DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 3

(Geniş Haber)

1- BAKAN ÖZLÜ'DEN ERKEN SEÇİM AÇIKLAMASI

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Harun UYANIK / İstanbul

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Bahçeli'nin erken seçim açıklamasıyla ilgili "Buna Meclis karar verir. Cumhurbaşkanı, Başbakanımız karar verir" dedi.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, "Dünya Akıllı Şehirler Kongresi 18"in açılış törenine katıldı. Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen törene Bakan Özlü'nün yanı sıra İspanya eski Başbakanı Jose Luis Rodriguez Zapatero, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal da katıldı. Açılış töreninin ardından Bakan Özlü, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

"BUNA MECLİS KARAR VERİR"

Bakan Özlü, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin bugün yaptığı erken seçim açıklamasıyla ilgili "Bunu Başbakanımıza ve Cumhurbaşkanımıza soralım. Buna Meclis karar verir. Cumhurbaşkanı, Başbakanımız karar verir. Şu anda bir şey söylemek istemiyorum" diye konuştu.

DİJİTAL DÖNÜŞÜM YOL HARİTASI

Bakan Özlü, Türkiye'nin dijital dönüşüm yol haritasında hangi aşamaya gelindiğinin sorulması üzerine, "Yakın Türkiye'nin dijital dönüşüm yol haritasını açıklayacağız. Son noktaya geldik, son düzeltmeleri yapıyoruz. 6 bileşenden oluşuyor, bunu sizlerle paylaşacağız. İçerisinde akıllı şehirler var. Türkiye'nin yapacağı yatırımlar var. Güzel bir program hazırladık. Yaklaşık 1,5 yıldır çalışıyoruz. Bunu bu ay içerisinde sizlerle paylaşacağız" şeklinde konuştu.

"AVRUPA'NIN TÜRKİYE'YE İHTİYACI VARDIR"

İstanbul hakkındaki düşünceleri sorulan İspanya eski Başbakanı Jose Luis Rodriguez Zapatero ise şunları söyledi:

"Eğer dünyada bir başkent seçmek gerekirse bu kesinlikle İstanbul olurdu. Çok derin tarihi olan bir şehir, kıtalar arasında bir geçit, kültürler arasında bir köprü oluşturuyor İstanbul. Eğer Türkiye'de İstanbul olmasaydı, dünya şu anda olduğu gibi olmazdı. Avrupa'nın Türkiye'ye ihtiyacı vardır. Türkiyesiz bir Avrupa çok çok daha güçsüz olacaktır. İstanbul her şeyden önce akıllı şehirlerin lideri olmalıdır, teknoloji devriminde lider olmalıdır."

Görüntü Dökümü:

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-Özlü'nün açıklamaları

-Zapatero'nun açıklamaları

-Detaylar

17.04.2018 - 13.18 - Haber Kodu : 180417080

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(geniş haber)

2- BÜYÜKÇEKMECE KAYMAKAMLIĞI'NDA POLİSİ ALARMA GEÇİREN İHBAR

Haber-Kamera: Ersan SAN / İstanbul

Büyükçekmece Kaymakamlığı polise gelen 'saldırı' ihbarı üzerine boşaltıldı.

Edinilen bilgiye göre; polis ihbar hattını arayan bir kişi, Büyükçekmece Kaymakamlığı'na saldırı yapılacağı yönünde ihbarda bulundu. Alarma geçen polis, öğle saatlerinde kaymakamlık binasını boşalttı. Çevrede de geniş güvenlik önlemleri alınırken binada inceleme yapıldı. Yaklaşık 1 saatliklik incemelerin ardından ihbarın asılsız olduğu belirlendi. Bunun üzerine kaymakamlık binasına personel ve vatandaşlarlar tekrar alındı.

