'da imzalanan Zorunlu Nüfus Mübadelesi Sözleşmesi ile göç ettirilen Türk- Yunan vatandaşları anısına Beylikdüzü Gürpınar Sahili'nde anma töreni düzenlendi. Etkinliğe Beylikdüzü Belediye Başkanı ve CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü Belediye Başkan Adayı Mehmet Murat Çalık, Gürpınar Trakyalılar ve Rumeliler Derneği Genel Sekreteri Gülşah Adar, Türk- Yunan Mübadil torunları ve çok sayıda kişi katıldı.

"İKİ MİLYON İNSAN DOĞDUĞU TOPRAKLARI TERK ETMEK ZORUNDA KALDI"

Anma etkinliğinde Gürpınar Trakyalılar ve Rumeliler Derneği Genel Sekreteri Gülşah Adar basın bildirisi okudu. Adar, "TBMM'nin talebi ile Türk-Yunan hükümetleri arasında, Türkiye'de yerleşik Rum Ortadokslar ile Yunanistan'da yerleşik Türk Müslümanların göçünü öngören mübadele sözleşmesi imzalandı. Yunanistan'ın Balkan Savaşı'na katıldığı tarih olan 18 Ekim 1912 tarihinden itibaren yurtlarını terk etmiş olanları da kapsamına alan bu sözleşme ile yaklaşık iki milyon insan doğduğu toprakları terk etmek zorunda kaldı" dedi.

"BUGÜNKÜ TÖREN DÜNYA BARIŞINA MESAJLAR VERİYOR"

Beylikdüzü Belediye Başkanı ve CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu da, "Bugünkü anma töreni birçok şeye işaret veriyor. Şu anki güncel bu soruna bir takım mesajlar verdiği gibi Dünya barışına da mesajlar veriyor. Aslında savaşın ne kadar kötü olduğunu, savaş olmadan sulh olması gerektiğinin ne kadar kıymetli olduğunu ve özellikle savaş sonrasında trajedilerin insanlara ne kadar zulümler yaşattığını aradan yıllar geçse de unutulmayacağının bir örneğidir" ifadelerini kullandı.

Anma etkinliği sonrasında Başkan Ekrem İmamoğlu Yunan mübadil torunlarıyla sohbet etti

Görüntü Dökümü:

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-anmadan görüntüler

-İmamoğlu'nun açıklamaları

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7- DEFNE JOY FOSTER MEZARI BAŞINDA ANILDI

Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN/İSTANBUL,()

Oyuncu Defne Joy Foster ölümünün 8'inci yılında Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki kabri başında anıldı.

2011 yılında hayatını kaybeden Defne Joy Foster'in anma törenine, annesi Hatice Foster, Sihirli Annem dizisinde birlikte oynadığı oyuncu Buğra Özmüldür, avukat Ayşegül Mermer, yakınları ve sevenleri katıldı.

"TOPRAKLAR DOYDU ONA BEN DOYAMADIM"

Kızının mezar taşına sarılan Hatice Foster, fenalık geçirirken, yakınları tarafından zorlukla teskin edildi. Kızını çok özlediğini ifade eden Hatice Foster, "Canım kızım burada yatıyor. Topraklar doydu ona ben doyamadım. Allah'ın tecellisi söyleyecek bir laf yok. Ona çektirenler 5 beterini çeksin" dedi. Torunu sık göremediğini belirten anne Foster, "Torunumu göremiyorum. Fotoğraflarında mutlu. Bodrum'da yaşıyorlar, ona rağmen getirmiyorlar" diye konuştu.

"BU CEZA VİCDANLARI RAHATLATMADI"

Avukat Ayşegül Mermer ise, Kerem Altan'a açılan davanın sonuçlandığını hatırlatarak, "Kerem Altan, yardım ve bildirim yükümlülüğünü yerine getirmemekten cezalandırıldı. Tabii ki bizim o davayı açmamız çok zor oldu. Çok ciddi bir mücadele verdik. Önce kapandı, sonra itirazlarımızı yaptık onlar kabul edilmedi. Daha sonra Adalet Bakanlığı'na gönderdik biz bunu. O süreç o yüzden uzadı. Daha sonra bizim iddialarımız kabul edilerek dosya geri döndü, dava açıldı ve cezasını gördü. Tabii ki bu ceza vicdanları rahatlatmadı" diye konuştu.

Oyuncu Buğra Özmüldür de "Teyzem gibiydi benim için. Çok özeldi, ilk kaybımdı. O yüzden her sene buradayız. Duamızı ediyoruz. O'nu çok özlüyoruz" şeklinde konuştu.



Görüntü Dökümü

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-Defne Joy Fosterin mezarından detay görüntü

-Defnenin annesi Hatice Fosterin ağlaması

-Defne Joy Fosterın yakınlarından detay görüntü

-Hatice Foster ile röportaj

-Avukat Ayşegül Mermer ile röportaj

-Oyuncu Buğra Özmüldür ile röportaj

-İmamın dua etmesi

-Genel ve yakın detaylar

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8-FENOMEN ÇİĞ KÖFTECİ ŞARKI SÖYLEYEN GENÇLERE SALDIRDI...



İstanbul

Sosyal medyada fenomen haline gelen Taksim'deki çiğ köfteci, işyerinin önünde gitar çalıp şarkı söyleyen gençlere saldırdı. Çiğ köftecinin gençlerden birine vurması kameraya yansıdı

Taksim'deki çiğ köfteci, söylemleri ve hareketleriyle sosyal medyada kısa sürede fenomen oldu. Çiğ köftecinin ününden yararlanmak isteyen iki genç de görüntü çekip sosyal medyada paylaşmak için hareket geçti. İki genç bir arkadaşlarını yanlarına alarak çiğ köftecinin önüne geldi. Arkadaşları kayıttayken onlarda gitar çalıp şarkı söylemeye başladı. Ancak çiğ köfteci bir anda gençlere saldırdı.

Ali usta olarak bilinen çiğ köfteci, gençlerden birini başına vurdu. Gençler hızla kaçarak uzaklaştı.

Gençler daha sonra o anlara ilişkin arkadaşlarının çektiği görüntüleri sosyal medyada paylaştı. Dayak yiyen genç, "Arkadaşlar dayak yedim, kanala bir abone olursunuz artık" diyerek görüntüleri izleyenlere seslendi.

Görüntü Dökümü:

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-Gençlerin çiğköfteci önüne gelmesi

-Gitar çalıp şarkı söylemeleri

-Çiğ köftecinin saldırması

-Kaçmaları

-Konuşmaları