Görüntü Dökümü:

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EK GÖRÜNTÜ

-Personelin içeri girişi

GEÇİLEN GÖRÜNTÜ

-Kaymakamlık binası

-Karşısındaki okul

-Polisin önlemleri

-Çevreden detay

17.04.2018 - 13.41 - Haber Kodu : 180417084

17.04.2018 - 12.50 - Haber Kodu : 180417070

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3- SUÇ ÖRGÜTÜ ÇÖKERTİLDİ; SERDAR SİTOÇİ CİNAYETİ ÇÖZÜLDÜ

* İstanbul'da Organize Suç Örgütüne yönelik operasyonda 31 kişi gözaltına alındı.

* Gözaltına alınan şüpheliler arasında Ataköy'de Kemal Serdar Sitoçi'yi tabancayla vurarak öldürdüğü iddia edilen S.S. de yer alıyor.



* Şüphelilerin 21 olay gerçekleştirildikleri tespit edildi.



Haber: Çağatay KENARLI, İstanbul

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Fatih İnalkoç ve Fatih Saral tarafından yönetildiği iddia edilen suç örgütüne yönelik düzenlediği operasyonda 31 kişiyi gözaltına aldı.

SİTOÇİ CİNAYETİ DE ÇÖZÜLDÜ

4 Nisan'da düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin ev ve üzerlerinde yapılan aramalarda 9 kurusıkı tabanca, 6 av tüfeği, 2 kılıç, 2 çelik yelek, bin 31 mermi ve fişek ele geçirildi. Yapılan incelemede gözaltına alınanlar arasında bulunan S.S.'nin 23 Şubat'ta Ataköy'de spordan dönen 70 yaşındaki Kemal Serdar Sitoçi'yi öldüren kişi olduğu belirlendi. S.S.'yi görgü tanıklarının da teşhis ettiği belirtildi.



21 FARKLI OLAYDAN İŞLEM YAPILDI

Şebekenin Bakırköy, Bahçelievler ve Beşiktaş'ta alacak verecek anlaşmazlıklarında devreye girerek yağma, yaralama ve kurşunlama olayları gerçekleştirdiği tespit edildi. Şüpheliler hakkında 'Cinayet', 'Ateşli silahla kasten adam öldürmeye teşebbüs', 'Yağma', 'Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma', 'Yağma amaçlı tehdit', 'Tehdit' ve 'Yağmaya teşebbüs' olayları olmak üzere toplam 21 olaydan işlem başlatıldığı öğrenildi.



31 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Emniyetteki işlemleri tamamlanan aralarında Sitoçi cinayetinin faili S.S., suç örgütü lideri olduğu iddia edilen Fatih İnalkoç ve Fatih Saral'ın da bulunduğu toplam 31 kişi, Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.

GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Bu arada şüphelilerin karıştığı belirtilen olaylara ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri de basınla paylaşıldı. Görüntülerde, şüpheli Fatih Saral'ın bir masada konuştuğu kişelerle aralarında tartışma çıkması üzerine şişeyle bir kişinin başına vurması görülüyor. Bir başka görüntüde ise Sitoçi cinayetini işlediği tespit edilen S.S.'nin bir kişiye ateş açıyor. Paylaşılan görüntüler arasında şüphelilere yönelik yapılan operasyonun polis kamerası görüntüleri de yer alıyor.

Görüntü Dökümü

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(Polis Kamerası)

-Şüphelilerin kavga çıkartması

-Ateş açarak yaralama (Ateş açan kişi Sitoçi'yi vuran kişinin başka olayı)

-Polis ekiplerinin operasyonu

-Yapılan aramalar

(Aktüel)

-Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi

-Fatih İnalkoç çıkışı(2. sıradaki mavi takımlı)

-Fatih Saral çıkışı (4. Sıradaki mavi takım elbiseli)

-Ele geçirilen silahlar ve malzemelerin sergisi

-Genel ve detaylar



17.04.2018 - 12.22 - Haber Kodu : 180417062

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4- AK PARTİ İL BAŞKANI: EN ŞİDDETLİ CEZANIN BU HAİNLERE VERİLMESİNİ BEKLİYORUZ

Haber - Kamera: Serpil KIRKESER- Yüksel KOÇ / İSTANBUL

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde İstanbul'daki eylemleri planladıkları iddia edilen 14 sanığın yargılandığı davanın bugün karara bağlanması bekleniyor. Dava öncesi AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak yaptığı basın açıklamasında , "Yüce adaletemize güvenerek en şiddetli cezanın bu hainlere verilmesini bekliyoruz" dedi.

"ADALETE GÜVENİYORUZ"

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi önünde açıklama yapan Şenocak, "Ana davanın karar günü. inşallah bu gelinen süreç içerisinde tabi ki bu hain FETÖ terörünün artık karar aşaması geldi. İnşallah 15 Temmuz akşamı yapılan bu hain saldırınında, bu saldırıya kalkışanların da bu milletin devlet içerisindeki yapılandırmanın çözümü noktasında da o gün 251 şehidimizin ve binlerce gazimizin hesabının görüleceği gün olarak biz görüyoruz. Biz hakimlerimize, yüce adalete güveniyoruz" dedi.

Ülkenin bekası ile oynayanlara ibreti alem olması açısından ceza verilmesi gerektiğini kaydeden Şenocak, "Öyle bir karar çıkmalı ki

herbirimizin vicdanını rahatlayacağı bir karar olmalıdır" ifadelerini kullandı.

EN ŞİDDETLİ CEZANIN BU HAİNLERE VERİLMESİNİ BEKLİYORUZ

"Biz hukuk devletiyiz, hukukun kararlarına saygılı olmalıyız" diyen Şenocak, "Yüce adaletemize güvenerek en şiddetli cezanın bu hainlere verilmesini bekliyoruz" diye konuştu. Şenocak, yaptığı basın açıklamasının ardından davayı izlemek için İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'ne girdi.

Görüntü Dökümü:

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Şenocak'ın açıklaması

Açılan pankartlar

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'nden görüntü

Genel ve detaylar

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5- KOCASINI POMPALI TÜFEKLE ÖLDÜREN KADIN, HAKİM KARŞISINA ÇIKTI (1)

- DURUŞMA ÇIKIŞINDA GERGİNLİK YAŞANDI

Haber-Kamera: Özden ATİK / İstanbul,

Gazi Mahallesi'nde 5 yıllık eşi Cihangir Işık'ı şiddet gördüğü iddiasıyla yatak odalarında uyurken pompalı tüfekle başından vurup öldürdükten sonra polise teslim olan Aylin Işık hakim karşısına çıktı. Sanık Aylin Işık, evliliklerinin ilk yıllarından beri kocasından şiddet gördüğünü, olay günü de kocasının alkollü olarak eve geldikten sonra pompalı tüfeği vücudunun çeşitli yerlerine dayayıp "Nereden vurayım" diyerek ölümle tehdit ettiğini söyledi. Olayı ağlayarak anlaran sanık Aylin Işık, "İki elimle silahı kavradım. Amacım silahı elinden alıp kaçmaktı. O da silahı çekti, karşılıklı bir kaç hareket biçiminde sürdü. Sonra bir anda silah patladı" dedi. Aylin Işık'ın meşru müdafaada bulunduğunu söyleyen avukatları tahliye talebinde bulundu. Ölen Cihangir Işık'ın yakınları ise Cihangir Işık'ın her ailede yaşana geçimsizlikler dışında eşine kötü davranmadığını söylediler. Mahkeme, delillerin toplanmamış olması gerekçesiyle sanık Aylin Işık'ın tahliye talebini reddetti.

ADLİYE ÖNÜNDE GERGİNLİK

Duruşma çıkışında Aylin Işık'ın avukatı Esin Yeşilırmak, adliye önündeki meydanda basın açıklaması yapmaya indi. Cihangir Işık'ın yakınları ise avukat Esin Yeşilırmak ve basın mensuplarına "Aylin Işık katil onu koruyorsunuz" diyerek tepki gösterdi.

Görüntü

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-Cihangir Işık'ın yakınları basın mensuplarına ve avukata tepki gösterirken..

-Esin Yeşilırmak ve kadın meclisleri açıklama..



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6- GLOBAL GİRİŞİMCİLİK KONFERANSI

* Hanzade Doğan Boyner,

"Hiçbirimiz geriye dönüp dijitalleşmenin sağladığı faydalardan vazgeçmek istemeyiz"

Haber: Taner YENER - Kamera: İdris TİFTİKCİ / İstanbul

Global Girişimcilik Konferansı'nın açılışında konuşan Doğan Online Kurucusu ve Hepsiburada Yönetim Kurulu Başkanı Hanzade Doğan Boyner, "Hiçbirimiz geriye dönüp dijitalleşmenin sağladığı faydalardan vazgeçmek istemeyiz. Diğer yandan, dijitalleşme ve yaşam bilimleri birbiriyle ilişkili, ama bağımsız dönüşümler, eşi benzeri görülmemiş sosyal ve kişisel ikilemleri ortaya çıkartıyor" dedi.

"DİJİTALLEŞMENİN SAĞLADIĞI FAYDALARDAN VAZGEÇMEK İSTEMEYİZ"

Türkiye'nin lider e-ticaret platformu Hepsiburada'nın desteklediği Global Girişimcilik Konferansı (Global Entrepreneurship Congress - GEC) İstanbul'da düzenleniyor. Konferansın açılış gününde Doğan Online Kurucusu ve Hepsiburada Yönetim Kurulu Başkanı Hanzade Doğan Boyner de konuşma yaptı. Hanzade Doğan Boyner, dijital dönüşümün sosyal etkilerine değindi. İnternet çağının ve teknolojik gelişmelerin tetiklediği dijital dönüşümün iş yapış şekillerini ve yaşamsal alışkanlıkları derinden etkilendiğinden bahseden Boyner, "Aralarında önde gelen e-ticaret platformu Hepsiburada'nın da bulunduğu, Türkiye'nin en büyük internet şirketinin kurucusu olarak bir teknoloji tutkunuyum. Son 20 yıl içerisinde sahip olduğumuz her şeyi bir düşünün, daha fazla ağa bağlıyız. Milyarlarca insan, dijital devrim sayesinde biyoteknoloji alanındaki gelişmelerden yapay zekaya kadar değerli bilgilere erişebiliyor. Teknoloji hayatları kurtarıyor, verimliliği arttırıyor, bilgiye ulaşmayı kolaylaştırıyor, istediğimiz ürünü saniyeler içerisinde en ucuz fiyatla bulmamızı sağlıyor ve tüm dünyanın birbiriyle bağlantı içerisinde olmasını mümkün kılıyor. Hiçbirimiz geriye dönüp dijitalleşmenin sağladığı faydalardan vazgeçmek istemeyiz. Diğer yandan, dijitalleşme ve yaşam bilimleri birbiriyle ilişkili, ama bağımsız dönüşümler, eşi benzeri görülmemiş sosyal ve kişisel ikilemleri ortaya çıkartıyor" dedi.



"İNOVASYONU YAVAŞLATMADAN EN ÜST SEVİYEYE ÇIKARTMAK"

Hanzade Doğan Boyner, "Bu nedenle dijitalleşmenin sosyal etkisini düşündüğümüzde, insani ve sosyal yapılarımızın gelecekteki dönüşüme nasıl uyum sağlayabileceğini, uyum sağlaması gerektiğini düşünmemiz ve tasarlamamız gerekiyor. Buna karşı çıkmamız ve robotların işlerimizi elimizden alacağına dair korku senaryoları yazmamıza ya da gelişmekte olan teknolojilerin her şeye çözüm sağlayacağına dair doldurulamaz hayaller kurmamıza gerek yok. Teknoloji ve insan toplumu birlikte gelişiyor ve yolları kesişiyor. Hiç şüphe yok ki dijital devrim sosyal değerlerimizi etkiledi ve etkilemeye de devam edecek. Önümüzdeki zorluk, inovasyonu yavaşlatmadan veya hızını kesmeden, topluma olan faydaları en üst seviyeye çıkartmak için doğru yasal, düzenleyici ve ahlaki yapılara sahip olabilmek. Şu anda sahip olduğumuz tüm normları ve kuralları sorgulayacak cesarete sahip olmalı, farklı bir açıdan düşünmeliyiz. Siyasi liderliği, tüm sivil toplumu, ticareti ve ekosistemi bir bütün olarak düşünüp sosyal sözleşmemizi yeniden tanımlamak için birlikte çalışmalıyız" şeklinde konuştu.

DİJİTAL EKONOMİSİ SEANSINDA OTURUMLAR DÜZENLENDİ

"Global Bir Ekosistem İnşa Etmek" sloganıyla düzenlenen bu yılki zirvenin destekçisi Hepsiburada, bugün gerçekleştirilen 6 seanstan biri olan "Dijital Ekonomi" seansını üstlenerek 4 farklı oturum gerçekleştirdi. "Dijital Ekonomi'nin Sonrası" başlıklı oturumunda, e-ticaretin ve dijital ekonominin geleceği konusundaki görüşleriyle Hepsiburada CEO'su Hein Pretorius da yer aldı. Hepsiburada Pazarlama Grup Başkanı Yüce Zerey ise pazarlama ve reklam teknoloji trendlerinin, pazarlama dünyasının değişen düşünce yapısının ele alındığı panelde konuşmacı oldu. Hepsiburada'nın sahiplendiği oturumlardan bir diğerinde Hepsiburada Kurumsal İletişim ve İlişkiler Grup Başkanı Koray Öztürkler moderatörlüğünde dijital pazaryerleri konuşuldu. Pazaryerlerinin büyüklükleri ve artan önemleriyle dijital pazaryerlerinin fırsatları, avantajları ve trendler hakkında tartışıldı.



YAPAY ZEKADAN, AKILLI ŞEHİRLERE KADAR BİRÇOK KONU KONUŞULACAK

Dünyanın en kapsamlı girişimcilik ekosistemi paydaş toplantısı olarak kabul edilen Global Girişimcilik Kongresi, 19 Nisan'a kadar Hilton İstanbul Bomonti Hotel Konferans Merkezi'nde devam edecek. 170'i aşkın ülkeden 3 binden fazla katılımcının beklendiği kongrede, yaklaşık 250 uluslararası uzman konuşmacı da görüş ve tespitleriyle katılımcıların ufkunu açacak. "Global Bir Ekosistem İnşa Etmek" sloganıyla düzenlenen bu yılki zirvede, 4. Endüstri devriminden, büyük veriye, yapay zekadan, dijital ekonomiye, akıllı şehirlerden, Fintech'e kadar birçok konu masaya yatırılacak.

E-TİCARETİN EN BÜYÜK OPERASYON MERKEZİNE SAHİP

Gebze'de 100 bin metrekare depolama alanıyla e-ticaretin en büyük operasyon merkezlerinden birine sahip olan Hepsiburada, üstün teknolojiye sahip altyapısıyla Türkiye'de e-ticaretin gelişimine ve dijital dönüşüme katkı sağlıyor. Şimdiye dek 3 kez Türkiye'nin en sevilen e-ticaret markası (lovemark) seçilen Hepsiburada, sadece Türkiye'nin değil Doğu Avrupa, Afrika ve Orta Doğu'nun da en büyük e-ticaret platformu.

Görüntü Dökümü:

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-Salondan Detay

-Hanzade Doğan Boyner konuşması

-Panelden Detay

-Hepsi Burada CEO'su Hein Pretorius bulundugu panel

-Genel ve Detaylar



